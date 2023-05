Geniune Software GSi Model D6, Physical Modeling Plug-in

Beste Clavinet Sounds

Es gibt einfach gewisse Standard-Sounds, die man als Keyboarder benötigt. Akustische und elektrische Pianos sind klar, aber auch Clavinet Sounds wird man – vor allem wenn man im Funk und Soul unterwegs ist – regelmäßig einsetzen. Entsprechend findet man Clavinet Sounds in jedem x-beliebigen Stage- und Digitalpiano, doch in der Regel fokussieren sich die Herstellerfirmen eher auf A- und E-Pianos und fügen Clavinet, Harpsichords etc. als nette Beigabe dazu. Möchte man mehr aus den Sounds herausholen, geht der Blick dann schnell in Richtung Software. Und Genuine Software bietet mit dem neuen GSi Model D6 nun ein Physical Modeling Plug-in an, das sich auf Clavinet Sounds spezialisiert hat.

Geniune Software GSi Model D6

Zunächst ein Blick zurück: In den 1950er-Jahren entwickelte der deutsche Erfinder Ernst Zacharias eines der „schrägsten“ Keyboards aller Zeiten. Eigentlich sollte am Ende der Entwicklungsphase ein tragbares Cembalo stehen – heraus kam dann aber eines der meistgenutzten Keyboards in der Pop- und Rockmusik. „Superstition“ von Stevie Wonder ist mit Sicherheit eines der bekanntesten Musikstücke, in dem ein Clavinet vorkommt, aber auch viele Kriminalfilme und TV-Sendungen der 70er- und frühen 80er-Jahre bekamen mit einem Hohner Clavinet den passenden Sound verpasst. Egal ob clean oder mit allerhand Effekten versehen, der Wiedererkennungseffekt des auf einem Satz von 60 Saiten und zwei Humbucker-Tonabnehmern basierenden Instrument ist groß.

Mit GSi Model D6 widmet sich Genuine Software nun diesem Instrument. Dabei basiert das Physical Modeling Plug-in laut Hersteller auf demselben Code, der auch den GSi Gemini und den Crumar Seven sowie den Crumar Mojo 61 antreibt. Allerdings um einige weitere Parameter ergänzt, um den Klang des Instruments noch etwas vielseitiger zu gestalten und an den persönlichen Geschmack anpassen zu können.

Hier das offizielle Video zum Plug-in:

Hier ein (englisch-sprachiger) Überblick über die Features der Model D6 Plug-ins:

Physical Modeling engine (no samples)

Full Polyphony (60 strings)

Authentic string sympathetic resonances

Authentic recreation of the 4 D6 filters

Two Pickups with adjustable positions

Authentic damper lever

String quality setting

Hammer Tip quality setting

Wool damper quality setting (Release length)

Responds to pitch bender (Whammy bar mod)

Responds to aftertouch (string tapping overpressure)

Built-in Wah-Wah effect modeled after the famous JH-1 pedal

pedal Wah-Wah can be modulated by LFO, Dynamics or via Midi CC message

Built-in Phaser effect modeled after the famous Phase 90 pedal

pedal Built-in Amplifier simulator with 5 models (Twin, JCM, AC, RJC and Bass)

Amp Distortion and pickup feedback

Built-in Stereo Delay effect

Built-in Stereo Reverb effect

Built-in programmer with unlimited Programs

Embedded user’s‘ manual

Available as Stand-alone application and audio plugin

Very low CPU and RAM usage

Erhältlich ist das GSi Model D6 Plug-in für Windows, macOS und iPad. Standalone oder als VST, VST3, AU und AU V3 Plug-in. Der Preis für die Windows/macOS Version beträgt 61,- Euro, im App Store kostet die Software 19,99 US-Dollar.