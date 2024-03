Test: Korg KingKORG NEO, virtuell-analoger Synthesizer

Alter Synth im neuem Gewand

Der Korg KingKORG NEO ist ein polyphoner Synthesizer mit virtuellanaloger Klangsynthese, also ein sogenannter VA-Synthesizer. 2013 erschien die Erstausgabe des Korg KingKORG. „Ist das der neue König unter den VA-Synthesizern,“ fragte unser Autor Synthman in seinem Test, um am Ende zum Schluss zu kommen: Nein, dazu reicht es dann doch nicht, trotz solidem Grundklang, gutem Bedienkonzept und echter Vacuum-Röhre. Nun kommt eine verbesserte Variante auf den Markt. Was hat sich in den letzten 11 Jahren also getan?

Nachdem man sechs Jahre später schon mal eine schwarze Version des KingKORG nachgereicht hatte, unternimmt Korg nun einen neuen Anlauf, um sich mit dem optisch komplett überarbeiteten Korg KingKORG NEO auch noch die Königswürde zu verdienen. Was aber sonst noch ist neu am NEO außer seines Looks? Lohnt sich für Besitzer des Vorgängers der Umstieg?

Für alle, die nackte Zahlen und Fakten mögen, gibt es hier kurz die „Hard Facts“, auf die ich aber gleich noch einmal etwas genauer eingehen werde. Also: Der KingKORG NEO ist ein kompakter virtuell-analoger Synthesizer mit 37 anschlags- und release-dynamischen Tasten in Originalgröße, dessen Klangerzeugung – wie schon beim Vorgänger – auf der eXpanded Modeling Technology (XMT) basiert. Er ist immer noch 24-stimmig (verteilbar auf zwei Timbres, als Split oder Layer), besitzt drei Oszillatoren für jede Stimme (138 Typen), ein Filter (18 Typen) sowie jeweils zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren und LFOs, EQ sowie drei Effekt-Programme mit je 6 Typen. Außerdem mit dabei sind ein 18-Band-Vocoder und ein Arpeggiator mit bis zu 8 Steps und mit 6 Typen. Der Preis des Korg KingKORG NEO liegt aktuell bei 1.099,- Euro.

Die Anschlüsse des Korg KingKORG NEO

Bis auf den schon erwähnten XLR-Anschluss für das Schwanenhals-Mikrofon und die große Klinkenbuchse für den Kopfhörer befinden sich sämtliche Anschlüsse auf der Rückseite des Gehäuses. Hier hat sich im Vergleich zu Ur-Version wenig geändert, lediglich der CV-Gate fehlt. Geblieben sind (dankenswerterweise) die beiden 5-poligen MIDI-Buchsen, zwei Pedalanschlüsse für Dämpfer und Fußschalter, zwei Mal Audio-Out (große Klinke) und eine USB-Buchse, immer noch im alten (oder besser: doch schon sehr in die Jahre gekommenen) USB-B-Format, gedacht für den Datenaustausch mit dem Computer. Apropos Datenaustausch: Einen eigenen Editor für den KingKorg bietet Korg noch immer nicht an, den gab es bisher nur für den Vorgänger gegen Bares bei einem Drittanbieter (Soundtower, 50,- Euro). Für den Vorgänger gab es von Korg immerhin eine kostenlose Librarian-Software; auf der Produktseite vom NEO ist davon bisher nichts zu sehen.

Das Kabel des Netzteils kann beim NEO mit einem Haken gesichert werden, der eckige Netzschalter muss länger gedrückt werden, damit er reagiert, um versehentliches Ausschalten zu verhindern.

Korg KingKORG NEO ausgepackt und Zubehör

Der Korg KingKORG NEO kommt in einem recht großen, aber dafür doch erstaunlich leichten Paket. In dem dann die eigentliche Verpackung steckt – schlicht silbern, mit Risszeichnung und praktischem Tragegriff, aus der ich dann den Synthesizer befreie. Der mit seinen Maßen von 565 x 338 x 92 mit etwas Wohlwollen (zumindest von seiner Größe her) auch noch als Bordgepäck im Flugzeug durchgehen würde. Oder im Koffer mit einem Gewicht von 3,1 kg auch nicht für Übergewicht sorgt. Womit der NEO schon mal mehr als nur halb so schwer wie sein Amtsvorgänger ist, der mit 7 kg aber nun auch kein Schwergewicht war. Wenn ich da meinen alten MaxiKorg sehe, mit 44 Tasten und 24 kg. Aber ok, das war eine ganz andere Zeit. Ebenfalls mit im Paket ist ein Schwanenhalsmikrofon mit XLR-Anschluss für den Vocoderbetrieb. So ähnlich wie das, was es damals schon für den MicroKorg XL gab, allerdings gut 10 cm länger als dieses, was schon recht praktisch ist. Als Netzteil gibt es das Korg KA-390 (12 V, 2,5 A), Einzelpreis 39,- Euro – die typische „Wandwarze“. Ich bin ja immer noch ein großer Fan von Netzteilen, die im Gehäuse verbaut sind, die mit dem Kaltgerätestecker.

Außerdem mit dabei: Die üblichen Garantiebestimmungen und Sicherheitshinweise, ein Quickstartguide auf Spanisch und Englisch und ein „Free Download Coupon“ zum Download eines nicht näher bezeichneten KORG Software Bundles, das mir „Make Music straight away verspricht“. Enthalten sind:

Korg Gadget 2 LE (40 kleine Synthies und Drum-Machine – Mac, iOS)

Korg Module (Natural Grand Piano – iOS)

TuneCore (50 % Discount Coupon)

iZotope Ozone Elements (Mac, PC)

Drei Monate Skoove Premium

M1 LE (Software Synthesizer)

AAS Pack mit „Lounge Lizard Session“ (Physical Modeling Sound Module), „Ultra Analog Session“ (Analog Modeling Synthesizer), „Strum Session“ (Physical Modeling Software Synthesizer)

Reason+ 90 Tage Free Coupon

UVI Digital Synsations Vol. 1 (Digitale Synthesizer-Sounds der 90er, iLok benötigt)

Ein durchaus fettes Paket also, das weit über die üblichen Beigaben hinausgeht – selbst wenn man die Trial-Versionen mal abziehen mag. Zur Eingabe des Codes und zum Download ist übrigens kein Korg-Nutzerkonto erforderlich. Erfreulich.

Die Klangarchitektur des Korg KingKORG NEO

Als Analog Modeling Synthesizer erzeugt der KingKORG NEO seine Sounds mithilfe eines DSP, wobei analoge Standard-Schwingungsformen mit der samplebasierten PCM- und DWGS-Technik kombiniert werden. Wie sein Vorgänger auch werden die Klänge des NEO dabei mit der eXpanded Modeling Technology (XMT) produziert. „Unter der Haube“ röhrt also (fast) unverändert eine gut zehn Jahre alte Engine. „Fast“, weil es doch einige kleinere Änderungen gibt, beispielsweise im Bereich der drei Oszillatoren. So hatte der alte King 126 Typen (32 Analog und Rauschen, 64 DWGS, 30 PCM plus MIC IN), der King NEO dagegen 137 Typen (32 Analog und Rauschen, 40 DWGS, 65 PCM plus 1 MIC IN) – also 24 DWGS (Digital Waveform Generator System) weniger, dafür aber 35 PCM (Pulse Code Modulation) mehr. Ob und wie sich das auf den Klang auswirkt, werde ich im Praxisteil checken. Die drei Oszillatoren können frei mit Klängen belegt werden, es gibt aber auch stimmige Preset-Kombis. Bei 137 Typen (bzw. 138, wenn man den MIC IN mitzählt) ist die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten jedenfalls sehr beachtlich. Zudem finden sich – neben den Grundschwingungsformen – auch einige Unisono und Dual Waves (die sich z. B. detunen lassen und damit für sich schon zwei Stimmen erzeugen), die den Sound noch fetter machen und nach mehr klingen. Erwähnenswert ist auch, dass sich auch das Mikrofonsignal als Klangquelle wählen und mit den Oszillatoren mischen lässt. Was dann schon einen sehr speziellen Sound generiert. Auch das gab es allerdings auch schon bei der Erstausgabe. Der King NEO ist zweifach timbral, es können zwei Timbres geschichtet oder an einem einstellbaren Punkt gesplittet werden.

Nach dem Mixer folgt das Filter mit seinen vom alten KingKORG bekannten 18 Filtertypen (7 LPF, 5 HPF, 6 BPF), darunter Nachbildungen alter analoger Filter aus den 70ern und 80ern, wie MS-20, Oberheim oder Prophet, aber auch den der TB-303. Für die gepflegte Modulation gibt es zwei LFOs und zwei Hüllkurvengeneratoren. Über sechs virtuelle Patch-Verbindungen kann ich überdies Steuersignale auf andere Klangparameter routen und so mit dem LFO auch Cutoff-Frequenzen oder was auch immer beeinflussen, das ist schon sehr vielseitig. Als Quellen eignen sich beispielsweise Keytrack, EG, LFO, Velocity, Pitchbend oder Joystick, als Ziel zum Beispiel dann Cutoff, AmpLevel oder Stereoposition.

Bei den internen Effekten fährt der NEO einiges an Master- und globalen Effekten auf. Darunter befinden sich die „üblichen Verdächtigen“ aus der Flanger-Chorus-Phaser-Liga, aber auch etwas ungewöhnlicherer Stuff wie Decimator oder Gt.Amp. Es gibt jeweils drei Effektsektionen für die Master-Effekte, die für jedes Programm individuell editiert und gespeichert werden können (PRE FX, MOD FX sowie REV/DELAY), die globalen Effekte sind in die Sektionen TUBE und EQ unterteilt. Auch hier finden sich keine Änderungen gegenüber dem Vorgänger – eben abgesehen von der Tatsache, dass die Röhre gestrichen wurde. Die Qualität der Effekte ist ok, lediglich der Hall fiel in meinen Ohren durch.

Nichts Neues auch beim 16-Band-Vocoder. Der war schon damals ein richtig cooles Feature (geboren im MicroKORG), ist es auch heute noch und hat alles, was man für die Erzeugung der Vocoder-Effekte quer durch die Musikgeschichte benötigt. Insofern ist das mit dem „nichts Neues“ auch kein Beinbruch. Der Arpeggiator mit seinen bis zu 8 Steps und 6 Typen hätte nach all der Zeit aber gern ein wenig aufgewertet werden können, gegen ein paar Steps mehr hätte sicherlich niemand etwas einzuwenden gehabt.

Der augenfälligste Unterschied zum Vorgänger ist natürlich die Bauform. War der alte König noch im klassischen Synthesizer-Look gefertigt – was sich den Maßen 1027 x 313 x 96 mm niederschlug – ist der NEO mit 565 x 338 x 92 mm deutlich kürzer, aber nur unwesentlich tiefer ausgefallen. Kürzer? Heißt das …? Ja, richtig, statt 61 Tasten gibt es beim NEO nur noch deren 37, also zwei Oktaven weniger, vergleichbar mit dem Korg Wavestate MKII, dem opsix MKII, dem Modwave MKII oder dem Korg Modal Cobalt 8. Dafür mag es vielleicht gute Gründe geben, nur fällt mir gerade keiner ein. Damit er kompakter ist? Ich habe bisher noch auf keiner Bühne gespielt, auf der nicht noch für einen halben Meter mehr Synthesizer Platz gewesen wäre. Für einen Solo-Synthie sind 37 Tasten ja ok, wie zum Beispiel der Korg Prophecy, den ich selber auch besitze (mein Moog Prodigy hat sogar nur 32 Tasten) – da hat das all die Jahre immer völlig ausgereicht. Aber ein Synthesizer, der auch Flächen- und Padsounds sowie Piano-Sounds bietet und zudem eine Split-Funktion besitzt, darf gerne, nein, muss meiner Ansicht nach mindestens 61 Tasten haben. Den King dann ohne Not zu kastrieren, halte ich für einen Fehler.

Ebenfalls ersatzlos gestrichen wurde die rein analoge Vakuumröhren-Treiberschaltung mit ihrem warmen Klang, die im alten King so schön rot hinter ihrem Fensterchen leuchtete, wenn man dem Röhren-Overdrive kräftig eingeheizt hatte. Dafür gab es eine eigene kleine Sektion mit einem Knopf zur Aktivierung, einem Boost-Schalter und einem Drive-Poti. Weggefallen ist auch das CV/Gate (Miniklinkenbuchse) zur Kontrolle analoger Synthesizer ohne MIDI-Buchse, wie etwa der MonoTribe. Auch wenn das vermutlich eher die wenigsten vermissen werden, ist das doch trotzdem schade, das hatte schon was Spezielles.

Nicht gestrichen, sondern nur umgezogen, ist die XLR-Buchse für das Schwanenhalsmikrofon. Beim alten KingKORG war die auf der Rückseite des Gehäuses untergebracht, jetzt auf dem Bedienfeld rechts in der Ecke. Was eine deutliche Verbesserung darstellt und wesentlich praktischer ist. Damit wurde ein alter Designfehler behoben, gut so. Dafür dann aber gleich ein neuer begangen: War die Kopfhörerbuchse beim Erstling links unten auf der Frontseite neben der Tastatur, unterhalb des Joysticks, ist sie jetzt ebenfalls auf das Bedienfeld umgezogen. Was bedeutet, dass das Kopfhörerkabel dann gerne mal über den Reglern, dem Joystick und der Tastatur hängt. Es sei denn, man führt es außen herum, was aber auch nicht von Dauer ist. Grund dafür ist, dass der kleine Joystick für Tonhöhe und Modulation jetzt nicht mehr neben der Tastatur angebracht ist, sondern darüber, wodurch der Platz für die Kopfhörerbuchse weggefallen ist. Und – Joystick oberhalb der Tastatur bedeutet auch, dass man bei dessen Betätigung halt immer die untersten Bass-Tasten mit der linken Hand verdeckt. Ist kein Drama, höchstens etwas gewöhnungsbedürftig, aber eben auch ein weiteres kleines „Opfer“, das die neue Kompaktheit des NEO fordert.

Die Bedienoberfläche des Korg KingKORG NEO

Die Bedienoberfläche des NEO wirkt dank der großformatigen Beschriftung der Bedienelemente aufgeräumt und übersichtlich. Statt alles nebeneinander wurde beim King-Remake zweireihig geschichtet, wodurch man die Anzeigen noch etwas besser im Blick hat. Der Look wirkt etwas moderner: Weiße Metallplatte mit weißen Knöpfen, dazu die roten LEDs und die schwarze Schrift, das hat schon was, ist aber natürlich Geschmackssache. Das alte Modell hatte ja noch die leicht goldene Platte, später kam dann eine komplett schwarze Version. Auch nicht schlecht, aber doch etwas brav. Wie gesagt: Geschmackssache.

Ansonsten gibt es aber – bis auf die weggefallenen Regler für die Röhre und die verlegten Buchsen – keine Änderungen. Dass die drei kleinen, aber gut ablesbaren OLED-Displays für Oszillatoren, Filter und Sound-Presets (16x 2 Zeichen für das Preset-Display, 128 x 64 Pixel für Oszillator und Filter) nun übereinander angeordnet sind, ist praktisch und übersichtlicher.

So klingt der Korg KingKORG NEO

Der Korg KingKORG NEO kommt – wie schon der Vorgänger – mit 200 Presets plus 100 User-Preset-Plätzen. Ich habe zwar die Preset-Liste des Vorgängers nicht vorliegen, meine aber angesichts einiger YouTube-Videos, dass Korg hier die Preset-Liste beim NEO überarbeitet hat – was auch an der neuen Sortierung der Oszillatoren liegen mag (mehr PCM, weniger DSGW).

Die Presets sind übersichtlich unterteilt in die acht Gruppen

Synth

Lead

Bass

Pad/Airy

Bell/Decay

Motion

SE/VOC

Misc

Klanglich gibt es hier zum einen die „Butter & Bread“-Sounds, an anderen Stellen zeigt der NEO aber auch, dass er auch deutlich mehr kann. So bedient man einerseits den Live-Keyboarder mit beschränktem Equipment, der sich über klassische Orgeln, Bells, Standard-Pads und Leads von der Stange freut, während es für den Klangtüftler im Studio ja gerne auch etwas ausgefallener sein darf. Und beide Parteien werden auch am Bedienfeld berücksichtigt: Auf der Bühne habe ich schnellen Zugriff auf die Effekte, Filter und die Auswahl der drei Oszillatoren, um bestehende Sounds schnell zu bearbeiten, während es bei Eingriffen am Herzen schon etwas mehr in die Tiefe der Menüstruktur geht. Für einige Aktionen hätte ich mir dann vielleicht schon einen direkteren Zugriff gewünscht – so muss ich zum Beispiel für die Tempoänderung des Arpeggiators erst die betreffende Taste plus die Shift-Taste betätigen, bevor ich mich ans Schrauben am Drehregler machen darf. Und dass ich die 18 Filter immer per Taste durchsteppen muss, statt die auf einem Drehregler zu haben, ist auch nicht so toll. Aber ok, das sind Kleinigkeiten. Ob Bühne oder Studio, Spaß macht die Bearbeitung der Presets – und auch das Erstellen eigener Sounds – in jedem Fall. Den 34-seitigen Parameter-Leitfaden und das 21-seitige Handbuch sollte man dabei aber (zumindest zu Beginn) in Reichweite haben.

Hören wir mal rein, was da alles in den Presets steckt. Die Stärken des Korg KingKORG NEO sehe ich im Synth/Lead-Bereich, aber auch die sehr dichten, atmosphärischen Pads überzeugen. Was in erster Linie an der breitgefächerten Oszillatorsektion liegt, mit gleich mehreren Versionen der Basics (Sägezahn, Rechteck, Sinus, Dreieck) gibt, die teilweise sogar schon in sich gedoppelt sind und gegeneinander verstimmt werden können. Sodass deren drei dann deutlich fetter klingen als nur drei gewöhnliche Oszillatoren. Da gibt es dann zum Beispiel neben der klassischen SAW auch die DUAL SAW, UNISON SAW, SYNC SAW, RING SAW, XMOD SAW und die VPM SAW, also noch sechs weitere Variationen, damit lässt sich arbeiten.

Klangbeispiele

Das „SuperPad“ (Prog 002, SYNTH) klingt schwer nach den späten 80ern.

Wo ich dann auch den „Anthem Stab“ (Prog 010, SYNTH) verorten würde…

..während das „DancePad“ (Prog 013, SYNTH) eher zeitlos ist.

Nomen est Omen: der „TotaBrass“ (Prog 022, SYNTH), gebaut aus zwei UNISON SAWs und einer DigiWAV. Womit ihr euch dann auch den Ohrwurm für heute abholt hättet. Gern geschehen.

„Pulzed“ (Prog 032, SYNTH): Arpeggiator mit viel Drive-Effekt:

Auch bei den Leads bedient sich der NEO gerne an großen Vorbildern und bekommt die auch recht gut hin. Hier mal zwei Beispiele dafür. Der „Lucky Lead“ (Prog 041, LEAD) stammt unverkennbar aus dem „Lucky Man“ von ELP, wobei ich während des Spielens ein wenig am Portamento geschraubt habe:

Und der „Classic Lead“ (Prog 047, LEAD) dürfte in Richtung Minimoog geschielt haben. Zusammengebaut aus zwei Saw-Waves mit Tape-Echo und dem „LPF MG“, der laut Handbuch „dem Filter eines berühmten analogen Mono-Synthesizers aus den Siebzigern nachempfunden ist“. Wer mag wohl damit gemeint sein?

Die Bässe sind fast durch die Bank recht druckvoll. Mit dem Arpeggiator kann man die z. B. gut in Szene setzen („Electrified“, Prog 072, BASS)

Während das richtige Filter verblasste TB303-Erinnerungen wachruft („Smack Bass“, Prog 097, BASS). Der Sound besteht lediglich aus einer einzigen klassischen Sägezahnschwingung, gekoppelt mit dem (von der LFO gesteuerten) LPF Acid-Filter sowie Distortion und Delay-Effekt.

Bei den Pads lässt der NEO seine Muskeln spielen. Bei „Submerged“ (Prog 102, PAD/AIRY) werden die drei Oszillatoren des Timbre A mit zwei DWGS-Schwingungsformen (SynSine 1) und einem PCM-Sound gefüllt (Huge Pad), während Timbre B mit Pink Noise und den DWGS-Sounds „Atmos Pad“ und „Rave Chord“ arbeitet. Das klingt schon mal richtig fett.

Und auch „Beyond Earth“ (Prog 116, PAD/AIRY) greift in die Vollen: Vier PCM-Sounds und ein analoger Oszillator (Unison SAW) sind dafür verantwortlich.

Bei den „Bells“ findet sich viel eher blasses Pling und Plong aus den Mallet-Marimba-Ecke, mit kleinen Ausnahmen, wie hier der Vibepluck (Prog 132, BELL/DECAY)

Die „Motions“ arbeiten oft mit zwei Timbres und setzen zuweilen auch den Arpeggiator ein. Schon etwas spezieller, aber durchaus brauchbar. Hier drei Beispiele (Prog 149 „Atmosphintro“, Prog 154 WS „Memories“, Prog 157 „Space Lullaby“)

Noch spezieller sind die Special-Effects (SE), die man nur sehr pointiert einsetzen kann. Dass der folgende „OP Titles“ (Prog 167, SE/VOC) lediglich aus drei analogen Schwingungen gebaut ist, macht wieder deutlich, welche Kraft in der Klangarchitektur steckt.

In den Presets sind auch sechs Vocoder-Effekte enthalten, die ich ganz brauchbar, aber jetzt auch nicht übermäßig aufregend finde. Ähnliches bekomme ich mit meinem MicroKORG XL auch hin – wobei der NEO da natürlich noch einige Möglichkeiten mehr hat. Die Mikrofonempfindlichkeit kann über einen Regler eingestellt werden. Hier 2x die Queen für den King als Beispiel /Prog 174, „Mech Voice“ und Prog 175, „Mr. Vocoder“)

Und auch die Jungs aus Düsseldorf dürfen beim Thema Vocoder nicht fehlen (Prog 176, „Robot Vocoder“)

Die letzten 21 Speicherplätze schließlich sind mit „MISC“ bezeichnet und zum einen von Keyboards und Gitarre belegt, zum anderen für einige FX und Klangspielereien reserviert.

Die Piano-Sounds sind eher mau und höchstens im Backing einsetzbar. Die beiden hier sind noch am besten (Prog 180, „Chill EP“, und Prog 192, „M1 Piano“).

Die ansprechende „FluteGoneBy“ (Prog 190) stammt unverkennbar aus dem Mellotron:

Mit den letzten drei Presets zeigt der KingKORG NEO, dass er auch extreme und komplexere Klangkonstrukte beherrscht. Die drei Presets nutzen beide Timbres, Preset 199 (On Fire) auch die Split-Funktion. Die Bassdrum und der Hit sind PCM Sounds.

Die Beispiele zeigen (oder besser: lassen erahnen), dass der Korg KingKORG NEO ein recht weites Klangspektrum abdeckt und da äußerst vielseitig aufgestellt ist. Die Demosongs des Vorgängers wurden übrigens entfernt bzw. sind nicht mehr aufrufbar. Warum auch immer.

Kritische Betrachtung zum Vorgänger

Während des gesamten Tests geisterte ein Gedanke ständig bei mir im Kopf herum: Mir ist nicht klar, was Korg mit dieser Neuauflage des gut zehn Jahre alten VA-Synthesizers bezweckt. Rein optisch passt der KingKORG NEO jetzt in die Phalanx aus Wavestate MKII, opsix MKII oder Modwave MKII. Darüber hinaus aber hat Korg beim Nachfolger meist den Rotstift angesetzt: Nur noch 37 statt 61 Tasten, Röhre und CV Gate gestrichen, den Joystick verlegt und noch kleiner gemacht und zudem die Chance nicht genutzt, wenigstens hier und da einige (zeitgemäße) Neuerungen einzubauen. So gibt es immer noch kein Aftertouch und keinen Sequencer, Stimmenzahl, Arpeggiator und die Zahl der Speicherplätze hätte ein Update gut zu Gesicht gestanden.

Der KingKorg NEO on YouTube

