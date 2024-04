Test: Nektar Panorama CS12 DAW-/Plug-in-Controller für Logic Pro

Der perfekte Channel Strip Controller für Logic Pro?

Nektar Panorama CS12 Channel Strip Controller heißt das Produkt, das mir für einen Test zur Verfügung gestellt wurde. „Noch ein DAW Controller?“, mag man nun denken. Doch der Nektar Panorama CS12 ist speziell für die Verwendung mit Apples Logic Pro gedacht und verspricht nicht weniger als die komplette automatische Einbindung aller Logic Pro Plug-ins.

Die Firma Nektar Technology

Nektar Technology wurde 2009 gegründet und hat seinen Firmensitz im sonnigen Kalifornien, genau genommen in Nord-Hollywood. Nektar ist bekannt für seine DAW-Controller und Masterkeyboards. Von Anfang an wurde das Ziel verfolgt, Hardware und Software möglichst gut miteinander zu vernetzen, sodass der Griff zur Computermaus möglichst oft erspart bleibt.

Gelungen ist dies erstmals mit dem Nektar Panorama P4 Controller mit Unterstützung für Propellerheads Reason. Weitere Controller wie der Nektar Panorama P1 und P6 mit Anpassungen für weitere DAWs wie Steinberg Cubase folgten. Später kamen Masterkeyboards wie die Nektar Impact LX-Serie hinzu, die ebenfalls Anpassungen für die wichtigsten DAWs gleich mitbringen. Und nun folgt mit dem Nektar Panorama CS12 Channel Strip Controller der erste Controller am Markt, der die komplette Kontrolle über Logic Pro verspricht.

Fakten zum Nektar Panorama CS12 DAW Controller

Schon beim Auspacken des Nektar Panorama CS12 Controllers fällt sein geringes Gewicht auf. Grund ist das Kunststoffgehäuse des Controllers, das allerdings einen sehr stabilen Eindruck macht. Die geringe Größe im Vergleich zu anderen DAW-Controllern macht den Nektar Panorama CS12 sofort sympathisch, hat man doch eigentlich eher zu wenig Platz als zu viel auf dem Studiotisch. Und so passt der Controller perfekt für den Test zwischen meinen Behringer X-Touch Controller und das AmpliTube TONEX-Pedal.

Angeschlossen wird der Controller über das beiliegende USB-C-Kabel. Auch die Stromversorgung läuft über USB-C, sehr gut. Wer möchte, kann aber auch ein optionales 5 V Netzteil anschließen. Auf der Rückseite entdecke ich sonst noch einen Betriebsschalter, was mich persönlich glücklich macht: Wie oft musste ich schon bei Fehlerbehebungen oder nach Firmware-Updates bei anderen Controllern das USB-Kabel ziehen, um diesen vom Stromnetz zu trennen. Diese elendige Fummelei bleibt beim Panorama CS12 also erspart. Ansonsten gibt es noch einen Klinken-Fußschalteranschluss zu entdecken sowie den Port für ein Kensington-Schloss. Kommen wir zu den wichtigsten Daten:

100 mm ALPS Motor-Fader mit einer Auflösung von bis zu 14 Bit

11 RGB-Buttons für die Auswahl von Plug-in Slots, Sends und Kanalmenüs

12 Encoder mit RGB-Ring zur farblichen Codierung

4 Funktionstasten mit RGB-Farbcodierung

TFT-Farbdisplay

5 Display-Buttons

Zoom- und Tempo-Encoder

Data/Menu/Enter Push-Encoder

Panorama-Encoder mit RGB-Ring

Arm, Solo, Mute und Select/Master Button

2 sechsstufige LED-Ketten zur Pegeldarstellung

Marker-Button zum Aufruf von bis zu 10 Markern

17 Transport-/Navigations-/Funktions-Buttons

Fine-Control-Funktion zum Wechsel der Auflösung auf bis zu 14 Bit

Quick Learn und Nektarine Map Creation zur schnellen Anpassung des Controllers

Premapping für alle Logic Pro Plug-ins

Nektar verspricht, dass jedes Plug-in, das seine Parameter zur Automation in Logic Pro präsentiert, vom CS12 Controller gesteuert werden kann. Dazu zählen nicht nur Logic Pros eigene Plug-ins, sondern auch alle AU-Plug-ins, die in Logic Pro gehostet werden.

Erreicht werden soll das komplett ohne irgendeinen Wrapper. Die Website verspricht: „Es funktioniert einfach“. Das gilt es nun zu überprüfen.

Installation des DAW-Controllers von Nektar

Nicht ohne Registrierung

Nach dem Auspacken und Anschließen des Controllers an meinen Testrechner (Apple Mac Mini mit M1 Prozessor und 16 GB RAM) über das mitgelieferte USB-C-Kabel lade ich mir zunächst die Software für meinen Computer herunter. Dazu ist es leider notwendig, sich bei Nektar zu registrieren. Ich bin kein Fan von einem Registrierungszwang, nur um ein Gerät zu nutzen, das ich besitze. Aber gut – das ist bei anderen Herstellern leider auch nicht anders. Immerhin kann man die gut gemachte Bedienungsanleitung ohne Registrierung herunterladen. Das ist gerade für Interessenten wichtig, die vor einem Kauf wissen möchten, wie das Gerät zu bedienen ist.

Nach der Registrierung erhalte ich Zugriff auf verschiedene Installer: Nektarine Installer für OSX und die Setup-Files für den Panorama CS12 Controller mit ControlCore-Installer, Firmware-Updater und PDF-Guide.

Lies die Anleitung!

Spätestens jetzt ist es sinnvoll, die Betriebsanleitung zu lesen und sich exakt an die dort beschriebene Installationsreihenfolge zu halten. Das ist nicht schwer und schnell gemacht. Überspringt man allerdings aus Versehen einen Schritt oder ändert die Reihenfolge, kann es sein, dass der Controller im Anschluss nicht ordnungsgemäß funktioniert. So habe ich beispielsweise einen Neustart des Macs und einen Neustart des Controllers „verpasst“ beziehungsweise in verkehrter Reihenfolge ausgeführt. Der Controller funktionierte dann im Anschluss in Logic Pro zwar, aber das Display hat nichts angezeigt. Beachtet man aber die Reihenfolge, die im Handbuch abgedruckt ist, läuft alles auf Anhieb. Selbst Schuld, kann ich da nur zu mir selbst sagen.

Erste Gehversuche mit dem CS12 DAW-Controller

In der gut geschriebene Bedienungsanleitung ist nun beschrieben, was man als erstes ausprobieren soll. Das habe ich gemacht: Leeres Logic Pro-Projekt erstellen, einen Track erstellen, Plug-in laden und siehe da, der Nektar Channel Strip Controller erwacht zum Leben. Der Fader fährt sofort auf die in Logic eingestellte Fader-Position. Der Panorama-Regler leuchtet in der Farbe des Tracks und die 11 farbigen LED-Buttons zum Selektieren von Plug-in-Slots, Sends und Kanalmenüs leuchten entsprechend der in Logic vorgenommenen Kanaleinstellung auf. Nun selektiere ich darüber das gerade hinzugefügte EQ-Plug-in und voilà:

Das Display zeigt mir die Parameter und die 12 Encoder auf der rechten Seite des Controllers und vier RGB-Buttons darunter werden passend zu den Parametern farbig codiert und den einzelnen Plug-in-Funktionen zugeordnet, die im Display dargestellt sind. Über die Display-Buttons wechsele ich nun die Display-Seiten und die zugehörige Belegung der Encoder und RGB-Buttons darunter. Auch auf den Display-Seiten ist alles farbig passend codiert, sodass immer sofort ersichtlich wird, was welcher Encoder oder Button tut.

Nun probiere ich einige der Plug-ins durch und schaue mir die Belegung an. Und in der Tat: Nicht nur alle Logic Pro Plug-ins sind korrekt gemappt, sondern auch die AU-Plug-ins, die ich ansonsten noch installiert habe, funktionieren. Erstaunlich.

Das Display zeigt nicht nur die Parameter eines Plug-ins an, sondern auch den Inhalt der einzelnen Plug-in-Slots, sodass das Plug-in zur Bearbeitung mit dem DAW-Controller ausgewählt werden kann.

Weitere Features des Nektar CS12

Der Fader arbeitet mit 10 Bit Auflösung und lässt sich durch das Drücken des Lupen-Buttons beim Bewegen des Faders auf 14 Bit Feinauflösung umschalten. Auf diese Weise lassen sich mit dem Fader sehr präzise Einstellungen vornehmen. Gleiches gilt für den Pan-Regler, der sich ebenfalls von 7 Bit auf 14 Bit mithilfe des Lupen-Buttons umschalten lässt. Fader und Pan-Encoder können nämlich zur Steuerung beliebiger Parameter von Logic genutzt werden. Dazu dient der Select-Button. Nach dem Drücken des Select-Buttons kann in der Logic UI ein Parameter mit der Maus ausgewählt werden. Dieser lässt sich nun mit dem Panorama-Regler oder dem Fader regeln. Sinnvoll ist das zum Schreiben bestimmter Automationsdaten.

Plug-ins und einzelne Plug-in-Slots lassen sich durch das Drücken von Shift plus „9-16“-Button (alle Plug-ins deaktivieren) und Shift plus Plug-in-Slot-Button (einzelnes Plug-in deaktivieren) auf Bypass schalten.

Mapping des DAW-Controllers

Möchte man eigene Parameter auf den Nektar Panorama CS12 Channel Strip Controller mappen, muss man das nicht in den Untiefen Logics vornehmen, sondern einfach am DAW-Controller. Die einfachste Möglichkeit ist:

Quick Learn

Plug-in selektieren Shift-Button halten Bei gehaltenem Shift-Button mit der Maus den gewünschten Plug-in-Parameter anwählen Den gewünschten Controller bewegen oder Button drücken Die Schritte wiederholen, bis alle Parameter passend gemappt sind

Learn-Mode

Eine andere Möglichkeit ist der Learn-Mode. Um diesen aufzurufen, drückt man Shift + Data/Menü. Das Display zeigt nun „Learn Mode: On“. Alles funktioniert nun wie oben bei Quick-Learn beschrieben, allerdings muss der Shift-Button jetzt nicht mehr gehalten werden. Dreht man den Data/Menu-Encoder, erscheint ein Menü mit den Funktionen Clear One und Clear all, um eine einzelne Einstellung oder alle Einstellungen zu löschen.

Nektarine

Die dritte Möglichkeit ist die App Nektarine. Nektarine ist eigentlich ein Plug-in-Host, kann aber auch für das Mapping genutzt werden. Alle Mappings, die in Nektarine angelegt werden, sind auch Logic zugänglich.

Neue Automationsmodi

Wissenswert ist noch, dass der Nektar Panorama CS12 zu den Logic Pro Automationsmodi noch zwei weitere hinzufügt. Single-Point und Auto-Latch. Single-Point ermöglicht das Setzen eines Automationspunktes an der Cursor-Position in der Arrangement-Timeline, wenn der Fader berührt wird. Ein zweiter Punkt wird gesetzt, sobald der Fader losgelassen wird. Auf diese Weise lassen sich schöne Fades schreiben. Auto-Latch funktioniert genauso wie die Latch-Funktion. Allerdings wird eine Automation nur dann geschrieben, wenn man den Fader berührt und beim Loslassen gestoppt. Im Gegensatz zu Latch bleiben die Automationsdaten danach aber erhalten.

Mehr Funktionen

Loop-Punkte sind ebenfalls schnell gesetzt: Abspiel-Cursor an die gewünschte Position bewegen (Pfeiltasten), dann mit Shift + Pfeil links den linken Loop-Punkt setzen, Cursor an die nächste Position bewegen und mit Shift + Pfeil rechts den rechten Loop-Punkt setzen. Nun mit dem Cycle-Button die Loop-Funktion in Logic aktivieren. Fertig. Einfacher geht’s kaum.

Es gibt noch viele weitere Funktionen wie die das Aufrufen von Plug-ins über den Plug-in-Button, das Einschalten des Metronoms, Aufrufen des Mixers, Arrangement-Zoom, Marker und so weiter. Es empfiehlt sich, einfach mal in das gut gestaltete 26-seitige Handbuch zu schauen.

Gibt es auch Schattenseiten? Wenige! Ab und zu zeigt das Display des DAW-Controllers nicht sofort alle Parameter an. Hier hilft das Umschalten der Display-Seite und schon sind alle Parameter sichtbar. Das dürfte mit Logic Pro selbst zu tun haben. Das kam sehr selten vor und lässt sich einfach beheben. Für mich deshalb kein Grund zur Kritik.