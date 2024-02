Vintage Analog: Oberheim OB-X Synthesizer (1979)

OB-Godfather: Oberheim OB-X

Der Oberheim OB-X Synthesizer von 1979 gehört in die Riege der sagenumwobenen Klassiker unter den polyphonen Analog-Klassikern. Sagenumwoben deshalb, weil er nur kurze Zeit am Markt war. Zum einen machte ihm der zuvor erschienen Sequential Prophet-5 das Leben schwer, zum anderen wurde er schon nach kurzer Laufzeit durch den damals erfolgreicheren Oberheim OB-Xa wieder abgelöst.

Sagenumwoben aber auch deshalb, da dem Oberheim OB-Xa neben einigen anderen, die breitesten und wärmsten Klänge der Analog-Geschichte nachgesagt werden. Sicher klingt der Oberheim OB-X hervorragend, auf der anderen Seite dürfte aber auch eine gewisse Legendenbildung der Grund dafür sein. In unserem Oberheim OB-X Blue Box Report haben wir nun zum einen Theo Bloderers betagten, aber deshalb nicht weniger interessanten Artikel aus dem AMAZONA.de-Archiv geholt, zum anderen aber auch ein aktuelles Resümee gezogen und stellen die modernen Hardware-Alternativen vor.

Kult-Synthesizer Oberheim OB-X von 1979

Eine Betrachtung von Theo Bloderer

Nun, der OB-X ist ohne Frage ein echtes Schlachtschiff. Größer als jeder Roland Jupiter-8, Memorymoog, Elka Synthex und (durch die massiven, überstehenden Holzseitenteile) sogar massiver als seine eigenen Nachfolger OB-Xa sowie OB-8. Den Sequential Prophet-5 lässt er puncto Größe ohnehin links liegen, denn „echte“ Konkurrenz gibt es betreffend Abmessungen höchstens aus eigenem Hause. Einzig der Four-Voice (bedingt durch die hohe Rückwand) bzw. der Matrix-12 (bedingt durch das enorm “tiefe” Bedienpanel) könnten dem OB-X das Wasser reichen (zusammen mit dem Rhodes Chroma und Waldorf Wave – zugegeben).

Klar, Größe ist nicht alles, auch wenn ein Meer an Spams rund um diverse Verlängerungsangelegenheiten die Männerwelt täglich vom Gegenteil zu überzeugen versucht. Sound – das ist letztlich die einzige relevante Frage. Doch zuerst mal ganz langsam.

Tom Oberheims Geschichte

Tom Oberheim war ab 1975 sehr erfolgreich mit der Herstellung seiner SEM-Instrumente alias Two / Four / Eight Voice beschäftigt. Das Konzept der Speicherbarkeit bei 4/8 Voice blieb – trotz Einführung des Programmers und zusätzlich separat erhältlichem Cassetten-Interface – immer eine etwas unglückliche Lösung. Schließlich griff der Programmer nicht auf alle Klangparameter zurück, und so konnten nur Sounds namens “Ungefähr” oder “SoÄhnlich” gespeichert werden.

Aus musikalischer Sicht ist dies zwar sehr zu begrüßen, da totale Kontrolle und absolute Speicherbarkeit eigentlich einen wertvollen musikalischen Schaffensprozess unterbindet, doch war die Musikwelt mit “separaten” Stimmen und “ungefähren” Speichermöglichkeiten nicht zufrieden. So war es nur eine Frage der Zeit, bis Tom Oberheim den 4/8 Voice in einer etwas abgeschlankten Version mit “richtigen” Presets und völlig gleichwertigen Stimmen auf den Markt bringen würde.

Der 1979 eingeführte OB-X verpasste die große Premiere als erster “richtiger” speicher- und programmierbarer Polysynth nur knapp. Ein Jahr zuvor war es der Sequential Prophet-5, der als Überraschungskandidat allen Konkurrenten zuvorkam. Und so war die Lebenszeit des Oberheim OB-X unter keinem guten Stern geschrieben. Gegen die Popularität des Prophet-5 kam das Instrument nicht an und bereits zwei Jahre später war die Ablöse in Form des OB-Xa besiegelt. Seinem Klang entsprechend hätte sich der OB-X eine würdevollere Laufbahn absolut verdient.

Aufbau des Oberheim OB-X Synthesizers

Der als 4/6/8-stimmiger Polysynth erhältliche OB-X zeichnet sich durch eine – für frühe Oberheim Synthesizer typische – klassische Klangstruktur aus. Pro Stimme 2 VCOs, LFO, VCF und VCA, 2 Hüllkurven, das war’s. So gesehen jedem Prophet-5 (mit Ausnahme der PolyMod-Ecke), jedem Jupiter-8 und vielen anderen Klassikern ebenbürtig. Wie immer im Leben sind es die Kleinigkeiten, die besonderen Extras, die den Unterschied zur Konkurrenz machen.

Besonderheiten des OB-X

Zunächst ist die Unterscheidung zwischen 4/6/8-stimmigen OB-X Modellen zu nennen. In einer dieser drei Varianten wurde das Instrument ausgeliefert, wobei minderstimmige Instrumente durch Zukaufen entsprechender Voiceboards aufgerüstet werden konnten. Jede Stimme war auf einer Platine von der Größe einer Videokassette untergebracht und ist – nach Aussagen von Technikern – noch stark an das Schaltungsdesign der SEM-Module angelehnt. Natürlich war ein 6- bzw. 8-stimmiger OB-X einem Prophet-5 in puncto Polyphonie überlegen und so war dies einer seiner wenigen echten “Pluspunkte”, die er vorzuweisen hatte.

Besonders schön ist ein Feature der OB-X Voiceboards, das theoretisch ALLEN Polysynths extrem gut stehen würde: Es erlaubt das Positionieren der einzelnen Stimmen im Panorama. Ganz simpel mittels eines kleinen Drehpotis. Diese Potis sind beim OB-X im (!) Instrument untergebracht, was aber keine große Affäre ist, da das Panel in 11,5 Sekunden nach Lösen von nur vier Schrauben hochgeklappt werden kann. Beim OB-8 sind die Potis gleich in das Seitenpanel integriert und daher von außen zugänglich, was sicher noch angenehmer ist.

Anm. der Red: Unser Autor Peter Kliegelhöfer hat für den Korg Polysix und Prophet-600 genau eine solche Erweiterung konstruiert, die eine freie Panoramaverteilung der Stimmen bei den beiden genannten Synthesizern erlaubt.

Klangtechnisch ist vor allem die Möglichkeit der Cross-Modulation (X-MOD) hervorzuheben. Eine Besonderheit, die beim OB-Xa und OB-8 nicht mehr vorzufinden ist.

Nun und klangpuristisch betrachtet ist es vor allem der warme, sehr breite, ungeheuer lebendige Sound, der den OB-X wirklich einzigartig macht. Er ist sicher der “Wüstling” der OB-Serie. Ganz wie z.B. der Jupiter-4 innerhalb der Roland Jupiter-Familie (scheint so, als wären die Erstgeborenen eben auch immer etwas ganz Besonderes gewesen).

Ganz von ungefähr kommt das dinosaurierhafte Verhalten des OB-X nicht – lassen wir die massiven klanglichen Verbiegungsmöglichkeiten rund um den Tipptaster namens X-MOD mal weg, ist es vor allem der (noch) verstärkt diskrete Aufbau der Voiceboards, dem die analoge Klangfülle und Wildheit zuzuschreiben ist. Das hat natürlich auch den einen oder anderen Nebeneffekt. Zuverlässigkeit ist (angeblich) keine große Tugend des OB-X und ohne Auto-Tune Funktion (die es natürlich gibt) wäre man tatsächlich verloren. Die Stimmen laufen sehr schnell “out of tune”, manchmal binnen weniger Minuten (was bis zu einem gewissen Grad aber auch sehr charismatisch sein kann).

Und noch eine Besonderheit: Der OB-X möchte vor dem Editieren dazu aufgefordert werden. Dies geschieht über die Taste EDIT – ansonsten bleibt die Oberfläche erst mal deaktiviert.

Zu allen Punkten gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen von OB-X Besitzern. Ich hatte mit dem OB-X nie irgendwelche technischen Probleme. Andere sehr wohl. Mein OB-X verstimmte sich relativ schnell, das Instrument manch anderer Besitzer dagegen kaum. Jedenfalls ist klar zu sehen, wie sehr frühe analoge Synthesizer noch wirklich “Persönlichkeit” und Charakter hatten. Dieses Exemplar war so, jenes sah zwar identisch aus, verhielt sich jedoch völlig anders bzw. klang teils auch sehr unterschiedlich. Echt “vintage“ eben.

MIDI und Oberheim OB-X?

Die MIDI-Nachrüstung eines OB-X ist via Encore Electronics (USA) oder Kenton (GB) möglich. Auch Rudi Linhard weiß den OB-X zu midifizieren – für alle, die keine großen Versandrisiken ins Ausland auf sich nehmen möchten.

Der Oberheim OB-X heute

Klanglich hat der OB-X den Sprung in die Valhalla der Synthesizer nie ganz geschafft, auch wenn Van Halens JUMP (in der Studioversion) wertvolle Hilfeleistung bot. Die Modulationsmöglichkeiten sind mit einem LFO etwas bescheiden, wenngleich Cross-Modulation eine angenehme experimentelle Komponente darstellt. Auch sind die Hüllkurven ein klein wenig träge und die asketischen Spielhilfen tragen auch nur winzige Früchte zur klanglichen Ekstase bei.

Geradezu rustikal wurde übrigens die Platzierung der Wheels (Levers) umgesetzt. Man schnitt einfach ein rechteckiges Loch in das Metallchassis links der Tastatur und setzte die Levers ein. Und da klafft es nun, das große Loch. Sehr erstaunlich. Natürlich brauchen die Levers Platz, um nach vorne/hinten gekippt werden können. Doch es wäre ohne großen Aufwand möglich gewesen, die schlanken Lever-Hebel an ihrem Achsenpunkt mit einer schönen, großflächigen Filzabdeckung zu umgeben (so wie es etwa Roland bei den Kippschaltern des SH-5 tat). Dann kämen nämlich auch weniger Fremdkörper in das Gehäuse, was ja grundsätzlich sehr zu begrüßen wäre.

Die klanglichen Stärken des OB-X liegen meiner Meinung nach in den unglaublich breiten Flächen, in den sehr lebendigen Pads (mit schöner Verteilung aller Stimmen im Stereobild), im wahrhaft umwerfenden Unisono-Modus (16 VCOs bei voller Stimmenbesetzung) sowie in den wunderbaren Lead-, Osc-Sync- und Filter-Mod Klängen.

Am Gebrauchtmarkt ist der OB-X zur Zeit etwas seltener anzutreffen. Da die Preise der Vintage Klassiker seit Jahren aus dem Rahmen zu fallen scheinen, ist eine Einschätzung schwierig. Für einen 8-stimmigen OB-X in gutem Zustand muss man leider mit bis zu 5.000 Euro rechnen. Aktuelle Gebrauchtmarktpreise finden Sie auch immer auf der AMAZONA.de SynTacheles Liste. Die Reparatur eines technisch etwas in Mitleidenschaft gezogenen Instruments sollte übrigens – dank der großteils diskreten Bauweise der Voiceboards – in den meisten Fällen möglich sein.

DSX, der passende Hardware-Sequencer von Oberheim

Oberheim hat 1981 einen vielseitigen Hardware-Sequencer für seine OB-Synthesizer auf den Markt gebracht, der sich ganz einfach per Flachbandkabel verbinden lässt und danach vielseitige Funktionen bereitstellt. Einen ausführlichen Bericht zum Oberheim DSX-Sequencer finden SIE HIER.

Der Oberheim OB-X und seine Vintage-Nachfolger

Oberheim OB-Xa

Die erste Alternative die als Nachfolger des OB-X auf dem Markt erschien, war der Oberheim OB-Xa. Basierte der Oberheim OB-X zum Großteil auf der Technik der SEM-Module (in diskreter Bauweise, daher die notwendige Größe), hatte der Oberheim OB-Xa bereits Curtis Chips zur Grundlage seiner Klangerzeugung (CEM 3320, CEM 3340, CEM 3310, CEM 3360).

Übrigens hatte auch der OB-X einen Curtis-Chip in seinen Eingeweiden, allerdings nur für die Generierung der Envelopes (CEM3310). Aus diesen Unterschieden resultierte natürlich ein deutlich anderes Klangverhalten. Während Experten wie Marko Ettlich (von RetroSound) dem Oberheim OB-X den Vorzug geben, bin ich ein großer Freund des Oberheim OB-Xa. Nach meiner Meinung klingt der Oberheim OB-X zwar anders, aber eben nicht besser. Selbstverständlich sind aber beide ganz außergewöhnliche Synthesizer.

Oberheim OB-SX und MKII von 1980

An Vintage-Klassikern wäre dann noch der Preset-Oberheim-Synthesizer Oberheim OB-SX nennenswert, der je nach Seriennummer, klanglich eher an den OB-X bzw. an den OB-Xa erinnert. Einen ausführlichen Testbericht findet ihr hier.

Früher war er nur sehr eingeschränkt programmierbar ist, das hat sich zwischenzeitlich durch findige Tüftler aber geändert.

Rolf Meurer hat der ein MIDI-EinsteckModul entwickelt. Die neue Schnittstelle (32 Pin Buchse) befindet sich nach dem Einbau auf der Rückseiten und bietet volle 32 Parameter. So wird ein OB-SX im Prinzip zum vollwertigen OB-X.

Über ein angepasstes MIDI-Mapping kann Behringer Universal Controller BCR 2000 als Programmer für den OB-SX verwendet werden.

Oberheim OB-8 Synthesizer von 1983

Unbedingt erwähnenswert ist sicher auch der Oberheim OB-8, der als Nachfolger des OB-X immer noch einen überzeugenden Klangcharakter besitzt, aber klanglich nicht mit seinen beiden Vorfahren OB-X und OB-Xa konkurrieren kann.

OB-8 Besitzer sehen das übrigens anders ;)

Aktuelle Oberheim OB-X Alternativen

Oberheim OB-6 Synthesizer von 2016

Die nächste Hardware-Alternative hat Dave Smith gemeinsam mit Tom Oberheim 2016 auf den Markt gebracht, den Oberheim OB-6. Der OB-6, ebenfalls diskret aufgebaut wie der OB-X, hat tatsächlich etwas von dem Ur-Flair seines berühmten Vorfahren und erhielt deshalb auch von uns auch die BEST BUY Auszeichnung.

Anders als immer wieder kolportiert wird, steckt im OB-6 nicht einfach ein Prophet-6 mit neuer Umverpackung. Ganz im Gegenteil, das Voice-Board des OB-6 unterscheidet sich grundlegend vom Voiceboard des Prophet-6 und wurde so designt, dass die klangliche Nähe zu den SEM-Modulen hörbar wird. Der Frage der genauen Unterschiede zwischen Prophet-6 und Oberheim OB-6 ist übrigens Thilo Goldschmitz im folgenden AMAZONA.de-Artikel nachgegangen.

Leider geizt der OB-6 aber mit seiner Stimmenzahl. Mit 6 Stimmen liegt er deutlich hinter einem voll ausgebauten Oberheim OB-X und Xa. Inzwischen gibt es den Oberheim OB-6 auch in einer Pultversion. Damit wäre dann der klassische Oberheim OB-X-Sound (zumindest im Ansatz) heute als Hardware für ca. 2.200,- Euro zu haben.

Oberheim OB-X8 Synthesizer von 2022

Der Oberheim OB-X8 Synthesizer von 2022 ist wohl der aufwendigste Nachbau des Oberheim OB-X, der ebenfalls aus einer Kollaboration zwischen Dave Smith und Tom Oberheim hervorging und von Marcus Ryle mitentwickelt wurde.

Das Schmuckstück mit einer achtstimmigen Polyphonie hat allerdings einen stolzen Preis. Den AMAZONA-Test dazu findet Ihr hier – und ein ausführliches Interview mit Marcus Ryle HIER.

Behringer UB-Xa Synthesizer von 2023

Die wohl preisgünstige Hardware-Lösung hat vergangenes Jahr Behringer vorgestellt, den Behringer UB-Xa Synthesizer. Wir hatten so lange auf diesen OB-Xa-Klon gewartet, dass wir schon befürchteten, er käme nie mehr. Doch er kam.

Hier noch ein Bild eines frühen Desktop-Prototypen.

Ähnlich wie Moog hat Oberheim den Spirit seiner Klassiker also ins neue Jahrtausend übertragen können. Schon jetzt gibt es überzeugende Alternativen zum Original und die Software-Plagiate haben wir noch nicht einmal vorgestellt.

Es gibt also inzwischen ein vielfältiges Angebot analoger Hardware-Varianten, denn damals wie heute eignet sich der Oberheim-Sound perfekt als Ergänzung zum Moog-Sound. Wer also genügend Moogsche Klangerzeuger in seinem Studio hat, sollte sich unbedingt die Oberheimsche Klangwelt zu Gemüte führen. Es lohnt sich.

Der Vintage Oberheim OB-X on YouTube

Hier noch zwei sehr aussagekräftiges YT-Video von unserem Autor Marko Ettlich, dessen YT-Channel RetroSound wir bei dieser Gelegenheit allen Vintage-Liebhabern sehr empfehlen möchten:

