Test: Toontrack EZkeys 2, Software-Piano-Library & Player

Piano spielen leicht gemacht

Mit EZkeys 2 präsentiert Toontrack die zweite Iteration der beliebten Kompositionshilfe-Software. Für die neue Revision wurde das User-Interface generalüberholt und auch unter der Haube ordentlich aufgewertet. Toontrack EZkeys 2 verfügt über viele neuen Features und Funktionen, darunter auch neue Sounds und neue MIDI-Funktionalitäten.

ANZEIGE

Installation Toontrack EZkeys 2

Die Installation erfolgt über den Toontrack Product Manager, über den Toontrack EZkeys 2 registriert, heruntergeladen und installiert werden kann. Auch die optional erhältlichen Sound-Expansions und MIDI-Packs lassen sich darüber registrieren und installieren.

Benutzeroberfläche Toontrack EZkeys 2

In schickem neuen Gewand zeigt sich die Benutzeroberfläche von EZkeys 2 und wie es sich für Software Plug-ins im Jahre 2023 gehört, ist dieses auch stufenlos skalierbar und damit auch auf hochauflösenden Monitoren eine Augenweide. Im Hauptfenster und dem initial ausgewählten Menüpunkt Keys öffnet sich der EZkeys 2 Session Grand Konzertflügel. Dieser wurde für EZkeys 2 komplett neu und mit unterschiedlichen Mikrofonierungen gesampelt und basiert auf dem F212, der von Fazioli in Sacile in Italien gefertigt wurde.

Wer über weitere Instrumentenerweiterungen verfügt, kann das Instrument auch über das Dropdown-Menü auf der rechten Seite der Navigationsleiste ändern. Ganz rechts außen befinden sich zu jedem Instrument dann noch eine Vielzahl an Presets, die beim EZkeys 2 Session Grand die Kategorien Standard, Effects und Pads umfassen. Zusätzlich gibt es unter dem Submenüpunkt RAW Sounds dann auch noch verschiedene Mikrofonierungen, die in Mic Level Control – Stereo und Mic Level Control – Multi Out unterteilt sind. Nachfolgend eine Auswahl an Beispielen der inkludierten Presets des EZkeys 2 Session Grand:

Vorgefertigte Playback-Piano-Lines

Unter dem Menüpunkt Grooves hat man Zugriff auf die inkludierte Library und zusätzlich käuflich erworbenen Add-on-Packs. Wer bereits Toontrack EZkeys 1 besitzt, findet die dazugehörige Library ebenfalls hier.

Nach Genre, Playstyle und Type sortiert, kann man verschiedene Spielweisen nach Belieben auswählen und direkt in die DAW oder in die untere Song Track Leiste in EZkeys 2 ziehen, um dort weitere Bearbeitungsschritte vorzunehmen. So lassen sich zum Beispiel Akkorde nachträglich modifizieren oder mit Hilfe des Grid Editors Noten editieren.

Grid-Editor des Toontrack EZkeys 2

Im Grid-Editor können einzelne Noten bearbeitet, hinzugefügt oder gelöscht werden, so dass sich jedes Preset-Pattern hier manuell individualisieren und anpassen lässt. Durch Aktivieren des Humanize-Buttons werden Passagen vermenschlicht, zudem bietet der Grid-Editor Zugriff auf zahlreiche Parameter, um Noten zu quantizieren oder randomisieren, so dass man alles nach Belieben feinjustieren kann.

ANZEIGE

Songwriting-Scales

Neu in Toontrack EZkeys 2 ist auch das Songwriting-Scales-Fenster, welches über das View-Menü oder den Grid-Editor unter den Highlight-Key-Optionen durch Klick auf die entsprechende Taste geöffnet werden kann. Hier kann man Tonskalen auswählen und sich Akkordfolgen anhören, um daraufhin einzelne Akkorde direkt auf die Song-Track-Leiste zu ziehen. Ein guter Startpunkt also, um Akkordprogressionen zu erstellen.

Bandmate

Mein persönliches Highlight von Toontrack EZkeys 2 ist Bandmate. Anhand einer Audiodatei wird das Ausgangsmaterial analysiert und EZkeys 2 schlägt dazu passende Akkorde und zum Rhythmus des Ausgangsmaterials passende, verschiedene Piano-Spielweisen vor, die einfach per Klick ausgewählt werden können. Die generierten Vorschläge können dann nach Genre, Spielstil und Spielweise gefiltert werden, aber auch im Nachhinein lassen sich die automatisch erkannten Akkorde manuell ändern. Als Ausgangsmaterial können sowohl Chords (sogar Gitarren-Akkorde), Drums oder auch EZbass Grooves verwendet werden. Wichtig dabei ist nur, dass das Ausgangsmaterial clean und nicht verzerrt ist, denn nur so werden die besten Resultate erzielt. Gerade im Zusammenspiel mit Toontracks EZdrummer 3 und Ezbass kann Bandmate das volle Potential entfalten. Ich habe das Ganze mit verschiedenen eigenen Songs und einzelnen Instrumentenspuren ausprobiert und war wirklich sehr positiv überrascht über die Vorschläge, die EZkeys 2 automatisiert generiert hat. Für mich durchaus zukünftig ein Startpunkt für eigene Kompositionen. Auf globaler Ebene kann man über vier Regler dann nachträglich noch die Anzahl der gespielten Noten, die Oktavenhöhe, Velocity und den Swing-Faktor einstellen, um das automatisierte Ergebnis feinzujustieren.

Chordfinder: Suggest-Chords

Mit der Suggest-Chords-Funktion lassen sich in Echtzeit die Akkorde in der Song-Track-Leiste von Toontrack EZkeys 2 ändern. Durch Klick auf die Taste öffnet sich ein Fenster, welches in der oberen Zeile die Ausgangsakkorde anzeigt und darunter verschiedene alternative Akkorde aufführt. Über den Button-Change-Chords können weitere Akkorde zufallsgesteuert generiert werden oder aber auch über die beiden Dropdown-Menüs Chord-Rhythm und Genre ausgewählt werden, welche Akkordpräferenzen berücksichtig werden sollen.

Replace-MIDI

Mit der Replace-MIDI-Funktion lassen sich ganz einfach MIDI-Noten austauschen, ohne dass die bereits definierten Akkorde verworfen werden. So kann man ganz einfach und schnell verschiedene Spielweisen miteinander vergleichen und die beste Variante ausfindig machen, um diese Akkord für Akkord zu verändern.

EKX-Sound-Expansions und EZkeys-MIDI-Expansions

Ein großer Pluspunkt von Toontrack EZkeys 2 ist, dass man sowohl das Sound-Arsenal, als auch die mitgelieferten MIDI-Presets erweitern kann. Und die Auswahl ist wirklich üppig. Insgesamt 17 EKX-Sound-Expansions und 77 MIDI-Expansions stehen zum Zeitpunkt des Tests zur Verfügung. Jede EKX-Sound-Expansions enthält dabei eine Vielzahl an eigenständigen Presets.

Je mehr MIDI-Expansions man besitzt, desto mehr Vorschläge und Auswahlmöglichkeiten werden dann auch von der neuen Funktion Bandmate generiert.

Wie sich die unterschiedlichen MIDI-Erweiterungen in Kombination mit dem EZkeys 2 Session Grand und weiteren EKX-Sound-Expansions anhören, zeigen folgende Beispiele: