Test: Behringer RD-8 Drumcomputer, Analog Drummachine

Starke Analog-Drummachine zum Budget-Preis

Vorwort der Redaktion zur Behringer RD-8

Wie versprochen folgt hier nun der zweite Testbericht zur Behringer RD-8. Diesmal aber losgelöst von einem Audiovergleich zum Original.

Wie Sie sicher gleich feststellen werden, hat die AMAZONA.de-Redaktion der RD-8 das selten vergebene Prädikat „Best Buy“ verliehen. Wer nun mutmaßt, dass diese Bewertung auf Grund der massiven Proteste durch Behringer vergeben wurde, der irrt. Sowohl die 2-Sterne Bewertung im Vergleichstest zur TR-808 als auch die BB-Bewertung innerhalb der Produkt- und Preiskategorie analoger Drumcomputer wurden bereits vor der Veröffentlichung beider Testberichte entschieden.

Und gleich noch ein Hinweis. Einen weiteren Audiovergleichstest zwischen verschiedenen 808-Klonen (darunter auch RD-8, TR-8 etc.) und zwei verschiedenen Originalen reichen wir demnächst nach .Wir konnten dafür Florian Anwander gewinnen und sind jetzt schon auf das Ergebnis gespannt. Nun aber zum zweiten Test von Gregor Scherer:

Pure Analog – die Behringer RD-8

Die Roland TR-808 ist seit ihrem Erscheinen vor bald 40 Jahren in allen möglichen Sparten moderner Musik präsent. Kein Drumcomputer und keine elektronischen Drumsounds sind so beliebt, universell einsetzbar und markant. Jeder kennt diese Klänge. Unter Produzenten sind sie nach wie vor gefragt. Und weil Roland die TR-808 nach 3 Produktionsjahren und ca. 12.000 verkauften Maschinen einstellte, sind die Geräte heute rar und teuer.

Roland hat bis heute keinerlei Interesse bekundet, die Nachfrage mit einer Neuauflage zu bedienen. Zwar bieten sie seit einigen Jahren diverse digitale Emulationen an, aber das ist einfach nicht dasselbe.

Doch es gibt ja noch Behringer, die erst in jüngerer Zeit auf dem Markt der analogen Klangerzeuger mitmischen, dafür aber, auch dank ihrer Größe und Marktmacht, einen Kracher nach dem anderen verkünden.

Die Wartezeit auf den Behringer RD-8 (Rhythm Designer) war länger als zunächst gedacht. Jetzt ist er aber da und geht, zumindest nach den Ausverkaufsmeldungen und Lieferzeitenangaben der Online-Händler zu urteilen, weg wie geschnitten Brot. Wir konnten einen aus der ersten Lieferung auf Herz und Nieren prüften.

Einen ausführlichen Test des Klangs der Behringer RD-8 im Vergleich zur Roland TR-808 sowie des Do-It-Yourself Klons Yocto von e-lictronic findet ihr HIER. Dieser Vergleich hatte viele Diskussionen und Reaktionen ausgelöst. Es ging darin nur um die Frage, inwieweit die Neuerscheinung klanglich an das Original heranreicht. Alles andere blieb außen vor.

Jetzt wollen wir aber mal schauen, was der RD-8 sonst noch so bietet. Da gibt es nämlich jede Menge Funktionen, die das Original gar nicht hat. Und natürlich berücksichtigen wir bei dieser Bewertung auch, dass sie unschlagbar günstig, nämlich zu gerade mal einem Zehntel (!) des Gebrauchtpreises des Originals zu haben ist.

Die Anleitung der Behringer RD-8 erschien übrigens erst am 18.09.2019 (nur englisch), kurz vor Redaktionsschluss, allerdings sind auch dort offensichtlich noch nicht alle Funktionen beschrieben.

Hardware der Behringer RD-8

Die ersten im Vorjahr gezeigten Prototypen trugen noch die Bezeichnung RD-808. Auch die farbigen Tasten wiesen dieselbe Reihenfolge wie beim Original auf. Aus marken- und designrechtlichen Gründen, wohl auch nachdem Roland sich noch eilig unter anderem in Deutschland das Design der TR-808 schützen ließ, wurden diese Änderungen wohl notwendig. Wer möchte, kann die Reihenfolge der Tasten übrigens selbst beliebig ändern, muss das Gerät dafür allerdings aufschrauben.

Der Behringer RD-8 wurde angesichts des lange im Voraus kommunizierten Verkaufspreises von ca. 300,- Euro möglichst kostengünstig gebaut. Teure Spezialbauteile konnte ich auf Bildern vom Innenleben (das Testgerät habe ich nicht auseinandergebaut) nicht entdecken. Entsprechende Absatzmengen vorausgesetzt (jeder BWL-Student im 1. Semester kennt die Wirkung von Skaleneffekten) kann ich mir durchaus vorstellen, dass Behringer mit der RD-8 auch Geld verdient.

Dafür bekommt man ein Gerät komplett aus Hartplastik. Die Verarbeitung macht einen guten Eindruck. Mit seinen Abmessungen von 77 x 498 x 265 mm ist es nur wenig kompakter als das Original. Zwar ist der RD-8 deutlich flacher als die TR-808, was aber wegen der durchgehend verwendeten großen Knöpfe keinen wesentlich geringeren Platzbedarf bedeutet. Mit nur ca. 3 kg ist der RD-8 zudem auch vergleichsweise leicht.

Anders als beim Original erfolgt die Stromversorgung der Behringerr RD-8 über ein externes Schaltnetzteil, zudem ist der Aufbau größtenteils in moderner SMD-Technik anstatt in Durchlochmontage gehalten. Anders wäre der niedrige Verkaufspreis sicher nicht zu erreichen. Klar ist auch, dass vielfach keine identischen Bauteile Verwendung gefunden haben können, da es diese entweder gar nicht mehr oder nicht als SMD-Version gibt. Die Herausforderung der Behringer-Ingenieure bestand also auch darin, mit den heute verfügbaren Bauteilen einen möglichst authentischen Sound zu erzeugen.

Der Mix-Ausgang ist zwar für ein dreigliedriges (Stereo) Klinkenkabel ausgelegt, ist aber definitiv kein echter symmetrischer Ausgang mit phasenverkehrtem Signal auf Plus- und Minus-Pol, denn ein zweigliedriges (Mono-) Kabel in den symmetrischen Wandlern ist ebenso laut wie das dreigliedrige. In beiden Fällen ist das Signal, anders als beim Original, phasenverkehrt. Zumindest über meine Wandler klang die Aufnahme mit einem symmetrischen Kabel aber hörbar besser.

Beim Umstecken gibt es zudem Störgeräusche auf den Ausgängen, nach Fotos des Innenlebens der RD8 zu urteilen, wurden wohl Koppelkondensatoren gespart.

Funktionsumfang der Drummachine

Insgesamt bietet der Behringer RD-8 die gesamte Funktionalität des Originals – und dazu noch einige mehr.

Hier ein Überblick über die Eigenschaften, über die der RD-8 verfügt. Gegenüber der TR-808 neue Funktionen haben wir in VERSALIEN GEDRUCKT:

16 Instrumente, 5 davon über Umschalter erreichbar

Einzelausgänge und variable Lautstärke für jedes Instrument

(Offenbar) PSEUDO-SYMMETRISCHER Mixausgang

Variabel einstellbarer Accent

Bassdrum mit Tone- und Decay-Regler, bei der nun zusätzlich auch die TONHÖHE eingestellt werden kann

Snare mit Tone- (Mischverhältnis des tiefen und hohen Klanganteils) und Snappy- (für die Lautstärke des Snare-Teppichs) Regler

Low-/Mid-/High-Tom, jeweils umschaltbar auf den Conga-Sound und frei stimmbar

Claves/Rimshot

Maracas und Handclap. Bei Letzterem lässt sich das Mischverhältnis (OFFSET) zwischen Klatschen und Hall nun zusätzlich einstellen

Cowbell – unverzichtbar

Cymbal mit Tone- und Decay-Drehreglern

Closed-HiHat sowie die Open-HiHat mit Decay. Beide verfügen nun über einen zusätzlichen TONE-Regler

Drei eigenständige Trigger-Ausgänge mit +5 V, 1 ms Impuls. Trigger 1 und 2 sind mit Clap und Cowbell verbunden, bei Trigger 3 muss dies noch herausgefunden werden. In der Anleitung findet sich übrigens diesbezüglich gar nichts.

MIDI und USB, darüber lässt sich nicht nur synchronisieren, sondern es können auch die Instrumente gespielt werden

USB-CONTROL über die DAW

Zuschaltbarer WAVE DESIGNER als Send-Effekt mit stufenlos positiv und negativ wählbarem Attack und Sustain. Es handelt sich dabei um einen Effekt, der in den 90ern von SPL als Transient Designer erstmals eingeführt wurde und eine lautstärkenunabhängige Bearbeitung der Hüllkurve erlaubt.

Zuschaltbares FILTER mit Wahlmöglichkeit zwischen Hoch- und Tiefpass

Regelbarer KOPFHÖRERAUSGANG

PROB – einstellbare Wahrscheinlichkeit, dass eingestellter Trigger eines Instruments erfolgt

RAND – einstellbare Wahrscheinlichkeit, dass zufälliger Trigger eines Instruments erfolgt

FLAM – mehrfach Trigger

SWING – zwischen 50 und 75 einstellbarer Shuffle

POLYMETER MODE – unterschiedlich Spurlängen für jede Sequenz zur Erzeugung komplexer überlappender Rhythmen

Weiterentwickelter Sequencer mit Song-, Pattern- und Step-Modus und 64-Schritt Sequencer mit Speicher für bis zu 256 Patterns und 16 Songs

PARAMETER CHAINING und CREATIVE AUTO FILL – Echtzeitfunktionen für die Live-Performance

AUDIO Return, ein zusätzlicher Input, z. B. um eine Stimme extern zu bearbeiten und dann über den Mix Out auszugeben. Externe Signale durch das FILTER oder den WAVE DESIGNER schicken, geht aber leider nicht.

BUNT LEUCHTENDE SILIKONTASTER

UPDATES: Die Software kann über USB aktualisiert werden

LED-Display

Der Behringer RD-8 Drumcomputer in der Praxis

Nach dem Einschalten läuft eine kurze Kaskade bunter LEDs über das Gerät, dann ist der RD-8 einsetzbar.

Die 16 bunten Tasten aus Hartkunststoff sind etwas schwergängig, erzeugen aber ein recht angenehmes gedämpftes Klicken. Die übrigen Taster sowie Drehschalter wurden sämtlich durch kostensparende, modern anmutende Silikontaster ersetzt, die einen überraschend guten Druckpunkt bieten und schön bunt leuchten können.

Die Wahl des zu programmierenden Sounds über die Taster direkt unterhalb der Instrumente ist schneller und komfortabler als beim Original – sehr gut!

Da der Behringer Behringer RD-8 diverse Parameter anbietet, die die originale TR-808 nicht besaß, hat Behringer praktischerweise überall dort orangefarbene Markierungen aufgenommen, wo die Einstellung jener der TR-808 entspricht.

Die Grundfunktionen des Sequencers sind schnell verstanden und fix eigene Sequenzen gebaut. Toll ist auch, dass sich anders als bei der echten TR-808 Patterns auch außerhalb des laufenden Betriebs programmieren lassen.

Gerade für eine Live-Perfomance sind mächtige und nützliche Werkzeuge an Bord: Filter und Wave Designer und die Sequencer Werkzeuge, wie etwa Swing, Prob, Flam und Rand erweitern die Möglichkeiten erheblich. Diverse Sync-Ein- und Ausgänge, DAW-Control und das Spielen über MIDI und USB machen den Einsatz in einer Vielzahl von Szenarien möglich.

Das Timing des internen Sequencers der Behringer RD-8 ist übrigens sehr präzise, Schwankungen zwischen Sechzehntelnoten liegen klar unter einer halben Millisekunde. Ich konnte eine Genauigkeit messen, die noch fünfmal besser als die der TR-808 ist.

Die Sounds lösen übrigens, wie beim Original, offenbar auch tatsächlich gleichzeitig aus: Über den internen Sequencer konnte ich keinen Versatz zwischen zwei gleichzeitig spielenden Toms feststellen.

Der analoge Klang der RD-8

Zum Klang der Behringer RD-8 habe ich in meinem Vergleichstest schon viel geschrieben. Dort könnt ihr auch jede Menge Klangbeispiele hören.Hier einige neue Audio-Beispiele:

Grundsätzlich zum TR-Analogsound

Keine zwei originale Roland TR-808 klingen genau gleich. Das hat mit zwischenzeitlichen Revisionen der Schaltung, Bauteiltoleranzen sowie alterungsbedingten Veränderungen zu tun.

Einige Sounds weichen beim Testmodell deutlich vom Ideal ab, insbesondere klingt die Clave viel zu schnell aus, der Rimshot ist viel zu laut und die Snare zu leise. Vielleicht eine Frage der Kalibrierung und von Fertigungstoleranzen.

Und wie schon im eben zitierten Artikel beschrieben, besitzt der Grundklang insgesamt nicht ganz die Raffinesse und Ausgewogenheit des Originals. Fairerweise muss man sagen, dass dies nach meiner Erfahrung grundsätzlich die meisten modernen Klangerzeuger betrifft und wohl auch mit den nicht mehr erhältlichen Vintage-Bauteilen zu tun hat.

Dennoch: Der Klang des Behringer RD-8 für sich genommen ist druckvoll, unverkennbar analog und für den Preis wirklich sensationell gut. Er ist ohne Zweifel ein Klon der TR-808 und insbesondere viel näher dran als diverse andere, auch deutlich teurere analoge Geräte anderer Hersteller aus den letzten Jahrzehnten.

Ein großer Gewinn ist übrigens die stimmbare Bassdrum, die sich nun endlich an die Tonhöhe des Tracks anpassen lässt. Auch die zusätzlichen Einstellmöglichkeiten bei Clap und HiHats sind eine praktische Erweiterung. Filter und Wave Designer klingen ebenfalls sehr gut, und sind aufgrund der Zuschaltbarkeit als Send-Effekt sehr flexibel einsetzbar.

Übrigens weist die Behringer RD-8 einen ausgesprochen guten Störabstand auf. Rauschen, Brummen oder Übersprechen sind kein Thema. Das ist bei analogen Klangerzeugern eine Seltenheit.