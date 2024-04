Workshop: LUFS Lautheit für Musik, Filmton, Podcast und Gaming

Relevante LUFS-Standards im Überblick

Über das Thema LUFS gibt es bereits zahlreiche Artikel, Videos und Forumsdiskussionen im Netz. Dieser Beitrag soll eine kleine Übersicht aus den verschiedenen Bereichen für Audioproduktionen aller Art sein. Immerhin kann es schnell mal vorkommen dass man als Musiker beispielsweise eine Anfrage bekommt, ein Videospiel zu vertonen oder einen Jingle für einen Podcast zu produzieren. Was gilt es also beim Thema LUFS Lautheit für Musik, Filmton, Podcast und Gaming zu beachten?

Die Welt der LUFS

Je nach Anwendungsbereich unterscheiden sich die Richtlinien recht stark und es ist ratsam, sich vorab mit den wichtigsten Grundvoraussetzungen vertraut zu machen. Es gibt sicherlich auch einige Musiker unter uns, die ihre Musik aus Kostengründen versuchen selbst zu mischen und zu mastern, was jedoch schnell mal zu ungewollten Ergebnissen führen kann, sollte man gewisse Spezifikationen nicht berücksichtigen. Mit den heutigen Hilfsmitteln kann man aber schon ganz gute Ergebnisse erzielen, wenn auch ein kompetenter Mastering-Engineer in meinen Augen niemals zu ersetzen ist. Die Basis hierfür war, ist und bleibt immer noch eine zumindest solide Mischung. Ich würde mich selbst nicht als Mixing- und schon gar nicht als Mastering-Engineer bezeichnen, durfte mich aber schon für zahlreiche Bereiche mit beiden Themen auseinandersetzen und hoffe, hiermit für die (Quer-)Einsteiger unter uns ein paar nützliche Tipps geben zu können.

Lautheit: dBFS RMS vs. LUFS

Seit 2012 begleitet uns, neben dB und dessen Bezugspegeln, eine weitere Pegeleinheit, die quasi den dBFS RMS-Wert ersetzen soll: die sogenannten LUFS. Nach mittlerweile knapp 12 Jahren scheint es auch hier immer noch Erklärungsbedarf zu geben. dB und LU messen zwar beide Schall, basieren aber auf unterschiedlichen Messverfahren. LUFS steht für Loudness Units Relative To Full Scale (oder auch LKFS für Loudness K-Weighted Relative To Full Scale – beide sind absolut identisch, LKFS wird überwiegend im englischsprachigen Raum verwendet) und ist eine von der European Broadcast Union eingeführte Pegeleinheit. Im Gegensatz zu einem RMS-Wert wird bei LU, beziehungsweise LUFS, das menschliche Hörempfinden bei der Messung berücksichtigt. Hier werden gewisse Frequenzbereiche unterschiedlich gewertet. Somit kann es beispielsweise sein, dass eine sehr basslastige Mischung einen hohen RMS- aber einen niedrigen LUFS-Wert aufweist. Außerdem wird der LUFS-Wert über einen bestimmten Zeitraum gemessen, wobei der „Integrated“-Wert immer über die komplette Laufzeit gemessen wird. Der Integrated-Wert ist ein Zielwert, während die anderen Werte immer einen Maximalwert angeben. Zudem wird bei der Messung für den Integrated- und Short Term-Wert eine Gating-Methode angewendet, womit sehr leise und sehr laute Passagen nicht mit in die Messung einfließen. Zur Messung des integrierten Werts läuft das Signal zuerst durch ein bewertendes Filter (K-Weighting) zum Anheben der Höhen (Pre-Filter) und zur Dämpfung der Bassanteile (RLB-Filter). Die Kanäle (links und rechts für Stereo, zusätzlich Center und hintere Kanäle für Surround) werden summiert und das Signal anschließend durch ein absolutes Gate bei -70 LU sowie durch ein relatives Gate bei -10 LU geführt.

Integrated: gemessener Wert über die gesamte Laufzeit

gemessener Wert über die gesamte Laufzeit Short Term: gemessener Wert innerhalb von 3 Sekunden

gemessener Wert innerhalb von 3 Sekunden Momentary: gemessener Wert innerhalb von 400 Millisekunden

gemessener Wert innerhalb von 400 Millisekunden Loudness Range: Dynamikumfang

Dynamikumfang True Peak: gemessene Pegelspitze (Angabe in dB)

Pegel für Musik-Streaming wie Spotify, TIDAL, Amazon und Apple Music

Beim Thema Musik-Streaming scheiden sich wie so oft die Geister. Ein Grund dafür ist, dass die Normalisierungswerte der Anbieter sich leicht unterscheiden. Der Standard nach ITU 1770 (ITU = International Telecommunication Union) beträgt -14 LUFS, woran sich Spotify, TIDAL und Amazon Music orientieren. Apple Music richtet sich dagegen nach dem Standard der Richtlinie AES TD1008 (AES = Audio Engineering Society), die einen Wert von -16 LUFS vorschlägt. Spotify bietet seit geraumer Zeit für Premium-User die Optionen Laut (-11 LUFS), Normal (-14 LUFS) und Leise (-19 LUFS) an. Es ist auch möglich, die Normalisierung in den Einstellungen zu deaktivieren.

Zunächst einmal eine Übersicht der wichtigsten Anbieter in absteigender Reihenfolge der Normalisierung:

-11 LUFS (Spotify Laut)

-14 LUFS (Spotify Normal, TIDAL, Amazona Music, YouTube Music)

-15 LUFS (Deezer)

-16 LUFS (Apple Music)

-19 LUFS (Spotify Leise)

Mit diesen Werten sind vermutlich die meisten bereits vertraut. Allerdings findet zum Beispiel bei Spotify nur für die App eine Normalisierung statt, nicht aber für Webplayer und Geräte von Drittanbietern, wie bei Lautsprechern und Fernsehern. Ein weiterer Faktor, der womöglich vielen nicht bewusst ist: Bei einem Album oder einer EP werden die Stücke über die gesamte Laufzeit analysiert und normalisiert, um zu garantieren, dass leisere Songs auch im Verhältnis wirklich leiser bleiben. Bei der Shuffle-Wiedergabe und innerhalb von Playlists werden dann wiederum einzelne Songs angepasst.

Der True Peak-Faktor wird ebenfalls berücksichtigt und soll den Wert von -1 dBTP nicht übersteigen. Dies bedeutet, dass beispielsweise ein Song mit -20 LUFS und -5 dBTP auf lediglich -16 LUFS erhöht wird. Bei der Normalisierung für Spotify Laut kommt ein Limiter zum Einsatz, der ab -1 dB mit 5 ms Attack und 100 ms Release aktiviert wird. Spotify schlägt weiterhin vor, bei einem Master das lauter als -14 LUFS ist, einen True Peak-Wert von -2 dBTP anzustreben. In der Praxis halten sich natürlich nur die Wenigsten an diese Vorgaben.

Möchte man übrigens Werbung auf Spotify schalten, so werden Werte von -16 LUFS Integrated (+/-1,5 LUFS) und -2 dBTP empfohlen. Hier wird sehr deutlich, wie wenig sich die Allgemeinheit an die Richtlinien hält. Ein kleiner Spätzünder in Sachen Normalisierung war übrigens YouTube. Bis 2015 fand hier gar keine Normalisierung statt und zu Beginn wurde mit einem Wert von -13 dB auch die Messung für LUFS nicht berücksichtigt. Für YouTube gelten seit 2019 die gleichen Werte wie für Spotify (Normal). Der Zielwert bei einer CD-Pressung beträgt zum Vergleich -9 LUFS. Dieser Wert wird auch gerne mal bei Spotify erreicht, ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Weshalb vor allem beim Streaming lauter nicht immer gleich besser ist, könnt ihr gerne nochmal in dem Artikel zum Thema Loudness Wars des Kollegen Moritz Maier nachlesen.

Lautstärkepegel für Podcasts

Auch beim Podcast unterscheidet sich erfahrungsgemäß der Zielpegel etwas von den anderen Bereichen. Hier wird zwar ähnlich wie Musik konsumiert (Streaming), jedoch geht es hier nicht primär darum, der oder die Lauteste auf dem Markt zu sein. Daher findet man verschiedene Zielwerte zwischen -16 LUFS und -23 LUFS, wobei die Richtlinie AES TD1004 dazu rät, nicht unterhalb von -20 LUFS zu liegen (aufgrund zu niedriger Verstärkung bei Mobilgeräten). Liegt ein Podcast im Stereoformat vor, werden oftmals -16 LUFS empfohlen, bei einem Monoformat eher -19 LUFS. Unabhängig vom integrierten Wert sollte der True Peak auch hier bei maximal -1 dB TP liegen.

Lautstärkepegel für Filme, Serien und TV/Fernsehen

Beim Film gibt es im Gegensatz zu den vorherigen Beispielen wesentlich weniger Spielraum für freie Entscheidungen. Hält man sich hier nicht an gewisse Richtlinien, so wird einem im schlimmsten Fall die Mischung schlicht und ergreifend vom Sender nicht abgenommen. Die Anforderungen entsprechen zwar oft der bereits benannten Richtlinie EBU R 128, können aber von Sender zu Sender variieren. Die Spezifikationen sind in der Regel auf den jeweiligen Websites hinterlegt. Im europäischen Bereich sind mir nur geringe Abweichungen bekannt. Für Netflix, HBO und Disney Home gelten beispielsweise hörbar niedrigere Werte als für EBU R 128. Die europäische Richtlinie empfiehlt einen Wert von -23 LUFS, der 0 LU entspricht. Der Integrated-Wert bei Netflix & Co. liegt bei -27 LKFS. Als allgemeines Beispiel liste ich an dieser Stelle alle Werte aus den ARD-/ZDF-/ORF-Richtlinien (entsprechend EBU R 128) auf:

Integrated : -23 LUFS (+/-0,2 LUFS Allgemein; +/-0,5 LUFS bei Werbung; +/-1 LUFS bei Liveproduktionen)

: -23 LUFS (+/-0,2 LUFS Allgemein; +/-0,5 LUFS bei Werbung; +/-1 LUFS bei Liveproduktionen) Short Term : -20 LUFS (maximal, bei Werbung -18 LUFS)

: -20 LUFS (maximal, bei Werbung -18 LUFS) Momentary : -15 LUFS (maximal)

: -15 LUFS (maximal) Loudness Range : 15 LU

: 15 LU True Peak: -1 dBTP (maximal)

Wichtig: Die Sprache sollte bei ungefähr -23 LUFS eingepegelt werden. Musik und Geräusche sollten 7 bis 10 LU unterhalb der Sprache liegen. Eine Loudness-Range von 15 LU bedeutet eine hohe Dynamik, weniger als 5 LU bedeuten geringe Dynamik und alles dazwischen steht für eine mittlere Dynamik.

Lautstärkepegel für Video Games

Da Video Game Audio non-linear gemischt wird und es keine fixe Laufzeit wie in den bereits genannten Bereichen gibt, lässt sich natürlich kein eindeutiger Integrated-Wert messen. Garry Taylor, seines Zeichens Audio Director bei Sony Computer Entertainment Europe, rät in einem Interview dazu, einen repräsentativen Querschnitt von mindestens 30 Minuten zu messen. Je nach Auftraggeber gelten für Video Game Audio folgende Spezifikationen als Richtlinie:

EBU R 128:

Integrated: -23 LUFS (+/-1)

True Peak: -1 dBTP

A/85:

Integrated: -24 LKFS (+/-2)

True Peak: -2 dBTP

Sony ASWG-R001:

Integrated (Konsolenspiele): -24 LKFS (+/-2)

Integrated (Handyspiele): -18 LKFS (+/-2)

True Peak: -1 dBTP

Übersicht geeigneter Kontrollinstrumente

Um seine Pegel auch verlässlich überprüfen zu können, bedarf es eines entsprechenden Messinstruments. Jede DAW verfügt bereits über solche Plug-ins, allerdings können nicht alle eine Lautheitsmessung nach beispielsweise EBU R 128 oder anderen Richtlinien durchführen. Es gibt jedoch zahlreiche kostenlose, wie auch kostenpflichtige Varianten.

Etwas seltener sind Messgeräte als Hardware-Varianten. Im Rundfunkbereich findet man noch häufig Geräte des Herstellers RTW, der sich bereits seit 1971 auf Messinstrumente für den Audiobereich spezialisiert hat. Eine Option für das Heimstudio wäre beispielsweise das TC Electronic Clarity M, wobei auch RTW hierfür bezahlbare Produkte anbietet. Eine gute Marktübersicht zu diesem Thema findet ihr in unserem Artikel von Florian Scholz. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Messinstrumente, egal ob Hard- oder Software, in Funktion und Genauigkeit. Als kostenlose Option empfehle ich das YouLean Loudness Meter. Weiterhin sehr empfehlenswert sind die umfangreichen Plug-ins Insight von Izotope und WLM von Waves. Letzteres besitzt sogar einen integrierteren True Peak Limiter.

Auf der Website loudnesspenalty.com hat man noch die Möglichkeit zu sehen, inwieweit der Pegel einer Audiodatei bei verschiedenen Streaming-Portalen angehoben oder abgesenkt wird. Auch bei YouTube lässt sich das herausfinden, allerdings erst nach dem Upload. Mit einem Rechtsklick in das Videofenster kann man „Statistiken für Interessierte“ anwählen und unter anderem einsehen, um welchen Wert der Audioinhalt normalisiert wurde.