Test: PMC 6, aktive Nahfeldmonitore

Die Messlatte wurde höher gelegt

Die PMC 6 ist das kleinste Modell der britischen Lautsprecherschmiede, die sich sowohl auf dem Studiomarkt sowie im HiFi-Umfeld tummeln. Zur neuen Monitor Serie gehören drei Speaker und zwei Subwoofer – allesamt mit der exotischen Transmission-Line-Technik als Booster für den Bassbereich. Als Slogan wählte die Marketingabteilung für die neue Lautsprecherserie „The Bar has been raised“ („Die Messlatte wurde höher gelegt“) – man scheint sich also sehr sicher zu sein, dass die neuen PMC Speaker höchsten Ansprüchen genügen werden. Und genau das werden wir in unserem Test herausfinden!

Die Ausstattung und die Technik der PMC 6

Vorab sollte einem klar sein: PMC ist unkonventionell. Die Engländer gehen gerne neue Wege, um das Ziel des universellen Studiolautsprechers zu erreichen. Schon die Optik des 2-Wege-Systems weicht von der Masse ab: Ein 6″ Tiefmitteltöner und eine 1″ Soft Dome Kalotte für den Hochtonbereich scheinen noch klassenüblich, aber das (je nach Ausrichtung) darüberliegende Gitter wirkt … seltsam.

Zu groß für einen Bassreflexport und die warme Luft des Aktivverstärkers sollte eigentlich auch nicht nach vorne abstrahlen. Nein – anders als das Gros der Aktivlautsprecher haben wir weder ein geschlossenes System noch eine Bassreflexlösung zur Unterstützung im Tiefbassbereich vor uns. Das Zauberwort…Zauberkürzel lautet ATL: Advanced Transmission Line.

Technik Exkurs: Die Transmission-Line

Bei diesem Bauprinzip nutzt man zwar auch den rückwertig abgestrahlten Schall des Tieftöners, aber nicht in Form eines Helmholzresonators, der abhängig von Resonanzfrequenz des Chassis, Lautsprechervolumen und anderen Faktoren ein phasenverkehrtes Signal durch einen speziell berechneten Port ablässt. Die Transmission-Line lässt sich am ehesten durch das Prinzip einer Orgelpfeife erklären. Ein Schallkanal muss ein Viertel (oder zumindest einen geradzahligen Anteil) der Wellenlänge der Frequenz haben, die man verstärken möchte. Bei den von PMC angegebenen 39 Hz untere Grenzfrequenz wären das 7,69 Meter. Selbst bei mehrfacher Faltung würde dies einen absurd großen Lautsprecher bedeuten. So behilft man sich mit mehreren Tricks – beispielsweise bei der Auswahl des Dämmmaterials, das die Schallgeschwindigkeit bremst und man so am Austritt des Kanals die gewünschte Frequenz verstärkt.

Wie man sich vorstellen kann, bedarf es für so eine Konstruktion a) Erfahrung, b) komplexe Berechnungen und c) einen recht großen Konstruktionsaufwand. Deshalb finden wir dieses Bauprinzip meist nur noch in hochpreisigen Lautsprechersystemen. Denn die Transmission-Line hat im Wesentlichen drei Vorteile im Vergleich zum Bassreflexsystem:

Der Bass ist präziser und schwingt weniger nach Der Impedanzverlauf ist gutmütiger und Phasendrehungen können vermieden werden Der TL-Kanal stabilisiert das Gehäuse zusätzlich

PMC 6: Verstärker und Anschlüsse

Die Modelle der PMC Serie verfügen über Class-D-Verstärker (jeweils 200 W für Bass und Hochton) mit analogen und digitalen Eingängen. Dabei haben wir neben dem klassischen symmetrischen XLR-Eingang auch einen AES3-Eingang mit einer Samplerate von 96 kHz bei 24 Bit. Dazu noch ein „Digital Through“ für das Aufbauen einen digitalen Speaker-Netzwerks, beispielsweise für Mehrkanalaufnahmen.

Die Frequenzweiche arbeitet mit einem digitalen Signalprozessor (DSP), der sich um die Abstimmung (EQ), Verzögerung (Delay) und Phase kümmert. Zudem werden die Treiber durch eine Notabschaltung vor Beschädigung geschützt. Ein weiteres Highlight: Durch einen Expansion-Card-Slot sind die Lautsprecher zukunftssicher und können kommende digitale Audioverbindungen unterstützen: Sehr gut!

Zur Steuerung und Einstellung des DSPs verfügen die PMC 6 über einen RJ45-Netzwerkport. Mithilfe des SoundAlign Web-Interfaces kann man über einen LAN-Anschluss und einem Browser auf die Details des DSP zugreifen. Optional können die Einstellungen auch rückwärtig über zwei Drehencoder und ein LC-Display getätigt werden.

Das beleuchtete Logo auf der Front gibt Auskunft über den aktuellen Betriebszustand des Speakers:

Weiß: Normaler Betrieb

Aus: Entweder ist das Logo gedimmt oder der Lautsprecher offline

Rot: Der Schutz der Chassis ist aktiv

Blau: Auf den Speaker wird bei SoundAlign zugegriffen

Blinken Türkis/Weis: Aktiver Speaker im SoundAlign Netzwerk

Blinken Blau/Weiß

oder Grün/Weiß: Firmware Update

Man merkt: Die PMC 6 ist ein hochprofessioneller Nahfeldmonitor der Oberklasse, der einiges an Know-how vom Tontechniker abfordert. Das System ermöglicht die Einbindung in ein integriertes XBD-System mit speziell abgestimmten Monitor/Subwoofer-Konfigurationen und einen individuell einstellbaren 5-Band-Equalizer. Natürlich ist speziell mit der PMC SoundAlign auch das Abspeichern unterschiedlicher Presets möglich. Dies kann über Windows/Mac wie auch über ein Smartphone durchgeführt werden.

Wer mit den PMC Speakern liebäugelt, sollte neben dem entsprechenden Fachwissen auch Platz zur Verfügung haben: 40 x 21,5 x 37,2 cm (B x H x T) und 11,1 kg pro Speaker brauchen ein entsprechendes Tonstudio.

Die Lautsprecher werden in England von Hand gefertigt und durchlaufen ein komplexes Testprozedere, wobei man sich immer auf ein Referenzpaar bezieht, so dass sichergestellt ist, dass alle PMC Monitore identisch klingen. Für 6.499,- Euro pro Paar (!) erhält man bei Registrierung 5 Jahre erweiterte Garantie vom Hersteller.

Was fehlt?

Rein vom Papier her können die PMC 6 überzeugen. Schalldruck, Frequenzschrieb, Impulsantwort, Verarbeitung und Konnektivität sind vom Allerfeinsten. Im Vergleich zu den Mitbewerbern im Hochpreisbereich steht man gut da, wenn auch einige Konkurrenten den internen DSP konsequenter nutzen und insbesondere die zeitrichtige Wiedergabe dadurch optimieren (z. B. Neumann, KS Digital).

Grundsätzlich bedeutet dies aber nicht, dass die PMC 6 deswegen einen prinzipbedingten Nachteil haben. Somit sind wir beim Wichtigsten angelangt:

Der Klang der PMC 6 Aktivmonitore

Mit einem Preis von knapp 6.500,- Euro pro Paar sind wir bei Nahfeldmonitoren schon im High-End-Bereich angekommen und somit sollten die PMC 6 mindestens das Klangniveau der KSD C100 (ca. 4.000,- Euro pro Paar) oder der Focal Trio6 Be (ca. 5.000,- Euro pro Paar) erreichen.

Als Testautor gilt es gemeinhin als unseriös, Begeisterung in blumigen Worten zu umschreiben und ich möchte meine Erfahrung mit den PMC 6 auch im Folgenden an konkreten Höreindrücken festmachen. Im direkten Vergleich nutze ich meine jahrelangen Begleiter: Die KS Digital C88 Reference, die oft auch teurere Mitbewerber düpiert haben.

Der geregelte, ultrapräzise Bass, die exakte räumliche Darstellung durch das Koax-Prinzip und die zeitrichtige Abstrahlung durch die aufwendigen Algorithmen im DSP bedingen einen sehr neutralen Klang und somit sind die C88 ein nahezu optimales Werkzeug für das Studio.

Rein optisch können die PMC da wenig aufbieten: Ein 6-Zoll Tieftöner und eine 1-Zoll Textilkalotte gegen zwei 8-Zöller, einer davon ebenfalls mit 1-Zoll Kalotte in Koax-Konfiguration. Meine Erwartung gerade im Bassbereich war trotz ATL System zurückgenommen.

Also dann: Carolin No, „Lichter unsrer Stadt“ aus dem wunderbaren Album „ehrlich gesagt“ von 2016. Die Stimme wird in Größe und Volumen perfekt wiedergegeben und trotz dichtem Klangteppich bleibt sie stets isoliert und versumpft nicht. Rüber zur C88: Was ist das? Die Stimme ist zu groß und der Raum um Carolin No ist eng und zu dicht gepackt. Der sanfte, aber präsente Bass klingt trockener – zu trocken. Im Vergleich zur PMC fehlt die Wärme. Außerdem mag ich bei der KSD eine Tendenz zum „Quäken“ wahrnehmen, die ich vorher so nie hörte. Die PMC schnitt im Einspielvorgang die Obertöne der Stimme etwas ab, was aber im Lauf der Zeit immer besser wurde. Ab der dritten Strophe singt Frau No dann zusammen mit einem Mann im Hintergrund. Das ist mir vorher noch nie so deutlich aufgefallen:

Weiter mit meinen liebsten Referenzen: „In your Eyes“ von Peter Gabriel (Album „So“, 1988). Ein dichter Percussion-Teppich mit bunter Instrumentierung und die heisere Stimme Gabriels kombiniert mit schönen Akkordfolgen. Die KSD gibt die Schellen und HiHats sauber und fast emotionslos wieder. Die PMC zaubert aus der ebenfalls 1-Zoll großen Kalotte ein viel feineres Netz aus Obertönen und das erinnert mich fast an die Beryllium-Hochtöner der teuren Focal Monitore. Wie das? Ehrlich gesagt: Keine Ahnung. Sind die Endstufen oder internen Wandler von besserer Qualität? Bessere Abstimmung? Sei es drum: Die Höhen der PMC 6 sind eine Wucht.

Und auch hier das „Ohrenscheinlichste“ im Vergleich zu allen (!) Aktivmonitoren, die ich jemals gehört habe: Die PMC 6 schafft Raum! Ich bekomme niemals das Gefühl, die Wiedergabe sei anstrengend, denn der Speaker positioniert jedes Klangereignis mit ausreichend Luft um sich herum und so fällt es sehr leicht, die Spuren im Mix genau zu positionieren.

Weiter mit „Woman in Chains“ von Tears for Fears („The Seeds of Love“ 1989): Ein sehr schwieriger Track, denn die Stimmen von Roland Orzabal und Oleta Adams können bei höheren Pegeln schnell nerven und die Drums (übrigens eingespielt von Phil Collins) und Curt Smith am Bass bringen den Tieftöner in Bewegung. PMC gibt eine unterste Frequenz von 39 Hz (-3 dB, 1 m) für die „6“ an und dies glaube ich gerne. Die Transmission-Line spielt auch bei diesem Track exakt, voluminös und musikalisch, während die KSD etwas „mechanisch“ im direkten Vergleich klingt. Auch hier zeigt die C88 eine minimale Tendenz zum Quäken, während die PMC ruhig und souverän, neutral, weiträumig und dynamisch spielt. Über „profane“ Dinge wie Transientenwiedergabe muss man hier nicht diskutieren: superb.

Selbst meine Freundin ohne geschulte oder erfahrene Ohren bemerkte „Die klingen aber gut!“ Interessant – diese Aussage hat sie bei anderen Speakern bisher nicht getätigt. Zusammen haben wir dann viele ältere und neuere Stücke über Qobuz gestreamt und den Qualitäten der PMC 6 gelauscht. Am Ende des Abends flüsterte sie mir die Frage ins Ohr: „Wie teuer sind die denn?“ Ich finde, das spricht für sich.

Conclusio

Fassen wir die Eindrücke zusammen: Die PMC 6 spielt alle von mir vorher gehörten Near- und Midfield-Monitore an die Wand. Selbst eine Focal Trio 11 (knapp 10.000 Euro Listenpreis pro Paar) muss sich hier hintenanstellen. Die Gelassenheit, die räumliche Präzision, die Neutralität, transparente Höhen und ein mehr als ausreichendes Bassfundament sind überragend und können durch das SoundAlign System optimal ans Studio angepasst werden. Selbst komplexe Multichannel-Lösungen mit Subwoofer sind bei PMC kein Problem. Lassen Sie sich nicht von der zurückhaltenden Optik und der Kompaktheit irreführen: Die PMC ist High-End fürs Studio. Ich frage mich, ob die größeren Modelle 6-2 und 8-2 hier noch zulegen können.

Der Preis ist natürlich eine Ansage, aber ähnlich wie bei den neulich getesteten Neumann KH120II, sind die PMC 6 maximal professionelle Studiotools mit optimaler Konnektivität und Flexibilität.

Gibt es – bis auf den Preis – Kritik? Nein, nicht wirklich. Und somit schließen wir den Kreis mit dem Slogan zur neuen PMC Serie „The Bar has been raised.“ Ja, der Hersteller hat mit dem PMC 6 die Messlatte sehr, sehr hoch gelegt. Gratulation.