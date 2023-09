Test: Nektar GXP88, MIDI-Keyboard mit 88 Tasten

88 Tasten - und volle DAW-Kontrolle?

Wer sein Tonstudio oder Live-Setup mit einem 88-Tasten-Controllerkeyboard erweitern möchte, hat bei Weitem nicht solch eine große Auswahl wie im Bereich der 49- oder 61-Tasten-Keyboards. Das zeigt auch unsere aktuelle Marktübersicht der 88-Tasten-Controller. Vor allem, wenn das Keyboard auch ein paar MIDI-Features mit sich bringen soll, wird die sprichwörtliche Qual der Wahl zu einem überschaubaren Blick auf ein paar wenige infrage kommende Produkte. Ob das Nektar GXP88 mit in die engere Wahl genommen werden sollte und für wen sich das Keyboard anbietet, erfahrt ihr im folgenden Testbericht.

Was ist das Nektar GXP88?

Beim Nektar GXP88 handelt es sich um einen MIDI-Controller mit 88 anschlagsdynamischen sowie halbgewichteten Tasten für den Einsatz im Tonstudio oder auf der Live-Bühne, beispielsweise als Einspielkeyboard mit Extra-Funktionen (dazu später mehr) oder zum Ansteuern und Spielen von Software-Instrumenten oder MIDI-Hardware.

Mit den Maßen 134,5 x 23,0 x 8,0 cm benötigt das GXP88 aufgrund seiner 88 Tasten natürlich vergleichsweise viel Platz. Das Gewicht liegt mit 8,2 kg aber im unteren Bereich, so dass sich das Keyboard gut transportieren lässt. Optisch ist das Keyboard fast komplett in Schwarz gehalten, lediglich die Unterseite ist grau. Die Verarbeitung macht einen guten Eindruck. Das aus Kunststoff gefertigte Gehäuse besteht aus zwei miteinander verschraubten Teilen und ist sauber gefertigt.

Welche Bedienelemente bietet das GXP88 Controller-Keyboard?

Bereits auf den ersten Blick wird klar, dass man mit dem Nektar GXP88 deutlich mehr anstellen kann, als das reine Einspielen von Noten in die DAW.

Linkerhand der Tastatur hat Nektar ein Bedienfeld mit Pitchbend- und Modulationsrad, Oktavierungs- und Transpositionstasten, Transportsektion mit Loop, Stop, Play, Record, Vorward, Backward, Click und Shift und Drehregler untergebracht. Durch Drücken der Shift-Taste werden die Zweitfunktionen der Taster aktiviert. Dann lässt sich bei der passenden Einbindung in die DAW damit auch zwischen Spuren oder Patches wechseln sowie weitere Funktionen fernsteuern. Hinzu gesellen sich oberhalb der Tastatur zahlreiche farbig beleuchtete Taster. Deren Funktion werde ich im Praxisteil näher beleuchten. Die Bedienelemente machen allesamt einen guten und langlebigen Eindruck.

Wie lässt sich das Nektar GXP88 MIDI-Keyboard spielen?

Die Tastatur des Nektar GXP88 ist leicht gewichtet, d. h. all zu viel Kraftaufwand ist beim Spielen auf der Tastatur nicht notwendig. Schön ist, dass die Tastatur mit Aftertouch ausgestattet ist, was bei Weitem keine Selbstverständlichkeit ist – schon gar nicht in dieser Preisklasse. Ein weiteres Lob gebührt dem GXP88 aufgrund der guten Spielbarkeit der Tasten. Nach kurzer Eingewöhnungszeit konnte ich bereits ein gutes Spielgefühl für die Tastatur entwickeln. Dabei bleiben die sonst oft störenden Klappergeräusche weitestgehend aus – sehr schön.

Was gehört zum Lieferumfang des Controller-Keyboards?

Damit vor allem Einsteiger nach dem Kauf des Keyboards direkt loslegen können, legt Nektar seinem GXP88 ein schönes Software-Paket bei. So befindet sich im Karton des GXP88 neben einer gedruckten Bedienungsanleitung und einem USB-Kabel eine Download-Karte mit der Bitte zur Registrierung auf der Nektar Website. Hat man dies mit Hilfe der Seriennummer des Keyboards hinter sich gebracht, gelangt man an das Software-Paket. Steinbergs Cubase LE samt Software-Synthesizer Retrologue 2 gehört genauso dazu wie die Digital Audio Workstation Bitwig 8-Track.

Eine Besonderheit beim Einsatz von Nektar Controller-Keyboards sind die vom Hersteller erstellten Mappings für alle gängigen DAWs. Im Normalfall muss ein MIDI-Keyboard ja erst an die DAW angelernt werden, d. h. auf welchem Fader und welchem Drehregler liegt die Lautstärke der DAW-Spuren/Tracks und wo der Effekt-Send? Zwar greifen einige Hersteller auf das Mackie HUI-Protokoll zurück, aber hierüber sind lediglich die Basisfunktionen gemappt. Nektar geht einen anderen Weg und programmiert für seine Controller eigens Mappings mit den wichtigsten Funktionen.

Für den Nutzer bedeutet das: zunächst die gewünschte DAW samt Betriebssystem im User-Portal von Nektar auswählen, das Setup herunterladen und installieren. Beim nächsten Start sind die DAW und der Controller dann fertig eingerichtet, die lästige MIDI-Learn-Programmierung entfällt damit!

Natürlich muss man in diesem Fall darauf setzen, dass Nektar die eigene DAW unterstützt. Vor dem Kauf sollte man also einen kurzen Blick auf die Nektar Website werfen. Dort werden aktuell die folgenden DAWs als kompatibel angegeben:

Bitwig

Cubase

Digital Performer

GarageBand

Logic

Nuendo

Reaper

Reason

Sonar

Studio One

Mit welchen Anschlüssen ist das Nektar GXP88 ausgestattet?

Das 88-Tasten-Controller-Keyboard bietet zunächst einmal die obligatorische USB-Anbindung in Form eines USB-B-Anschlusses. Hinzu gesellt sich ein MIDI-DIN-Ausgang, was vor allem für diejenigen interessant ist, die das Nektar GXP88 in Verbindung mit MIDI-Hardware-Klangerzeugern nutzen möchten. Zwei Pedale (Expression und Footswitch) lassen sich am Keyboard betreiben. Abgerundet wird die Rückseite des Keyboards mit einem Kensington-Lock, einem Power-on/off-Schalter sowie einer Netzteilbuchse. Ein externes Netzteil wird (bei USB-Betrieb) nicht benötigt, entsprechend gehört dieses auch nicht zum Lieferumfang des Keyboards dazu.

Einsatz des Keyboards in der Praxis

Während des Tests gab es bei der Installation und der Inbetriebnahme keinerlei Probleme. Sowohl bei Anschluss und Nutzung als reiner Keyboard-Controller (ohne die o. g. Nektar Mappings) als auch nach der Installation der DAW-Mappings für Cubase und Studio One konnte das GXP88 sofort und ohne weiteres Zutun eingesetzt werden – so wie man sich das wünscht!

Bei Einsatz als reiner Keyboard-Controller muss man die gewünschten MIDI-Control-Change-Befehle für die Taster, den Drehregler, Pitchbend- und Modulationsrad sowie die 14 RGB-Taster oberhalb der Tastatur selbst zuweisen. Hat man das hinter sich gebracht und alle Bedienelemente mit MIDI-CCs „versorgt“, lässt sich schon allerhand damit steuern – auch wenn das Keyboard über keinerlei Fader verfügt und nur ein Drehregler sein Eigen nennt.

Nektar GXP88: Note-Repeat

Mit der Note-Repeat-Funktion bietet das GXP88 zwar keinen klassischen Arpeggiator, dafür aber eine Art „Rhythmus-Generator“. Mit Notenwerten von 1/4 bis 1/64 lassen sich gedrückte Akkorde bzw. Töne auf Knopfdruck wiederholen und entweder gleichbleibend mit der identischen Anschlagsstärke oder mit Hilfe von Aftertouch/dem Modulationsrad verändert wiederholt wiedergeben. Die Wiederholungen lassen sich dazu über Accent, Interval und Swing weiter beeinflussen und den Wiederholungen somit etwas Leben einhauchen.

Nektar Nektarine und das GXP88 MIDI-Keyboard

Nachdem Nektar seine hauseigene Host-Software Nektarine vor einiger Zeit auf Version 2.5 gebracht hat, ist diese in Verbindung mit den Nektar Controllern eine schöne und interessante Erweiterung. Innerhalb von Nektarine lassen sich Plug-ins im im VST-, VST3- und AU-Format hosten, die Software selbst kann entweder standalone oder wiederum als VST-, VST3-, AU- und AAX-Plug-in in einer DAW geladen werden.

Es ist möglich, bis zu 16 Software-Instrumente zu hosten, parallel zu nutzen und beispielsweise mehrere zusammen als Multi-Instrument einzusetzen. Insert- sowie globale Effekte gehören natürlich ebenfalls dazu, so dass man für den Live-Betrieb komplexe Setups erstellen, speichern und auf der Bühne einsetzen kann. Vom Keyboard aus lässt sich dann zwischen Sound-Patches umschalten, so dass man bei fleißiger Vorab-Programmierung für einen Auftritt gut gerüstet ist.

Ob man das jetzt im Tonstudio benötigt, sei dahin gestellt, für Live-Keyboarder aber sicherlich eine interessante Möglichkeit, abseits von Main-Stage-Software auf die Bühne zu bringen.

Und durch diesen „Umweg“ lassen sich sogar AU-Instrumente/Effekte in DAWs einsetzen, die AU-Plug-ins ansonsten nicht akzeptieren!