Test: Analogue Solutions Ample Synthesizer

Modulationsverknüpfungen per Pin-Matrix

Analogue Solutions ist ein britischer Hersteller von Synthesizern und Eurorack Modulen auf analoger Basis mit 25 Jahren Erfahrung. Die Geräte waren und sind immer charakteristisch und pur im Klang und Umsetzung.Der Analog Solutions Ample ist ein vollständig diskret aufgebauter Analogsynthesizer mit einer Pin-Patch-Matrix, einem analogen Stepsequencer mit Echtzeitkontrolle, CV-Touch Strip Pads und einem analogen Echoeffekt.

ANZEIGE

Im Analogue Solutions Ample sind Bausteine mehrerer Geräte von Analog Solutions in einem Gerät zusammengefasst worden. Die Soundelemente wurden vom Fusebox Synthesizer übernommen, die Patch-Punkte stammen aus der Concussor Eurorack Modul-Serie, die Pin-Matrix wurde in ähnlicher Form schon im Vostok Synthesizer verbaut, das Echo wurde dem Dr. Strangelove Effekt entnommen und der Sequencer und die CV-Pads waren bereits Teil des Generator Sequencers.

Diese Elemente wurden in einem massiven weiß beschichteten Desktop-Gehäuse vereint. Da das Gerät stolze 54 cm breit ist, kann es nicht in ein 19 Zoll Rack verbaut werden. Wie bei anderen Desktop-Synthesizern von Analog Solutions steht auch hier die Abdeckplatte allseitig über das Gehäuse hinaus. Die festsitzenden Metallpotentiometer sind von hoher Qualität, laufen sehr smooth und sind laut Hersteller vollständig gegen Staubeintritt versiegelt. Die Potentiometerkappen mit Aluminiumkopf sind ebenfalls von hoher Qualität, die hinterleuchteten Kappen des Patternators und des Interval Generators, die schon im Impulse Command verbaut wurden, haben etwas mehr Spiel. Ein optischer Hingucker sind natürlich die 6 goldbeschichteten Touchpads, die auf einer kleinen auf das Gehäuse aufgeschraubten Platine sitzen. Diese Platine ist leider scharfkantig, wenn man im Eifer des Gefechts nicht genau die Pads trifft, ist das Erlebnis haptisch unerfreulich. Erfreulich ab er der erste Gesmteindruck – man hat nach dem Auspacken ein sehr beeindruckendes und hochwertiges Stück Hardware vor sich am Studiotisch stehen.

Affiliate Links Analogue Solutions Ample Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.799,00€ bei

Weiterhin in der Verpackung befinden sich ein externes Netzteil, zwei Patch-Kabel und ein Säckchen mit je 5 schwarzen, roten und blauen Pins für die Matrix.

Also alles angeschlossen, mit MIDI zur DAW verbunden und Power-Switch auf on. Voller Erwartung greift man in die Tasten, drückt die Pads und startet den Sequencer des Ample und hört erst einmal – nichts. Verwundert ein Blick ins Manual – hier findet sich die Erklärung. Im Ample ist fast nichts vorverdrahtet. Alle Audio- und Steuersignale laufen in der Pin Matrix zusammen. Ist dort nichts gepatcht, macht der Ample keinen Mucks. Also einmal die Audioausgänge der Oszillatoren in der Matrix in das VCF gepatcht. Es tönt. Nachdem das geklärt ist, werfen wir einmal einen Blick auf die Bausteine dieses monophonen Analogsynthesizers.

Analogue Solutions betont im Manual mehrfach, dass das Gerät kompromisslos bis auf den 16 Bit DAC zur MIDI-CV-Konvertierung voll analog aufgebaut ist. Als Vorbild dienten dabei Schaltungen aus den 1970er-Jahren. Im Ample sind auch die Hüllkurvengeneratoren und der Sequencer voll analog aufgebaut, mit all den kleinen natürlichen Schwankungen, die diese Schaltungen eben aufweisen. Sehr schön auch der Hinweis im sonst kompakten und trockenen Manual, dass der Entwickler Tom Carpenter Musiker ist, das Gerät mit Fokus auf musikalische und kreative Prozesse entwickelt wurde und dass keine „Anzugträger“den Entwicklungsprozess beeinflusst haben.

Die drei Oszillieren des AMPLE-Synthesizers

Die drei VCOs der Oszillating-Sektion erfüllen im Analogue Solutions Ample die im Manual geweckten Erwartungen. Druckvoller, roher Analogsound. Analog Solutions empfiehlt zumindest 5 Minuten Aufwärmzeit, dann sind die Oszillatoren stimmstabil, ein generelles Durchstimmen zu Beginn der Session wird empfohlen. Die drei VCOs sind identisch aufgebaut, beginnend mit dem Tuning-Potentiometer. Dieses ist mit einer größeren Potikappe ausgestattet als die anderen Drehregler. Dadurch und der guten Qualität der Potentiometer geschuldet, lassen sich auch feine Schwebungen sehr präzise einstellen. Mit dem PW-Regler kann die Pulsbreite der Rechteckschwingung eingestellt werden. Die möglichen Schwingungformen Sägezahn, Rechteck und Dreieck werden über einen Drehschalter ausgewählt. Ein Level-Regler rundet die Oszillator-Sektion ab. Wie bei einem berühmten Vorbild aus den 70ern lässt sich Oszillator 3 vom MIDI-to-CV-Input entkoppeln und kann frei laufen und somit als LFO verwendet werden. Entsprechende Patch-Punkte zur Abnahme der Dreieck- und Rechteckschwingung sind vorhanden.

ANZEIGE

Ancillary – Ergänzendes

Zusätzlich zu den 3 Oszillatoren sind noch ein Rauschgenerator mit weißem Rauschen und ein Suboszillator zu VCO 3 in Form einer um eine Oktave tiefergelegten Rechteckschwingung zumischbar. Auch diese Signalquellen müssen in der Pin-Matrix zum VCF in gepatcht werden, damit sie hörbar sind. Zuletzt ist auch eine Ringmodulationsschaltung verbaut. Der X-Input ist dabei fix mit dem Ausgang des VCO 3 verbunden, der Y-Input kann in der Pin-Matrix frei gepatcht werden.

VCF, Contouring , VCA und Echo-Sounds

Das fix an den Ausgang des VCA gepatchte 24 dB/Oct. Lowpass-Ladder-Filter klingt für meinen Geschmack sehr gut und deckt von cremig bis zu heftiger Selbstoszillation den Bedarf gut ab.

Auch die beiden ADSR-Hüllkurvengeneratoren des Analogue Solutions Ample sind sehr gut ausbalanciert. Sie haben einen sehr knackig kurzen Attack für Perkussives, können aber auch sehr schöne lange Releases erzeugen. Beide Hüllkurven können vom MIDI-Input getrennt werden, der interne Sequencer kann sie gesondert triggern.

Der nach dem Filter hardgepatchte VCA kann über die Hüllkurve 2 oder direkt über den MIDI/Gate Note on/off moduliert werden. Für Freunde von Drones ist auch eine always-on Stellung möglich.

Final ist im Signalpfad nach dem VCA fix ein analoges LoFi-Retro-Style-Echo/Delay verbaut, das seiner Bezeichnung alle Ehre macht. Schade einzig, dass es sich dabei um ein Mono-Delay handelt – der Ample hat einen vollstöndig monophonen Signalpfad und daher auch „nur“ einen Mono-Audioausgang.

Der Interval Generator

Durch Berühren der vergoldeten Touch-Pads wird eine Kontrollspannung, deren Wert mit dem darüberliegenden Potentiometer eingestellt werden kann, an die entsprechende Spalte der Pin-Matrix gesendet. Dort kann diese z. B. dem Filter-Cutoff oder der Tonhöhe jedes der 3 Oszillatoren und der Pulsbreite von VCO 1 zugewiesen werden. Man kann so bei laufendem Sequencer Notenwerte transponieren oder den Cutoff des Filters schrittweise modulieren. Im Hinterkopf sollte man stets behalten, dass die Pads immer nur CVs ausgeben und keine Triggerfunktion haben.

Der Patternator des Analogue Solutions Ample

Ein live modulierbarer analog Sequencer

Der Patternator des Analogue Solutions Ample ist ein im Grunde simpler analoger Step-Sequencer mit bis zu 16 Steps, der sowohl zur Erstellung von Tonsequenzen als auch zur schrittweisen Modulation von Parametern herangezogen werden kann. Er sendet parallel zwei Steuerspannungen, die entsprechend gepatcht werden können. Diese werden über die 16 hinterleuchteten Potentiometer eingestellt. Die Länge der Sequenz kann durch Verschieben der Start- und Endpunkte live bei laufendem Sequencer angepasst werden. Der Sequencer sendet natürlich auch Gates, die die Hüllkurvengeneratoren triggern können. Diese können aber nicht durch Druck auf die 16 Regler gesetzt werden, der Ansatz von Analog Solutions ist außergewöhnlich, aber sehr kreativ. Steps werden über die 4 Beat-Regler eingestellt. Jeder der Regler repräsentiert eine Viertelnote in den maximal 4 möglichen Takten oder maximal 16 Events. Je nach Reglerstellung aktiviert Regler 1 Event 1, 5, 9 und 13, Regler 2 Event 2, 6, 10 und 14 und so weiter. Da man auch diese Parameter auch bei laufendem Sequencer schrauben kann, sind im Nu sehr lebendige Patterns erstellt und laufend angepasst. Die Geschwindigkeit kann dabei intern oder über eine externes analoges Signal (Clock, Gate oder Trigger) geregelt werden.

MIDI-Clock ist nicht vorgesehen, allerdings kann der Sequencer über Senden von MIDI-Note-Zero immer um einen Schritt weitergeschaltet werden. Da diese Noten in der DAW ja frei gesetzt werden können oder über Verwendung eines Hardware-MIDI-Sequencers mit Probability oder Substeps an den Ample gesendet werden können , eröffnen sich da in Verbindung mit den 4 Beat-Reglern und den Range-Reglern sehr kreative Möglichkeiten. Final zu erwähnen ist noch, dass über die drei Buttons der Sequencer-Sektion der Sequencer einen Schritt weitergeschaltet werden kann, die Anzeigen der LEDs des Sequencers anpassbar sind und dass auch ein Snare-Drum-Mode aktivierbar ist, der einen über einen Patchpoint abrufbaren Snaredrum-Sound in 16 wählbaren Patterns abspielen kann.

Die Pin-Patch-Matrix und die Patch-Punkte

Wie schon mehrfach angedeutet, werden in der Pin-.Patch-Matrix Audiosignale wie auch Steuerspannungen gepatcht. Die Verbindung der Patch-Punkte erfolgt über Einstecken der farbig codierten Pins. Die Farbgebung dient dabei nicht nur der Orientierung, die Pins haben unterschiedliche Widerstandswerte und können das Signal somit abschwächen. Die schwarzen Pins haben keinen Widerstand, die roten Pins weisen 10 kOhm, die blauen 100 kOhm Widerstand auf.

Sonst ist die Pin-Matrix weitgehend selbsterklärend, solange man berücksichtigt, dass entlang der X-Achse die Ausgänge anliegen und an der Y-Achse die Ausgänge. Die Einstecktiefe der Pins ist im übrigen tief genug, dass auch gezogene Pins stehenbleiben, man kann sie also auch als „Schalter“ verwenden.

Die seitlichen Patch-Punkte ermöglichen die Einbindung in ein Modularsystem und erweitern die Soundpalette des Ample. Rechts am Gehäuse liegen Audiosignale an, links Steuerspannungen. Eingänge sind dabei mit einem Punkt gekennzeichnet.

Die Buchsen der Pins haben einen Durchmesser von 2,5 mm, die seitlichen Patch-Punkte den Eurorack-kompatiblen Durchmesser von 3,5 mm. Prinzipiell wäre auch ein Patchen zwischen der Pin-Matrix und den seitlichen Patch-Punkten möglich, wenn man sich entsprechende Adapterkabel lötet.

Der Analogue Soloutions Ample im Einsatz

Hat man die ersten Einstiegshürden überwunden, kommt sehr schnell Freude auf. Knackige, druckvolle analoge Bässe und Sequenzen gehen mit dem Ample sehr leicht von der Hand, der Klang ist hochwertig analog und präsent und braucht wenig Nachbearbeitung im Mix. Kombiniert man über MIDI-Note-Zero weitergeschaltete Sequenzen mit den Möglichkeiten der Beats und Range-Regler, gelingen sehr spannende Sequenzen, die man mit den Pads live transponieren kann – oder man „spielt“ Filtermodulationen. Auch Drumsounds gelingen dank dem Rauschgenerator.

Der Ample ist definitiv ein Spezialist und kein Allrounder, er kann simpel aber auch sehr komplex eingesetzt werden, in jedem Fall ist er für Freunde analoger Sequenzen und Sequencer-Sounds eine Fundgrube.

Der Ample-Synthesizer on YouTube