Report: Apple Report: MacBook Air mit M3, 2024

MacBook Air mit M3 - Luft nach oben?

Still und leise hat Apple am 4. März. zwei neue MacBook Air mit dem neuen M3 veröffentlich und es sollen noch weitere Einzelveröffentlichungen in kurzer Folge im März und April erscheinen. Ob auch die neuen Produkte mit unpompösen Homepage-Updates veröffentlicht werden, wird sich dann zeigen. Wir bleiben am Ball und ergänzen diesen Beitrag entsprechend.

Laut MacRumors wird noch mit folgenden Produkten in den nächsten Wochen gerechnet:

ANZEIGE

zwei neue Pad Pros mit M3-Chip und OLED

zwei neue iPad Air mit M2-Chip und 12.9″ Display

neuer Apple Pencil

neues Magic Keyboard

Es kann aber auch anders kommen.

MacBook Air mit M3

Das 13 Zoller kommt mit einem M3 8 CPU/ 8 GPU und das 15 Zoller mit einem M3 8 CPU/ 10 GPU. Beide haben eine 16-Kern Neural Engine, wie alle M3-Serie-Chip und eine Speicherbandbreite von 100 GB/s. Der Arbeitsspeicher geht ab 8 GB los und die SSD ab 256 GB. Dazu kommen zwei Thunderbolt 4 / USB4-Anschlüsse mit Kompatibilität zu Thunderbolt 3, DisplayPort (je 40 Gb/s) und Ladefunktion. Zum Glück hat Apple trotzdem den MagSafe-Stromanschluss beibehalten.

Der 3,5 mm Klinkenanschluss mit Power für hochohmige Kopfhörer ist ebenso beibehalten worden. Für Kopfhörerlose Anwendugen stehen 2 Hochton- und zwei Tieftonlautsprecher mit 3D Audiowiedergabe und Dolb Atmos bereit. Das 15″ MacBook Air bietet hier 4 Tieftöner.

Über die USB-C-Anschlüsse können auch zwei externe Displays angeschlossen werden – ohne den internen Bildschrim, d.h. bei zugeklapptem Laptop. Die externen Kombination der Bildschirme kann aus maximal einem Display mit 6K-Auflösung bei 60Hz und einem mit 5K-Auflösung bei 60 Hz bestehen. Die Unterstützung dafür wird aber frühestens mit macOS 14.4 Update nachgeliefert (von dem aktuell noch Abstand zu nehmen ist). Ob das ein großer Vorteil gegenüber dem M2 MacBook Air Vorgänger ist, bleibt dahingestellt. Insgesamt bleiben es ja trotzdem nur zwei Bildschirme.

Das interne 13″ (34,36 cm Diagonale) Display ist wie üblich ein Liquid Retina Display int LED- und IPS-Technologie, mit einer Auflösung von 2560 x 1664 Pixeln bei 224 ppi und True Tone.

Das 15″ MacBook Air M3 bietet eine 38,91 cm Bildschirmdiagonale bei 2880 x 1864 Pixeln bei 224 ppi.

Beim 13″ MacBook Air M3 kommt ein 52,6 Wattstunden Li-Po Akku ermöglicht 18 Stunden Binge-Watching und die Abmessungen betragen 30,41 x 21,5 x 1,13 cm bei 1,24 kg Gewicht.

Während beim 15″ MacBook Air M3 bietet der Li-Po Akku 66,5 Wattstunden, der aber ebenfalls nur für 18 Stunden Binge-Watching reichen.

Die Abmessungen betrage hier 34,04 x 23,76 x 1,15 cm bei 1,51 kg Gewicht.

ANZEIGE

M3-Power

Was die Rechenleistung angeht, sind die M3 MacBook Air laut den ersten Geekbench-Werten mit den M3 MacBook Pros nicht nur auf Augenhöhe, sondern sogar geringfügig darüber.

MackBook Air M3 (ID: mac15,13) (8 CPU, 10 GPU)

3131 Single-Core Score

Single-Core Score 12100 Multi-Core Score

MacBook Pro 14″M3 (Nov 2023) (8 CPU / 10 GPU)

3085 Single-Core Score

Single-Core Score 11562 Multi-Core Score

Der Vorgänger, das MacBook Air 15″ M2 (8 CPU / 10 GPU) bleibt da deutlich zurück:

2595 Single-Core Score

Single-Core Score 9744 Multi-Core Score

Das M2 MacBook Air bietet also insgesamt ca. 17% (Single-Score) bis 20 % (Multi-Score) weniger Rechenleistung. Der Abstand wird auch durch die aktuell eingeführte Preisreduktion von 100,- Euro nicht abgefangen, so dass es sich kaum lohnt hier zu sparen.

Das neue 15″ MacBook Air M3 ist bei vergleichbarem Gewicht, bei „schlechterem“ Display (kein XDR /120Hz Pro Motion), 4 Stunden kürzerer Akkulaufzeit, passiver Kühlung und 4 mm dünnerem Gehäuse, aber vergleichbarer Rechenleistung, ganze 400 Euro billiger als das 14″ M3 MacBook Pro.

Preise

Das 13″ MacBook Air M3 (8/8) kostet in der Grundkonfiguration mit 8 GB RAM und 256 GB SSD 1299,- Euro.

Der Aufpreis zu einem M3 (8/10) kostet 115,- Euro. Hier sollte man aber besser in 16 GB RAM für 240,- Aufpreis inventieren, bevor man in eine minimal bessere M3-Variante investiert.

Auch wenn Apple anderes propagiert, mit 8 GB RAM kommt man heute nicht weit, ohne dass die SSD beim ständigen RAM-Auslagern heiß läuft und bestimmte Funktionen wie z.B. Hardware Raytracing funktionieren mitunter gar nicht. Von KI-Anwendungen ganz zu schweigen.

Bei beiden MacBook Air liegt der maximale RAM-Ausbau bei 24 GB und kostet 460,- Euro Aufpreis und die maximael SSD-Größe liegt bei 2 TB für 920,- Euro. Aber zu Glück gibt es ebenso schnelle, externe SSDs zu attraktiveren Preisen.

Das 15″ MacBook Air M3 (8/10) mit 8 GB RAM und 256 GB SSD kostet 1529,- Euro in der ansonsten selben Konfiguration. Der Aufpreis von einem 13″ zu einem 15″ Bildschirm ist mit 250,- Euro also nicht übermäßig groß, so daß man „ungestraft“ die Größe wählen kann, die man braucht.

Im Lieferumfang sind ein 2 m USB-C-MagSafe-Kabel und ein 30W-USB-C-Ladegerät.