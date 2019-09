Workshop: Der beste Lautsprecher-Monitor für Ihr Studio

Finden Sie sich im Monitor-Dschungel zurecht!

Lautsprecher sind geil. Für mich, nicht für meine Ehefrau. Aber für mich ist der Lautsprecher viel mehr als nur ein Tonerzeuger. Er ist ein „Emotionalizer“, ein Möbelstück, ein komplexes Stück Technik und dabei ganz einfach aufgebaut. Der Klang ist irgendwie immer ein Mysterium. Da vibrieren Membranen, angetrieben durch die Kraft der Magneten und ich höre einen kristallklaren Ton, verstehe die Worte und wippe im Takt der Musik mit. Ich bleibe dabei: Lautsprecher sind geil. Und wenn Sie und ich Lautsprecher im Studio und zum Musikmachen verwenden, sind sie auch ein Arbeitsmittel und Kontrollinstrument.

In diesem Zusammenhang spricht man dann von Monitorlautsprechern, die – so die verbreitete Meinung – anders, als HiFi-Lautsprecher sind. Fragen Sie einen HiFi-Freak, dann sind Monitore nüchtern, linear und langweilig. Nur High-End-Lautsprecher geben die Musik „richtig“ wieder. Wir, im Umfeld der Musiker Szene, behaupten genau das Gegenteil: HiFi-Speaker schönen die Musik und fügen dem Ausgangssignal etwas hinzu, was eigentlich im Original gar nicht enthalten ist.

In diesem Monitor Workshop finden wir heraus, was ein Monitor-Lautsprecher leisten sollte, damit er für Studio und Musiker geeignet ist. HiFi bleibt hier außen vor, denn liebe AMAZONA.de Leser:

Natürlich haben WIR Recht! :-)

Studio-Lautsprecher: Zwei Szenarien

Ich gehe in diesem Monitor Workshop von zwei Szenarien aus und erläutere die Herangehensweise, den passenden Lautsprecher für den jeweiligen Bedarf zu finden. Dabei wird es auch technisch (bitte nicht wegklicken!), aber zum einen werde ich das gut verständlich schreiben und zum anderen: Sie müssen diese Dinge wissen, wenn Sie eine kompetente Wahl treffen möchten! Na dann: Gehen wir es an!

Szenario 1: Sie sind in Ihrem kleinen Studio über den Status des Arbeitens mit PC-Lautsprechern und Kopfhörern hinaus und möchten sich Ihre ersten „vernünftigen“ Monitore kaufen (Budget: 150 – 300,- Euro pro Lautsprecher)

Also, einmal beim Musikhaus reingeklickt, die Suche aktiviert und schon werden Sie von aktuell über 120 unterschiedlichen aktiven Monitoren im Preisbereich von 150 – 300 Euro angelächelt. Und was man da alles für Varianten findet: vertikal, horizontal, zwei Chassis oder drei, bunte Chassis, Folien-Hochtöner, Metall- oder Textil-Kalotten, Bassreflex oder geschlossen. Beliebte Monitor-Hersteller sind offensichtlich KRK, Yamaha, JBL und Adam Audio. Von EVE Audio, KS Digital oder Kali haben sie vielleicht noch nie was gehört. Wie zum Teufel soll man da den besten Speaker für die eigenen Anforderungen finden?

Auch in ein Musikhaus zu gehen und dort die Monitore durchhören, ist meist keine so gute Idee. Denn dort klingen die Speaker ganz sicher nicht wie bei ihnen zuhause. Und oftmals hat der Händler dann noch auf der Rückseite die Höhen und Bässe reingedreht, damit es knackiger klingt. Also: Lautsprecher hört man daheim!

Die großen Versandhäuser wie Thomann.de geben ihnen auch diese Möglichkeit. Einfach am Telefon ehrlich die Kaufabsicht erläutern und man wird Ihnen gerne zwei Paar zur Auswahl schicken. Natürlich gibt Ihnen auch ihr lokaler Händler gerne ein oder zwei Paar Monitore mit – fragen Sie einfach höflich.

Wie groß muss ein Lautsprecher sein?

Doch vor dem Probehören sollte man eine sinnvolle Vorauswahl treffen. Zunächst gilt es, die bestmögliche Monitorgröße für Ihr Studio zu finden. Dabei sollte man sich in dieser Preisklasse auf 2-Wege Systeme konzentrieren. Man gibt dem jeweiligen Hersteller so die Möglichkeit, das Budget besser in wenige, dafür hochwertigere Komponenten zu investieren. Zwischen 150,- und 300,- Euro bekommt man pro Lautsprecher einen Hochtöner und einen Tief-Mitteltöner in der Größe von 5 – 8 Zoll. Das Ganze mit aktiver Verstärkerelektronik und ein paar Einstellmöglichkeiten zur Anpassung an den Raum.

Wie finden sie also heraus, ob nun ein Monitor mit kleinem 5 Zöller besser zu Ihrem Studio passt oder mit einem veritablen 8 Zöller?

Grundsätzlich gilt dazu folgende Faustregel: Ein kleines Chassis kann ebenso tiefe Töne wiedergeben wie ein großes – es braucht dazu nur mehr Auslenkung. Aber je mehr ein Chassis auslenkt, desto mehr Verzerrungen produziert es. Und da das Chassis bei einem 2-Wege Monitor auch eine ganze Menge der mittleren Frequenzen wiedergeben muss, wäre es besser, wenn sich die Membran eher moderat bewegt. Somit muss man hier also einen Kompromiss zwischen Größe und Tiefbass-Fähigkeit eingehen.

Technik: Lautsprecherchassis und Schallwellen

Die Spule des Chassis bewegt sich im Luftspalt des Magneten. Bei hohen Auslenkungen verlässt die Schwingspule das homogene Magnetfeld zum Teil und produziert so unharmonische Verzerrungen. Wenn die Membran gleichzeitig Frequenzen bis zu 2.500 Hz wiedergeben soll, wirken sich diese Verzerrungen deutlich auf den Klang aus: Das Chassis folgt nicht mehr den elektrischen Impulsen des Verstärkers und die mittleren Frequenzen „leiden“ unter den Verzerrungen.

Dazu spielt noch die Raumgröße und die darin tiefste wiederzugebende Frequenz eine Rolle. Beispiel: Bei einem Raum mit 3×4 m Grundfläche und einer Höhe von 2,5 m ist die Raumdiagonale die größte Länge mit ca. 5,60 m. Das entspricht einer Wellenlänge von ca. 63 Hz. Anders ausgedrückt: Möchten Sie Frequenzen unterhalb von 63 Hz in diesem Raum wiedergeben, sind dies mehrfach reflektierte Wellen und diese schwächen sich zu niedrigeren Frequenzen schnell ab, oder verstärken sich (Stichwort Raumresonanz). Dieses Verhalten kann man mit Bassfallen oder Akustikelementen abschwächen – grundsätzlich ist der Pegel der Schallwellen in diesem Raum unterhalb von 63 Hz schwer zu kontrollieren.

Wenn ich in diesem 12 qm Raum also einen Monitor mit starkem Tiefbass betreibe, dann handle ich mir unter Umständen ziemliche Probleme ein. Ein Lautsprecher mit einer unteren Grenzfrequenz von etwa 50 Hz sollte hier absolut passend sein. Leider sagen einem die Hersteller oft nicht, wie die untere Grenzfrequenz gemessen wird. Meist wird diese Kenngröße bei -6 dB oder -10 dB angegeben, was bedeutet, dass hier der Schall im Vergleich zum Durchschnittspegel schon deutlich abgenommen hat.

Dimensionierung: FAZIT

Es muss nicht immer das größte Chassis sein. Oft spielt das nächst kleinere Modell im Raum knackiger, schneller, präziser und trotzdem ausreichend tief. In meinem Test der KRK ROKIT G4 hatte ich die kleinen ROKIT 5 mit 5″ Tief-/Mitteltöner in einem 11 qm Raum betrieben und wirklich sehr gute klangliche Ergebnisse erzielt.

Der Hochtöner eines Studiolautsprechers

Ich habe es oben schon geschrieben: Technisch gibt es viele Wege, höhere und hohe Frequenzen in guter Qualität wiederzugeben. Kalotte, Elektrostat & Co. – you name it. Klanglich lassen sich anhand der Bauart nur bestimmte Charakteristiken erahnen. Ist ein Elektrostat durch seine geringe Masse wirklich immer schneller und „crisper“? Nein. Ich habe schon Monitore gehört, die trotz (oder wegen?) des elektrostatischen Hochtöners lahm und flach geklungen haben.

Zudem haben Elektrostaten bauartbedingt einen geringeren Abstrahlwinkel und einen geringeren Maximalpegel. Wenn Sie also öfter zu zweit oder zu dritt vor den Monitoren sitzen, dann ist die klassische Kalotte in vielen Fällen die bessere Wahl. Und nein: Eine Metallkalotte klingt nicht blechern und eine Textilmembran ist nicht weicher. Hier spielt Ihnen die Psychologie einen Streich. Ein Scan Speak Ringradiator kann ihnen die Ohren genauso freiblasen wie ein Focal Beryllium Hochtöner.

Technik: Übergangsfrequenz

Damit der Hochtöner nicht bei einem Bassimpuls in Rauch aufgeht oder ihr Bass nur mumpfige Höhen wiedergeben muss – dafür gibt es die Frequenzweiche. In einem modernen Monitor ist diese meist aktiv, d. h. es sind zwei Verstärker in der 2-Wege Box: Der Bassverstärker leitet die tiefen Signale des Eingangssignals an den Bass und der Hochtonverstärker… na, da kommen Sie schon drauf. Leider findet man in den Handbüchern nur selten Hinweise auf die Übergangsfrequenz, also den Frequenzbereich, bei dem der Tieftöner zu hohen Frequenzen hin ausgeblendet wird und der Hochtöner zunehmend mehr die Arbeit übernimmt.

Auch hier eine Faustregel: Wenn die Wellenlänge eines Tons länger ist, als der Durchmesser des Basschassis, dann wird der Schall zunehmend gebündelt. Beispiel: Ein 5 Zoll Tieftöner mit einem Durchmesser von 12,7 cm beginnt den Schall ab ca. 2.700 Hz stärker zu bündeln. Die Schallabgabe entspricht dann mehr und mehr dem Strahl einer Taschenlampe. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollte die Übergangsfrequenz unterhalb dieser Bündelungsfrequenz liegen.

Auch kann ein 1 Zoll Hochtöner tiefe Frequenzen nicht mit ausreichendem Pegel wiedergeben: Es fehlt Membranfläche und die Möglichkeit, große Auslenkungen durchzuführen. Auch nimmt die elektrische Leistung zu tiefen Frequenzen hin zu. Deswegen empfiehlt es sich, den Hochtöner nicht zu früh anzukoppeln.

Da wir dies aber nicht beeinflussen können, müssen wir den Monitorherstellern vertrauen, dass sie ihr Handwerk verstehen. Zudem handelt es sich bei unseren 2-Wege Systemen um Nahfeldmonitore – da spielt die Schallbündelung eine untergeordnete Rolle.

Hochtöner FAZIT:

Die Bauart spielt eine untergeordnete Rolle. Es gibt zwar klangliche Tendenzen, aber in der Praxis ist es wichtiger, dass der Monitor als Gesamtkonzept natürlich und harmonisch klingt. Was nützen einem die „crispen Höhen“, wenn der Bass dem nicht folgen kann, weil er z. B. einen zu schwachen Antrieb hat.

Lautsprecher-Konfiguration: Klassisch, koaxial, mit oder ohne Subwoofer?

Hier habe ich gleich einen konkreten Rat für Sie: In der Preisklasse bis 300,- Euro pro Monitor empfehle ich definitiv die klassische 2-Wege Anordnung mit Hochtöner oben und Tief-/Mitteltöner unten. Ein Koaxial-Chassis mit innenliegendem Hochtöner ist eine sehr komplizierte und teure Angelegenheit. Solche Chassis in den Griff zu bekommen, benötigt einen hohen Aufwand und viel Abstimmungsarbeit. Ernstzunehmende Koaxial-Monitore gibt es deshalb erst ab 600,- Euro/Stück aufwärts.

Jetzt mag man noch auf die Idee kommen, sich kleinere Monitore und einen Subwoofer anzuschaffen. Auch hier kann ich nur raten, es zuerst mit einem gut dimensionierten, integrierten System zu versuchen. Meist hat man den Umstand, dass man umzieht oder in ein größeres Studio wechselt und dann die vorhandenen Monitore zu klein sind. Dann versucht man den Bass mit einem Subwoofer aufzupumpen. Ein sehr schwieriges Unterfangen. Da einem aber meist der Vergleich fehlt, denkt man: ja, jetzt klingt es besser, denn ich habe mehr Bass.

Bitte bedenken Sie: Große Instrumente mit hohem (Tief-) Bassanteil sind meist Punktschallquellen und mit einem Subwoofer trennen Sie die Transienten (z. B. das höherfrequente Anschlaggeräusch einer Bassdrum) und das Sustain (das tieffrequente Ausschwingen der Trommelmembran) nicht nur auf zwei Chassis auf – nein, diese Chassis sind auch noch meterweit voneinander entfernt und werden von unterschiedlichen Verstärkerkonzepten angetrieben. So etwas klingt nur im Ausnahmefall gut.

Technik: Tiefbass

Eine 35 Hz Schallwelle ist fast 10 Meter lang und ein Durchgang vom Ausgangspunkt über die positive und negative Halbwelle dauert 28 Millisekunden. Selbst wenn Sie über ein großes Studio verfügen, wird der Impuls einer Bassdrum mit Subwoofer nie wie das Original tönen, während das große Stereomonitore mit entsprechenden Chassis durchaus straff und originalgetreu wiedergeben können. Die Raumresonanzen werden durch den meist am Boden stehenden Subwoofer zudem stärker angeregt und dadurch erhöht sich die Neigung zum Dröhnen.

Natürlich kann man das auch mit Akustikelementen kompensieren – der Aufwand ist aber viel höher als bei integrierten Systemen. Und wie Sie dem Technikteil im Kapitel „Dimensionierung“ entnehmen konnten, sind Schallwellen im Tiefbassbereich nur sehr schwer zu kontrollieren. Ich empfehle vielen Subwoofer-Freunden mal einen langsamen Frequenzsweep von 0 Hz bis 100 Hz durchzuführen und die Sitzposition nur um wenige Zentimeter zu variieren.

FAZIT: Konfiguration

Bitte denken Sie daran: Der Monitor soll Ihnen helfen, den Mix hinzubekommen und eine Klangvorlage zu erstellen, die auf den unterschiedlichsten Lautsprechern in der Welt (vom Küchenradio, über das Handy bis hin zum High-End-Lautsprecher) wiedergegeben wird.

Subwoofer-Systeme sind hier nur mit extrem viel Sorgfalt und entsprechenden Know-how geeignet, diese Aufgabe zu erfüllen. Gehen Sie keine Experimente ein: Die etablierten Hersteller bieten in der Preisklasse fast alle eine klassische 2-Wege Konfiguration an – und das hat seinen Grund. Solche Systeme bieten nun mal das beste Verhältnis aus Klang, Aufwand und Preis.

Studiomonitor: Wie erstelle ich einen Frequenzschrieb?

Die Antwort ist ganz leicht: Indem sie ca. 45,- Euro für ein ausreichend gutes Messmikrofon und ein passendes Stativ ausgeben (z. B. das Superlux ECM999 und einen günstigen Mikrofonständer) und sich die kostenlose Software REW Room EQ Wizzard (Link im Anhang) herunterladen. Mit wenig Aufwand und ein klein bisschen Know-how erhalten Sie einen Frequenzschrieb und die Impulsantworten Ihrer Lautsprecher in Ihrem Hörraum.

Was ist zu tun: Lassen Sie alles in Ihrem Hörraum wie es ist. Lautsprecherposition, Möbel etc. Dann platzieren Sie das Messmikrofon in Ohrhöhe an der Stelle, wo sonst Ihr Kopf ist. Dann schauen Sie sich die passenden Tutorials zur Verwendung der Software bei YouTube an. Und schon haben Sie Ihre erste Messung.

In diesem Frequenzschrieb sehen Sie in erster Näherung, wo die Probleme in Ihrem Raum liegen. In welchem Frequenzbereich habe ich Resonanzen und wo sind die Einbrüche. Das Auf und Ab im Bassbereich ist normal, wie ich schon mehrmals erläutert habe.

Dann verändern Sie die Lautsprecherposition und beginnen Ihren Raum zu optimieren. Die Details dazu finden Sie in unserem Amazona Akustik Workshop.

Was kann ich im Preisbereich von 150,- bis 300,- Euro erwarten?

Sie dürfen in dieser Preisklasse Monitore erwarten, mit denen Sie sehr gut Ihren Mix beurteilen können und die ausgewogen und räumlich exakt klingen. Am unteren Frequenzende müssen Sie und sollten Sie auch mit Einschränkungen leben, die aber das Klangbild im Gesamten nicht relevant verschlechtern. Die in diesem Preissegment angebotenen Aktivmonitore sind überwiegend gut verarbeitet und warten teilweise mit überraschend hohem Technologieniveau auf. Bevor Sie in höhere klangliche Sphären aufsteigen wollen, werden Sie in dieser Preisklasse sehr lange glücklich sein.

Empfehlungen: Monitore im Preissegment von 200,- bis 300,- Euro pro Stück

KRK ROKIT 5 Gen. 4:

Ein sehr feiner Monitor mit 5″ Tief/Mitteltöner und ausgewogenem Klangbild. Bei diesem Lautsprecher beeindruckt besonders der hohe technologische Aufwand, den man für sein Geld geboten bekommt.

Monkey Banana Lemur 5:

Die Lemur 5 kommt mit verschiedenen Presets und kann so die Charakteristik anderer Monitore wiedergeben. Ein interessantes Konzept, dass zudem auch gut klingt.

Adam Audio T7V:

Ein empfehlenswerter Monitor mit Air Motion Transformer Hochtöner: Neutraler Klang mit guter räumlicher Abbildung.

Szenario 2: Hier geht es um den etwas erfahreneren Homeproducer/Producer, der der 250,- Euro Monitor-Preisklasse entwachsen ist und einen spürbaren Schritt in Sachen Wiedergabequalität machen will. Das Budget sollte 5.000,- Euro pro Paar nicht übersteigen

Sie lassen die Welt der Einstiegsmonitore hinter sich und wollen mehr Klang? Dann schauen wir mal, wie wir Ihnen helfen können …

Nehme ich einen Nearfield- oder Midfield-Lautsprecher?

Zunächst stellt sich die Frage, ob denn mit den gewachsenen Ansprüchen auch das Studio gewachsen ist oder um es in neudeutschen Anglizismen zu fragen: Immer noch Nearfield oder schon Midfield?

Grob gesagt: Wenn Sie sich von Ihrem Hörplatz aus noch so sehr anstrengen und ihre Monitore nicht mehr anfassen können (also mehr als 1,5 Meter Entfernung zu jedem Speaker), dann geht es langsam in Richtung Midfield. Die Bezeichnungen definieren keine harte Abgrenzung. Es geht nur darum, dass beim Midfield beim wiedergegebenen Klang die Raumakustik einen relevanteren Beitrag leistet als im Nahfeld, wo man praktisch direkt im „Klang-Beam“ sitzt und der Raum nur im Bassbereich einen großen Einfluss hat (spezielle Dinge, wie Kammfiltereffekte etc. mal ausgenommen). Somit muss hier die erste Entscheidung gefällt werden.

Konstruktiv sollten bei einem Nearfield Monitor die Chassis möglichst nah beieinander liegen, um Inhomogenitäten zu vermeiden. Das Klangbild sollte schon aus kürzester Entfernung rund klingen und nicht zerrissen (im Sinne von hohe Töne kommen von oben etc.). Das spielt im Midfield eine untergeordnete Rolle. Das System muss dafür höhere Pegel liefern können und in der Lage sein, genügend Luft im Raum zu bewegen. Meist wird das durch ein größeres Basschassis oder mehrere kleine realisiert, was aber auch gleichzeitig die bereits erwähnten Raumprobleme mit sich bringt. Bei einem Midfieldmonitor muss man also viel mehr Zeit (und Geld) in die Raumakustik stecken. Hier verweise ich gerne auf den tollen Raumakustik Workshop von den Kollegen Max Lorenz und Thorsten Walter.

Welche Bauart ist die Richtige für meinen Lautsprecher?

Vertikal, horizontal, Zwei- oder Drei-Wege – sogar vier? Ich bemühe hier das oft geschundene Phrasenschwein mit einer hochgezogenen Augenbraue und dem unvermeidbar nach oben gestreckten Zeigefinger: „Viele Wege führen nach Rom!“ (Kling, 2 Euro im Schweinchen). Es gibt ein paar physikalische Gesetzmäßigkeiten, die bestimmte Bauarten bevorzugen, aber wichtig ist „was hinten raus kommt“(Kling).

Wenn es in das Midfield gehen soll, dann sind 2-Wege Konstruktionen nur bis zu einer bestimmten (Pegel-) Grenze empfehlenswert. Wie schon erwähnt, darf der Tiefmitteltöner nicht zu groß sein, um einen homogenen Übergang zum Hochtöner zu schaffen. Bitte dies aber nicht mit einem Highlevel PA-Lautsprecher verwechseln. Diesen sollte man als Abhörmonitor nur einsetzen, wenn die Hördistanz 5 Meter oder größer ist – und auch da würde es bessere Lösungen geben. PA steht für „Public Address“: es sollen Menschenmengen beschallt werden.

Ob der Midfieldmonitor nun horizontal oder vertikal betrieben werden soll, das gibt meist der Hersteller vor. Lösungen, wie die ADAM Audio S3H oder S5H sind prinzipbedingt für den Quer-Betrieb konzipiert, während man manche Monitore auch in beiden Ausrichtungen spielen (KSD C88 Ref.) oder sogar umbauen kann (Focal Trio6 Be).

Technik: D’Appolito und Bassreflex

Es gibt auch andere Konstruktionsmerkmale, wie z. B. die D’Appolito Konfiguration, bei der zwischen zwei Mitteltönern der Hochtöner platziert wird. Hier sollte man sich aber unbedingt vorher mit dem Lautsprecherhersteller auseinandersetzen: Echtes D’Appolito und die damit verbundenen Vorteile, der geringeren Schallabstrahlung an die Decke und den Boden, können nur wenige. Auch wenn es im Prospekt anders steht: Beispielsweise eine Presonus Eris 66 ist eine sogenannte MTM Konfiguration und kein D’Appolito. Und: Auch wenn die Konfiguration perfekt ist – ein dicker Teppich kann die Bodenreflexionen ebenso gut dämpfen. Dieses Konstruktionsmerkmal muss also kein Kaufargument sein.

Im Bassbereich ist das genauso: Geschlossen, Bassreflex oder die seltene Bassnierentechnik (Geithain) haben alle samt konstruktive Vor- und Nachteile. So muss man bei geschlossenen Gehäusen unterhalb der Resonanzfrequenz des Chassis mit viel Verstärkerelektronik nachhelfen, um tiefe Bässe, besonders in kleinen Gehäusen zu ermöglichen, was wiederum zu Verzerrungen führt. Diese Verzerrungen gibt es auch beim Bassreflex-System, aber hier liegt das Problem bei, oder unterhalb der Abstimmfrequenz. Dort kann es durch die inkonsistente Federkraft hinterm Chassis zu unkontrollierten Auslenkungen führen und so die Wiedergabe im Tiefbass „weich“ machen. Die häufig als „Ei-des-Kolumbus“ genannte Bassnierentechnik vernichtet den Schall hinter der Membran durch passive Filterelemente. Das bewirkt zwar eine geringere Anregung des Raums, muss aber durch hohe Verstärkerleistung ausgeglichen werden, um den Schalldruck des rückwärtigen Schalls zu kompensieren.

Es gilt wie immer in der Technik: Der Hersteller muss sein Handwerk verstehen. Mit der richtigen Sorgfalt und passendem Materialeinsatz können alle genannten Konstruktionen gut klingen.

Studiomonitore mit DSP-Steuerung – Pro und Kontra

Im High-End gibt es eine Regel: Es sollen so wenig Bauteile wie möglich den Signalfluss beeinträchtigen. In der Tontechnik wird aber genau das Gegenteil praktiziert: Wir verbiegen, komprimieren, filtern und verfälschen das Ausgangssignal, was das Zeug hält. Im Digital-Signal-Processing (DSP) passiert genau das Gleiche, nur soll es der Wiedergabequalität dienen. So messen Bewegungssensoren die Auslenkungen der Membranen und Regelschleifen greifen in die aktive Elektronik ein, um die Chassis unter Kontrolle zu bringen. Es wird das Signal zum Hochtöner gebremst, damit es phasengleich mit dem Mitteltöner und dem Bass abgestrahlt wird. Generell wird die Phase kontrolliert und korrigiert, damit das System räumlich exakt klingt. Tatsächlich können DSP-gesteuerte Systeme in vielerlei Hinsicht besser klingen als Monitore, die sich auf einen internen EQ zur Bass- und Höhenanpassung beschränken.

Einige dieser Korrekturen kann man auch mit konventionellen Konstruktionen lösen. Ich kann beispielsweise die Schallwand neigen, um Laufzeiten auszugleichen und aktive oder passive Filter einbauen, die sich positiv auf das Phasenverhalten und Frequenzverhalten auswirken (wie z. B. das Dynaudio Variovent). Aber dieser konstruktive Aufwand ist sehr teuer und mit einer gut berechneten DSP-Engine kann man hier viel gezielter auf das Klangbild einwirken.

Einige Empfehlungen für Midfieldmonitore

Focal Trio6 Be

Die beiden Modelle der Focal Trio Serie (6 Be und 11 Be) sind herausragende Monitor-Lautsprecher, die sich verarbeitungstechnisch und vor allem klanglich keine Blöße geben. Die Möglichkeit, sie vertikal oder horizontal zu betreiben, macht sie besonders flexibel.

KS Digital C88 Reference

Als besonderer Kauftipp darf die C88 aus der Saarbrückener Schmiede KS Digital nicht fehlen. Der DSP-gesteuerte Monitor kann manch teurerem Modell zeigen, wie räumliche Auflösung und Impulsverarbeitung wirklich geht. Zudem ist sie vergleichsweise preisgünstig.

Neumann KH 310

Die Neumänner gelten als der „Quasi-Standard“ im Bereich des Monitoring – was man natürlich auch bezahlen muss. Dafür bekommt man außerordentlich neutral aufspielende Lautsprecher mit bester Verarbeitung und hohem Technologie-Level.

Wie darf die Erwartungshaltung in diesem Lautsprechersegment sein?

Im Gegensatz zu den Einsteigermonitoren muss ein Set im Preissegment bis 2500 Euro pro Stück in der Lage sein, auch bei dichtem Quellmaterial noch sauber aufzulösen und dies auch bei höheren Pegeln. In dieser Preisklasse darf man zudem ein sauberes und tiefes Bassfundament erwarten und eine weiträumige, gut lokalisierbare Abbildung. Wo man beim Thema Transienten bei den kleinen Modellen noch Abstriche machen muss, kann man in diesem mittleren Preissegment eine genaue Analyse des Impulses erwarten: Die Gitarrensaite anschlagen und das komplexe Ausschwingen der Saite und des Korpus muss gut wahrnehmbar sein.