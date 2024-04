Test: Benchmark DAC3 HGC, Digital/Analog-Wandler

Studio oder HiFi?

Der Benchmark DAC3 HG ist ein Digital/Analog-Wandler der Oberklasse und soll sich laut Hersteller sowohl für HiFi als auch für Tonstudioanwendungen eignen. Seit über 40 Jahren stehen die New Yorker rund um Gründer Allen H. Burdick für „High Performance Audio Equipment“ und bieten Endstufen, Kopfhörerverstärker und DACs im High-End-Bereich an und haben sich insbesondere im Audiomarkt einen sehr guten Namen gemacht. Der DAC3 HGC ist eine Kombination aus DAC und Headphone-Amplifier der aktuellen Benchmarkt-Generation. Ich stelle hier mal provokativ die Frage: Ist das überhaupt ein Gerät fürs Studio? Das wird spannend!

Die Ausstattung des Benchmark DAC3 HGC

Das Gerät in halber Rack-Breite ist mit fast 2 kg überraschend schwer und bietet trotz der überschaubaren Anzahl an Bedienelementen eine sehr umfangreiche Ausstattung. Dabei protzt der Benchmark nicht nur mit dem ESS ES9028 PRO DAC-Chip – einer der aktuell hochwertigsten DAC-Prozessoren von ESS – sondern auch mit einer ellenlangen Latte von Features, die man gerne in die Kategorien cool, sinnvoll, ist okay oder Snake-Oil einteilen kann.

Während beispielsweise zwei regelbare Kopfhörerausgänge und das interne Netzteil cool sind, ist die Fernbedienbarkeit sinnvoll, der DSD Support okay und – nicht erst seit dem sehr guten Video von Julian Krause – ist die Benchmark UltraLock3 Jitter Attenuation System eher in den Bereich von Snake-Oil einzuordnen – wird aber im HiFi Bereich auf offene (Gold-) Ohren stoßen.

Aber der Reihe nach. Die recht übersichtliche Front beherbergt einen Netzchalter, einen DIM/Mute-Schalter zur Pegelabsenkung oder Stummschalten, einen Polaritäts- und den Input-Schalter, der zwischen den mannigfaltigen Eingängen umschaltet. Daneben noch die Anzeige für die aktuelle Samplingrate und Wortbreite: Der Benchmark DAC3 HGC unterstützt bis zu 192 kHz und 24 Bit. Dann die beiden Kopfhörereingänge und das Motor-Poti für die Lautstärkeregelung.

Anschlüsse

Auf der Rückseite geht es schon gedrängter zu: zwei XLR-Buchsen für die analogen Ausgänge für den Anschluss von Studiomonitoren oder Monitorcontrollern. Damit hat sich es auch schon mit XLR, denn die anderen Buchsen sind Cinch (RCA) oder optisch S/PDIF. Hier lassen sich 2x analog, 4x digital, USB für die Verbindung zum PC/Mac und ein 12 V Trigger (3,5 mm Klinke) anschließen. Durch diesen kann man andere Audiogeräte in einer Sequenz ein- und ausschalten.

Hier zeigt sich erstmals die Nähe zu HiFi, denn in Studioumgebungen werden Cinch/RCA-Buchsen meist vermieden: Zu brummanfällig, zu wenig stecksicher und mit starren Kabeln unhandlich. Andererseits finden wir in der High-End-Welt auch noch 5-stellig bepreiste Edelgeräte mit den klassischen Cinch-Buchsen. Und wie erwähnt, hat das Gerät ein internes Netzteil – sehr gut.

Neben all diesen offensichtlichen Bedienelementen kann man im Gerät über Jumper auf der Platine noch ein paar Anpassungen vornehmen. So lässt sich der Ausgangspegel der XLR-Buchsen zwischen 0 dB, -10 dB und -20 dB umstecken. Der linke Kopfhörerausgänge schaltet standardmäßig die analogen Ausgänge stumm. Dies kann man ebenfalls unterbinden. Außerdem kann man den Gain des Kopfhörerverstärkers erhöhen: 0 dB, 10 dB und 20 dB stehen zur Auswahl und letztlich gibt es noch eine digitale Pass-Through-Funktion, die sich über die entsprechenden Jumper aktivieren/deaktivieren lässt:

Sobald die Steckbrücken in die passende Position gebracht wurden, ist D4 als digitaler Audioausgang konfiguriert. Wenn die PASS-THROUGH-Funktion aktiviert ist, kann D4 nicht als Eingang gewählt werden. Jeder andere ausgewählte Digitaleingang wird sowohl an den internen D/A-Wandler als auch an den Ausgang D4 weitergeleitet. Der digitale Ausgang an D4 wird gepuffert, aber nicht verarbeitet.

Bitte all diese Änderungen bei geöffnetem Gerät nur im stromlosen, abgesteckten Zustand mit entsprechender Erdung durchführen.

Das (englischsprachige) Handbuch ist gut bebildert und so lassen sich die Jumper leicht finden und entsprechend konfigurieren. Komfortabel ist das nicht, aber meist passt man diese Einstellungen nur einmal im Gerät an und ist somit zu verschmerzen. Wer es plastischer möchte, für den hat Benchmark sogar ein Video für die Jumpersettings (am Beispiel des normalen DAC3) bereitgestellt.

Weitere Ausstattungsmerkmale im Überblick

Das insgesamt 73-seitige Handbuch führt den interessierten Anwender durch alle Funktionen und Features des Benchmark DAC3 HGC inklusive aller technischen Daten und beschreibt die Bedienung und die Anschlüsse im Detail – allerdings auch mehrmals, was etwas verwirrend ist. Beispielsweise habe ich die Beschreibung des 12 V Triggers drei- oder viermal gefunden – seltsam.

Hier noch ein paar Highlights und Besonderheiten der Ausstattung:

Der USB Mode lässt sich durch eine Tastenkombination zwischen USB 1.1 (bis 24 Bit / 96 kHz) und USB Audio 2.0 (24 Bit bei 192 kHz plus DSD-Format) umstellen.

Der DAC3 hat eine Auto-on-Funktion, die das Gerät aktiviert, sobald Betriebsspannung anliegt. Dies lässt sich ebenfalls abschalten.

Der HT-Modus kalibriert die Pegel zum optimalen Maximum und kann zwischen Volume Control Bypass, Home Theater Bypass und Calibrated Output umgeschaltet werden.

Der Kopfhörerverstärker wurden aus dem Benchmark HPA2 entnommen und bietet eine große Gain-Bandbreite bei geringem Rauschpegel.

Alle Funktionen lassen sich auch über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Diese ist sehr robust (Metallgehäuse!) und liegt gut in der Hand. Allerdings muss man schon sehr genau auf das Gerät zielen, damit die Funktionen wunschgemäß ausgeführt werden.

Das Gerät ist Class-Compliant für Macs und für Windows (ab Windows 10) wird ein passender Treiber auf der Benchmark Website kostenlos zur Verfügung gestellt.

Auf detaillierte technischen Daten möchte ich in diesem Test nicht eingehen – glauben Sie mir einfach, dass alle Werte, Verzerrungen, Rauschen, Frequenzgänge, Phasenabweichungen und digitalen Toleranzen sich im absoluten Top-Bereich des technisch Machbaren befinden. Auch die Latenzen sind exzellent: In meinem Setup sind es durchgehend unter 3 Millisekunden – meist deutlich darunter.

Der Kopfhörerverstärker liefert über 1,25 W – genug, um selbst leiseste oder hochohmige Kopfhörer kraftvoll zu speisen. Hier findet sich kein Hauch von Kritik, aber …

Kritikpunkte am Benchmark DAC3 HGC

… es gibt durchaus Dinge zu bemäkeln – insbesondere, wenn man den Benchmark im Tonstudio betreiben möchte:

Ja, 24 Bit und 192 kHz sind ausreichend, aber Stand der Technik sind 32 Bit float und 384 kHz. Der DAC-Chip von ESS könnte dies problemlos liefern (und mehr: sogar 768 kHz PCM).

Das Betonen auf DSD-Kompatibilität halte ich für übertrieben, da das Format weder klanglich noch technisch irgendwelche Vorteile gegenüber PCM oder gar FLAC hat. Ursprünglich wurde DSD als Kopierschutz für SACD von Sony erfunden. Es ist definitiv kein Qualitätsmerkmal und als Buzzword überbewertet (so wie MQA!).

Die Cinch/RCA-Buchsen sind im Studio unpraktisch.

Kein ADAT, kein AES/EBU – in Sachen Konnektivität ist der DAC3 nicht mehr auf Höhe der Zeit. So verpasst man die Chance, mehr Eingänge zu verwalten oder moderne, digital angesteuerte Monitore zu betreiben.

Die Fernbedienung ist ein One-Trick-Pony. Nur für den DAC3, nicht lernfähig, keine Option für Erweiterungen. Einfach noch eine Remote-Control, die herumliegt und nur für ein Gerät zu gebrauchen ist.

Ja, USB 2.0 reicht völlig aus, aber der USB-Standard im Jahre 2024 lautet USB-C!

Wie klingt der Benchmark DAC3 HGC?

Dafür benötigt es kein kurzes Zwischenspiel, denn die Frage sei erlaubt:

Hört man den Klang eines DAC ?

Die Antwort lautet – aus meiner Sicht ganz bescheiden: nein. Zumindest nicht den Klang des gewählten DAC-Chips. Alle aktuellen Chipsets sind rausch und verzerrungsarm, liefern keine digitalen Artefakte und das erwähnte Jitter-Problem ist eigentlich gar keines (mehr). Was man hören kann, ist die Umgebung, in die der Chip „warm and cosy“ eingebettet ist. Haben wir eine exakte, störungsfreie Clock? Eine stabile und rauschfreie Stromversorgung des Chips? Ist eine ordentliche Abschirmung gegeben? Wie sind die eingesetzten Zwischenverstärker für die Ausgänge, die optischen Wandler für optical S/PDIF? Wie ist generell die Stromversorgung des Gerätes?

All diese Faktoren bewirken einen viel höheren Einfluss auf den Klang als die Wahl des DAC-Chips. Und – seien wir ehrlich: Gegenüber Raumakustik, Lautsprecher, Mikrofone und Preamps sind diese Unterschiede marginal und nur in längeren Sitzungen hörbar. Wie in meinem Artikel zur Funktionsweise des menschlichen Gehörs beschrieben, wird man da in (Doppel-) Blindtests nichts heraushören oder gar reproduzierbar identifizieren können.

Da stellt sich die Frage: Brauche ich so einen hochwertigen Wandler überhaupt?

In meinem Studio werkelt ein Universal Audio Apollo X6 mit anerkannt guten Wandlern und doch (!!!) fällt der Unterschied beim Umschalten zum Benchmark direkt auf. Der DAC3 HGC spielt …

Moment (!!!): Alle nun folgenden Klangbeschreibungen sind übertrieben plakativ und sind für ein nicht geschultes Ohr kein bisschen nachvollziehbar. Meine Freundin oder meine Mama hören da genau gar keinen Unterschied. Wenn man aber über die Jahre gelernt hat, die Wirkweise eines Kompressors zu hören, die Unterschiede von Mikrofonen oder Vorverstärkern, dann hat man die entsprechende Achtsamkeit entwickelt, um auch bei DACs einen klanglichen Charakter festzustellen.

… also nochmal: Der DAC3 HGC spielt deutlich heller als mein X6, wobei ich hier wirklich nur die tonale Balance meine und nicht den Detailgrad. Auch schiebt der Benchmark die einzelnen Klangquellen nach vorne und vergrößert diese in den Lagen ab den oberen Mitten. Ich verstehe, dass HiFi-Konsumenten dieses Gerät als transparenter, detailreicher und dynamischer beschreiben – auch wenn es eigentlich „nur“ eine hellere Abstimmung ist.

Im Vergleich zum Apollo X6 bringt der DAC3 nicht mehr Informationen herüber. Dafür ist es wesentlich anstrengender, mit dem Benchmark längere Zeit zu hören. Das Gehör ist ob der hellen Tendenz leichter ermüdet und man wird etwas genervter, wenn die Snare mit dem Gated-Reverb wieder zu laut knallt.

Wer tendenziell dunkel abgestimmte Monitore hat oder einen gut bedämpftem Raum, der wird mit dem Benchmark sicher glücklich werden – meine KS Digital C88 Reference reagieren auf den Benchmark aber leicht „gereizt“ mit einer leicht grellen Wiedergabe.

Meine Tests mit Kopfhörern zeigen ein vergleichbares Bild, wenn auch hier die Wahl der Headphones eine große Rolle spielt. Meine Neumann NDH 30 (120 Ohm) empfinde ich immer noch als zu hell und auch die geschlossenen Beyerdynamic DT770 mit 250 Ohm klingen im direkten Vergleich sehr höhenlastig. Meine HiFi-Kopfhörer Philips Fidelio X2 hingegen mögen den Klang des DAC3 sehr und hier macht das Musikhören auch viel Spaß.

Conclusio

Ich kann den Benchmark DAC3 HGC im Tonstudio nicht empfehlen. Zu sehr auf dem HiFi-Markt zielend kann man diesen Wandler grundsätzlich schon in sein Setup einbinden. Aber zum einen gibt es dafür genug gut klingende Studio DACs und zum anderen zeigen moderne Audiointerfaces (ab Mittelklasse) keine signifikanten Klangverbesserung durch den Einsatz eines externen DA-Wandlers.

Dazu scheint die Bepreisung ebenfalls sehr auf die zahlungsfreudige Klientel der Hi-Fi Freunde ausgerichtet zu sein.

Ohne Frage: Der Benchmark DAC3 HGC ist erstklassig verarbeitet und bietet feinste technische Features – aber für 2.689,- Euro darf man eine modernere Ausstattung erwarten. So gesehen ist AMAZONA.de wohl leider das falsche Medium für so ein Gerät: Wir „Studiosi“ legen mehr Gewicht auf eine Balance von Klang, Ausstattung und Preis, während im Home-HiFi die Marke und die Optik genauso wichtig sind, wie (leider) auch viele Voodoo-Funktionen wie eine „jitterfreie Wiedergabe“, High-End-USB-Kabel oder der klangliche Vorteil des DSD-Formats.