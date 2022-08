Test: Dynaudio BM5 MKIII, Nahfeldmonitore

Die dänische Wahrheit zum günstigen Preis

Wer kennt „Das Buch der Wahrheit“ von Dynaudio nicht? Okay, dann einfach besorgen und lesen. Der dänische Hersteller Dynaudio setzt immerhin seit vielen Jahren ein Statement und ist von der eigenen und „ehrlichen“ Qualität überzeugt und das zieht sich durch die gesamte Firmengeschichte. Und warum das so ist, steht im genannten Buch. Das gilt auch für die Dynaudio BM5 MKIII. Die Einsteiger-Monitore sind zwar schon etwas älter, hatten wir bisher aber noch nicht im Test beleuchtet. Sie machen schon was her und das nicht nur klanglich.

Hießen die überaus beliebten und erfolgreichen Vorgänger der Classic—Series noch BM5A MKII, hat man bei den Dynaudio BM5 MKIII das A gestrichen. Das kommt auch nicht von ungefähr, denn diese arbeiten intern nun mit Digitalverstärkern und DSP-Filtern zur Klanganpassung, was gleichermaßen für die etwas leistungsstärkeren BM6 MKIII gilt.

Der Unterschied zu den Dynaudio BM5 MKIII sind kräftigere Endstufen, kein symmetrischer Eingang, ein etwas anderer Hochtöner und eine niedrigere Übergangsfrequenz bei einem etwas größeren Gehäuse. Optisch sind sie sich allerdings recht ähnlich. Während bei vielen Herstellern die Ziffer die Größe des Woofers angibt, ist das bei Dynaudio etwas anders.

Die Dynaudio BM5 MKIII im Überblick

Einzeln verpackt erreichen mich die Boxen einschließlich Netzkabel und verständlicher Anleitung. Überraschung, man setzt entgegen vieler Hersteller auf Euronetzkabel ohne Schutzkontakt. Schlimm ist das zwar nicht, aber eine gute Erdung kann nie schaden. Das solide MDF-Gehäuse ist aufgrund seiner Maserung sogar wohnzimmertauglich und hebt sich positiv vom Einheitsbrei der Vinylbeschichtung vieler Monitore ab.

Rückseitig befindet sich oben ein horizontaler Schlitz als Bassreflexöffnung und unten die verschraubte Elektronik. Anschlussseitig setzt man auf XLR (symmetrisch) und Cinch (unsymmetrisch), das ist praxisgerecht. Solide Schiebeschalter sind für die verschiedenen Funktionen zuständig, wie Highpass für Subwoofer, Auto-off und die drei Filter zur Klanganpassung. Wer mag, kann über eine Miniklinkenbuchse eine optionale Kabelfernbedienung anschließen, sofern man die Lautstärke direkt verändern möchte.

Das macht sie dann auch multimediatauglich. Ohne dies wird wie üblich das Audiointerface, der Monitorcontroller oder Mixer für die Lautstärkekontrolle genutzt. Der Weg einer solchen Fernsteuerung ist klanglich theoretisch unkritischer und diskreter, als wenn man noch einen Monitorcontroller in den Signalweg einschleift.

Die Schallwand ist zu Gunsten eines optimierten Strömungsverhaltens seitlich abgeschrägt, recht dickwandig und glatt lackiert. Alternativ ist die Box auch in weißer Farbgebung erhältlich. Unten findet sich das Dynaudio-Logo und der handgefertigte Woofer wirkt in seiner Aluminiumkeule etwas aufgesetzt, ist dafür aber gut entkoppelt und misst sieben Zoll. Der 1,1 Zoll messende Hochtöner befindet sich ebenfalls in einem Aluminiumrahmen, klanglich entstehen dadurch keine auffälligen Nachteile. Die Verarbeitung ist somit absolut exzellent. Klopft man an die Dynaudio BM5 MKIII, gibt es keine Resonanz oder hohles Geräusch, die Boxen wirken wie aus einem Guss, sehr schön.

Die Technik der Dynaudio BM5 MKIII

Die Dynaudio BM5 MKIII folgt dem typischen 2-Wege-Prinzip mit je zwei Digitalendstufen pro Lautsprecher mit jeweils 50 Watt. Jede Box bringt 7,7 kg auf die Waage und ist 32 cm hoch, 18,6 cm breit und mit 29,6 cm ist sie für einen kompakten Nahfeldmonitor vergleichsweise tief. Die Spulen und Treiber sind wie bei Dynaudio üblich handgefertigt.

Der Gewebehochtöner vom Typ D-281 misst 28 mm und löst bis 24 kHz auf, die Schwingspule ist aus Aluminium gefertigt und die Aluminiumfront ist 4 mm stark. Auch der Woofer ist in Aluminium eingefasst. Der Rahmen misst 165 mm und steht leicht hervor. Die ebenfalls aus Aluminium gefertigte Schwingspule der thermogeformten MSP-Lautsprechermembran hat einen Durchmesser von 75 mm.

Die Flankensteilheit der Frequenzweiche beträgt 12 dB/Oktave und die Übergangsfrequenz liegt bei 1,9 kHz. Der Frequenzgang beginnt bei einer Abweichung von -3 dB bei 42 Hz, die Resonanzfrequenz liegt bei einem Gehäusevolumen von 9,4 Litern mit 45 Hz knapp darüber, der maximale Schalldruck bei einem Meter Abstand kann bis zu 118 dB betragen.

Die BM6 MKIII beginnt hingegen bei 40 Hz und löst bis 21 kHz auf, der Woofer bekommt 100 Watt Leistung zur Verfügung gestellt und der Maximalpegel beträgt 119 dB. Durch das leicht größere Gehäuse sinkt die Resonanzfrequenz auf 37 Hz und die Übergangsfrequenz liegt bei 1,5 kHz. Mit 11,05 kg ist die Box auch deutlich schwerer. Insgesamt würde ich von theoretisch weniger Kompromissen ausgehen. Ob sich das bei der guten Qualität der Dynaudio BM5 MKIII klanglich stark bemerkbar macht, ist eine spannende Frage.

Dynaudio ist bei der technischen Beschreibung vergleichsweise ausführlich unterwegs, viele der Angaben findet man bei anderen Herstellern nicht. Der größere Schalldruck ist übrigens auch eine positive Veränderung gegenüber dem Vorgänger, die PWM-Endstufen werden diesbezüglich für einen höheren Wirkungsgrad sorgen. Sie tasten übrigens mit 48 kHz je Box ab, das erscheint auf den ersten Blick niedrig, wenn man an Audiointerfaces mit 96 oder 192 kHz denkt. Allerdings teilen sich diese 96 kHz auf jeweils 48 kHz pro Kanal auf und bei der Auflösung des Hochtöners bis 24 kHz liegt diese Abtastung ohnehin über den praktischen Möglichkeiten. Genau hier war die spannende Frage, ob die Box überzeugt und ja, das kann sie. Ich höre zumindest keine Artefakte oder hätte das Gefühl, dass Dateien mit jenseits von 96 kHz (auch DSF-Files) irgendwie beschnitten klängen.

Die Filter der Dynaudio BM5 MKIII, die bei interner PCM-Verarbeitung unablässig sind, machen hier einen guten Job. Noch besser wäre jetzt ein Controller, der die Daten digital an die Boxen übergibt und die Clock auch in der Laufzeit synchronisieren könnte. Denkt man jetzt an Wordclock und Jitter, müsste man theoretisch doch bei zwei getrennten Lautsprechern mit Digitalendstufen und analoger Signalübertragung Verzeichnungen in der Stereoabbildung hören, aber auch das ist nicht der Fall. Wenn ich es nicht wüsste, wäre ich bei den Dynaudio BM5 MKIII nicht auf eine interne digitale Signalverarbeitung gekommen. Diese Gedanken schreibe ich, weil ich bei günstigeren Monitoren mit Digitalendstufen durchaus schon PCM-Rauschen wahrgenommen habe, was das Signal zumindest in der Feinzeichnung etwas beeinträchtigt.

Die Dynaudio BM5 MKIII in der Tonstudiopraxis

Mit einem kritischen Punkt will ich direkt beginnen: Das ist die automatische Abschaltung, die Funktion lässt sich wie erwähnt deaktivieren. Während ich früher und in Tests dieses Feature vor allem bei Multimedia-Monitoren und insbesondere aufgrund der aktuellen Energiesituation als unerlässlich sehe, empfinden viele solch ein Feature als störend. Warum das so ist, wird bei den Dynaudio BM5 MKIII nachvollziehbar, denn nicht nur die Startzeit nach dem Einschalten dauert mehrere Sekunden, auch der Schwellwert liegt so hoch, als dass sich die Boxen bei recht leiser Musik gelegentlich abschalten. Laut Handbuch sollen die Boxen innerhalb von zwei Sekunden Musik spielen, das gilt aber nur für das deutlich hörbare Relais. Darauf folgen noch so um eine bis zwei Sekunden, bis man dann was hört, die Abschaltung erfolgt nach 20 Minuten. Außerdem muss der Pegel schon etwas höher und konstant sein, ansonsten bleiben sie aus, dann verbrauchen sie allerdings nur noch 0,3 Watt pro Stück.

Die Digitaltechnik erweist sich dafür als sehr präzise, denn beide Boxen reagieren exakt gleich. Das kann man von meinen analogen Mackie XR824 nicht behaupten, die sind aber diesbezüglich deutlich unkritischer. Eine Status-LED findet sich auf der Rückseite und kann den Zuhörer also nicht blenden.

Abgesehen davon bin ich ziemlich von der Ausstattung begeistert. Die drei Filter einschließlich Highpass sind grafisch umrissen und erschließen sich quasi von selbst. Auf diese Weise lässt sich die Anpassung an den Raum schnell vornehmen und vor allem ist ein Kerbfilter für die Mitten nicht unbedingt selbstverständlich in diesem Preisrahmen.

Etwas ungewöhnlich ist der fehlende Gain-Regler, hier lässt sich lediglich die Eingangsempfindlichkeit für beide Eingänge von -10 dBU über 0 bis +4 dBV umschalten. Eigentlich ist das praxisnah, denn im Prinzip sind die Ausgänge ja auch genormt. Dafür fehlt wiederum eine TRS-Klinkenbuchse. Kein Beinbruch, kenne ich auch von Genelec, aber man sollte es wissen, denn viele Audiointerfaces in der Mittelklasse kommen nicht unbedingt mit XLR-Buchsen.

Wie klingen die Dynaudio BM5 MKIII?

Sind die Dynaudio BM5 MKIII ausgerichtet und eingestellt, überraschen sie mit einem transparenten und schön durchgezeichneten Klangbild über den gesamten Frequenzbereich. „Präzisionsmonitor“ nennt das der Hersteller und das kann man vor allem in dieser Preisklasse so gelten lassen. Sie liefern außerdem ein detailreiches Stereobild, wobei sich die Frequenzen je nach Filtereinstellungen leicht verändern lassen. So können sie sowohl analytischer, als auch musikalisch in Richtung HiFi tendieren.

Der Lowcut unterstützt bei der Verwendung mit Subwoofern, wahlweise kann er bei 60 oder 80 Hz abtrennen. Der LF ist ein Shelving-Filter für tiefe Frequenzen, der unerwünschte Resonanzen bei der Aufstellung in Wandnähe kompensieren kann. Der Wert kann auf -2, 0 und +2 dB eingestellt werden, letzteres dient zur Anhebung tiefer Frequenzen. MF spezifiziert einen Glockenfilter für die unteren Mitten, die sich um 2 oder 4 dB absenken lassen. Als Beispiel werden unerwünschte Überbetonungen beim Platzieren über einer Mischkonsole beschrieben. Schlussendlich lassen sich mit HF die Höhen um 1 dB leicht absenken oder anheben, sofern das Klangbild etwas hochtonlastig oder dumpf wirkt.

Für den Woofer ist ein Limiter eingebaut, der zusammen mit den Schutzschaltungen das System vor Überhitzung und Überlast schützt. In der Tat greift der Limiter bei hohem Pegel auch ein, jedoch erst bei einer Lautstärke, die ohnehin deutlich über Zimmerlautstärke liegt. Während bei anderen Lautsprechern der Waveguide wesentlich sichtbarer ausgeführt ist und somit auch hörbar für einen gerichteten Sweetspot sorgt, war ich bei den Dynaudio BM5 MKIII doch positiv überrascht, dass der Sweetspot zwar enger als erwartet ausfällt, aber noch breit genug ist, so dass man zu Zweit vor den Monitoren Platz finden kann. Je größer die Entfernung, umso besser gelingt das natürlich. Dynaudio empfiehlt eine Hörposition von einem bis drei Meter Abstand.

Den grundsätzlichen Sound würde ich als unaufgeregt ehrlich und mit leichter Tendenz in Richtung langweilig beschreiben, was vor allem für Tiefbässe gilt. Aber dazu gleich mehr. Das Stereobild ist transparent, Instrumente bei organischer Musik überlagern sich nicht und werden gut differenziert auch in der Tiefenstaffelung abgebildet. Dabei sind die Höhen gut dosiert, nicht harsch und tendieren zu einer gewissen Seidigkeit, während die Bässe knackig und, selbst bei geringem Pegel, recht kräftig klingen, sofern welche vorhanden sind. Dennoch könnte ein Subwoofer in der Tat nützlich sein, wenn die Abbildung von Subbässen wichtig sein sollte.

Mein Sweep mit Frequenzansage produziert noch hörbare Bässe bei 36 Hz, wobei ein wirklicher Tiefbass unter der angegebenen Grenzfrequenz kaum praktisch nutzbar ist. Zum Test ziehe ich gerne den komplexen Wobble-Bass des Titels „Limit to Your Love“ von James Blake heran, der zugegeben etwas kritisch ist. Allerdings war ich hin und wieder erstaunt, wie gut die tonale Abstimmung selbst bei günstigen Monitoren abgebildet werden kann, was den Dynaudio BM5 MKIII leider nicht so gut gelingt. Der Bass ist tonal schwer einzuordnen und klingt etwas verwaschen, hier hätte ich doch etwas mehr erwartet. Dafür klingen die Bässe beim Wechsel in einen glatten Sinuston wiederum ordentlich und druckvoll.

Die Dynaudio BM5 MKIII sind daher und gemessen am Paarpreis eine Überraschung und spielen eher zwei Klassen höher. Hier muss man aber auch den Preisrutsch der vergangenen Jahre mit einbeziehen. Ob sich der Aufpreis zur etwas größeren BM6 MKIII in der Praxis rechnet, vermag ich nicht zu beurteilen. Vielleicht aber lösen sie bei tieferen Frequenzen noch etwas besser auf.