Test: Apple Logic Pro 10.8, Digital Audio Workstation

Ein prall gefülltes Update

Mit der neuesten Version Logic Pro 10.8 widerspricht Apple erneut dem Trend, für Updates und Neuerung einen Aufpreis zu verlangen oder gar ein Abo anzubieten. Wer, wie ich, vor vielen Jahren einmal 229,- Euro für die Vollversion bezahlt hat, der wird seit dieser Zeit auch immer wieder mit größeren und kleineren Updates versorgt, die nicht nur Bugfixes und Betriebssystemanpassungen beinhalten, sondern meist auch ein Paket mit neuen Funktionen und Erweiterungen. Wir schauen uns heute an, was Apple der Version 10.8 beigepackt hat – und das ist wahrlich nicht wenig!

ANZEIGE

Apple Logic Pro 10.8: Muss man das noch beantworten?

An dieser Stelle kommt bei meinen Tests meist die Frage: „Worum geht es?“ mit der Intension, Nicht-Insidern einen kurzen Überblick zu geben, was das Testgerät oder das Stück Software uns Musikern bringt bzw. laut Hersteller bringen soll. Diese Frage ist bei diesem Bericht recht einfach zu beantworten: Apple Logic Pro ist eine DAW = Digital Audio Workstation. Das Wort „Workstation“ ist bei diesem Begriff für manche Leser irreführend, denn eine DAW ist immer ein Stück Software, das auf einem Computer (meist PC oder MAC, selten Linux) installiert wird und als Basis für moderne Musikproduktionen steht. Mit dieser Software kann man vom ersten Kinderlied der Tochter bis hin zum Nummer 1 Hit alles abdecken.

Manchmal ist es notwendig, sich zusätzliche virtuelle Helferlein, wie Effekte oder Software-Instrumente zu besorgen. Die meisten DAWs am Markt haben schon ein solches Basis-Set im Paket enthalten.

Und es ist unstrittig, dass Apple Logic Pro zu den beliebtesten und besten DAWs am Markt gehört und für 229,- Euro dazu noch ausgesprochen preisgünstig ist. Der einzige Haken an der Sache: Logic Pro gibt es nur für den Mac. Eine Windows-Version war und ist nicht geplant.

Die Neuerungen in Version Logic Pro 10.8

Wer sich näher mit Apple Logic Pro befassen möchte, findet im Internet alles vom kleinen Erklärvideo bis hin zum mega-umfangreichen Tutorial mit fast allen Details. Und auch wir bei AMAZONA.de haben der Apple DAW immer wieder einen Artikel gegönnt, wenn es was Neues gab. Und dies sind nun die – wichtigsten – Neuerungen des Updates 10.8:

Mastering Assistent

Sample Alchemy

Beat Breaker

Neue Edit-Werkzeuge

erweiterte MIDI 2.0 Unterstützung

32 Bit Aufnahme (Floating Point)

… dazu neue Soundpacks und viele kleinere und größere Verbesserungen. Auch in Sachen Optik haben sich ein paar kleinere Veränderung ergeben. So sind MIDI-Spuren ab jetzt grün und nicht mehr blau. Warum? Ja, gute Frage.

Das Thema 32 Bit Aufnahme wird von vielen Usern sicherlich mit einem „ENDLICH“ in Empfang genommen – so war dies noch eine letzten wirklich vermissten Funktionen der Apple DAW. Auch wenn in den meisten Fällen 24 Bit ausreichen – schön, dass diese Lücke geschlossen wurde.

ANZEIGE

Auch die erweiterte MIDI 2.0 Unterstützung ist wichtig. So hat Korg mit den neuen Keystage MIDI-Controllern endlich das neue MIDI 2.0 Zeitalter eingeläutet und gezeigt, dass die bidirektionale Datenverarbeitung sehr hilfreiche Funktionen bereitstellt.

Die neuen Werkzeuge im Bereich Spuren sind „Verschieben“ und „Drehen„. Damit kann man Inhalte in Audio- und Software-Instrument-Regionen bewegen, ohne gleichzeitig die Regionsgrenzen zu verschieben. Mit anderen Worten: Ich definiere eine Region innerhalb eines längeren Tracks und bewege dann den Track-Ausschnitt innerhalb der Region hin und her.

Das Werkzeug steht für Audio- und MIDI-Regionen zur Verfügung. Wichtig: Die Slip-Verschiebung einer Region ist nur möglich, wenn der Quellinhalt die Länge der Region mindestens um die Länge der Verschiebung übertrifft. Übrigens wird die Auflösung des Bereichs feiner, wenn man hinein zoomt.

Das Werkzeug „Drehen“ funktioniert ähnlich wie „Verschieben“, nur wenn die Inhalte an einer Stelle über die Grenzen der Region herausreichen, dann wird dieser Bereich wie in einem Loop von der anderen Seite her verlängert.

Falls der eine oder andere Leser jetzt etwas verwirrt ist: Tatsächlich sind die Funktionen in Worten recht schwer zu beschreiben. Wer eine bildliche Vorstellung der Wirkungsweise der Werkzeuge haben möchte, dem empfehle ich folgendes deutschsprachige Video (Ab Minute: 13:11):

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Logic Pro 10.8: Sample Alchemy und Beat Breaker

Da fällt es schon leichter, die neuen Tools „Sample Alchemy“ und „Beat Breaker“ zu erläutern und ebenso, wie die neuen Werkzeuge, erweitern diese den kreativen Ansatz von Logic Pro ungemein. Kann ich mit den oben genannten Werkzeugen das Timing innerhalb einer Spur maßgeblich verändern, so ermöglicht es das Plug-in Sample Alchemy das Anwenden von verschiedenen Synthesen auf ein beliebiges Audiosample.

Egal, ob granular, additiv oder spektral: So kann man ein beliebiges File in ein Instrument verwandeln und dieses beispielsweise auf einem MIDI-Controller spielen. Im folgenden Video sieht man eindrucksvoll die Möglichkeiten dieses Tools:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Beat Breaker bietet eine grafische Darstellung eines Sounds, den man in beliebig viele Abschnitte teilen kann. Dann ermöglich Beat Breaker, diese einzelnen Abschnitte in Sachen Tempo, Lautstärke, Richtung oder sogar mit Scratching-Effekten zu versehen. Hier ein Audiobeispiel, wie man aus einem kurzen Clip interessante Klänge mit Hilfe des Beat Brechers zaubern kann:

Im Edit-Mode des Plug-ins sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und nach einiger Übung könnte man das Plug-in sogar im Live-Betrieb verwenden. So gibt man einer EDM-Performance einen ganz neuen Groove.

Sie sehen: Schon diese neuen Funktionen werten Logic Pro spürbar auf und erweitern den Nutzen in verschiedene Richtungen enorm. Doch einen habe ich noch und hier hat sich Apple an ein ganz heißes Eisen gewagt: Das Mastering.

Der Logic Pro 10.8 Mastering Assistent

Für viele Tontechniker und Heimstudios ist das Mastern immer noch der heilige Gral. Da wird dem finale Ergebnis aus dem Recording und dem Mixing der letzte Schliff gegeben. Hier entscheidet sich, wie „tight“ der Beat ist, wie breit die Stereobühne wirkt und wie ein sanft einsetzender Limiter oder Kompressor aus den Einzelteilen ein Ganzes zusammenklebt. Dazu muss man natürlich sündhaft teure Mastering Limiter, Equalizer, Kompressoren und Konverter verwenden (Achtung: Ironie!).

Und hier kommt der neue Mastering Assistent von Logic Pro 10.8 ins Spiel und bevor die Spezialisten aufschreien: Dieses Tool ersetzt keinen erfahrenen Mastering-Engineer, sondern ermöglicht es, das bestehende Audiomaterial mit wenigen Mitteln bestmöglich zu optimieren. Und natürlich ist danach auch noch „room for improvement“, aber – das werde ich gleich zeigen – das ist schon eindrucksvoll.

Logic Pro 10.8 Mastering Assistent: Charaktere

Der Mastering Assistent ist ein Plug-in, das nur im Stereo-Out Channel-Strip zur Verfügung steht – was natürlich für ein Mastering Plug-in sinnvoll ist. Deswegen auch gleich mein Rat: Erst aktivieren, wenn der Mix steht, ansonsten kommt man in Teufels Küche. Der Mastering Assistent macht nämlich zunächst eine Analyse des Tracks oder, wenn gewünscht, eines Track-Abschnitts. Wenn man danach aber wieder den Mix verändert, dann stimmt die Analyse nicht und das Ergebnis geht in die Hose. Nach der Analyse schlägt das Plug-in vier unterschiedliche Mastering-Ergebnisse vor, die man im Menü „Charakter“ auswählen kann. Zur Beschreibung der jeweiligen Klangfärbung zitiere ich gerne den Text der Apple Support Seite:

Clean : Ein Algorithmus, der ein transparentes und zugleich ausdrucksstarkes Ergebnis bietet. Dieser Stil eignet sich optimal für EDM, akustische Musik und alles, was einen sauberen und zugleich ausdrucksstarken Sound erfordert.

: Ein Algorithmus, der ein transparentes und zugleich ausdrucksstarkes Ergebnis bietet. Dieser Stil eignet sich optimal für EDM, akustische Musik und alles, was einen sauberen und zugleich ausdrucksstarken Sound erfordert. Valve : Ein Algorithmus, der eine Verarbeitungskette simuliert, die Röhren nutzt, um tiefe Bässe und klare Höhen zu erzeugen. Damit ist dies eine hervorragende Option sowohl für akustische Musik als auch für das Hip-Hop-Genre.

: Ein Algorithmus, der eine Verarbeitungskette simuliert, die Röhren nutzt, um tiefe Bässe und klare Höhen zu erzeugen. Damit ist dies eine hervorragende Option sowohl für akustische Musik als auch für das Hip-Hop-Genre. Punch : Ein Algorithmus, der einen aggressiven Sound mit einer subtilen Betonung auf den mittleren Frequenzen verkörpert und ideal für Rockmusik ist.

: Ein Algorithmus, der einen aggressiven Sound mit einer subtilen Betonung auf den mittleren Frequenzen verkörpert und ideal für Rockmusik ist. Transparent: Ein Algorithmus, der von einem modernen und straff klingenden Kompressor inspiriert ist und sich für die meisten Musikgenres eignet

Es wichtig zu verstehen, dass mit Ausnahme von „Clean“ die anderen Varianten nur bei Computern mit Apple Silicone M1, M2 oder M3 Chips auswählbar sind. Offensichtlich wird hier Rechen-Power herangezogen, die mit den Intel CPUs nicht darstellbar ist. Außerdem wichtig: Die unterschiedlichen Charaktere sind KEINE Veränderung im EQ, sondern finden sich überwiegend in den Einstellungen des Limiters („Dynamics“).

Hat man einmal seine Einstellung gefunden, so kann man trotzdem den Frequenzgang an drei parametrischen Punkten korrigieren (Low- und High-Shelving, Mittenband) und mit dem Auto-EQ-Schieberegler kann die Intensität der Frequenzkorrektur anpassen (Custom EQ).

Sollte man doch noch im Mix etwas verändern, obwohl schon am Mastering Assistent gearbeitet wurde, dann gibt es den Button „Reanalyze“ zur Neuberechnung des Audiomaterials. Mit Bypass kann man bequem ein Vorher/Nachher-Vergleich der Mastering Korrektur machen und mit Loudness Compensation wird dieser Vorher/Nachher-Vergleich mit Pegelausgleich vorgenommen, so dass der vielleicht höhere Pegel des gemasterten Materials nicht nur scheinbar besser klingt.

Logic Pro 10.8 Mastering Assistent: Dynamics

Der Bereich „Dynamics“ kümmert sich um die Lautheit und Sättigung des Mastering. Grundsätzlich möchte man heutzutage (leider) immer mehr Gesamtlautstärke auf Kosten der Dynamik erreichen, um im Vergleich auf dem Küchenradio oder im Auto besser zu klingen („Loudness War“). Mit der Dynamics-Sektion hat man das passende Spielfeld für diese Parameter.

Der Regler Loudness verändert die Lautstärke, die in Mittenstellung des Reglers bei -14 LUFS-I liegt. „LUFS“ bedeutet „Loudness Units relative to Full Scale“ und kann in drei Skalen gemessen werden:

LUFS-I = Integriert

LUFS-M = Momentan

LUFS-S = Kurzfristig

Das „LUFS-Meter“ ist im Mastering Assistent eine hilfreiche Anzeige, um diese Lautheit grafisch darzustellen. Das Feld „LU Range“ gibt den Lautstärkebereich während der Messung an. True Peak zeigt den Maximalpegel des Tracks bzw. des analysierten Bereichs an und mit Excite hat man eine Saturation (Sättigung) des Signals, die dem Hörer durch Hinzufügen von harmonischen und disharmonischen Verzerrungen ein weiteres Gefühl der Lautheit gibt.

Logic Pro 10.8 Mastering Assistent: Spread

Dann haben wir noch den Bereich „Spread“, der sich um die Stereobreite des Signals dreht. Das Correlation Meter zeigt dabei als ein Korrelationsgradmesser den Phasenbezug beider Kanäle eines Stereo-Signals an. Dein Projekt sollte über Null sein; je weiter es darüber ist, desto besser ist die Monokompatibilität. Durch den Regler „Width“ beeinflusst man die Breite des Stereofeldes.

Eine Korrelation von +1 (Ausschlag nach ganz rechts) bedeutet, dass der linke und rechte Kanal zu 100 % korrelieren, also vollständig in Phase sind. Das heißt, dass beide Lautsprecher in Mono-Wiedergabe dieselben Bewegungen vollführen.

Eine Korrelation von 0 (mittlere Position) zeigt die maximale Abweichung beider Kanäle an, wie sie bei extremen Stereo-Effekten auftritt. Das heißt, dass die Bewegungen beider Lautsprecher „nichts miteinander zu tun“ haben.

Negative Werte zeigen eine Phasendrehung an. Wenn das Stereo-Signal auf Mono heruntergemischt wird, würden Phasenauslöschungen auftreten. Bei -1 würden sich beide Lautsprechermembranen genau entgegengesetzt bewegen.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Mastering Assistent wirkt, habe ich einen Abschnitt des neuen Apple Logic Pro Demo Songs „Manzana“ vom Duo Take a Daytrip herauskopiert, analysiert und verschiedene Anpassungen vorgenommen. Bei den Audiosamples habe ich kräftig an den Reglern gedreht, um die Wirkweise überspitzt darzustellen:

Das erste File ist der rohe Mix und in der zweiten Datei habe ich die Loudness erhöht, den Exciter hinzugefügt und die Stereobreite großzügig vergrößert. Die Limiter Charakteristik war auf „Punch“ eingestellt

Conclusio

Wer schon Logic Pro im Einsatz hat, wird sich über die Neuerungen sicher freuen, denn sie fördern die Kreativität, erweitern den Funktionsumfang, und bringen mit den Features 32 Bit Recording und erweiterte MIDI 2.0 Funktionen die DAW auf den neuesten Stand der Technik. Das Update läuft bei mir übrigens vollkommen stabil an einem Mac Studio mit M1 Max Prozessor, 32 GB RAM und der neuesten Version macOS Sonoma 14.1.1. Als Audiointerfaces hatte ich während des Tests mein UA Apollo X6, das Neumann MT48 und die internen Interfaces des Roland Juno-X und/oder MC 707 im Einsatz.

Für potenzielle Neukunden empfehle ich die 90 Tage Test Version, die Apple momentan anbietet.