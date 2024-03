NAMM 2024: Embodme Erae II, MPE-Touch-Controller

Kickstarter-Finanzierung läuft!

Der auf der NAMM 2024 vorgestellte MPE-Touch-Controller Embodme Erae II wird ab sofort über Kickstarter finanziert. Hier gelangt ihr direkt zur Website. Das Finanzierungsziel ist bereits erreicht und alle Geräte zum Preis von 575,- Euro sind bereits weg, aber ihr könnt das ganze Projekt weiterhin unterstützen und euch per Pre-Order einen Controller plus Zubehör für 669,- Euro sichern. Alle weiteren Informationen erfahrt ihr auf der oben verlinkten Website bzw. in unserer News weiter unten.

Hier unsere News vom 29.01.2024

Der kleine Hersteller Embodme stellt mit Erae II eine zweite Version seine Touch-Controllers vor. Der MPE-Controller bietet die Möglichkeit, Parameter auf einem großen Pad einzuzeichnen oder zu drücken. Dafür gibt es verschiedene Layouts aka Templates, eben je nachdem, was für Parameter genutzt werden sollen. Die Touch-sensitive Oberfläche des Controllers kann dazu als eine komplette Fläche oder auch mit einer Art von Fadern und Knöpfen bestückt werden. Es reagiert auf die Anschlagsdynamik, Bewegungen, Druckstärke und die Release-Velocity.

Im Vergleich zum ersten Erae-Modell, verfügt Version 2 über ein Display und eine Steuerleiste. Hierauf lassen sich Zahlen oder Texte darstellen, was die Bedienung laut Entwickler erheblich erleichert. Dazu verfügt Erae II über bessere Sensoren, die Berührungen schneller und exakter erfassen und umsetzen können.

Damit man den Embodme Erae II Controller auch in der modularen Welt nutzen kann, bietet der Controller nun auch CV- und sogar MIDI-Anschlüsse. Entsprechend lässt sich der Controller auch standalone nutzen. Abgerundet wird die Funktionsvielfalt des Controllers von einem Arpeggiator, Looper und etlichen Effekten.

Vorgefertigte wie auch eigene Layouts lassen sich in einem Editor bearbeiten bzw. erstellen. Ab Sommer soll es die ersten Geräte zu kaufen geben. Der Preis wird voraussichtlich bei 890,- US-Dollar liegen.