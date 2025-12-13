u-he Zebralette 3, Synthesizer Plug-in

Ein kostenloses Stückchen von Zebra 3

Nach einem knappen Jahr als Public Beta-Version wurde nun die u-he Zebralette 3 offiziell releast. Das kostenlose Synthesizer Plug-in trägt immerhin einige Elemente von Zebra 3 in sich, das Anfang kommenden Jahres erscheinen soll.

u-he Zebralette 3 – Freeware Plug-in

Zebralette 3 mag auf den ersten Blick etwas minimalistisch erscheinen, basiert aber auf der Zebra 3-Engine und hat ein paar Features an Bord, die dem kleinen Synthesizer interessante Möglichkeiten eröffnen.

Das Plug-in verfügt einen Spectral-Oszillator, der einen Waveform-Editor verfügt, welcher über eine separate Page komfortabel bedient werden kann. Verschiedene Hilfsfunktionen und ein Draw-Mode erlauben die Gestaltung eines Spektrums mit bis zu 1.024 Harmonics.

Der Oszillator wird mit zwei sogenannten Oscillator FX bearbeitet. Hier stehen Filter, Waveshaping, Formant, Phase Distortion und Spectral Decay sowie eine Morph-Funktion zur Verfügung.

Zur Abrundung des Klanges sind ein Reverb und ein Delay mit Ping-Pong-Mode vorhanden.

Eine Multisegment-Hüllkurve, die ebenfalls über einen grafischen Editor verfügt, und zwei LFOs lassen sich zusammen mit weiteren Modulationsmöglichkeiten über eine Matrix auf Ziele routen.

u-he Zebralette 3 ist in den Formaten CLAP, AUv2, VST3 und AAX für 64 Bit-Systeme unter macOS, Windows und Linux (noch Beta) verfügbar.