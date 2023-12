Die besten Effekte für Vocals und Gesang

Vocal-Effekte abseits von Hall und Delay

Man muss nicht lange über das wohl mächtigste Instrument nachdenken: die Stimme. Ob Sologesang, Chorgesang oder Sprechgesang – erst die Stimme verleiht einem Song das gewisse Etwas. Seit Anbeginn der Zeit ist sie das Instrument der Wahl, wenn es darum geht, Emotionen auszudrücken und Geschichten zu erzählen. Was wäre Musik ohne die Stimme? Kein Wunder also, dass nicht nur Gitarristen und Keyboarder auf Effekte für ihre Instrumente setzen, sondern die Sänger seit geraumer Zeit schon aus dem Vollen schöpfen können. Im Folgenden stelle ich dir einige der interessantesten Effekte näher vor.

ANZEIGE

Doubling

Das Doppeln von Gesangsspuren ist nicht neu. Im Tonstudio gehört es seit vielen Jahrzehnten zum Tagesgeschäft und wird dort als Double-Tracking bezeichnet. Kein Sänger schafft es, einen Take zweimal exakt gleich zu singen. Die feinen Unterschiede in Intonation, Timing und Phrasierung sind dabei durchaus gewollt und die sich dadurch ergebenden Schwebungen das, was den Gesang am Ende voll und interessant klingen lässt.

Ein Paradebeispiel für diesen Sound sind alle Aufnahmen von Peter Cetera mit Chicago oder auch seine Solowerke. Sehr schön zu hören auch beim Song „Glory of Love“ aus dem Karate Kid II Soundtrack:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Möchte man diesen Sound im Studio ohne das wiederholte Einsingen der Vocal Tracks erzeugen, helfen zahlreiche Plug-ins, wie zum Beispiel das kostenlose Plug-in „Vocal Doubler“ von iZotope, das im folgenden Video vorgestellt wird:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Erhältlich ist es hier.

Doch auch live lassen sich solche Effekte einfach erzeugen. Der TC-Helicon Voice Tone D1 Vocal-Prozessor erzeugt Doubling-Effekte für den Live-Einsatz.

Chorus

Der Chorus-Effekt ist mit dem Doubling eng verwandt, bringt aber zusätzlich eine Modulation ins Spiel. Auf Gesang klingt Chorus dann gut, wenn er dezent mit einer geringen Modulationstiefe und vor allem einer langsamen Modulationszeit eingesetzt wird. Insbesondere für Backing-Vocals eignet sich ein leichter Chorus-Effekt, um diese etwas breiter zu bekommen, sie gleichzeitig aber im Klangbild weiter hinten zu positionieren.

Chorus-Effekte sind Bestandteil jeder DAW. Für den Live-Einsatz bieten sich erneut die zahlreichen Vocal-Prozessoren an. Einen sehr schönen Chorus-Effekt liefert zum Beispiel der Zoom V3 Vocal-Prozessor.

Formant-Shifting

Beim Formant-Shifting ändert sich der Charakter einer Stimme drastisch. Formanten sind bis heute nicht eindeutig definiert. Je nach wissenschaftlichem Fachgebiet unterscheiden sich die Definitionen drastisch. Die für das Formant-Shifting maßgebliche Definition ist meines Erachtens, dass ein Formant ein vom Grundton unabhängiger Frequenzbereich ist, der durch Resonanzräume verstärkt wird. Im Fall von Sprache ergeben sich die Resonanzräume durch die vielen Unterschiede in der Größe der Mundhöhle, der Zunge, der Stelllung der Zähne, unterschiedlichen Nasen-Rachenräumen und so weiter. Deshalb klingen selbst dann zwei Sänger nicht identisch, wenn sie den gleichen Ton singen und Mund-, Zungen-, Kieferposition und Lippenspannung exakt gleich sind.

Eine Veränderung der Tonhöhe der Formanten durch Formant-Shifting führt zu drastischen Klangänderungen in der Stimme bis hin zur Erzeugung von Kinder- oder Frauenstimmen aus einer Männerstimme und umgekehrt. Der wesentliche Unterschied zu einem Pitch-Shifter, der ebenfalls die Formanten beeinflusst, ist, dass sich die Tonhöhe selbst nicht ändert.

Ein sehr schönes Plug-in, das Formant-Shifting beherrscht, ist der Little AlterBoy von Soundtoys. Für die Bühne eignet sich die Gender-Funktion des TC-Helicon Voice Tone C1 Vocal-Prozessor.

Pitch-Shifting

Beim Pitch-Shifting wird ebenfalls die Tonhöhe nach oben oder unten verschoben, allerdings des gesamten Signals. Dadurch verschiebt sich der Grundton, alle Obertöne und die Formanten gleichermaßen. Der berühmte Darth-Vader-Effekt oder Chipmunks-Effekt stellt sich ein.

Das Pitch-Shifting kann auch parallel zum Originalsignal erfolgen, was dann eine Zweistimmigkeit zur Folge hat. Pitch-Shifting klingt immer recht unnatürlich. Es gibt allerdings auch Algorithmen, die ein Pitch-Shifting mit Formantkorrektur erlauben, um den Stimmklang natürlicher zu halten und nur die eine Tonhöhenveränderung zu bewirken. Die Ergebnisse klingen deutlich besser als beim reinen Pitch-Shifting.

Pitch-Shifter (sogar mit Formantkorrektur) sind in der Regel Bestandteil jeder DAW. Die wohl berühmtesten Geräte dieser Gattung stammen von Eventide. Den berühmten Eventide H910 Harmonizer gibt es mittlerweile von Eventide als Plug-in für die DAW. Der Eventide H910 erzeugt von leichten Dopplungen und Chorus-Effekten bis hin zu drastischen Tonhöhenveränderungen alles, was das Sängerherz begehrt.

Hardware-Pitch-Shifter gibt es viele. Wer die Eventide-Effekte auch auf der Bühne nutzen möchte, kann das mit dem Eventide H9 Max Pedal, dem neueren Eventide H90 Pedal oder zum Beispiel dem Eventide PitchFactor tun, die alle die legendären Pitch-Shifting-Algorithmen enthalten.

Harmonizer/Vocalist

Eigentlich ein durch die Firma Eventide geschützter Begriff für deren Pitch-Shifting-Effekte, versteht man heute unter Harmonizer Gesangsprozessoren für die Erzeugung von mehrstimmigem Gesang. Ein erstes Gerät dieser Art war damals der Digitech Vocalist, mit dem sich mehrstimmiger Gesang anhand von eingestellten Tonarten und Skalen und auf einer MIDI-Tastatur gespielten Akkorden erzeugen ließ. Durch dieses Effektgerät der Firma Digitech hat sich schließlich der Name Vocalist (Plural Vocalisten) in Deutschland eingebürgert.

Dieser Effekt ist mittlerweile in vielen Arranger-Keyboards zu finden und wird außerdem in Form zahlreicher Pedale angeboten. Bekannt sind hier vor allem die Pedale von TC-Helicon wie das TC-Helicon VoiceLive Play, aber auch die Electro Harmonix VoiceBox oder der Boss VE-500 Vocal Performer.

Ein günstiges Plug-in aus dieser Kategorie kommt von Waves. Das Waves Harmony Real-Time Vocal Harmony Plug-in erzeugt mehrere Gesangsstimmen und ist darüber hinaus sogar recht günstig. Ein Demo könnt ihr hier sehen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auto-Tune/Melodyne – mehr als Tonhöhenkorrektur

Eigentlich waren Tools wie Auto-Tune und Melodyne für die Tonhöhenkorrektur gedacht. Wie so oft haben findige Musikproduzenten und Musiker die beiden Tools schnell für Sound-Experimente missbraucht und der berühmte Cher-Effekt ist nur eines von vielen Beispielen. Beide Tools sind mittlerweile in irgendeiner Form in DAWs integriert oder die DAWs implementieren eigene Lösungen, die im Kern aber auf die gleiche Art und Weise funktionieren.

Tools wie Auto-Tune und Melodyne erlauben nicht nur eine Tonhöhenkorrektur, sondern eine Anpassung von vielen weiteren Parametern. Am Fortschrittlichsten ist dabei Melodyne. Hier lassen sich neben der Tonhöhe das Vibrato, die Formanten, die Sibilanten, der Pitch-Drift, der Rhythmus und vieles mehr verändern. Während Auto-Tune vorwiegend auf eine automatische Tonhöhenkorrektur setzt, ist Melodyne in erster Linie ein Offline-Tool, bei dem die erkannten Noten der Gesangsspur als „Blobs“ innerhalb einer Pianorolle dargestellt werden. Auto-Tune gibt es mittlerweile in vielen verschiedenen Varianten mit unterschiedlichem Schwerpunkt: subtile Tonhöhenkorrektur, auffällige Korrektur als Effekt, Vocal-Doubling, Chorstimmenerzeugung und mehr.

Vocoder

Der Vocoder-Effekt ist eigentlich nicht direkt ein Vocal-Effekt, sondern gehört eher in die Kategorie Synthesizer. Hier wird nämlich nicht das Stimmsignal verändert, sondern durch die Stimme ein synthetisches Signal moduliert. Das Stimmsignal ist also der Modulator und das zu modulierende Signal der Carrier. Auch mit einem Vocoder lässt sich eine Mehrstimmigkeit erzeugen. Allerdings klingt das Ausgangssignal immer nach dem verwendeten Carrier und alles andere als menschlich. Vocoder-Effekte werden deshalb oft mit Roboterstimmen assoziiert. Ursprünglich sollten Vocoder zur verschlüsselten Sprachübertragung beim Militär dienen.

Das berühmteste Beispiel stamm sicherlich von Kraftwerk und dem Song „Die Roboter“:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Vocoder-Effekte gibt es zahlreiche und Plug-ins gehören zum Grundstock jeder DAW. Kostenlos gibt es den TAL Vocoder, der einen Vintage-Vocoder emuliert:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Talkbox

Die Talkbox gehört wie der Vocoder zu den Effekten, die nicht die Stimme verändern, sondern bei denen die Stimme ein anderes Signal moduliert. Das geschieht über eine Verstärkung des zu modulierenden Signals und durch die Schallwandlung über einen Druckkammertreiber in Schallwellen. Diese Schallwellen gelangen über einen Schlauch in den Mund, wo sie durch die Mundstellung und die Position der Zunge moduliert werden. Die Mundhöhle ist also genau wie beim Sprechen ein sich verändernder Resonanzraum. Um den so veränderten Schall wieder aufzunehmen, wird ein Mikrofon benötigt. Der Talkbox-Effekt ähnelt einer Filterung des Signals mit modulierter Cutoff-Frequenz und Resonanz. Ein verwandter Effekt ist der Wah-Effekt eines Wah Wah-Pedals. Viele Effektgeräte bieten deshalb einen Talkbox-Effekt an, der aber im Prinzip nicht viel anders funktioniert als ein Autofilter, das hauptsächlich die Formantfrequenzen moduliert.

Talkbox-Effekte gibt es als Plug-in-Emulation für die DAW, zum Beispiel den Antares Articulator.

Emulationen des Effekts gibt es auch als Effektpedal, zum Beispiel von Boss den Boss VO-1 Vocoder, der einen Talkbox-Effekt enthält, oder das Pedal TC-Helicon Talkbox Synth. Nichts geht jedoch über eine richtige Talkbox: Hier wären das MXR M222 Talkbox Pedal und die Rocktron Banshee 2 Talkbox zu nennen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kombinationen aus Vocal-Effekten

So richtig Spaß machen Vocal-Effekte, wenn man sie kombiniert. Nun gibt es einige Vocal-Prozessoren am Software- und Hardware-Markt, die eine große Fülle an Effekten bieten und eigentlich keine Wünsche mehr offen lassen. Ein interessantes Plug-in ist iZotope Vocalsynth. Vocalsynth vereint alle hier vorgestellten Effekte in einem einzigen Plug-in.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Doch auch Hardware Vocal-Prozessoren wie der Boss VE-8, Roland AIRA Compact E-4 Voice Tweaker, die TC-Helicon Perform-Serie und VoiceLive 3 Extreme oder die Zoom V3 und V6 Vocal-Prozessoren machen einen guten Job und bringen viele dieser Effekte auf die Bühne. Manche dieser Geräte bieten noch die klassischen Vocal-Effekte Kompressor, EQ, Hall und Delay sowie einen Looper. Manchmal ist sogar ein weiterer Instrumenteneingang mit dabei, der zum Beispiel den Anschluss einer Gitarre ermöglicht. Großer Beliebtheit erfreuen sich diese Alleskönner deshalb bei Straßenkünstlern.