Test: Waves StudioVerse, Mixing Chain Community

Schneller mixen geht nicht

Im März dieses Jahres sorgte der beliebte Software Plug-in Hersteller Waves für Furore, denn gleich zwei Produktneuheiten wurden vorgestellt, wovon eine die andere total überschattete. Die Rede ist von Waves Creative Access, das neu erhältliche Abo-Modell, das in zwei Varianten zur Verfügung steht:

1. Waves Essential, das über 110 der essenziellsten Waves Plug-ins enthält und 12,50 USD im Monat oder 149,99 USD im Jahr kostet, alle Updates und Upgrades im Abo-Zeitraum inklusive

und

2. Waves Ultimate, das über 230 und damit alle Waves Plug-ins enthält und 20,83 USD im Monat oder 249,99 USD im Jahr kostet und auch hier inklusive aller Updates, Upgrades und Produktneuheiten, die im Abo-Zeitraum dazukommen, aufwartet.

Der Aufschrei in der Community war riesig, denn in diesem Zuge sollte gleichzeitig der Einzelbezug der Plug-ins eingestampft werden. Kurze Zeit später ruderte Waves jedoch zurück und bietet seitdem nun beide Modelle parallel an. Und obwohl es in diesem Test um das in der obigen Diskussion etwas untergegangene neue Produkt StudioVerse gehen soll, hängen beide Produkte doch auch irgendwie unmittelbar miteinander zusammen, aber dazu in diesem Test mehr.

Waves StudioVerse

Das neue Waves StudioVerse ist eine Weiterentwicklung des beliebten Waves StudioRack, ein Plug-in, das es ermöglicht, individuelle Plug-in-Ketten zu erstellen und diese über Macro-Regler anzusteuern.

Mit StudioVerse bekommt man Zugriff auf Tausende von der Community erstellte Plug-in-Ketten, darunter wie von Waves gewohnt, auch namhafte Produzenten und Mix- und Mastering-Ingenieure. Dabei kann man diese nicht nur durch Eingabe von Keywords und Suchphrasen durchsuchen, sondern auch mit Hilfe von KI die Spur analysieren, auf der man eine Plug-in-Chain anwenden möchte, um sich so von StudioVerse die passenden Plug-in-Kombinationen automatisiert vorschlagen zu lassen.

Und hier kommt dann doch wieder Waves Creative Access ins Spiel. Denn natürlich lassen sich nur die Plug-in-Presets ausführen, deren Plug-ins man auch vollständig besitzt. Da wahrscheinlich die wenigsten Waves Nutzer alle Einzellizenzen aller Waves Plug-ins besitzen, ist Waves Creative Access dann doch die im ersten Moment günstigere Alternative. Denn bereits mit einem erschwinglichen monatlichen Abo bekommt man Zugriff auf alle erhältlichen Waves Plug-ins.

Die Software Waves Central

Egal, ob man nun lieber Einzellizenzen verwalten oder ein Waves Creative Access Abo abschließen möchte, an Waves Central kommt man nicht vorbei. Die Installations-Software hilft beim Verwalten und Aktualisieren aller Plug-ins.

Nachdem der Installationsprozess der Plu-gins und die Aktivierung der Lizenzen oder des Abos abgeschlossen ist, kann es auch schon losgehen. StudioRack kann als MONO, MONO/STEREO oder STEREO Instanz als Insert-Plug-in in jede DAW geladen werden. Ich persönlich nutze Cubase 12 Pro.

Für diesen Test nutze ich ein Vocal-Sample der Bloom-Library, die in Cubase 12 Pro enthalten ist.

Schritt 1: Analysieren des Ausgangsmaterials

Im Handumdrehen lässt sich jedes Ausgangsmaterial analysieren. Dazu einfach auf das Wellenform-Icon neben dem StudioVerse Suchschlitz klicken und die Audiospur in der DAW am besten im Loop abspielen. Alles Weitere passiert automatisiert im Hintergrund und Handumdrehen.

Schritt 2: Auswahl der passenden Plug-in Chain Presets

Nach der Analyse erscheinen unterhalb der Suchleiste alle gefundenen Plug-in Chain Presets, aus denen man sich das passende auswählen kann. Über die Macro-Regler links daneben lassen sich dann Macro-Einstellungen vornehmen, die auf mehrere Plug-ins gleichzeitig Einfluss nehmen.

So einfach ist im Kern die Bedienung von StudioVerse und durch die Vielzahl an enthaltenen Plug-in Chain Presets finden sich für alle Arten von Audiospuren passende Einstellungen.

Hier mal ein Auszug aus den Presets, die basierend auf dem unbearbeiteten Vocal-Sample von StudioVerse vorgeschlagen wurden:

Gefällt nun ein Preset, so kann man sich dieses über das Herz-Icon merken oder auch weitere Optionen durch Klick auf die rechte Maustaste aufrufen. Dazu zählen die vier Optionen:

das Preset zu teilen das Creator Profil des Presets auf der waves.com Seite aufzurufen sich die in der Chain befindlichen Plug-ins auf waves.com anzeigen zu lassen oder eine Fehlermeldung zu tätigen

Besonders die Funktion, sich die in der Chain befindlichen Plug-ins auf waves.com anzeigen zu lassen, finde ich nützlich, gerade wenn man sich gegen ein Abo-Modell und für den Kauf von Einzellizenzen entscheiden möchte.

Advanced Ansicht in Waves StudioVerse

Aber natürlich lassen sich nicht nur die Macro-Regler bedienen, sondern ihr könnt auch ganz granular in jedes einzelne Plug-in eintauchen und dort Einstellungen vornehmen. Das passiert dann wahlweise über die Ansichten „Rack“ oder „All“, die ihr links außen in der Reiter-Navigation auswählen könnt. Durch Klick auf die Leiste mit dem jeweiligen Plug-in Namen öffnet sich dann das entsprechende Plug-in in einem eigenständigen Fenster.

Edit

Auch einzelne Parameter, die den Macro-Reglern zugewiesen sind, lassen sich über die EDIT-Page editieren. So kann eingestellt werden, in welcher Control-Range-Regler beeinflusst werden sollen, in welcher Richtung sich die Regler zueinander bewegen sollen und ab welcher Range des Macro-Reglers, die Parameter greifen sollen. Sieht im ersten Moment etwas komplex aus, ist aber doch recht selbsterklärend.

Durch Klick auf den ASSIGN-Button im Hauptfenster könnt ihr ganz einfach Regler einzelner Plug-ins einem Macro-Regler zuweisen.

Parallel und MultiBand Split

Auf den ersten Blick können bis zu acht Plug-ins in das StudioRack geladen werden. Um das zu erweitern, gibt es einen Trick: die beiden Optionen Parallel und MultiBand Split. Mit deren Hilfe lassen sich weitere Plug-ins parallelschalten.

Das besondere bei MultiBand Split ist, dass man die Plug-ins dann vordefinierten Frequenzbändern zuordnen kann, was natürlich noch mehr kreatives Potential bietet und auch eine interessante Option ist, um zum Beispiel ein Plug-in mit unterschiedlichen Einstellungen auf die verschiedenen Frequenzbänder zu verteilen.

Weitere Highlights

Neu ist auch, dass nicht nur Waves eigene Plug-ins in StudioRack verwendet werden können, sondern auch Plug-ins von Drittherstellern. Dadurch erweitert sich der Funktionsumfang umso mehr, auch wenn die bei Waves verfügbaren Plug-ins wirklich keine Wünsche offen lassen.

Der weitere dadurch beworbene Vorteil ist, dass man Sessions in unterschiedlichen DAWs öffnen kann, in denen StudioRack verwendet wird.

Unter den gefeaturten SutdioVerse Plug-in Chain Preset Creators finden sich wie oben bereits erwähnt sehr namhafte Produzenten und Toningenieure, darunter Andrew Scheps, Manny Marroquin, Chris Lord-Alge, Young Guru, Abbey Road Studios, Lu Diaz, Tony Maserati, Jacquire King, Neal H. Pogue und viele, viele mehr. Aber auch die Community ist dazu aufgerufen, eigene Plug-in Chains zu erstellen und mit allen zu teilen.