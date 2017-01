Test: U-he, Diva, Software-Synthesizer

Da habe ich noch vor Kurzem geglaubt, Klang und Spielspaß an rechnerbasierten Software-Instrumenten werden lange noch nicht so hoch sein, wie es seit eh und je mit analogen Instrumenten ist und war. Und auf einmal kommt mir eine Diva zwischen die Finger und meine Hände tanzen auf den Tasten und mein Ohr lauscht den aus Computern ungewohnten Klängen. Kann sein, was nicht sein darf?

Zurück auf Anfang

Ein Jahr ist es her, als die Leser von Amazona den Tyrell als Studie für einen analogen Hardware-Synthesizer entwickelt und konzipiert haben. Spontan hat sich damals Urs Heckmann – Mastermind von U-he – bereiterklärt, den Tyrell in wenigen Tagen als Software-Instrument kostenlos für alle Leser zur Verfügung zu stellen. Möglich war dies nur, weil Urs auf Code-Teile seines flexiblen Synthesizer-Projektes „Diva“ zurückgreifen konnte und sie mit den Vorstellungen der Leser kombinierte.

Nun hat U-he Diva (Dinosaur Impersonating Virtual Analogue) veröffentlicht und alle Fans der Firma konnten 2 Monate lang „Die Göttliche“ testen. Ist es U-he gelungen, die altehrwürdigen Synthesizer-Diven aus vergangenen Tagen in virtueller Form wieder aufleben zu lassen? Da habe ich meine digitalen Zweifel, aber ich lasse mich gerne überraschen.

Diva setzt sich aus den erlesenen Synthesizer-Bausteinen (Oszillatoren, Filter, Hüllkurven) vom Minimoog, Jupiter-8, Juno-60 und MS20 zusammen. Ach, was waren das für Jahrgänge! Wobei der Klang des MS20 mich eigentlich immer an ein quakendes Entlein als an eine schön singende Diva erinnert hat. Naja, die Zeiten verändern sich und so manch einer findet auch an diesem Klang sein gefallen. (Ohne groß nachzudenken, fehlen mir in dieser erlesenen Liste die SEM-Module von Tom Oberheim. Was aber noch nicht ist, kann ja mit einem Update noch nachgereicht werden. Bitte!) Die einzelnen Synthesizermodule können miteinander kombiniert und ausgetauscht werden, so entstehen entweder „reinrassige“ oder hybride Synthesizermodelle – wie z.B. ein MiniJupiter oder ein MS60.

Ergänzt werden die Module von zwei LFOs, von einer Tuning- und von einer einfachen Effekt-Sektion sowie von einem Modulationskonzept, das an semimodulare Synthesizer wie den MS20 erinnert.