Test: Universal Audio Lexicon 480L, Hall Plugin

Echte Lexicon-Power für die DSP

Das digitale Hallgerät Lexicon 480L erlangte 1986 die Marktreife und wurde daraufhin schnell zu einem der gefragtesten Hall- und Effekt-Prozessoren. Konstruiert als der Nachfolger des Lexicon 224XL, kam das Gerät als 3 HE hohe Rack-Unit mit eingebautem Lüfter, den man leider auch hörte, sobald er aktiv war und nicht, wie es häufig der Fall ist, modifiziert wurde. Aus diesem Grund wurde das Effektgerät zumeist in einem externen Geräteraum untergebracht. Zur Einstellung des Prozessors legte Lexicon seine „Lexicon Alphanumeric Remote Control (LARC)“ bei, eine Display-gestützte Fernbedienung, mit der sich auf alle am Gerät verfügbaren Parameter zugreifen und die sich immer in Nähe der Abhörposition positionieren ließ, sodass man die Einstellungen nicht „blind“ vornehmen musste. Bis heute gilt das Lexicon 480L als allgemeiner Maßstab für Algorithmus-basierte digitale Halleffekte, durch seine umfangreichen Modulations- und Zufallsalgorithmen ließen sich mit diesem extrem organische Räume und Hallfahnen erzeugen.

Ende 2018 veröffentlichte Universal Audio deren virtuelle Rekreation des Klassikers. Basierend auf der letzten Firmware des Originals 4.10 versucht UAD, den „einzigartigen, unendlich formbaren Räumlichkeits- und Modulationsglanz der Hardware“ einzufangen. In dieser letzten Firmware wurden dem Gerät mit den „Effect“ und „Twin Delay“ Algorithmen noch Parameter hinzugefügt, die über die des klassischen Hallgerätes hinausgehen. Auch die subtil chorusartigen Dopplungen, die sich mit dem Gerät erzeugen ließen, kennen wahrscheinlich viele Leser, ohne es zu wissen, ganz egal, ob man lieber Peter Gabriel oder Massive Attack hört.

Schon zuvor gab es einige Versuche aus vielen Richtungen, das Gerät als Software nachzubilden. 2013 erfolgte bereits ein Versuch des Plugin-Herstellers Relab, diesem gelang es ebenfalls bereits, den Klang des Effekts auf in A/B-Vergleichen fast nicht zu unterscheidende Art und Weise zu emulieren. Das Plugin kostete mit 500,- Euro aber auch rund 150,- Euro mehr als die UAD-Version und bekam auch nicht das Siegel der Marke Lexicon selbst, wie es bei letzterer Version nun der Fall ist. Zudem konnte das Plugin nur mit einer kleinen Selektion der sämtlichen im Original verfügbaren Algorithmen aufwarten. Universal Audio bildet hier den kompletten Umfang einer der beiden im originalen Gerät verbauten Maschinen ab. Ob das gelungen ist, wie es klingt und ob es generell gut zu benutzen ist, ergründet sich im nachfolgenden Test.

Bedienoberfläche des Universal Audio Lexicon 480L

Die GUI des Lexicon 480L UAD Plugins ist der LARC-Fernbedienung des originalen Gerätes nachempfunden. Glücklicherweise hat man hier Bestehendes aufgegriffen und versucht, die der echten Maschine nicht abzusprechende Unübersichtlichkeit weitestgehend zu verbannen. Das Plugin bietet schnellen Zugriff auf alle Parameter, lädt die Bänke und deren Voreinstellungen unmittelbar ohne Wartezeit und anstelle der etwas wackligen, auf Parameter-Abholung basierten Herangehensweise des Originals bekommt man hier alle Einstellungen direkt bei Auswahl des Programms geboten. Möchte man manuell Einstellungen vornehmen, so bleibt der Sound des Gerätes währenddessen erhalten, das Original benötigte zur Neukalkulation des Halls immer eine kleine Gedenksekunde.

Der größte Unterschied gemessen am Original ist, dass man mit dem Plugin nur jeweils eine der zwei verbauten Hall-Prozessoren auf einmal nutzen kann. Beim Original konnte man bei entsprechender Eingangskonfiguration Ressourcen sparen und beide Maschinen auf einmal auf unterschiedlichen Signalen nutzen oder eben beide simultan auf einem Signal.

Sinnvollerweise wird dieses Feature reduziert und umgemodelt, so kann man hier lediglich beide Maschinen auf dieselbe Art und Weise nutzen und sich als perfekt durchführbaren A/B-Vergleich zweier unterschiedlicher Einstellungen zunutze machen. Auch abseits des Routings kommt man also mit dem Plugin deutlich schneller und effektiver zu Ergebnissen, mit den „Page“-Buttons kann man sämtliche für den jeweils gewählten Algorithmus verfügbaren Parameter durchschalten und mit den Fadern angleichen.

In dem Display über den Fadern werden dann die Namen der Parameter und deren Werte angezeigt. Möchte man „from scratch“ anfangen, so zieht man einfach alle Fader herunter und geht von links nach rechts vor, angefangen bei der Hallzeit, über „Shape“ und „Spread“, Raumgröße, Hicut und dergleichen mehr. Beim Laden des Plugins öffnet es sich im Wet-Solo-Modus, möchte man das Gerät aber auf einer Audiospur nutzen, so lässt sich dieser per Knopfdruck deaktivieren, woraufhin man mit dem Dry/Wet-Fader den Effekt zumischen kann. Nutzt man das Gerät im klassischen Sinne natürlich eher auf den Aux-Wegen, so bevorzuge ich diese Art der Herangehensweise, wenn es beispielsweise um Atmos in der Nachbearbeitung oder etwa Dopplungseffekte auf der Stimme geht.

Per Druck auf den „Open“-Button offenbart sich ein ansehnlich gelöster Blick auf die in der Fernbedienung verbauten Platine mitsamt Input-Gain und Output-Level-Optionen. Hier lässt sich sowohl die Eingangs- als auch Ausgangslautstärke Kanal-unabhängig oder gelinkt beeinflussen. Wie beim Original sind die Algorithmen und deren Presets in Bänken aufgeteilt. Entweder per Klick auf das Display oder mit dem „Bank“-Button lässt sich hier zwischen den verschiedenen Hall-Algorithmen wählen. Hat man eine Entscheidung getroffen, so lässt sich mit dem „Program“-Knopf eines von für jede Bank jeweils zehn Presets einstellen. Zusätzlich lässt sich noch über das kleine unterhalb der GUI platzierte Ordnersymbol auf über 100 Presets bekannter Engineers wie Jacknife Lee oder Eric Thorngren zugreifen.

Verfügbare Algorithmen des Universal Audio Lexicon 480L

Universal Audio hat alle fünf Algorithmen des Lexicon 480L in das Plugin implementiert. In Bank 1 bis 4 findet sich der Standard-Reverb-Algorithmus mitsamt normaler Hallfahnen und Räume sowie den Plates auf Bank 4; Bank 5 nutzt den zufälligen und zeitvariablen Effects-Algorithmus, mit dem sich die berühmten Reverses, Chorusse oder Dopplungen erzeugen lassen. Bank 6 baut auf dem Twin-Delays-Algorithmus auf, hier bekommt man zwei Echo-Maschinen für kurze Dopplungen oder längere, experimentelle Effekte. Bank 7 und 8 nutzen den Random-Algorithmus, mit dem sich klassische Hallfahnen und Räume erzeugen lassen. Für diesen Algorithmus ist das Lexicon 480L wohl am bekanntesten. Durch ein implementiertes zufallsbasiertes Delay ist das Gerät hier dazu in der Lage, eine weichere Reverb-Fahne mit weniger Resonanzen und ungewollter Präsenz zu erzeugen als mit einer einfacheren oder gar keiner Modulation.

Auf Bank 9 kommt der Ambience-Algorithmus zum Einsatz, den man vor allen Dingen mit diversen Drum-Halls der achtziger Jahre assoziiert, viele Gated-Snares kamen genau hier her. Bank 0 (also Bank 10) nutzt all diese Algorithmen, hier lassen sich zudem eigene Einstellungen speichern. Jeder dieser fünf Einstellungsmodi bringt seine eigenen Spezifikationen mit sich, so lässt sich beispielsweise beim normalen Reverb-Algorithmus auf Shape, Spread oder auf die berühmte „Split Decay“ zugreifen und beim Twin-Delay-Algorithmus auf einen Frequenz-Rolloff für die Echos oder deren Feedbacks. Augenscheinlich hat man hier das Original in voller Funktion einfangen können und die Bedienbarkeit des Plugins ist mit Abstand der des Originals vorzuziehen. Dem Prädikat der „eierlegenden Wollmilchsau“ steht lediglich noch die klangliche Analyse im Weg.