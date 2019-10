Feature: Behringer RD-8, Roland TR-808,TR-8, TR-08

Der andere Blick

Vorwort der Redaktion

Die Behringer RD-8 ist wohl derzeit das am meist gekaufte Produkt am Synthesizer-Markt. Die Vorbestellungen sind geradezu astronomisch hoch. Aus diesem Grund legen wir auch noch einen dritten Artikel zum Produkt nach, da vor allem der erste Vergleichstest zum Vorbild Roland TR-808 herbe Kritik einstecken musste. Auf der anderen Seite hat Gregor Scherer dem Behringer RD-8 im direkten Test Bestnoten verliehen.

Wie versprochen, haben wir deshalb Florian Anwander gebeten, nochmals ganz neutral seine persönliche Meinung zur TR-808 und ihren verschiedenen Klonen abzugeben.

An dieser Stelle daher auch meinen herzlichen Dank an Florian, der sich kurzfristig Zeit genommen hat, diesen erneuten Vergleich anzustellen. Wir nennen diesen Betrag daher auch ganz bewusst nicht Test, sondern einfach nur Feature. Quasi von Community für Community :-)

Behringer RD-8 im Vergleich zu TR-808, TR-8 und TR-08

Peter Grandl hat es ja schon im Vorwort zu Gregor Scherers Testbericht angekündigt: Er hat mir die Behringer RD-8 und seine Roland TR-808 geliehen, damit ich nochmals Aufnahmen machen kann. Ich habe noch meine Roland TR-8 dazugestellt (und meine TR-08, doch dazu später). Dies soll hier also nicht noch ein Testbericht werden, sondern einfach nur eine Ergänzung aus meiner völlig subjektiven Sicht.

Der Audiovergleich

Als Masterclock diente ein MIDI-Pal von Mutable Instruments, die Konvertierung zum DIN-Sync für die 808 übernahm ein Mungo-Sync.

Für die erste Aufnahme habe ich jedes Instrument auf jeder Maschine einen Schlag machen lassen und dieser Dreierfolge nach einer Pause nochmals wiederholt. Zum Beispiel BD_TR-808, BD_RD-8, BD_TR-8, Pause, BD_TR-808, BD_RD-8, BD_TR-8. Das Becken habe ich in zwei verschiedenen Einstellungen aufgenommen, einmal mit „Tone“ komplett aufgedreht, einmal komplett zugedreht.

Wenn man die Klänge am jeweiligen Instrument verändern kann, wie das Decay bei der Bassdrum oder das Tuning der Toms, dann habe ich versucht, die drei Maschinen möglichst gleich klingen zu lassen. Ich musste allerdings feststellen, dass das sich nicht perfekt einjustieren lässt, da man da schon an die Grenzen der mechanischen Genauigkeit der Regler stößt. Insofern kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung verstehen, dass es Gregor nicht perfekt geschafft hat.

Bei der TR-8 kommt hinzu, dass sie über Parameter verfügt, die es bei den beiden anderen Maschinen nicht gibt. Hier gibt es z. B. bei den Toms Abweichungen, die bei der RD-8 oder der originalen 808 nicht vorkommen könnten.

Das Ergebnis wurde aus den jeweiligen Summenausgängen auf separate Spuren in Logic Pro aufgenommen und dann pro Instrument und pro Gerät normalisiert.

Das Gleiche gäbe es auch nochmals mit der TR-08 als viertem Instrument. Leider ist mir erst bei der Aufbereitung der Aufnahmen aufgefallen, dass ich an der TR-08 die Cowbell minimal aufgedreht hatte. Bei der Aufnahme hatte ich das wegen des parallel mitlaufenden Clicks aus Logic bemerkt. Da war aber mein Versuchsaufbau längst wieder abgebaut. Wen diese Variante interessiert: Ich werde sie auf meinem Soundcloud-Account hochladen.

Das zweite Beispiel habe ich nur mit RD-8 und TR-808 aufgenommen. An welchem Klassiker sich mein Beat orientiert, dürfte sicher klar sein. Da dort aber Cowbell und Ride nicht vorkommen (und um Urheberrechtsprobleme zu vermeiden), habe ich den Rhythmus etwas variiert.

Da ich die RD-8 schon mal im Haus hatte, konnte ich nicht umhin, einige Stunden mit ihr zu jammen. Daher schreibe ich noch auf, was mir dabei aufgefallen ist.

Bisschen kritteln

Zunächst musste ich mich an den Record-Taster gewöhnen. Bei der TR-808 schaltet man ja zwischen einem Write-Modus und einem Play-Modus hin und her – und das geht nur im gestoppten Zustand. Pattern-Wechsel geht auch nur im Play-Modus. Den Zwang zu stoppen, gibt es bei der TR-08 Gott sei Dank nicht mehr. Sonst verhält sie sich aber wie die 808. Bei der TR-8 wiederum ist man irgendwie immer im Record-Modus. Es gibt zwar auch einen reinen Play-Modus, aber wenn man von der 808 kommt, dann ist der Griff zum „TR-Rec“-Taster fast automatisch. Bei der RD-8 hingegen ist man eher immer im Play-Modus und aktiviert dann Record zusätzlich.

Das ist auch sinnvoll, denn man kann auf der RD-8 zum laufenden Pattern einzelne Instrumente manuell dazuspielen. Das kann die TR-8 auch. Aaaber! Die RD-8 verfügt auch im Play-Zustand über einen Step-Modus. Das bedeutet: Ich kann gezielt im Voraus bestimmte Steps des aktuell gewählten Instruments setzen und beim nächsten Pattern-Durchlauf werden diese Steps gespielt und dann wieder gelöscht. Das ist ziemlich cool – nein, es ist sogar verdammt cool.

Weniger cool fand ich eine Layout Sache: Die TR-808 hat über den Step-Tastern die Markierungen für die Clock-Auflösung in Form von grauen Feldern. Die schwarze Spalte zwischen den unteren grauen Balken markiert so auch den Beginn des dritten Viertels im 4/4-Takt.

Bei der RD-8 hat Behringer zwar das Gestaltungselement der grauen Felder übernommen, aber sie haben nichts mehr mit der Position im Takt zu tun. Zumindest in den sechs Stunden, die ich mit der RD-8 verbracht habe, konnte ich mich nicht daran gewöhnen, dass die „Drei“ eben nicht beim schwarzen Strich ist, sondern eins weiter links. Natürlich sind die Taster farbig markiert, aber offensichtlich orientiere zumindest ich mich sehr viel mehr an den Feldern über den Tastern.

Es mag sein, dass ich mich auf die Dauer umgewöhnen würde, aber zumindest jetzt habe ich es als Manko empfunden, das mich beim Programmieren deutlich langsamer gemacht hat. Doch damit bin ich dann mit der Krittelei durch.

Sehr viel Freude

Was hat mir gut gefallen? Sehr vieles, wenn nicht gar fast alles. Zum Beispiel die Swing-Funktion: Bei der TR-8 ist die minimale Stufe gleich mal ein ziemlich auffällige Änderung, das geht da fast in Richtung „Holzhammer“. Bei der Behringer RD-8 lässt sich der Swing zum einen sehr dezent einfahren und hat dann auch was. Ich bin mir nicht mal sicher, ob da nicht eventuell sogar ein ausgefuchsterer Algorithmus als das schlichte Verzögern der Off-Sechzehntel arbeitet. Das müsste man mal in einer ausgiebigen Messung nachprüfen.

Dann ist da die Möglichkeit, kleine Rolls und Fills im Play-Modus hinzuzufügen. Das kann die TR-8 zwar auch, aber die Bedienung der Funktion ist dort umständlicher als bei der RD-8. Ganz fein ist auch die Randomisierung, wobei diese mir noch etwas sehr zufällig erscheint. Meine Sonic Potions LXR hat da einen Algorithmus, mit dem ich zwischen wichtigeren und weniger wichtigen Positionen im Pattern unterscheiden kann. Aber möglicherweise habe ich bei meinem Test mit einem Beat herumprobiert, der nicht wirklich für die Randomisierung geeignet war.

Sehr toll sind die beiden Klangbearbeitungsfunktionen. Das Filter tut das, was ein DJ-Filter tun sollte. Es sweept ordentlich durch Bässe oder Höhen. Prima ist natürlich, dass man bestimmte Instrumente einschränken kann, während andere ungefiltert weiterspielen. Wollte man das mit einem externen Filter realisieren, wäre ungeahnter Aufwand nötig. Die Resonanz ist die typische 12 dB SVF Resonanz: etwas arg sauber. Der Sound der resonierenden Filterfahrten gewinnt deutlich, wenn man hinter die RD-8 noch einen leichten Overdrive hängt. Eine leichte Übersteuerung tut aber der 808 und ihren Anverwandten eh gut.

Noch mehr gefällt mir der sogenannte „Wave Designer“. Das mag auch daran liegen, dass ich den SPL „Transient Designer“ (anderer Name, gleicher Effekt) erst vor einem Jahr für mich entdeckt habe. Es ist aber wirklich bemerkenswert, was dieser Effekt mit einer 808 anstellt, wenn man nur bestimmte Instrumente damit bearbeitet und andere nicht. Für mich, der ich bisher immer nur die gesamte 808 durch diese Attack-Maschine schicken konnte, war das so, als ob ich noch mal eine zweite Drummachine dazu bekommen hätte. Wer auch immer im Hause Behringer diese Idee hatte, ihm sei auf Knien gedankt. Ich will es ja nicht übertreiben, aber ich könnte mir eh vorstellen, dass diese Einbindung von Effektgeräten direkt in die Drummachine und ihren internen Mischer wegweisend sein könnte. Wenn ich da einen Tipp ans Behringer Entwicklerteam abgeben dürfte: Besorgt euch mal einen Alesis Bitrman und hängt den hinter die RD-8. Ich bin mir sicher, dass euch der Rest dann schon selber einfallen wird.