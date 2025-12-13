u-he Zebralette 3, Synthesizer Plug-in

Ein kostenloses Stückchen von Zebra 3
Nach einem knappen Jahr als Public Beta-Version wurde nun die u-he Zebralette 3 offiziell releast. Das kostenlose Synthesizer Plug-in trägt immerhin einige Elemente von Zebra 3 in sich, das Anfang kommenden Jahres erscheinen soll.
u-he Zebralette 3 – Freeware Plug-in
Zebralette 3 mag auf den ersten Blick etwas minimalistisch erscheinen, basiert aber auf der Zebra 3-Engine und hat ein paar Features an Bord, die dem kleinen Synthesizer interessante Möglichkeiten eröffnen.
Das Plug-in verfügt einen Spectral-Oszillator, der einen Waveform-Editor verfügt, welcher über eine separate Page komfortabel bedient werden kann. Verschiedene Hilfsfunktionen und ein Draw-Mode erlauben die Gestaltung eines Spektrums mit bis zu 1.024 Harmonics.
Der Oszillator wird mit zwei sogenannten Oscillator FX bearbeitet. Hier stehen Filter, Waveshaping, Formant, Phase Distortion und Spectral Decay sowie eine Morph-Funktion zur Verfügung.
Zur Abrundung des Klanges sind ein Reverb und ein Delay mit Ping-Pong-Mode vorhanden.
Eine Multisegment-Hüllkurve, die ebenfalls über einen grafischen Editor verfügt, und zwei LFOs lassen sich zusammen mit weiteren Modulationsmöglichkeiten über eine Matrix auf Ziele routen.
u-he Zebralette 3 ist in den Formaten CLAP, AUv2, VST3 und AAX für 64 Bit-Systeme unter macOS, Windows und Linux (noch Beta) verfügbar.
Dann wird der »Zebra 3« wohl auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das gibt mir aber noch ein wenig Zeit, mich mit dem »Zebra 2« zu befassen, und dem »Dark Zebra« und der Effekt-Suite »Zebrify« und dem »ZebRev« und den Patches … und, und, und … hach … immer dieser Stress, wenn man sich einen Synthesizer von u-he zulegt! 😀
@Flowwater Du bist ja auf Reaper unterwegs, oder? Uhe hat alles auf Linux, damit kann man gut umziehen. Bin jetzt auf Ubuntu Studio mit Liquorix RT Kernel und es läuft zumindest unter Ardour alles gut, mit dem kleinen Arturia Audiofuse Mk1. Heute geht’s weiter mit testen. Bitwig, Reaper, Tracktion und Presonus Studio One stehen an. Schon erstaunlich was da mittlerweile alles geht, die Plugin-Hersteller sollten schnell reagieren um die Entwicklung nicht zu verpassen. Freue mich auf Zebra 3, auch wenn mein geliebtes Vital-VST mehr als ein guter Ersatz ist, mit nativer Linux-Unterstützung.
@Kazimoto Reaper: ja, mit Blick auf Bitwig (gibt’s ja auch für Linux). Meine aktuelle ToolChain sieht im Moment so aus (Arbeiten an meinem dritten Album):
— Reaper (ok)
— TAL-Mod (ok)
— Cherry Audio »DreamSynth« (nope)
— Fellusive »Nettle« (nope)
— Newfangled Audio »Generate« (nope)
— VahallaDSP »VintageVerb« (nope)
— Arturia »EFX Fragments« (nope)
— Arturia »EFX Refract« (nope)
— Arturia »REV LX-24« (nope)
Es sind also eine ganze Menge PlugIns, die ich echt sehr lieb gewonnen habe und die ein integraler Bestandteil meiner Musik sind, für Linux nicht verfügbar. Deswegen verbietet sich ein Umstieg mitten im Projekt. Wobei Reaper ja auch das hauseigene PlugIn ReaVerb anbietet, welches mit Impulsantworten arbeitet. Und ich habe auch noch das Lexicon »PCM-80«. Wegen des Halls mache ich mir also schon mal keine Sorgen. Aber auf DreamSynth und Generate verzichten … das wäre schon bitter. Ja, klar, Sichwort: »Wine«. Aber auf das Gefummel habe ich im Moment keine Lust.
Was ich mir aber echt SEHR GUT vorstellen kann, so als Projekt, dass ich ein Album komplett unter Linux realisieren werde. Da dann gerne auch mit Wine. 🙂👍
Aber erst einmal habe ich andere musikalische Dinge im Kopf. Nicht alles auf einmal … 😀
@Flowwater Unter https://linuxdaw.org findet ihr eine schöne Übersicht nativer Linux plugins. :) Ich freue mich, dass Linux für Musikproduktion immer beliebter wird. <3
@Amadeus Paulussen 👍👍👍
Zebralette ist ein super PlugIn. Es freut mich, dass es weiter gepflegt wird von Urs. Überhaupt hat er eine Macht an freien PlugIns. Wer es nicht kennt: neben dem hier oft besprochenen Tyrell und Zebralette wäre da noch TripleCheese, Podolski und für Computer Music Abonnenten gibt es noch BazilleCM und Zebra CM Der Kauf einer Ausgabe reicht zum Download, Beat Abos erlauben den Download von Beatzille (meines Wissens identisch mit BazilleCM). Die sind so gut, dass der Entschluss ein Programm von Heckmann zu kaufen sehr nah liegt. Bei mir der nächste Kandidat: Zebra 3
Hab das Video komplett geschaut. Sooo nerdig. Ich liebs! Man sieht auch deutlich, wie sehr Urs liebt was er tut. Ich freu mich auf wilde Experimente mit der neuen Zabralette.
@Basicnoise Jepp, Herr Heckmann kommt extrem sympathisch rüber. Das ist auch der Grund, warum ich mir das eine oder andere dort kaufen werde, selbst wenn ich es erst einmal nicht intensiv einsetzen werde. Aber das, was ich von u-he habe, ist so extrem kreativ, wirklich echt richtig obergeil (bisher nur wenig mit »Zebra 2« herum gespielt, aber das Wenige hat mich schon mit Möglichkeiten erschlagen). Das muss man einfach unterstützen. 🙂
Die Oszillatoren sind nicht in 2 Stunden erklärt.
Denke, da müsste ich mehr Zeit reinstecken als ich möchte.
Mein Fokus liegt darauf Musik zu machen.
Für Nerds sicherlich ein Tool für lange Nächte.
Ich benutze Zebra (und Dark Zebra) schon seit vielen, vielen Jahren und es ist eigentlich fast in jeder Situation der Software-Synth meiner Wahl. Es steckt ein ganzes Universum in diesem Instrument und man findet fast immer den richtigen Sound. Und mit ein wenig Übung ist auch die Komplexität gut in den Griff zu bekommen, weil UHE-like alles am Ende doch sehr logisch und übersichtlich aufgebaut ist.
Ich freu mich jedenfalls auf die Zebralette!
Das Ding ist der Knaller! Wenn Zebra 3 kommt, ist wahrscheinlich jeder digitale Synth obsolet 😊
Ich habe die Zebralette getestet und finde die zwar optisch ansprechend aber mit viel zu vielen Funktionen überladen um zu einen Ergebnis zu kommen. Alleine für die MSEG gibt es so viele Funktionen und mit Sicherheit auch Möglichkeiten, nur sind die wirklich wichtig und komme ich nicht viel einfacher ans Ziel? Man merkt das hier ein sehr fähiges Team am Werk war, für mich ist es aber way too much. Und bitte, GUIs müssen heute einfach 60Hz aufwärts gehen und sich smooth anfühlen, das verbessert das Anwendungserlebnis immens.
@Kazimoto Ist wohl in erste Linie auch nicht dazu gedacht, schnell mal nen Sound zu schrauben. Das hier ist eher schon eine Laborsituation.
Wer ein freeware Synth Plug In sucht, der sollte bei Urs schauen. Dann bekommt man beste Qualität for free!
Ansonsten warte ich gespannt auf Zebra 3, aber dad geht ja nicht nur mir so ;-)