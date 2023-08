Test: Neumann KH 120 II, Nahfeldmonitor mit DSP

KH120 - Monitor redesigned

Ich habe die Freude, die Neumann KH 120 II Studiomonitore in der zweiten, optimierten Version zu testen und mir ist klar, dass dieser Lautsprecher gemeinhin als DER Studiomonitor für Nahfeld gehandelt wird. Seit 2010 praktisch unverändert am Markt, hat sich die Georg Neumann GmbH entschlossen, dieses Statement deutscher Ingenieurskunst zu verbessern und in eine neue Ära zu katapultieren. Zusammen mit dem Einmessmikrofon MA 1 soll die Version II in allen Bereichen verbessert worden sein: Bassverhalten und -tiefe, höhere Auflösung und phasenkorrekte Wiedergabe durch DSP-Power.

Die Ausstattung des Neumann KH120 II

Auf den ersten Blick hat sich die Version II nur wenig verändert: 1 cmhöher und 0,7 cm flacher; dazu 800 g leichter, so die Unterschiede in den Dimensionen. Wie zuvor haben wir es mit einem 2-Wege-Systeme mit 5,25″ Tiefmitteltöner und einem 1″ Hochtöner zu tun.

Befeuert werden die Treiber neuerdings mit Class-D-Endstufen mit 145 W für die Bässe und 100 W für den Hochtöner. Da musste die Vorgängerversion noch mit je 50 W zurechtkommen.

Hier bitte keinen Aufschrei: Die Class-D-Technik ist heutzutage klanglich mit den Class A, B und A/B Derivaten auf Augenhöhe und hat deutliche Vorteile in der Energieeffizienz und Wärmeentwicklung. Dazu haben wir es bei einem Aktivlautsprecher mit sehr kurzen Kabeln zu tun und die Verstärker können optimal in Sachen Dämpfungsfaktor an die verwendeten Chassis angepasst werden.

Die Treiber wurden ebenfalls weiterentwickelt und gehen Ihrer Tätigkeit hinter nicht abnehmbaren Metallgittern nach. Diese sind von vorneherein in das klangliches Konzept der KH 120 II eingebunden.

Wie beim Vorgänger sind die Chassis in eine organisch geformte Frontplatte aus Kunststoff eingefasst inklusive der beiden dreieckigen Bassreflex-Ports unten, links und rechts neben dem Tiefmitteltöner. Wie bei einem Facelift eines Autos erkennt man weiterhin das Modell – aber alles wirkt moderner und erwachsener im Vergleich zum Vorgänger.

Das Neumann Logo auf der Vorderseite gibt Auskunft über die Betriebsart: Die Farbe ändert sich je nachdem, ob ein Firmware-Update durchgeführt wird, bei einem Fehler, im Standby oder im Betrieb.

Welche Anschlüsse bietet der Nahfeldmonitor?

Die sehr zerklüftete Rückseite der Lautsprecher bietet einiges an Anschluss- und Anpassungsmöglichkeiten, die einen Laien sicherlich an seine Grenzen bringen können. Ein versierter Studioprofi erkennt die Funktionen schon anhand der sehr guten Beschriftung. Im Gegensatz zur Ur-Version gibt es einige Neuigkeiten zu entdecken:

Oben links die „Acoustical Controls“ mit den Anpassungen von Bass, Low-Mid und Höhen, wobei sich Neumann über die genauen Einsatzfrequenzen ausschweigt. Allerdings kann man an den verfügbaren Frequenzdiagrammen gut ablesen, dass der Bassberiech als Shelving-Filter arbeitet und behutsam schon ab 1.000 Hz abwärts wirkt.

Die Low-Mids sind bei etwas über 200 Hz wirksam (Glockencharakteristik) und der Treble greift bei etwa 2.000 Hz ein – wieder als Kuhschwanz. Das Diagramm zeigt auch die sehr zurückhaltende Wirkung der Shelvingfilter, die im Bass nur von 0 bis -6 dB wirken und in den Höhen von +1 bis -2 dB eingreifen. Die Low-Mids sind von 0 dB bis -6 dB einzustellen.

Rechts neben den Acoustical Controls finden sich Regler für Output-Level und Input-Gain, um die Lautsprecherpegel optimal anzupassen. Mit einem „C“ bewerteten Schalldruckmessgerät kann man die definierten Referenzpegel sehr genau einstellen. Nur zur Erinnerung: Die Neumann KH 120 II sind Profigeräte.

Ganz rechts dann die Settings, bei denen man den Input, den Ground-Lift und die Art der Kontrolle auswählen kann. Zur Auswahl stehen bei den Inputs Analog, S/PDIF links, S/PDIF rechts und Mono.

Bei der Version KH 120 II AES67 kann man hier anstatt „Mono“ auf die Netzwerkschnittstelle AES67 umschalten, die verschiedene Audionetzwerke unterstützt. Die klassische (nicht-AES67) Version hat hier die Schalterstellung „Mono“ und nur einen RJ45 Netzwerkport (siehe nächster Abschnitt).

Auf der Rückseite befindet sich dann noch der Stromanschluss (Kaltgerätebuchse), ein symmetrischer XLR-Eingang und S/PDIF als Cinch-Buchsen. Im unteren Bereich dann der Anschluss für Netzwerkkabel im RJ45 Format.

Die AES67 Variante hat hier zwei AES67 Audionetzwerkanschlüsse. Diese unterstützen Broadcast-Standards wie ST 2110, ST 2022-7-Redundanz, RAVENNA und außerdem kompatibel zu Dante-generierten AES67-Streams. Hier wäre vielleicht noch das SoundGrid Protokoll wünschenswert gewesen, das aber nur von wenigen Studioanbietern (wie DiGiGrid) unterstützt wird. Ich erspare es Ihnen, verehrte Leser (und mir), das Prozedere zu beschreiben, wie man die AES67-Speaker komplett über ein Netzwerk konfigurieren kann und die Kompatibilität für die genutzten Audionetzwerkprotokolle herstellt. Die Nicht-AES67-Variante des Neumann KH 120 II hat hier nur einen Netzwerkanschluss für das Management über das Netzwerk (TCP/IP).

In Sachen Konnektivität gibt es von mir definitiv die volle Punktzahl – Neumann zeigt mit dem KH 120 II, was aktuell möglich ist.

Wenn der Input-Select-Schalter in den Positionen ANALOG, S/PDIF L oder S/PDIF R steht, dann ist eine Auto-Standby-Funktion aktiviert, die den Lautsprecher nach 90 Minuten ohne anliegendes Signal in den Schlaf schickt.

Das sehr gute deutschsprachige Handbuch führt einen hier Schritt für Schritt durch, allerdings sollte man schon etwas Computer-affin sein, damit dies schnell und problemlos funktioniert. Ein Computer-Newbie wird hier sicherlich Hilfe benötigen, was aber nicht die Schuld von Neumann ist. Bei einem sauber eingerichteten Netzwerk ist das für geübte Anwender ein Job von wenigen Minuten.

Hier noch ein paar Infos für Technikfreunde:

Die Netzwerkbuchsen können in einer Failover Konfiguration redundant konfiguriert werden

AES3- und S/PDIF unterstützen nur uncodierte Signale. MP3, DTS oder Dolby können nicht nativ wiedergegeben werden

Über Subframes A&B können die Speaker auch als Center, LFE oder Surround definiert werden

Die Speaker haben eine interne (Word-) Clock – eine externe Clock macht bei Lautsprechern auch keinen Sinn

Für die Steuerung über TCP/IP und IPv6 wird auch Sennheiser Sound Control unterstützt

Die DSP Engine des Neumann KH 120 II

Eine oder eigentlich DIE wichtigste Neuerung des KH 120 in der Version 2 ist der interne DSP (Digital Signal Prozessor) in Kombination des Neumann MA 1 Automatic Monitor Alignments. Zusammen mit dem Messmikrofon Neumann MA 1 werden – anders als in der Raumkorrekturlösung Sonarworks – sowohl der Amplitudengang als auch die Phase korrigiert.

Der Prozess erfasst durch die Positionierung der Lautsprecher auch den Raum und dazu wird am Messpunkt (also an der Position des Messmikrofons) auch die Zeitrichtigkeit des Lautsprechers am Ohr der Hörers berücksichtigt.

Habe ich beim Test der (ansonsten sehr guten) Fluid Audio Image 2 noch bemängelt, dass der interne DSP der Boxen zwar das Sonarworks-Profil speichert, aber keine Phasenkorrektur vorgenommen wird, so ist Neumann absolut konsequent. Dazu hat man entsprechende Algorithmen zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) entwickelt.

Warum reite ich so sehr auf dem Thema „Phase“ rum?

Das menschliche Ohr nimmt zusammen mit dem Gehirn Audiosignale auf und verwertet diese. Neben den eigentlichen Frequenzen spielen minimale Zeitdifferenzen zwischen Schallquellen eine wesentliche Rolle, um sauber lokalisieren zu können. Unser Ohr ist in der Lage, Laufzeitunterscheide von 10 Mikrosekunden (10 µs = 10 Tausendstel Millisekunden = 0,010 ms) zu erkennen und so eine Schallquelle zu orten. Wenn nun ein Musikstück in Stereo (oder einem 3D Surround-Format) abgespielt wird, so „arbeitet“ unser Gehirn daran, die Instrumente und Stimmen zu lokalisieren.

In analogen oder digitalen IIR-basierten Frequenzweichen sowie in der Platzierung der Chassis auf der Schallwand werden naturgemäß Phasenfehler erzeugt. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls ist das Produkt aus Frequenz und Wellenlänge und dazu gibt es noch den komplexen Zusammenhang zwischen Wellenenergie, Medium und Dichte. Außerdem haben wir noch die unterschiedliche Trägheit der Membranen: Wenn ein elektrischer Impuls gleichzeitig bei Hoch- und Tieftöner ankommt, dann sorgt auch hier die Physik für einen minimalen Zeitunterschied bei der Wiedergabe eines Impulses. Um es (im Wesentlichen) zu vereinfachen: Wenn die Energiezentren aller Treiber auf einer Ebene bei einem Lautsprecher sind, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass der Lautsprecher nicht zeitrichtig abstrahlt. Nimmt man die Fehler in der Elektronik (aktiv oder passiv) dazu, dann vergrößern sich diese fehlerhaften Laufzeitunterschiede im Vergleich zum originalen Signal.

Deswegen sieht man in der HiFi-Technik und auch im Studio immer wieder Aktivmonitore, bei denen die Hochtöner nach hinten versetzt wurden, um diese Laufzeitunterschiede im Mittel (!) zu kompensieren.

Und jetzt gibt es einen ganz einfachen Zusammenhang: Je genauer das System in Phase arbeitet, also zeitrichtig funktioniert, desto schärfer ist seine Abbildung. Wir haben uns über die Jahre an eine gewisse Verschleierung in Sachen Abbildung gewöhnt, aber wenn man mal einen Lautsprecher mit phasenkorrekter Abstimmung gehört hat, dann ist das wie bei einer Kameralinse, die das Bild richtig scharf stellt.

Jetzt kann man hier zwei unterschiedliche Ansätze fahren:

Entweder man konstruiert den Lautsprecher so, dass er

phasenkorrekt abstrahlt und eine sehr fokussierte Abstrahlcharakteristik hat, um Raumeinflüsse bei Weg des Schalls zwischen Speaker und Ohr zu reduzieren, oder mit einer Messumgebung die Bedingungen inklusive Raumeinflüsse aufnimmt und dann ein individuelles, korrigiertes Signal im Lautsprecher abspeichert.

Beide Methoden haben Vor- und Nachteile: Variante 1) ist grundsätzlich einfacher zu handhaben, da der Lautsprecher schon korrekt arbeitet. Dafür werden Raummoden im Bassbereich nicht ausgeglichen und man kommt und eine manuelle Raumkorrektur mit entsprechenden Absorbern und Diffusoren nicht herum.

Version 2) hingegen hat den Nachteil, dass schon bei kleinsten Veränderungen im Hörabstand, im Abwinkeln des Lautsprechers oder Veränderung der Elektronik genau genommen neu gemessen werden muss. Dazu kann es sein, dass die Korrektur im DSP „gegen“ die Energie- und Resonanzverhältnisse im Speakergehäuse und im Chassis arbeitet. Bei Variante a) kann dies der Konstrukteur schon im Vorfeld einplanen.

Als Beispiele werden die Lautsprecher von KS-Digital (und Backes & Müller) nach dem Prinzip a) konstruiert, während Neumann mit dem DSP-Lineup KH 80 DSP, KH 120 II, KH 150, KH 750 DSP und KH 750 AES67 nach dem Prinzip b) funktionieren.

Neumann KH 120 II in der Praxis

Zunächst habe ich die neuen Neumänner ohne jegliche Einmessung direkt angeschlossen und in mein Studio-Setup mit den Universal Audio Apollo X6 und TWIN X eingebunden.

Für Neumann typisch fällt einem schon jetzt die sehr hohe Natürlichkeit auf: Keine Frequenz wird auffällig betont oder verschleiert, die Oberwellen sind in einem perfekten Verhältnis zu den Grundtönen und sehr schnell integrieren sich die Neumann KH 120 II als professionelle Abhörwerkzeuge in meine Umgebung. Mit den Schaltern auf der Rückseite habe ich schnell ein passendes Setup gefunden.

Die angegebene untere Grenzfrequenz von 44 Hz (±3 dB) glaube ich gerne und so präsentieren sich die Lautsprecher als optimale Lösung für kleine und mittlere Studios. Die KH 120 II bildet Transienten sehr nuanciert ab und stellt sie stets ins richtige Verhältnis zum Ausklang des Impulses. Gerade Lautsprecherlösungen mit AMT (Air Motion Transformer) zeigen hier gerne einen Bruch, denn die dynamischen Tieftöner können den „Speed“ der leichten Hochtonmembran nicht mitgehen und so sind die Transienten in diesen Systemen immer sehr klar zu hören, aber sie „brechen“ gerne mit der Anbindung an den Ausklang (Unterschiedliches Impulsverhalten).

Klassische Dome-Tweeter mögen diese Transparenz nicht so detailliert wiedergeben zu können, aber für das menschliche Ohr hört sich dies meist natürlicher an.

Der Bass spielt dynamisch und – noch – ausreichend druckvoll. Im Vergleich zu meinen geregelten Chassis in den KS-Digital C88 Reference kommen Tieftonattacken nicht so hart und trocken beim Ohr an, dafür aber immer noch sauber genug. Da sich die KSDs hier positiv von den meisten anderen Monitoren absetzen können, ist es ein Kompliment, wie sauber die Bassdynamik der Neumänner ist. Bei dieser Beschreibung ist aber auch zu berücksichtigen, dass ein 5,25″ Zoll Tiefmitteltöner keine Wunder bewirken kann. Wer ein größeres Studio hat, sollte hier entweder einen Subwoofer einplanen, oder (was ich präferiere) zu den größeren Neumann Modellen KH 150 oder KH 310 greifen.

Als Zwischenfazit darf ich feststellen, dass diese ersten Eindrücke mit der Neumann KH 120 II es ganz deutlich machen, warum diese Lautsprecher als der Quasistandard für 2-Wege-Abhörmonitore gelten. Sauber, auf den Punkt, nie langweilig und sehr neutral stechen diese Monitore auch ohne Einmessung aus der Masse der Studiolautsprecher in ihrer Klasse heraus.

Die räumliche Abbildung ist ebenfalls sehr gut – wenn man wie oben erwähnt mit kleinen Unschärfen leben kann. Stimmen und Instrumente sind gut lokalisierbar und der Speaker bildet in Breite und Tiefe sehr gut ab. Die koaxialen, phasenkorrigierten und geregelten C88 Ref. gelten als Maßstab in Sachen Abbildung und so bin ich natürlich neugierig, wie die Lautsprecherkorrektur von Neumann das Ergebnis verändert oder hoffentlich verbessert.

Wie klingen die Neumann Studiomonitore nach der Einmessung mit der MA-1 Lösung?

Nach der sehr einfachen Prozedur werden die Neumann KH 120 II in meinem Studio eingemessen und alle Werte im DSP gespeichert. Schon bei den ersten Tönen fällt der Zugewinn an Abbildungsschärfe und Präzision sofort auf: War der Unterschied bei der Sonarworks-Lösung eher tonal, so wirkt das MA-1 System ganz anders auf den Klang. Natürlich werden auch hier die störenden Raumeinflüsse reduziert, aber in erster Linie fühlt es sich an, als ob der Speaker mit Einmessung eine ganze Liga höher einzuordnen ist: Klarheit, Staffelung in Breite, Tiefe, Feindynamik und Natürlichkeit werden deutlich optimiert und man kann das ein oder andere Grinsen nicht unterdrücken ob der gelieferten Qualität.

Neumann KH 120 II: Conclusio und Kritik

Ich stelle hier klar: Nur wenn man das MA-1 Einmesssystem nutzt, entfaltet man die volle Qualität der Neumann KH 120 II. Anders als bei anderen Korrektursystemen, optimiert diese Maßnahme praktische alle Klangbereiche des Neumann Monitors. Aber gibt es denn bei so viel Licht keinen Schatten?

Es gibt Kritikpunkte, doch bis auf die vielleicht etwas zu schlanke Abstimmung im Bassbereich, sind diese sehr spezifisch. So kann man keine „Hauskurve“ eines Studios als Referenz einspielen. Viele Mixing- und Mastering-Studios haben einen Signaturklang: Ein erfahrener Profi kann heraushören, ob etwas im Abbey Road oder in den Black Rock Studios aufgenommen wurde. Leider lässt es die Software (noch?) nicht zu, eine entsprechende Referenzkurve einzuspielen. Immerhin: Die MA 1 Software gestattet es, die vom System vorgeschlagene (raumadaptive) Zielkurve nach eigenem Geschmack umzugestalten. Dazu stehen Hi- und Lo-Shelf sowie acht vollparametrische Glockenfilter zur Verfügung. So lässt sich eine individuell angepasste Kurve erstellen, die den eigenen Hörgewohnheiten entspricht oder beim Arbeiten mehr Spaß macht (z. B. satten Bass für Dance).

Ebenso kann man (noch?) keine Mehrkanalsysteme einmessen. Derzeit ist das System auf Stereo oder 2.1 Konfigurationen begrenzt.

Außerdem ist festzuhalten, dass die Neumann eigene Neumann.Control iPad-App nicht mehr weiterentwickelt wird. Sobald man einen kompatiblen Neumann Monitor mit dem MA 1 Monitor Alignment System einmisst, werden die Control-App Daten im DSP überschrieben.