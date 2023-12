Test: Behringer UB-Xa Analogsynthesizer mit polyphonem Aftertouch

Polyphoner Analogsynth der Edelklasse

Der lang erwartete Behringer UB-Xa Synthesizer mit 16facher Polyphonie, voll analogem Signalweg und Tastatur mit polyphonem Aftertouch, kam kurz vor Weihnachten bei uns in der Redaktion an. Die Reinkarnation des legendären Oberheim OB-Xa Synthesizers wurde sofort von Florian Anwender einer umfangreichen Betrachtung unterzogen. Viel Spaß.

Dieser Test beginnt mit einem Geständnis: Als aus der Amazona Redaktion der Aufruf kam, wer denn den Behringer UB-Xa testen wolle, fiel mir siedend heiß ein, dass mein Oberheim OB-Xa seit über einem Jahr darauf wartet repariert zu werden. Mein Exemplar des „Nadelstreifen-Boliden“ (O-Ton Michael MacNeil) bleibt nämlich seit einem schönen Nachmittag im Herbst 2021 im Boot-Vorgang hängen. Technisch wohl letzlich eine Kleinigkeit, aber wenn Kleinigkeiten sich wie die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen verstecken, dann kann es mühsam werden. Vor dieser Mühsal habe ich mich gedrückt, und das rächt sich jetzt, denn für den Test des Behringer UB-Xa fehlt mir das Vorbild doch immer wieder.

Andererseits hat das den Vorteil, dass ich den UB-Xa in gewisser Weise unbelastet betrachten muss, und mich nicht immer auf den Vergleich zurückziehen kann. Dieser Test wird daher zwar das eine oder andere Mal auch auf den Ahnen aus dem Hause Oberheim Bezug nehmen, aber in erster Linie soll es darum gehen, was wir Musiker heute mit dem Behringer UB-Xa bekommen.

Wer sich über die Historie der Oberheim-Vorbilder schlau machen möchte, der sei auf den Artikel zum OB-Xa von Theo Bloderer und die Einleitung des Tests des aktuellen Oberheim OB-X8 von Amazona-Autor Obie69 verwiesen.

Überblick: Der Behringer UB-Xa

Wovon sprechen wir hier überhaupt? Der Behringer UB-Xa ist ein polyphoner Synthesizer der mit analoger Klangerzeugung klassische subtraktive Synthese betreibt. Das Instrument kann entweder als 16-stimmige monotimbraler Synthesizer betrieben werden, also: 16 Stimmen mit dem gleichen Klang spielen. Oder er erzeugt zwei verschiedene Klänge, die man dann entweder auf der Klaviatur in verschiedenen Bereichen spielen kann (=Split-Modus), oder die man als Klangdoppelung über die gesamten Klaviatur spielt (=Double-Modus). Im Split- und Double-Modus stehen pro Klang dann 8 Stimmen zur Verfügung.

Defacto kann man das Instrument aber auch als zwei separate achtstimmige MIDI-Expander betreiben. Man legt die beiden Split-Teile auf separate Seite der Stereo-Balance, betreibt sie auf verschiedenen MIDI-Kanälen und schon hat man zwei Öltanks … ähhhh, nein: zwei Synthesizer-Expander.

Zu guter Letzt gibt es noch einen Unisono Modus, der in den Standard-Einstellungen alle 16 Stimmen auf einem einzigen Ton vereint – ein beeindruckendes Erlebnis. Im Split- beziehungsweise Dual-Modus hat man dann acht Stimmen für die Unisono-Spielweise. Mit dem Verweis auf die „Standard-Einstellungen“ ist klar, dass es auch andere Einstellungen gibt, und zwar in ungeahnter Vielfalt. Behalten Sie das im Hinterkopf, es ist essentiell für die Bewertung des Behringer UB-Xa.

Neben der Möglichkeit den Synthesizer über das Keyboard, DIN-MIDI und USB-MIDI zu spielen, findet sich noch ein Arpeggiator, sowie ein einfacher Step-Sequencer im Stil des Roland JX-3P.

An dieser Stelle ein kurzer Seitenblick auf den Oberheim OB-Xa: der hatte nur 8 Stimmen (in den Split/Double-Modi 2×4), und Arpggiator oder Sequencer gab es dort nicht.

Die Bedienung des Behringer UB-Xa

Die Bedienung erfolgt über ein relativ reduziertes Set an Drehreglern und Tastern für die Standard-Parameter des Synthesizers. Ein „Shift“-Taster erlaubt bei den meisten Reglern Zugriff auf eine zweite Ebene von Parametern. Eine überwältigende Anzahl von Spezialparametern für die Feinanpassung ist dann nur über das (leider schlecht ablesebare) Display und einen Endlos-Regler in Untermenüs zugänglich, die mit „Shift“ und einem Taster ausgewählt werden.

Auch das Auswählen der Presets erfolgt darüber. Das ist grundsätzlich in Ordnung, allerdings setzt Behringer ein sogenanntes Endlos-Potentiometer mit Tastfunktion ein, das insbesondere dann kniffelig einzustellen ist, wenn ein Parameter sehr viele mögliche Wert hat. Da flutscht man schon gerne mal über den gewünschten Zielwert hinaus. Allerdings kann man mit zwei „+“ und „-“ Tastern die Werte auch schrittweise einstellen. Letztlich kommt man also schon ans Ziel. Ich würde aber trotzdem einen klassischen Encoder mit Raststellungen bevorzugen. Zumal zum Beispiel zum Aufrufen eines Presets der Tastknopf des Endlosreglers gedrückt werden muss – und da ist es mir nicht nur einmal passiert, dass ich durch die Fingerbewegung den Wert doch nochmal um eins weitergedreht hatte, und damit dann das falsche Preset ausgewählt habe. Auf der Bühne wäre sowas richtig schlecht!

Ebenfalls leider nicht gelungen ist die Wahl des roten Displays. Nicht nur dass die Anzeige bei Bühnenbeleuchtung durchaus schwer lesbar sein dürfte. Etwa 10 % aller Menschen hat eine Rot-Grün-Farbsehschwäche. Besonders clever ist da ein rotes Display nicht. Da sollte bei einer zukünftign Serie unbedingt eine andersfarbige Anzeige gewählt werden.

Gewöhnungsbedürftig ist auch das Fehlen eines dezidierten „Exit“- oder „Return“-Tasters. Um in eines der Spezial-Menüs zu gelangen wählt man dieses mit „Shift“ und einem Taster der Bedienoberfläche aus. Um das Spezial-Menü zu verlassen, muss man nochmals „Shift“ und wieder den entsprechenden Taster drücken. Wenn man nun zwischen mehreren solchen Menüs gesprungen ist, dann kann es im Extremfalls zu einem echten Rätselspiel werden, wie man nun wieder zurück in die Preset-Auswahl gelangt. Als Workaround kann man zwar oft die „Compare“-Taste zweimal drücken, um zur Klangauswahl zurückzukehren, aber besonders intuitiv ist das nicht.

Die Stimmarchitektur

Der Behringer UB-Xa hat eine recht konventionelle Stimmarchitektur. Das Signal von zwei VCOs und einem Rauschgenerator wird in eine Tiefpass-VCF-Stufe geführt und dann durch ein VCA. Für VCF und VCA gibt es jeweils eine Hüllkurve. Für die Oszillatoren und das Filter steht ein LFO zur Verfügung. Die VCOs können nochmals über einen zweiten LFO in der Pitchbend-Sektion neben der Tastatur moduliert werden. VCO2 kann von der Filter-Hüllkurve angesteuert werden. Darüberhinaus gibt es noch eine umfangreiche Modulationsmatrix auf der Untermenü-Ebene.

Die VCO-Sektion des Behringer UB-Xa

Die zwei spannungsgesteuerten Oszillatoren des Behringer UB-Xa basieren auf den V3340-Chips vom zum Music-Tribe-Konzern gehörenden Chiphersteller Cool-Audio. Es stehen pro Oszillator die Schwingungsformen Sägezahn, Pulswelle und Dreieck zur Verfügung. VCO-1 kann wie beim OB-Xa im Standard nur in drei Oktav-Schritten gestimmt werden. Mit Funktionen, die über Menues erreichbar sind, ist eine Einstellung in Halbtonschritten und in einem deutlich weiteren Bereich möglich. Der VCO-2 lässt sich von vornherein in Halbtonschritten einstellen, und kann zudem noch über einen „Detune“-Regler feingestimmt werden.

VCO-2 kann von VCO-1 hart synchronisiert werden und zudem vom Hüllkurvengenerator des Filters moduliert werden. Dabei wird die Modulationsauslenkung der Hüllkurve leider vom Regler für die Hüllkurvenmodulation des Filters bestimmt. Das ist beim originalen Oberheim OB-Xa auch so; bei der Behringerschen Version kann man allerdings die gesamte Weite der Tonhöhenänderung bei maximaler Modulationstiefe in den sogenannten „Voice“-Properties einstellen, sodaß man nicht auf die vergleichsweise „brave“ Konstellation des OB-Xa beschränkt ist.

Die Pulsweite wird grundsätzlich für beide Oszillatoren gemeinsam eingestellt. Allerdings kann man sie – anders als beim OB-Xa – auch separat vorgeben, indem man den „Pulse“-Taster des jeweiligen VCOs drückt, während man am PW-Regler dreht. Allerdings wird diese Einstellung nicht als Offset zum gemeinsamen Wert gesehen. Sobald man den PW-Regler ohne gedrückten Taster dreht, sind beide Oszillatoren wieder auf den gleichen Wert eingestellt. Da wäre ein entsprechendes Firmware-Update sicher nett.

Die Tonhöhen- oder Pulsweiten-Modulation aktiviert man in der Modulations-Sektion, in der sowohl Modulationsziel als auch Intensität eingestellt werden.

Die VCF-Sektion des Behringer UB-Xa

Das Filter des Behringer UB-Xa ist ein Tiefpass-Filter. Es kann zwischen 12dB/Oktave und 24dB/Oktave umgeschaltet werden. Direkt am Filters findet sich ein „Modulation“-Regler, welcher die Beeinflussung der Kennfrequenz durch die Hüllkurve bestimmt. Die Ansteuerung des Filters durch den LFO erfolgt – wie bei den VCOs – in der Modulations-Sektion. Das Keyboard-Tracking kann nur ein- bzw ausgeschaltet werden. Um das Keybard-Tracking auf andere als diese „Entweder-oder“-Werte zu setzen, muss man den Umweg über die Modulations-Matrix in den Menüs gehen. Dort kann man dann einen negativen, aber jetzt regelbaren Einfluss des Keyboards auf die Kennfrequenz des Filters einstellen, und somit vom 100%-Tracking auf der Bedienoberfläche wieder etwas abziehen.

Die Resonanz des Filters geht in den Standard-Einstellungen nicht bis in die Eigenschwingung. Das war auch beim Oberheimschen Vorbild so. Aber auch das kann in den Menue-Einstellungen des Behringer UB-Xa geändert werden, sodass das Filter klingeln und zwitschern darf, dass es eine Freude ist.

Eine Besonderheit des Oberheim OB-Xa ware es, dass sich hinter der Umschaltung zwischen 12dB/Oktave und 24dB/Oktave nicht einfach zwei verschiedene Abgriffe von der gleichen Filterschaltung verbergen (wie etwa beim Roland Jupiter-8). Tatsächlich hat Oberheim damals eine komplette zweite Filterschaltung pro Stimme eingebaut. Diese zweite Schaltung entspricht dem Filter OB-X und des Oberheim SEM. Vermutlich war Oberheim der Meinung, dass ihre bisherigen Kunden den neuen Filterklang nicht mögen könnten. Leider verpasste Oberheim aber die Chance, diese beiden Filter gleichzeitig nutzbar zu machen – insbesondere, da die Schaltung des 12dB/Oktave-Filters auch als Hochpass oder als Bandpass genutzt werden könnte.

Behringer hat das Konzept im UB-Xa ebenfalls übernommen, und leider damit auch das unterschiedliche Verhalten der beiden Filter beim Aufdrehen der Resonanz. Das 24dB/Oktave-Oktave Filter verliert nämlich deutlich an Lautheitseindruck, sobald die Resonanz hörbar wird, also in Richtung Eigenschwingung geht. Das Verhalten haben eigentlich alle Filterschaltungen, aber es gibt Schaltungskniffe, wie man das Verhalten umgehen kann (siehe dazu auch die beiden Amazona-Artikel zur Geschichte der Roland-Filter https://www.amazona.de/die-geschichte-der-vcfs-in-roland-juno-jupiter-synthesizern/). Oberheim hat diese Kniffe leider nicht verwendet, und die Synthentwickler bei Behringer hab diese, hmmm …, Schwäche des Original ob des Bemühens um Vorbildtreue übernommen. Besitzer des UB-Xa können sich allerdings behelfen in dem sie in der Modulationsmatrix den Wert des Resonanz-Reglers als Kontroll-Quelle für die Lautstärke des jeweiligen Patches verwenden.

Die VCA-Sektion und die Hüllkurvengeneratoren des Behringer UB-Xa

Wie bei vielen anderen Synthesizern ist die VCA-Sektion nur durch die vier Regler der Lautstärke Hüllkurve repräsentiert. Tatsächlich kann der VCA mehr als nur Hüllkurve. Es sind nämlich zwei VCAs, jeweils einer für links und rechts. Da alle Steuersignale im Voiceboard-Prozessor des UB-XA digital gerechnet werden, ist es möglich nicht nur die Hüllkurve, sondern gleichzeitig auch die Patch-Lautstärke, die Panorama-Position und eine Tremolo-Modulation über die zwei VCAs abzubilden. Die VCAs basieren auf den CoolAudio-Derivaten den SSM2164. Das beschert dem UB-Xa vermutlich einen etwas saubereren Klang als ihn der Ahn aus dem Hause Oberheim aufwies. Der nutzte nämlich den „Ur-OTA“ CA3080. Dieser Chip erforderte, dass das Signal vor dem Regelschaltkreis deutlich leiser gemacht wird, um danach wieder massiv angehoben zu werden. Das führt zwangsweise zu Rauschen, schlechterer Dynamik und gegebenenfalls auch zu Verzerrungen – das trug aber auch zum Teil zum charakteristischen Klang des OB-Xa bei.

Wie schon erwähnt stehen im Behringer UB-Xa zwei ADSR-Hüllkurven zur Verfügung, die direkt das Filter beziehungsweise die VCA-Sektion ansteuern. Über die Shift-Funktion erreicht man zwei weitere AD-Hüllkurven, die in der Modulations-Matrix verwendet werden. Die Hüllkurven sind – wie schon erwähnt – digital gerechnet. Digitale „Zipper Noises“, wie man sie von ähnlichen hybriden Vintage-Synthesizern noch kennt, gibt es beim UB-Xa natürlich nicht mehr. Die möglichen Hüllkurvenzeiten überstreichen einen großen Bereich: Attackzeiten sind von 7 Millisekunden bis 12 Sekunden drin, die Release-Zeiten gehen sogar bis 20 Sekunden. Die Auflösung der Regler für die kurzen Zeiten ist auch sehr gut, allerdings wird für mein Gefühl den langen Zeiten zuviel „Regler-Platz“ gegönnt. Ab ungefähr der 11-Uhr-Stellung der Regler beginnt etwas, das ich als Mittelbereich bezeichnen würde, aber der geht bestenfalls bis zur 13-Uhr-Position. Ungefähr das obere Drittel des Reglerweges ist dann einfach nur noch „lang“. Der Unterschied zwischen acht Sekunden und 20 Sekunden Release ist musikalisch betrachtet nur in sehr seltenen Fällen ergiebig. Gleiches gilt für die Attackzeit. Das Reglerverhalten entspricht zwar wohl dem, wie eine rein analoge Reglerkontrolle wirken würde, aber das wäre ja hier nicht nötig. Viele andere Hersteller haben gezeigt, dass das auch anders geht: In der Firmware könnte man sich jede beliebige Regler-Charakteristik hindrehen. Insbesondere die Moog Phatties haben schon vor vielen Jahren vorgemacht, wie man sowas gut dimensioniert.

Die Klaviatur des Behringer UB-Xa

Das Keyboard des UB-Xa kann anschlagsdynamisch gespielt werden, liefert also MIDI-Velocity-Werte, und kann sowohl monophonen als auch polyphonen „Aftertouch“ senden. In den Standard-Einstellungen reagieren die Klänge der mitgelieferten Presets allerdings nicht auf die Anschlagsdynamik. Eine entsprechende Steuerung muss man erst in der Modulationsmatrix der einzelnen Klänge einfügen. Das ist ein bisschen schade. So ein pauschaler Default in den Presets, den man – wie auch immer – global aktivieren könnte wäre nicht schlecht. Allerdings weiß ich von meinem Rhodes Chroma Polaris, dass globale Velocity-Einstellungen dann eben auch sehr pauschal agieren, und nicht für jeden Sound passen. Die Möglichkeiten, die der UB-Xa hier in der Modulationsmatrix bietet, sind da schon sehr beeindruckend. Bei den Klangbeispielen gibt es einen dezidierten Track dazu.



Für den polyphonen Aftertouch (=Polypressure) gibt es drei „Härtegrade“, die natürlich nicht mechanisch spürbar sind, aber eben unterschiedlich Reaktionskurven auf das erzeugte Steuersignal legen. Die Polypressure ist bei diversen Presets auf die Filterkennfrequenz oder auf die Vibrato-Intensität gelegt, was auch von pianistisch weniger Geübten ganz gut handhabbar ist. Vom Spielgefühl bin ich zwar derzeit durch das Osmose von Expressive E in Sachen Poly Pressure extrem verwöhnt, und ja: an das Spielgefühl von Osmose kommt die Behringer Klaviatur nicht heran, aber im Vergleich mit anderen Klaviaturen mit Poly-Aftertouch-Fähigkeiten kann sich die Behringer-Klaviatur durchaus sehen lassen.

Die Klaviatur ist übrigens eine komplette Neuentwicklung des Synthesizer-Teams von Music-Tribe. Die Klaviatur samt den Polypressure-Sensoren wird von einem Prozessor unter der Klaviatur abgefragt.

Nach dem Zusammenbau wird jede einzelne Tastatur Taste für Taste von einem Messroboter gespielt und gemessen; die indivuellen Messergebnisse sind dann im EEPROM des Prozessors der Tastatur gespeichert. Der federführenden Entwickler Luigi Scarano erklärte mir, dass viele Vorteile hat: die Leitungswege sind deutlich kürzer und sie sind viel unempfindlicher gegenüber Störsignalen. Die Verbindung zwischen Keyboard und Synthesizer ist kein hyperempfindliches Multipin-Flachbandkabel sondern besteht aus nur noch vier Adern. Zudem kann man im – hoffentlich nicht eintretenden – Reparaturfall schnell eine fertig eingemessene Klaviatur im Tausch einbauen.

Und darüberhinaus, wird man wohl davon ausgehen können, dass es demnächst eine reine MIDI-Klaviatur mit Polypressure von Behringer gibt. Davon dass der ominöse, seit langem marketing-geleakte Behringer DS-80 (einem Klon des Yamaha CS-80) diese Klaviatur auch dringlichst brauchen wird, ganz zu schweigen.

Die Performance Sektion des Behringer UB-Xa

Links von der Klaviatur findet sich die Oberheim-typisch gestaltete Performance-Sektion: Statt eine Modulations-Rädern kommen hier Hebel zum Einsatz, für die ein amerikanische Zeitschriften schon in den achtziger Jahren den schönen Begriff „Oberheim Paddles“ erfunden haben. Ein separater LFO kann über das rechte der beiden „Paddel“ die VCOs ansteuern (separat schaltbar), über den Regler Depth kann man den LFO aber auch unabhängig von der Betätigung des „Paddels“ auf die VCOs geben.

Das linke der beiden Paddel ist der Bender, der wahlweise auch nur auf VCO-2 alleine wirken kann, was vor allem das Spielen von Sync-Sounds wichtig ist. Für den Umfang des Bendings kann man zwischen zwei Werten (zwei Halbtöne oder ein Oktave) wählen. Und schließlich finden sich noch Taster für die Transponierung nach oben und nach unten. Ein einfacher Tastendruck verschiebt alles um eine Oktave nach unten beziehungsweise oben, drückt man nochmal auf die gleiche Taste, geht es noch eine Oktave weiter. Die Transponierung betrifft auch einen laufenden Arpeggiator oder Sequencer, sowie per Hold-Taste gehaltene Akkorde. Das finde ich leider garnicht gut. Zumindest würde ich gerne irgendwie selbst bestimmen, wie die Transponierung sich auswirkt.

Arpeggiator und Sequencer

Damit wären auch bei Arpeggiator und Sequencer. Für den Arpeggiator gibt es drei Taster: On schaltet das Arpeggio (wer hätte das gedacht) ein. Hold lässt das Arpeggio weiterspielen, wenn man die Tasten losgelassen hat, und Settings aktiviert im Display die Auswahl für drei Untermenüs, in denen man den Teilerfaktor gegenüber dem Clock-Signal, die Gate-Länge der einzelnen Noten, sowie unterschiedliche Abspiel-Algorithmen wählen kann.

Die Hold-Funktion arbeitet übrigens auch ohne aktivierten Arpeggiator. Aber leider muss man alle zu haltenden Tasten gleichzeitig gedrückt halten, und dann den Hold-Taster betätigen. Wenn Umfang der gewünschten Töne deutlich über eine Dezime hinausgeht, dann findet man sich schnell in der Situation, mit zwei Händen den Akkord zu greifen und zu versuchen mit der Nasenspitze den Holdtaster zu treffen. Auch hier haben andere Hersteller gezeigt, wie man das macht: Hold-Taster gedrückt halten, mit einem Finger nacheinander die gewünschten Tasten drücken und dann den Hold-Taster loslassen. Und wo wir schon beim Meckern sind: Die gleiche funktionsweise wünsche ich mir sogar nochmal für die Chord-Memory-Funktion.

Nur ein bisschen zu meckern gibts hingegen beim Stepsequencer. Der funktioniert, wie man es von den Sequencern in SH-101 oder JX-3P kennt: „Record“ drücken, Tastenreihenfolge spielen, „Stop“ drücken, „Play“ drücken, sich freuen! „Tie/Rest“ alleine drücken ergibt einen Leer-Schritt, „Tie/Rest“ drücken, während ein Taste gespielt wird, verlängert die entsprechende Note um einen Schritt. Alles wunderbar. Wie der Arpeggiator lässt sich die Sequenz zu externem Clock mit verschiedenen Teilfaktoren synchronisieren.

Leider dient die Klaviatur automatisch zur Transponierung der Sequenz sobald man „Play“ gedrückt hat. Einfach noch händisch zur Sequenz dazu spielen geht nur, wenn man den Split- oder Double-Modus verwendet. Dann kann man in einer Abteilung die Sequenz laufen lassen und in der anderen Abteilung dann händisch dazu spielen. Besonders eingängig ist das nicht. Hier sollte einfach die Transponierung nur bei gedrückter Shift-Taste erfolgen, und ansonsten sollte man normal dazuspielen können.

Sehr schön ist wiederum, dass man Sequencer und Arpeggiator kombinieren kann. Der Arpeggiator spielt dann Akkorde, die der Sequencer vorgibt. Das wird vorallem dann reizvoll, wenn der Sequencer in einem deutlich langsameren Teilerfaktor als der Arpeggiator läuft. Nutzt man dann noch den Arpeggio-Algorithmus „Order“, in dem die Noten in der Reihfolge der Tastendrücke gespielt werden, so bekommt man eine sehr lebendige und weitaus umfangreichere „Sequenz“, als sie der Sequenzer alleine produzieren könnte.

Wie klingt der UB-Xa Analogsynthesizer?

Ich habe mir schon lange nicht mehr so schwer getan, den Klang eines Synthesizers zu beurteilen. Zunächst gilt es da zu berücksichtigen, dass der UB-Xa über acht sogenannte „Atrophy“-Presets verfügt. Das sind generelle Einstellungen aus etwa 40 Hintergrundparametern, die zum einen das Verhalten gealterter Bauteile imitieren, zum anderen Limitierungen des Oberheim-Vorbildes reproduzieren. Ben Booker, seines Zeichens Betreuer der zwanzig UB-Xa Beta-Tester bei Music Tribe, erläuterte mir, dass acht Beta-Tester einen originalen OB-Xa besaßen, der Rest einen Oberheim OB-X8. Durch die Rückmeldungen der Beta-Tester stellte das Entwicklerteam fest, dass die Beta-Tester bestimmte Eigentschaften völlig unterschiedlich bewerteten. Die einen empfanden etwas als „perfekte Reproduktion“, was gleichzeitig andere „für überhaupt nicht original“ hielten. Bald kam das Entwicklerteam darauf, dass das schlicht am unterschiedlichen Zustand der verschiedenen OB-Xas lag. Also beschlossen sie, in den UB-Xa Trimmungs-Presets auf Software-Ebene einzuführen, damit die Betatester ihren UB-Xa an den jeweiligen OB-Xa angleich konnten. Aus diesen Trimmungs-Presets entwickelten sich dann die Atrophy-Settings, die jetzt alles mögliche imitieren, vom modernen, aktuellen Synth aus dem Jahr 2023, über den perfekt renovierten OB-Xa bis hin zum komplett wackelig verstimmten Kellerfund. Im Auslieferungszustand ist ein Atrophy-Setting gewählt, das einen ok erhaltenen, aber doch gealterten OB-Xa imitiert. Das mag für Historismus-Fanatiker schön sein, aber es schränkt den UB-Xa unnötig ein. Zumindest ich war beim ersten Anspielen eher mäßig beeindruckt (und das ist noch freundlich gesprochen). Die wahre Qualität dieses Behringer UB-Xa kommt nach meinem Geschmack erst dann zum Tragen, wenn man diesen elektronisch erzeugten Museums-Mief wegmacht und dem UB-Xa die Chance gibt, im vollen Glanz seiner Möglichkeiten zu erstrahlen. Die meisten der nun folgenden Klangbeispiele sind daher mit einer von mir selbst gewählte Einstellung gemacht, die noch ein klein wenig Ungenauigkeit bei Tracking von VCOs und VCF zulässt, aber auf alle sonstigen Einschränkungen verzichtet. Insbesondere kann das Filter in „meiner“ Einstellung komplett in die Eigenschwingung gehen (was der OB-Xa nie konnte), und der Ambitus der Filterkennfrequenz ist auf das komplette Frequenz-Spektrum ausgedehnt.

Das erste Klangbeispiel heißt nicht umsonst „Volle Pracht“. Die VCOs liefern leicht gegeneinander verstimmte Sägezahn-Signale, das 12dB/Oktave-Filter steht kurz vor der Eigenschwingung, die Kennfrequenz steht etwa auf 11-Uhr die Filterhüllkurve moduliert das Filter bis zum oberen „Anschlag“. Der Sound wäre auch für einen OB-Xa sehr typisch.

Bei „pwm-stringz“, wurde die Pulsweite der beiden VCOs unterschiedlich breit eingestellt, und dann eine relativ schnelle Pulsweiten-Modulation darauf gesetzt. Zudem erhält VCO2 ein leichtes Vibrato vom LFO der Bendersektion. Der Klang ist – wie alle Klangbeispiele – ohne zusaätzlichen Effekt aufgenommen. In einer „echten“ Produktion müsste hier jetzt ein flirrender Hall drauf, um die Herzen höher schlagen zu lassen.

Dieses Klangbeispiel demonstriert den Pegelausgleich bei aufgedrehter Resonanz, wie er über die Modulationsmatrix zu erreichen ist. Dazu wird der Resonanzregler als Quelle für die Ansteuerung der Ausgangslautstärke benutzt. Dreht man die Resonanz auf, wird einfach der Klang proportional lauter gemacht. Im Klangbeispiel hören Sie zunächst die Sequenz ohne Resonanz, dann wird die Resonanz aufgedreht, aber noch ohne Beeinflussung der Lautstärke. Nachdem der Klang wieder ohne Resonanz zu hören war drehe ich bei etwa 0:17 den Einfluss auf die Lautstärke auf, was dann zum Tragen kommt, wenn ich anschließend wieder die Resonanz erhöhe. Abschließend habe konnte ich es nicht lassen, den Klang nochmal vom modernen Pluck-Sound in die Richtung alter Oberheimklänge zu verdrehen. Auch schön!

Hier vergleiche ich das 12dB/Oktave-Filter mit dem 24dB/Oktave-Filter. Bis 0:17 hört man das 12dB/Oktave-Filter, im nöchsten Durchgang der Filterfahrt dann das 24dB/Oktave-Filter. Danach gibt es nochmals den gleichen Durchlauf mit erhöhter Resonanz. In diesem Fall wurde ein Atrophy-Setting verwendet, das das Filterverhalten des OB-Xa simuliert.

Das Klangbeispiel zur Velocity nutzt Modulationen durch die Velocity auf sechs verschiedene Parameter: Filter Envelope-Amount, Audiolevel, Attack von VCF- und VCA-Hüllkurve invertiert (niedrige Velocity = längere Attackzeit) und das Decay der beiden Hüllkurven direkt (niedrigere Velocity = kürzere Decayzeit); für alle sechs Parameter werden unterschiedliche Modulationstiefen verwendet. Der hier ohne Effekt wiedergegebene Klang kann leider nicht die Wirkung vermitteln, die dieser Klang hat, wenn er komplett in eine Produktion mit Hall eingebettet ist. Doppelt man diesen Klang mit einem Klavier-Sound, so kann das sehr ergreifend klingen.

Ein Beispiel für die Möglichkeiten des polyphonen Aftertouch. Die „poly pressure“ moduliert sowohl die Filterkennfrequenz als auch die Lautstärke der einzelnen Stimmen.

In diesem Beispiel vergleich ich die drei verschieden starke „Voice-Detune“ Einstellungen im Unisono-Modus.

Ein Hersteller-Preset aus der Bank D, das sehr schön die Möglichkeiten der zusätzlichen AD-Hüllkurven aufzeigt. Die eigentliche Filterhüllkurve macht nur einen kleinen, kaum wahrnehmbaren Tupfer auf den Notenanfang. Das Filter wird zum einen von Sägezahn-LFO moduliert, dessen Geschwidigkeit wiederum von der ersten AD-Hüllkurve bestimmt wird, während die zweite AD-Hüllkurve mit 0 Attack-Zeit und langem Decay invertiert die Filterkennfrequenz zum Notenende hin aufzieht.

Nochmals Unisono-Modus. Diesmal mit einem Hard-Sync-Sound. Die Filterhüllkurve moduliert dabei die Auslenkung des synchronisierten VCO 2. Diese sehr weite Modulation ist nur möglich, wenn man im Atrophy-Setting die Reichweite des Filterenvelopes auf den Oscillator 2 auf Maximum dreht.

Abschließend ein Beispiel für die Kombination von Sequencer und Arpeggiator. Der Sequencer spielt jeden der fünfstimmigen Akkorde für zwei Schritte, nutzt aber nur einen Clock-Teilerfaktor von 1/4. Der Arpeggiator wiederum ist im „Order“ Modus, er spielt also das Arpeggio in der Reihenfolge der Noten, wie ich sie bei der Eingabe des jeweiligen Sequenz-Schritts gespielt habe; der Clock-Teilerfaktor des Arpeggiators beträgt hier 1/32tel.