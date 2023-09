Presonus Studio One 6.5, Digital Audio Workstation Update

Dolby Atmos, Immersive Audio und neue Effekte

Im seit heute erhältlichen Studio One DAW-Update 6.5 hat Presonus wieder einige neue Features implementiert. Wir haben euch die wichtigsten Features im folgenden Artikel zusammengestellt.

Presonus Studio One 6.5

Als eines der Highlights des aktuellen 6.5 Update präsentiert Presonus die Integration von Dolby Atmos sowie Immersive Audio. Direkt Out-of-the-Box und damit ohne zusätzliche Software oder Plug-ins werden Dolby Atmos Mixes sowie Layouts bis hin zu 9.1.6. unterstützt und Studio One 6.5 kann Projekte in einer Vielzahl von Formaten exportieren.

Als Ergänzung zu den neuen Dolby Atmos/Immersive Audio-Funktionen von Studio One wurde das gesamte Plug-in-Set der DAW überarbeitet. Alle Effekte und Plug-ins können nun die Verarbeitung von Mehrkanal-Signalen oder eines einzelnen Kanals pro Plug-in unterstützen.

Neue Effekte wie Surround Delay oder Open Air (nativer 7.1.4 Faltungshall) und mehr können zu allen räumlichen Mischungen hinzugefügt werden.

Notensatz in Studio One 6.5

Die Funktionen rund um das Thema Notation wurden laut Presonus weiter optimiert. U.a. gibt es nun die Möglichkeit Rhythmus-Slashes hinzuzufügen, benutzerdefinierte Saitenstimmungen oder weitergehende Optionen für Gitarrentabulaturen einzusetzen und eine Akkordanzeige zu nutzen, die dynamisch mit der Akkordspur verknüpft ist.

Neues Projektformat in Studio One 6.5

In Zusammenarbeit mit Bitwig führt Presonus in Studio 6.5 ein neues Open-Source-Dateiformat ein, mit dem Benutzer Sessions über mehrere DAWs hinweg austauschen können. Zum ersten Mal können Benutzer unterschiedlicher DAWs somit ihre Projekte in einem Format austauschen, das alle wichtigen Daten enthält. Beginnend mit Presonus und Bitwig wird das Format „DAW Project“ (.dawproject) als universelles Import-/Exportformat bereitgestellt. In einem separaten Artikel gibt es dazu weitere Informationen.

Studio One 6.5 steht ab sofort für alle registrierten Nutzer zum kostenlosen Download bereit. Erhältlich ist die Software in den drei Versionen Prime (kostenlos), Artist (89,- Euro) und Professional (319,- Euro) sowie als Abonnement im Rahmen des Studio One+ Pakets.