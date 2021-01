Test: Yamaha HS8, Nahfeldmonitor

Ewiger Studio-Begleiter?

Vorwort

Bereits im September 2013 hatte Gregor Scherer für uns die HS8 von Yamaha getestet. Knapp acht Jahre später ist der Studiomonitor weiterhin erhältlich, was in unserer schnelllebigen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist. Daher möchten wir den folgenden Test noch einmal in den Fokus rücken und vor allem den „jüngeren“ AMAZONA.de Lesern diesen Nahfeldmonitor vorstellen. Neben der klassischen schwarzen Version bietet Yamaha die komplette HS-Serie mittlerweile auch in Weiß an, dazu gibt es seit Mitte 2020 eine Matched-Pair-Version. Weitere Informationen dazu am Ende des Testberichts.

Yamaha HS8

Jahrzehntelang waren die NS10m der Firma Yamaha mit der weißen Papiermembran der Quasi-Standard in Studios. Obwohl die Einstellung der Produktion im Jahr 2001 schon eine Weile her ist, finden sie immer noch verbreitet Verwendung.

Im Jahr 2006 brachte Yamaha dann wieder Lautsprecher mit weißer Membran auf den Markt: die HS50m und HS80m. Der hier getestete Yamaha HS8 ist der Nachfolger der größeren HS80m, gewissermaßen ein Update, und der größte der neuen Serie, die auch noch zwei kleinere Monitore – HS5 und HS7 – sowie den Subwoofer HS8S beinhaltet.

Überblick

Der Yamaha HS8 ist ein aktiver 2-Wege-Nahfeldmonitor mit 8″ Tieftöner (75 Watt) + 1″ Hochtöner (45 Watt), insgesamt also 120 Watt pro Box. Wie auch schon beim HS80m kommt ein Bassreflex-System mit rückwärtiger Öffnung zum Einsatz. Für die HS-Serie wurden sowohl Hoch- als auch Tieftöner neu entwickelt, die Bassreflexöffnung wurde auf niedrigere Geräuschentwicklung hin optimiert. Im Wesentlichen gleich geblieben sind Schaltung und Bauteilauswahl im Inneren, abgesehen von einem Detail:

Verfügten die HS80m noch über eine separate Mittenregelung, können bei den HS8 nun lediglich noch der Bass um -2 bzw. -4 dB und die Höhen um +/-2 dB verändert werden.

Äußerlich ist der Studiomonitor nahezu identisch mit dem Vorgänger. Nur der Tieftöner kommt ohne die von NS10m und HS80m bekannten charakteristischen sichtbaren Anschlussdrähte der Spule in der Mitte aus und besteht aus Kunststoff. Die Hochton-Seidenkalotte ist durch einen Drahtkorb vor Beschädigung geschützt. Das Gehäuse aus MDF mit Kunststoffüberzug und teils gerundeten Kanten macht einen soliden Eindruck und kommt auf ein Gesamtgewicht von 10,2 kg.

Der Frequenzbereich bis -3 dB wird mit 47 Hz bis 24 kHz angegeben, wobei die Übergangsfrequenz vom Tief- auf den Hochtöner laut Hersteller bei 2 kHz liegt. Mitgeliefert werden eine gedruckte mehrsprachige für die komplette Serie ausgelegte Anleitung sowie ein Kaltgerätekabel.

Anschlüsse

Auf der Rückseite befindet sich neben Bassreflexausgang und Kühllamellen der obligatorische Kaltgeräteanschluss. Leider sind sowohl der Ein/Ausschalter als auch der Regler für die Eingangslautstärke hinten beheimatet. Letzterer rastet lediglich in der Mittenposition bei +4 dB (Studiopegel) ein, was die Kalibrierung eines Stereopaars auf andere Lautstärken nicht gerade einfach macht. Außerdem gibt es hier noch sowohl symmetrische XLR- als auch Klinkenbuchsen sowie die bereits erwähnte Klangregelung.

Praxis

Die Anleitung liefert dankenswerterweise detaillierte Angaben über die korrekte Aufstellung der Lautsprecher. Füße oder ähnliches gibt es nicht, idealerweise stellt man Lautsprecher aber ohnehin direkt auf dicke Matten aus schwingungsdämpfendem Material. Nach dem Einschalten leuchtet unten das Firmenlogo in angenehm dezentem Weiß.

Wichtig ist eine genaue Ausrichtung auf die Abhörposition entsprechend den Angaben aus der Gebrauchsanweisung, da der Hochtöner eine ausgeprägte Direktionalität aufweist. Praktisch bedeutet dies, dass die Lautsprecher genau auf die Ohren gerichtet sein müssen, weil sich ansonsten schnell ein Höhenverlust bemerkbar macht. Sitzen mehrere Personen im Studio oder bewegt sich der Abhörende im Raum, müssen bei der Höhenwiedergabe Kompromisse gemacht werden.

Klang

Kommen wir nun zum Wesentlichen, dem Klang. Eine lineare Wiedergabe ist bei der 2-Wege-Kombination aus 8“ Tieftöner und Hochtöner prinzipiell nicht leicht hinzubekommen. Viele solche Systeme leiden unter einem hörbaren Mittenloch, auch deutlich teurere. Die HS8 haben dieses Problem glücklicherweise nicht. Überhaupt ist der Frequenzgang insgesamt ausgeglichen, bis auf eine leichte Überhöhung eines Teils des Bassbereichs, bedingt durch die Bassreflexkonstruktion. Zudem fiel mir im direkten Vergleich mit einem (deutlich teureren) Referenzsystem insbesondere bei Stimmen und Snare-Drums eine leichte Unnatürlichkeit in den Höhen auf.

Bass ist reichlich vorhanden, für meinen Geschmack war es dort mit -2 dB Abschwächung meist besser, allerdings arbeite ich normalerweise mit geschlossenen Lautsprechern, die konstruktionsbedingt weniger Bass liefern. Der Bass geht auch weit genug herunter, um ohne Subwoofer vernünftige Ergebnisse beim Mischen erzielen zu können. Geräusche durch das Bassreflexrohr waren zwar bei tiefen Sinustönen und hohen Lautstärken (also gewissermaßen unter Laborbedingungen) hörbar, bei Musik ist mir dies aber nicht aufgefallen.

Bei Bedarf kann man auch recht gut aufdrehen, jedoch greift ab einer gewissen Amplitude der Limiter zum Schutz der Lautsprecherchassis hörbar ein, d. h. Clublautstärke bei basslastiger Musik ist nicht drin. Für das Nahfeld bei gehörgerechten Lautstärken – typischen Mixing-Anwendungen also – ist genug Power vorhanden.

Der Klangeindruck mit Programmmaterial (Musik) ist von den erwähnten Abweichungen abgesehen im Frequenzgang schön linear. Bezüglich Dynamik, also zeitlicher Präzision in Mitten und Höhen (im Vergleich zum Referenzsystem) und Details kommt der Klang aber leicht belegt und im Bass mittelmäßig präzise daher. Beispielsweise ging der beim Referenzsystem knackige, klar definierte Attack der Bassdrum auf den HS8 mehr oder weniger unter. Feinheiten wie das Anschlagen von Akustikgitarrensaiten wurden weit weniger klar dargestellt. Natürlich ein etwas unfairer Vergleich, denn die Mitbewerber in dieser Preisklasse machen das nach meiner Erfahrung auch nicht besser.

Eine deutliche Phantomschallquelle, also die räumliche Ortbarkeit dort platzierter Signale in der Mitte der Lautsprecher, konnte ich zwar nicht feststellen, der Raumeindruck insgesamt war zufriedenstellend.

Unterm Strich, auch unter Berücksichtigung des Verkaufspreises, schlägt sich die HS8 aber wirklich gut zu seinem Einsatzzweck als Studiomonitor. Schlechte Mixe und bearbeitungsbedürftige Klänge werden deutlich herausgestellt, insbesondere zeigen die Lautsprecher die richtigen EQ-Einstellungen gut auf. Im Vergleich zu besseren (und teureren Systemen) fehlt es am Realismus der Darstellung, also einem wirklich knackigen, klaren Eindruck mit Räumlichkeit, Tiefe und Details.

NS10m

Weil die optische Gestaltung der HS8 natürlich als Bezug auf die legendären Studiolautsprecher zu sehen ist, gibt es noch ein paar Worte zu den Unterschieden bzw. Ähnlichkeiten: Die NS10m zeichnen sich durch ausgezeichnete Impulswiedergabe, d. h. zeitliche Präzision (wie schnell ein Signal beginnt und wieder abklingt) über den gesamten dargestellten Frequenzbereich aus, auch wegen der besonderen Papiermembran und der geschlossenen Bauweise. Diese Eigenschaft sowie die Frequenzüberhöhung eines Teils der Mitten ermöglichen, gepaart mit einem sehr guten Verstärker, eine äußerst präzise Beurteilung wesentlicher Elemente einer Mischung. Das macht sie zu Recht so beliebt. Allerdings ist vom Bass der 6,5“ Tieftöner nicht viel zu hören und die Mitten können bei höheren Lautstärken schnell unerträglich werden. Die NS10m sind daher ein Spezialwerkzeug und sollten nicht die einzige Abhöre darstellen

Konzeptionell sowie klanglich sind die HS8 ganz woanders angesiedelt. Sie bieten nicht diese zeitliche Präzision, dafür ist die Wiedergabe insgesamt linearer, einschließlich des Bassbereichs. Und schließlich liegt der Verkaufspreis selbst mit größeren Tieftönern und aktiver Verstärkung ja immer noch unter dem letzten Neupreis der passiven NS10m.

HS8 Matched-Pair

Anlässlich des 50. Jubiläums der Pro Audio Abteilung hat Yamaha seit Mitte 2020 sogenannte Matched-Pair-Versionen der HS-Speaker im Angebot.

Jeweils zwei Lautsprecher werden bei der Fertigung mit speziell ausgesuchten Bauteilen bestückt um den Einfluss von Bauteiltoleranzen nochmals zu verringern.