Test: Roland TR-09, VA Rhythm Composer

Wir wissen, viele Leser sind extrem gespannt, wie sich die Roland TR-09 in unserem Test schlägt, aber vorab noch eine Information, denn viele Leser fragen uns seit der offiziellen Bekanntmachung der TR-09 am 10.09.2016, wann endlich unser Test dazu erscheinen wird. Glaubt uns, wir hätten den Test gerne wenige Tage nach Erscheinen der TR-09 sofort veröffentlicht, aber leider mussten wir satte vier Monate warten bis Roland uns ein Gerät zur Verfügung stellen konnte. Wie der Zufall es so will, hatten wir wenige Tage vorher über Umwege eine andere TR-09 besorgt, hatten nun also zwei Geräte zum Test parat.

Für die TB-03 gilt übrigens das Gleiche, bisher konnte uns Roland kein Testgerät zur Verfügung stellen…wer also jemanden kennt, der jemanden kennt und uns (und euch Lesern) einen Gefallen tun möchte, bitte Info an uns…jetzt aber ab zum Test:

Ich muss zugeben, ich hatte mich vor dem Test nicht mit der Roland TR-09 der Boutique-Serie auseinandergesetzt, ich wusste halt, dass es sie gab. Allein deswegen war ich schon ein wenig enttäuscht, als ich beim Auspacken feststellen musste, dass es nur einen Stereo-Output gibt. Das ging dann auch schnell einher mit der Erkenntnis, dass es sich nicht um eine analoge TR-909 im Miniformat handelt, sondern eben um eine Abwandlung der Synthese, welche auch in den AIRA-Produkten ihren Dienst tut. Allerdings sollen diese 909-Sound speziell auf knackige 4-4 getrimmt worden sein. Ob die erste (leichte) Enttäuschung während des Tests verflog?

Was haben wir denn hier?

OK, dann betrachten wir doch einmal, was die 30,5 cm x 12,5 cm x 4 cm große Kiste im farblichen Design der originalen 909 zu bieten hat. In die Roland TR-09 integriert ist ein Klappständer, um das Gerät wie ein Pult im 45 Grad Winkel bedienen zu können. Durch das Aufklappen kommt man auch an das Batteriefach, denn das gute Stück kann über vier AA-Batterien betrieben werden. Sogar an einen kleinen Lautsprecher ist gedacht worden, der gar nicht mal so leise ist aber auch gar nicht mal so gut klingt.

Ist die Größe entscheidend?

Zuerst fallen natürlich, bedingt durch die kleineren Maße, die verkleinerten Bedienelemente auf. „Liebling ich hab die 909 geschrumpft“ – passt da absolut, denn die meisten Bedienelemente der Vorlage sind – relativ gesehen – an ihrem Platz geblieben. Allerdings wurde der große Volume-Regler auf die Rückseite verbannt und durch ein Trimpoti mit Achse ersetzt, welches recht frickelig zu bedienen ist.