Test: Native Instruments Kontrol S49, S61 MK3, MIDI Keyboard Controller

Ein Keyboard Controller, um sie alle zu binden

Mit den neuen Native Instruments Kontrol S49, S61 MK3 veröffentlicht Native Instruments die dritte Iteration der beliebten Keyboard Hardware-Controller und verspricht eine noch stärkere Integration in Native Instruments Ökosystem.

ANZEIGE

Native Instruments Kontrol mit 49, 61 und 88 Tasten

Erhätlich sind die Native Instruments Kontrol Keyboards in drei Größen:

S49 mit 49 halbgewichteten Tasten, 5,5 kg, 749,- Euro

S61 mit 61 halbgewichteten Tasten, 6 kg, 849,- Euro

S88 mit 88 vollgewichteten Tasten und Hammermechanik, 13,5 kg, 1.299,- Euro

Alle drei Keyboards besitzen eine Fatar-Klaviatur und – ganz neu – nun ebenfalls polyphonen Aftertouch, wodurch noch ausdrucksstärkere Spielweisen ermöglicht werden, da jede einzelne Keyboardtaste auf Aftertouch unabhängig voneinander reagieren kann.

In diesem Test fokussieren wir uns auf die beiden Keyboards S49 und S61, zum S88 Mk3 werden wir zu einem späteren Zeitpunkt einen separaten Test veröffentlichen.

Lieferumfang der Kontrol Keyboards

Der Packungsinhalt ist recht spärlich, da neben dem Keyboard nur ein USB-C-Kabel mitgeliefert wird. Für alle, die über einen Laptop oder stationären Rechner verfügen, der über USB-C-Ports verfügt, über die das Keyboard mit Strom versorgt werden kann, zwar gar kein Problem. Aber alle anderen müssen sich ein USB-C-Netzteil zusätzlich besorgen, das mindestens 5 V, 7,5 W oder 1,5 A unterstützt. Eine Bedienungsanleitung liegt dem Lieferumfang auch nicht bei und muss bei Bedarf von der Native Instruments Website heruntergeladen werden.

Native Instruments Kontrol Controller: Verarbeitung und Design

Die Verarbeitung und das Design der Native Instruments Kontrol MK3 Keyboards überzeugen auf ganzer Linie. Native Instruments setzt diesmal auf ein Unibody-Kunststoffgehäuse, das absolut edel daherkommt und nicht nur wahnsinnig gut aussieht, sondern auch in der Haptik gegenüber den Vorgänger-Versionen MK1 und Mk2 nachgelegt hat.

Die Drehregler, der sogenannte 4D-Encoder (zentraler Steuerknopf auf der rechten Seite des Displays) und die Modulationsräder bestehen aus CNC-gefrästem, glasperlengestrahltem und eloxiertem Aluminium und fühlen sich absolut wertig an. Auch alle Buttons sind neu arrangiert, mit einer Art Gummibeschichtung überzogen und damit staubgeschützt.

ANZEIGE

Welche Anschlüsse bietet das NI Kontrol S49/S61 MK3

Ausgestattet sind die Native Instruments Kontrol MK3 Keyboards auf der Rückseite mit folgenden Anschlüssen: USB-C-Stromversorgung, USB-MIDI, USB-C-Port, 4 große Klinken – 2 frei zuweisbar, 1x Sustain, 1x Expression sowie MIDI In/Out.

Das neue Display der Kontrol S49/S61 Mk3 Controller

Zentriert in der Mitte des Keyboards befindet sich das neue hochauflösende Farb-Display mit Glasoberfläche und einer Auflösung von 1.280 x 480 Pixel. Nicht nur im Design, sondern auch funktional ist es das Herzstück der MK3 Keyboards.

Denn auf den ersten Blick wirken die haptischen Buttons in der Anzahl und im Vergleich zu anderen MIDI-Controllern recht reduziert, aber das kontextsensitive Display macht das wieder wett und entfaltet das volle Potenzial der neuen Native Instruments Kontrol Keyboards. Denn je nachdem, in welchem Menü oder Modus man sich befindet, werden die darum herum liegenden Funktionstasten anders belegt. Weniger ist manchmal mehr und ich persönlich empfinde die Bedienung dadurch als sehr intuitiv und selbsterklärend, obwohl ich selbst vorher kein MK2 Keyboard benutzt habe.

Warum sich Native Instruments gegen ein Touchdisplay entschieden hast, kann ich nicht beantworten, aber in der Anwendung stört es mich nicht, dass ich die Regler bedienen muss. Nein, es sind sogar genau diese Buttons und Regler, die durch ihre hochwertige Haptik einen Mehrwert schaffen und dadurch den Eindruck erwecken, als hätte man wirklich einen Hardware-Synthesizer unter den Fingern. Ein weiterer Vorteil ist, dass man keine Fingerabdrücke auf dem Display hinterlässt.

Einrichtung und Inbetriebnahme

Doch bevor es soweit ist, muss man erstmal das Keyboard an den Rechner anschließen, woraufhin die Seriennummer auf dem Display erscheint. Diese muss man mittels Native Access registrieren, woraufhin auf dem Display des Keyboards ein weiterer Hinweis erscheint, da zuerst noch ein Firmware-Update auf das Keyboard aufgespielt werden muss. Die URL zum entsprechenden Download wird direkt auf dem Screen angezeigt und nachdem dieses Update installiert ist, kann es dann auch endlich losgehen.

Komplete Kontrol

Vielleicht ist es treuen Native Instruments Usern schon aufgefallen, die Nomenklatur hat sich etwas verändert. Während die Keyboards bis zur MK2 Version ebenfalls Komplete Kontrol hießen, ist der Begriff Komplete Kontrol nun der Native Instruments Software vorbehalten, über die man das volle Potenzial der MK3 Kontrol Keyboards nutzen kann. Hierzu muss Komplete Kontrol gestartet werden, woraufhin alle NKS-fähigen Instrumente initialsiert werden. Das kann, je nach Umfang an Plug-ins, die man besitzt, einige Zeit in Anspruch nehmen. Der initiale Aufwand zahlt sich aber aus, denn danach sind alle NKS-fähigen Instrumente über Komplete Kontrol aufrufbar und komplett steuerbar. Ja, richtig gehört. Kein manuelles Einrichten mehr. Komplete Kontrol übernimmt alles wie von Geisterhand und mappt alle Soundparameter auf die Hardware-Controller und das Display. Eine riesige Zeitersparnis! Standardmäßig öffnet sich hierfür der neue Edit View, in dem Parameter in Gruppen geclustert sind und Zugriff auf alle Parameter erlaubt. Ihr könnt aber auch in einen Classic View wechseln, wenn ihr schon eigene Mappings erstellt habt oder einfach diese Darstellung bevorzugt.

Mit Komplete Kontrol lässt sich aber noch mehr steuern, zum Beispiel der Play Assist.

Native Instrumente Kontrol S49/S61 Mk3: Play Assist

Im Play Assist Mode hat man Zugriff auf die beiden Funktionen Scale und Arp, die unabhängig voneinander, aber auch gemeinsam verwendet werden können. Diese Funktion ist nicht neu und auch schon seit der ersten Generation der Native Instruments Komplete Kontrol Keyboards verfügbar. Über die Jahre hat Native Instruments aber den Funktionsumfang kontinuierlich erweitert.

Im Menü Scale finden sich vordefinierte Akkorde, die dann jeweils über das Spielen einer einzelnen Keyboardtaste getriggert werden können. Das ist sehr nützlich, wenn man zum Beispiel Akkordfolgen erstellen möchte, sich einfach inspirieren lassen will oder vielleicht bei Live-Auftritten umgehen möchte, dass man sich verspielt. Die Möglichkeiten sind jedem freigestellt.

Native Instruments Kontrol S49 MK3 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 749,00 € bei

Im Menü Arp, was für Arpeggiator steht, findet sich ein umfangreicher Arpeggiator und dieser lässt sich auch zusammen mit Scale verwenden. Das heißt, durch das Triggern einer einzelnen Taste, spielt der Arpeggiator Tonfolgen ganzer Akkorde und über die vielfältigen Einstellungsparameter kann man diesen nach Belieben einstellen.

Neu: Kompatibel mit Kontakt 7

Native Instruments Kontrol MK3 Keyboards sind fortan nun auch kompatibel mit Kontakt 7. Damit lassen sich alle in Kontakt 7 befindlichen Instrumente genau so steuern wie mit Komplete Kontrol.

Einen Wermutstropen gibt es allerdings: Nicht alle Funktionen, die in Komplete Kontrol bereitstehen, werden von Kontakt 7 unterstützt. Darunter fällt auch der oben beschriebene Play Assist, der exklusiv Komplete Kontrol vorbehalten ist.

In einem Punkt hat die Kontakt 7 Verwendung aber auch gegenüber Komplete Kontrol die Nase vorn. So können in Kontakt 7 nämlich mehrere Instrumenten-Instanzen geladen werden, wodurch Sounds gelayert werden können. Diese Funktion sucht man in Komplete Kontrol vergebens. Dafür kann man aber in Komplete Kontrol mehrere Effekt-Instanzen zusätzlich zu einem Instrument hinzuschalten.

DAW Steuerung mit den Keyboard Controllern

Mit den Native Instruments Kontrol MK3 Keyboards lassen sich nicht nur NKS-fähige Instrumente steuern, sondern auch die wichtigsten Funktionen in den gängigsten DAWs. Dazu zählen: Ableton Live, Bitwig, Cubase, Digital Performer, FL Studio, Logic Pro, Pro Tools und Studio One. Bei einigen davon ist der Support erst ab Ende 2023 bestätigt und die Integration mit DAWs soll laut Native Instruments zukünftig sogar noch erweitert werden.

Ich persönlich nutze Cubase und bin über die Integration begeistert, denn über das Native Instruments Kontrol MK3 Keyboard kann ich ein Projekt (auf Wunsch im Loop) abspielen und anhalten, die Quantize- und UNDO > Redo-Funktion nutzen, eine Aufnahme starten und beenden, aber auch über das Display die Lautstärke und das Panorama einzelner Spuren einstellen oder diese solo- oder auch stummschalten. Alles Funktionen, die auch schon mit dem MK2 möglich waren, aber an dieser Stelle bin ich eben sehr gespannt, inwieweit die Integration mit DAWs noch weiter vorangetrieben wird.

NI Kontrol: Lightguide

Natürlich darf der Lightguide nicht vergessen werden. So nennt Native Instruments die LED-Lichter, die sich oberhalb der Keyboard-Tastatur befinden und auch schon bei der aller ersten Komplete Kontrol Keyboard Generation für ein Alleinstellungsmerkmal sorgten.

In der Anordnung der LEDs hat sich Native Instruments tatsächlich auch zurückbesonnen und erinnert durch die horizontale Ausrichtung der LEDs an das Design der Komplete Kontrol MK1 Keyboards, was mir persönlich viel besser gefällt als die vertikale Anordnung der LEDs bei den MK2 Keyboards. In Verbindung mit Komplete Kontrol oder Kontakt 7 sieht der Lightguide aber nicht nur sehr schick aus, sondern ist auch sehr nützlich. Denn durch unterschiedliche Farben auf der Tastatur kann so zum Beispiel angezeigt werden, ob ein Instrument Funktionstasten oder Keyswitches auf der Tastatur vorgesehen hat. Oder unterschiedlichen Instrumenten werden unterschiedliche Farben zugeordnet, was zum Beispiel beim Einsatz von Drum- und Percussion-Librarys sinnvoll ist. Aber auch im Modus Play Assist kann der Lightguide glänzen und zeigt an, welche Tasten Teil eines Akkordes sind oder welche Tasten auf der Klaviatur durch den Arpeggiator getriggert werden. Im Lightguide steckt jedoch noch viel mehr Potential und ich bin sehr gespannt, ob Native Instruments dieses in der Zukunft weiter ausschöpfen wird.

Komplete Select

Als extra Zugabe spendiert Native Instruments allen Kontrol MK3 Keyboard Käufern die Sammlung Komplete Select. Darin sind etliche Synthesizer, Sample-Instrumente, Effekte und Expansions enthalten.

Zu den jüngsten Neuerung zählen Komplete Kontrol 3.0, das Kontakt Instrument Hypha, Stradivari Cello, Guitar Rig 7 LE, iZotope Elements Suite und Ableton Live Lite, um nur einige zu nennen.

Welche Keyboard-Größe ist die richtige?

Wie bereits oben gegenübergestellt und beschrieben, unterscheiden sich die Versionen S49 Mk3 und S61 Mk3 vor allem dadurch von der S88 Mk3 Variante , das in letzterer vollgewichtete Tasten mit Hammermechanik verbaut sind. Demzufolge hängt die Empfehlung bezüglich der Keyboardsgröße vom geplanten Anwendungszweck ab.

Wer sich stationär im Tonstudio gerne die volle Tastenbelegung mit der hochwertigen Keyboardtastatur wünscht, ist sicherlich mit dem S88 Mk3 gut beraten. Aufgrund des Gewichts und der Größe aber sicherlich nicht die beste Option für Menschen, die wenig Platz im (Bedroom-) Studio haben oder das Keyboard gerne mit auf Reisen oder zu Live-Gigs mitnehmen, dann bietet sich eher ein S49 oder S61 an.

Native Instruments Kontrol S61 MK3 Kundenbewertung: (2) 849,00 € bei

Der letzte Faktor ist natürlich auch der Preis. Das S88 ist fast doppelt so teuer wie die beiden anderen Modelle, wobei alle drei Keyboards über die gleiche Integration mit Komplete Kontrol und Kontakt 7 verfügen.

Lohnt sich das Upgrade von MK1/MK2 Native Instruments Komplete Kontrol Keyboards?

Ein Upgrade von der ersten Generation lohnt sich auf jeden Fall, da diese Keyboards über keinen Bildschirm verfügen und gerade das Display in der Anwendung den größten Unterschied macht. Der Sprung von MK2 auf MK3 Keyboards fällt aber kleiner aus. Die MK3 Keyboards haben ein größeres Display, damit einhergehend eine modernere Darstellung der Instrumente und Parameter, sind insgesamt noch hochwertiger verarbeitet und mit Kontakt 7 kompatibel. Zudem zukunftsfähig, da Native Instruments weitere Updates verspricht.