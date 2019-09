Vergleichstest: Behringer RD-8 vs TR-808 vs Yocto

Behringer RD-8 gegen den Rest der Welt

Die Wurzeln der Behringer RD-8 Drummachine

Die Roland TR-808, Erscheinungsjahr 1980, ist die Königin unter den Drumcomputern. Obwohl sie mittlerweile auf die 40 zugeht, ist ihre Beliebtheit ungebrochen.

Trotzdem war das Gerät, erdacht als preisgünstige Begleitautomatik, zunächst ein Ladenhüter und kommerzieller Misserfolg für Roland. Die Zeit war damals eben noch nicht reif für den Siegeszug der elektronischen Beats.

Der japanische Konzern stellte die Produktion daher 1983 nach Produktion von ca. 12.000 Einheiten ein (bzw. brachte als vermeintlich realistischere Alternative die TR-909 und weitere samplebasierte Drumcomputer auf den Markt).

Dennoch absolvierte sie schon in den 80ern unzählige, oft legendäre Einsätze, etwa im Soul/Pop (beispielsweise bei Marvin Gaye, Michael Jackson, Phil Collins), Hiphop/Electro (z. B Africa Bambaata, Beastie Boys, Run DMC, Cybotron) und House (z. B. Adonis, Lil Louis). Und so ging es weiter: Ganze (Sub-) Genres verdanken ihre Existenz der Maschine, so wären z. B. Miami Bass, (Oldschool) Electro oder Trap Beats ohne die dröhnenden Bassdrums, satten Schepper-Snares und Claps oder klirrenden HiHats der „808“ kaum denkbar.

Die Popularität wuchs und wuchs immer weiter. Spätestens der Siegeszug der elektronischen Musik ab Ende der 80er (damals konnte man eine TR-808 mit Glück gebraucht für umgerechnet unter 100 Euro erwerben) ließ die Gebrauchtpreise kontinuierlich ansteigen. Ab Mitte der 90er lag der Gebrauchtpreis bereits meist über dem ursprünglichen Verkaufspreis.

Rolands verpasste Gelegenheit

Trotz der allgemeinen Renaissance analoger Klangerzeuger im aktuellen Jahrzehnt weigerte man sich bei Roland standhaft, eine Neuauflage auf Grundlage der originalen analogen Schaltkreise auf den Markt zu bringen. Das Flehen der versammelten Internet-Producer-Gemeinde fiel bei den Japanern auf taube Ohren. Stattdessen gab es verschiedene digitale Hardware-Emulationen, die zwar Käufer finden, aber den Wunsch nach einem authentischen Ersatz für das seltene und teure Sammlerstück nicht befriedigen konnten.

Der Wunsch nach einer echt analogen 808 ist so mächtig, dass ein auf den alten Schaltungen basierender Selbstbau-Klon, die e-licktronic Yocto, seit Jahren erheblichen Absatz findet. Ansonsten gab bzw. gibt es noch kleinere Selbstbauprojekte einzelner Module, Elemente für Modularsysteme und seit 2018 die 8raw8, einen fertigen Expander ohne Sequencer.

Behringer will Nachfolge der TR-808 antreten

Behringers Ankündigung eines analogen Nachbaus zum sensationell günstigen Preis im Jahr 2018 schlug entsprechend in der Produzentengemeinde ein wie eine Bombe. Der zum Musictribe Konzern gehörende Hersteller ist seit Langem für äußerst kostengünstiges Studioequipment bekannt und sicher ebenso lange auch umstritten. Dem Erfolg des Unternehmens, das sich entgegen allgemeinen Trends dauerhaft auf Expansionskurs zu befinden scheint, tat dies aber keinen Abbruch.

Die Behringer RD-8 Beurteilung in zwei Teilen

Test 1 – Sound und nichts als Sound

In diesem Bericht beantworten wir die heiß diskutierte und wichtigste Frage: Klingt der Klon (so gut) wie das Original? Wir haben dafür die Sounds der RD-8 ausgiebig mit einer originalen Roland TR-808 aus den 80ern sowie dem bekanntesten Selbstbau-Klon, der Yocto, verglichen.

Hierbei spielt weder der Preis noch die Verarbeitung oder das optische Erscheinungsbild eine Rolle. Es geht ausschließlich um den von Behringer selbst gewählten Anspruch, einen perfekten TR-808 Klon erschaffen zu haben.

Test 2 – Ein analoger Drumcomputer im Test

Wäre der Behringer RD-08 einfach nur ein analoger Drumcomputer, inspiriert durch den Klassiker TR-808, wie würde er dann in einem Test abschneiden? Genau damit beschäftigen wir uns in wenigen Tagen in einem zweiten Bericht. Verarbeitung, Preis und Features spielen dann bei der Beurteilung eine entscheidende Rolle.

Zu den Testobjekten des Vergleichstests

Dies noch vorweg: Die zum Test verwendete originale TR-808, obwohl voll funktionsfähig, unterliegt als Vintage-Gerät natürlich ggf. altersbedingten Veränderungen, die auch zu klanglichen Unterschieden gegenüber einem Neugerät führen könnten. Zudem klingt wegen der Fertigungs- und Bauteiltoleranzen keine TR-808 wie die andere. Und dann gab es noch diverse Revisionen und Veränderungen über den Produktionszeitraum – so wurde z. B. die Tonhöhe der Snare in späteren Revisionen verändert.

Die für die Klangbeispiele herangezogene Yocto ist ein nicht ganz perfekt aufgebauter und abgestimmter Klon, der aber die wesentlichen Merkmale einer TR-808 allesamt erfüllt.

Die RD-8 haben wir so eingestellt, dass alle zusätzlichen Funktionen und Modifikationen deaktiviert sind, sie also möglichst nah an der originalen TR-808 ist.

Die Sounds im Vergleich: RD-8, TR-808, YOCTO

Die vollständig analog erzeugten Schlagzeugklänge haben bekanntermaßen mit einem echten Drumset wenig Ähnlichkeit, ihre synthetische Herkunft liegt auf der Hand. Trotzdem weisen sie überaus organische Qualitäten auf. Die japanischen Ingenieure führten umfangreiche Tests durch und wählten teils sehr spezielle Bauteile, um diesen Klang zu erreichen. Das markante Zischen des Snare-Teppichs wurde beispielsweise mit einem wegen seines zu hohen Rauschens eigentlich aussortierten Transistors erzeugt (mehr dazu hier: https://secretlifeofsynthesizers.com/the-strange-heart-of-the-roland-tr-808/).

Anders als bei späteren Geräten löst bei der TR-808 ein einzelner Impuls alle Sounds auf einem Schritt aus, d. h. diese spielen wirklich genau gleichzeitig. Ob sie spielen oder nicht, entscheidet bei jedem Schritt ein elektronischer Schalter, jeweils vor dem Trigger-Eingang eines Klangs. Modifiziert wird dieser Impuls noch durch den global stufenlos wählbaren Accent, der den Impuls verstärkt.

Die einzelnen Klangschaltungen reagieren sehr sensibel auf den Trigger, wie ich mit selbstgebauten Instrumenten herausfinden konnte. Eine Zehntel Millisekunde mehr oder weniger und der Attack der Bassdrum klingt gleich anders. Klar ist bei diesen Schaltungen, dass sie hochkomplex und teils chaotisch reagieren, und daher Abweichungen bei den Bauteilen, Schaltung, Stromversorgung usw. sich hörbar auswirken können.

Technische Unterschiede

Die originale TR-808 hat ein lineares Netzteil mit eingebautem Trafo. Der RD-8 dagegen ein externes +16 V Schaltnetzteil. Die benötigten unterschiedlichen Versorgungsspannungen für digitale und analoge Schaltkreise werden anschließend im Gerät generiert. Geschieht dies entsprechend aufwendig, so kann man auf diesem Wege prinzipiell gute Ergebnisse erzielen. Nimmt man hier Abkürzungen, können beispielsweise Störeinflüsse aus dem Hochfrequenzbereich oder Einbrüche unter Last sich hörbar negativ auswirken.

Als die TR-808 Anfang der 80er gebaut wurde, war die Durchlochmontage Standard. Verwendet wurden Kohleschichtwiderstände, große Elkos (auch bipolare), Polyesterkondensatoren, diskrete Japan-Transistoren und bipolare Operationsverstärker.

Und die RD-8? Ich habe das Testgerät selbst nicht auseinandergebaut, im Internet gibt es dankenswerterweise aber vollständige Bilder der Platinen.

Natürlich sind die alten Transistoren nicht mehr erhältlich, die Behringer Ingenieure mussten also nach möglichst ähnlichem Ersatz suchen. Selbst ohne Inflationsbereinigung war die TR-808 Anfang der 80er um ein Vielfaches teurer, als die RD-8 es heute ist. Bei einem Gerät, das vollständig in Durchlochmontage gefertigt würde, wäre der Verkaufspreis nicht zu halten gewesen, also mussten in der Mehrzahl moderne SMD- (Oberflächenmontage) Bauteile herhalten. Elkos und Polyesterkondensatoren (durchlochmoniert) sind aber vorhanden, das ist aus verschiedenen Gründen gut und wichtig.

Die TR-808 enthielt teils selektierte Bauteile, beim Klon ist auch dies eher unwahrscheinlich.

Außerdem wurden die bipolaren 4560er OpAmps durch TL074 ersetzt. Hier sehe ich aus meiner Erfahrung auch einen Ansatzpunkt für klangliche Abweichungen.

Die RD-8 im Praxisvergleich zur TR-808 und Yocto

Bei der RD-8 scheint Behringer einige Koppelkondensatoren eingespart zu haben, denn schon beim Umstecken der Einzel- und Multiausgängen gibt es ein furchtbares Geräusch und der Wandler zeigt deutlichen Offset an. Bei TR-808 und Yocto bleibt es dagegen schön ruhig.

Beim ersten Test fällt gleich auf, dass der RD-8 Mix-Output im Vergleich zu Yocto und TR-808 sehr leise ist. Außerdem gibt der RD-8 Mix Ausgang das Signal phasenverkehrt aus, zumindest hier liegt also eine Abweichung im Signalpfad vor. Da man absolute Polarität durchaus hören kann und das Signal nun verkehrt herum startet (die Lautsprecher Membran geht beim ersten Impuls erst rein statt raus), sollte man dies am Mischpult oder nach der Aufnahme korrigieren.

Die Einzelausgänge der RD-8 geben dagegen die korrekte Phase aus und die Lautstärke stimmt auch.

Klangbeispiele RD-8, TR-808 und Yocto

Bei den Klangbeispielen habe ich nacheinander ähnliche Extremeinstellungen (z. B. ganz links, mittig, ganz rechts) gewählt und die Lautstärke der Instrumente nachträglich normalisiert. Jeder Sound wird immer abwechselnd mit und ohne maximalen Accent abgespielt.

Die Klangbeispiele wurden (abgesehen von Loop 1 und 2, die noch durch mein Pult gingen) direkt über einen Prism Dream AD-2 Wandler aufgezeichnet, der höchsten Ansprüchen genügt.

Die Loops wurden über die Mix-Ausgänge aufgenommen, die Einzelinstrumente dagegen über die Einzelausgänge.

Nun endlich zu den einzelnen Sounds. Bei den folgenden Beschreibungen habe ich die Yocto zwar außen vorgelassen, anhand der Klangbeispiele kann sich aber jeder auch diesbezüglich ein eigenes Bild machen.

Bassdrum

Die berühmte Roland TR-808 Bassdrum mit dem selbstoszillierenden Filter kriegt die Behringer RD-8 sehr gut hin. Das Original hat aber mehr Knackigkeit, der Impuls beim Behringer Gerät ist im Vergleich stumpfer.

Snare

Die Snare der Roland TR-808 erhält den charakteristischen Klang des Teppichs aus gefiltertem Rauschen eines selektierten Transistors (siehe oben). Gleichzeitig wird das Rauschen auch für Clap und Maracas eingesetzt.

Das besondere blecherne Scheppern der echten TR-808 gelingt der Behringer RD-8 nicht. Das liegt nicht nur am anderen Spektrum des Rauschens, sondern auch an der fehlenden Knackigkeit des Attacks.

In einer Produktion würde ich daher eher zum Sample des Originals greifen.

Toms und Congas

Die Sounds der Behringer Drummachine RD-8 klingen dünner und weniger solide, im Vergleich etwas künstlicher. Die je nach Accent unterschiedlich ausgeprägten Pitch-Hüllkurven sind vorhanden, wirken aber weniger gut abgestimmt.

Clave

Der Holzblock klingt bei der Roland TR-808 fast wie ein echter, bei der getesteten RD-8 klingt das Instrument dagegen viel zu schnell aus – Fertigungstoleranzen?

Rimshot

Der Rimshot der Behringer RD-8 war beim Testgerät im Vergleich zu allen anderen Instrumenten viel zu laut eingestellt. Für die Klangbeispiele musste ich daher die Lautstärke des Sounds herunterregeln, um den Wandler nicht zu überfahren.

Bei der RD-8 klingt er leider im Vergleich zum satten Sound des Originals dünn und künstlich, vielleicht auch weil die Schaltung intern übersteuert.

Clap

Bei der Behringer RD-8 nicht schlecht, aber auch hier klingt die Roland TR-808 krachender und voller.

Maracas

Nur etwas Rauschen mit Hüllkurve, oder? Bei der Roland TR-808 klingt es allerdings gleichzeitig weicher und klarer (mehr Höhen aber ausgewogener Frequenzgang), bei der Behringer RD-8 hört man deutlich die verwaschenen Höhen.

Cowbell

Hier müsste die originale Roland TR-808 wohl nachgestimmt werden. Die Behringer RD-8 klingt deshalb für meinen Geschmack tatsächlich besser als die TR-808.

Cymbal

Deutliche Unterschiede, vielleicht Geschmackssache, im Mix (Loop 2) scheint die TR-808 aber besser zu passen und weniger zu stören.

HiHats

Bei den Klangbeispielen der HiHats hört man immer zuerst den Mixausgang und dann die Einzelausgänge. Geschnitten habe ich bei der Behringer RD-8, um die heftigen Störgeräusche aufgrund des Umsteckens zu beseitigen.

Isoliert betrachtet hat die Roland TR-808 deutlich mehr „Höhenglitzer“. Im Mix funktioniert sie m.E. dadurch besser und gibt diesem mehr Klarheit und Knackigkeit. Aber das könnte auch Geschmackssache sein.

Der Vergleichstest auch als YouTube-Video