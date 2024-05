Test: Vermona DSR-3, Federhall fürs Tonstudio

Luxuriöser Stereo-Federhall fürs Studio

Heute werfen wir einen genaueren Blick auf das Topmodell in Sachen Federhall-Effekte aus dem Hause Vermona: das Dual Spring Reverb 3, kurz Vermona DSR-3. Dieses Stereogerät verspricht erstklassigen Federhall in Studioqualität.

Übersicht zum Federhall Vermona DSR-3

Den Federhall-Sounds des DSR-3 soll mittels Verwendung von zwei sorgfältig ausgewählten Hallfedern des renommierten Marktführers AccuBell-Hallsprialen (ehemals Accutronics) sowie eigens entwickelten, hochwertigen Ein- und Ausgangsübertragern, gewährleistet werden. Das DSR-3 ist bekanntlich nicht das einzige Gerät mit Federhall, das Vermona anbietet. Im Sortiment von Vermona finden sich unter anderem das Mono-Gerät VSR 3.2, das röhrenbetriebene Re-Tube Reverb und das Retroverb Lancet mit integrierter Filterschaltung. Diese breite Palette lässt auf eine gewisse Kompetenz Vermonas im Bereich Spring-Reverb schließen. Im Folgenden werden wir herausfinden, ob das DSR-3 diese Annahme bestätigt.

Für Interessierte, die mehr über das Prinzip des Federhalls erfahren möchten, empfehle ich eine spannende Geschichte dazu auf AMAZONA.de vom Kollegen t.goldschmitz.

Das Vermona DSR-3 besticht optisch mit seinem charakteristischen Retro-Look: eine schwarze Frontplatte, creme-weiße Drehregler und das unverkennbare Firmenlogo. Ich muss sagen, das gefällt mir optisch schon so gut, dass ich es auch ohne Innenleben in mein Rack schrauben möchte. Apropos Rack, das DSR-3 benötigt zwei Höheneinheiten im selbigen und weist eine Einbautiefe von ca. 24,7 cm auf. Da die verbauten Hall-Spiralen empfindlich gegen elektromagnetische Einstreuungen sind, empfiehlt Vermona, das Gerät nicht in der Nähe von Lautsprechern oder Netztrafos zu verbauen. Neben dem Gerät gehören noch ein Kaltgerätekabel für den Anschluss ans Stromnetz und ein Handbuch in Deutsch und Englisch zum Lieferumfang.

Die Frontseite des DSR-3 bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und Bedienelementen. Links befindet sich eine hochohmiger Klinkenbuchse, die sich ideal als DI-Eingang für den Anschluss von Bass, Gitarre oder E-Piano nutzen lässt. Für jeden der beiden Kanäle A und B stehen Regler für Gain, Bass, Treble, Mix und Output zur Verfügung. Ein Kippschalter ermöglicht die Auswahl zwischen den Modi Effect Stop, On und True Bypass. Mittig zwischen den beiden Reglersets befindet sich ein weiterer Kippschalter zur Einstellung der Betriebsmodi Stereo, Dual Mono und Serial. Ganz rechts schließt die Frontblende mit einer großen blauen LED ab, die den Betriebszustand des Geräts anzeigt. Einen Netzschalter sucht man vergeblich, dieser befindet sich leider auf der Rückseite.

Neben dem Netzschalter und der Kaltgerätebuchse finden wir auf der Rückseite außerdem noch doppelt belegte Ein- und Ausgänge für rechts und links vor. Es handelt sich um symmetrische XLR-Buchsen und unsymmetrisch Klinken-Ein- und Ausgänge. Darüber werden wir noch sprechen, da sich diese Eingänge unterschiedlich verhalten und mitverantwortlich dafür sind, wie flexibel man das DSR-3 einsetzen kann. Zu guter Letzt findet sich noch ein Ground-Lift-Schalter auf der Rückseite, mit dessen Hilfe man eventuell auftretende Brummschleifen unterbinden kann.

Die Bedienung des Federhalls Vermona DSR-3

Wie bereits eingangs erwähnt, realisiert das Vermona DSR 3 seinen Stereohall mithilfe zweier Hallspiralen. Diese können alternativ auch als Dual-Mono oder seriell eingesetzt werden. Im ersten Fall hat man so plötzlich zwei unabhängige Mono-Geräte zur Verfügung, die komplett unabhängig voneinander genutzt und eingestellt werden können. Bei der Verwendung des Klinkeneingangs auf der Vorderseite wird das Signal auf beiden Seiten ausgegeben und es stehen dann zwei unterschiedliche Räume für rechts und links zur Verfügung.

Im zweiten Fall ergibt sich durch die serielle Verschaltung der beiden Hallspiralen ein extrem dichter und plakativer Halleffekt. Die rückseitigen Eingänge von Kanal B werden in diesem Fall deaktiviert.

Übrigens, im Stereo-Modus wird das Gerät komplett über die Bedienelemente für Kanal A eingestellt. Ausnahme ist hier nur der Kippschalter für Bypass, On und Effect Stop.

Kommen wir zu den Reglern auf der Frontseite. Gain regelt hier den Input und zeigt Übersteuerungen mithilfe einer roten LED an. Bass und Treble dienen als Zweiband-Klangregelung und setzen bei 50 Hz bzw. 7 kHz an. Sie bieten einen Hub von +/-13 dB bei den Bässen und stolzen +/-22 dB bei den Höhen. Mix regelt das Verhältnis zwischen Original- und Effekt-Signal. So kann das DSR 3 sowohl als Send- als auch als Insert Effekt genutzt werden. Output regelt schließlich das Ausgangssignal.

Schaltet man das Gerät via Kippschalters auf True-Bypass, unterscheidet sich das klangliche Ergebnis, je nachdem welche Anschlüsse rückseitig belegt sind.

Bei Belegung der unsymmetrischen Ein- und Ausgänge durchläuft das Signal immer noch über die Eingangsverstärkerstufe.

Erst, wenn die symmetrischen XLR-Buchsen genutzt werden, ergibt sich tatsächlich ein True-Bypass.

Auch interessant, in der Position Effect Stop werden die Hallspiralen stummgeschaltet, das Signal aber weiterhin über die Ein- und Ausgangsverstärker geleitet. Das lädt natürlich dazu ein, das Gerät zweckzuentfremden und den Sound der Übertrager klangformend zu nutzen (siehe Praxisteil).

Das Vermona DSR-3 in der Praxis

Kommen wir zum Einsatz des Vermona DSR-3 in der Praxis. Als Erstes kommen einige rhythmische Beispiele, da man hier den Nachhall am besten hören kann. Eine simple Snare, zunächst ohne Hall, ganz trocken:

Dann einige Variationen derselben Snare mit unterschiedlichen Einstellungen am DSR-3. Zunächst steht der Kippschalter auf Stereo und die Regler für Bass und Treble auf der neutralen 12-Uhr-Position.

Dann mit Bass auf 3 Uhr und Treble auf 9 Uhr.

Und anschließend umgekehrt: Bass auf 9 Uhr und Treble auf 3 Uhr.

Zu guter Letzt noch eine Variante im Serial-Mono-Mode. Der Hall ist jetzt viel dichter und intensiver.

In den obigen Beispielen hört man schön den Charakter des Vermona Federhalls und wie effektiv sich der Klang mithilfe des EQs formen lässt. Das tröstet dann auch darüber hinweg, dass sich die Länge des Halls bauartbedingt natürlich nicht ändern lässt und immer gleich lang ist. Was hier positiv auffällt, ist die Qualität des Halls. Das hat nichts mit dem Scheppern zu tun, das mein Gitarrenamp von sich gibt, wenn ich den eingebauten Federhall nutze.

Als nächstes gibt es die Aufnahme eines kompletten Drumsets zu hören. Es wurde ganz minimalistisch mit nur zwei Mikrofonen aufgenommen. Jeweils die ersten 4 Takte sind trocken zu hören, dann kommt das Vermona DSR-3 ins Spiel. Zunächst in der Stereo-Variante:

Dann als Dual-Mono-Version. Rechte und linke Seite sind gleich eingestellt. Es klingt jetzt plötzlich anders, eindimensionaler für meine Ohren.

Im nächsten Beispiel ist das Gerät auf Effect Stop geschaltet und ich nutze die Ein- und Ausgangsübertrager, um den Drumloop zu verzerren. Auch das macht großen Spaß! Leider lässt sich hier der EQ nicht benutzen. Dieser wirkt offensichtlich nur auf die Hallspirale.

Auch wenn ich oben die Qualität des Halls gelobt habe, muss ich sagen, dass perkussives Material nicht unbedingt die Stärken des Geräts aufzeigt. Die liegen, wie die nachfolgenden Klangbeispiele zeigen, viel eher bei getragenen, langen Noten. Dazu je ein Beispiel eines E-Pianos und einer Streichergruppe. Zunächst wie immer die trockene Variante und im zweiten Durchgang dann mit dem Hall des DSR-3.

Hier kann das Vermona Testgerät meiner Meinung nach richtig punkten. Die Instrumente beginnen regelrecht zu schweben und fühlen sich offensichtlich pudelwohl in ihrem neuen Klangbett.

Natürlich ist es fast obligatorisch, einen Federhall auch mit Gitarre zu testen. Deshalb habe ich mir eine Gitarre umgeschnallt, um auch damit ein paar Beispiele zu erstellen. Und spätestens jetzt bin ich richtig begeistert vom DSR-3. Meine Gitarre schwebt plötzlich, hat ein schier unendlich langes Sustain und ich möchte gar nicht mehr aufhören zu spielen. Auch hier klingt alles gut, was aus langen, getragenen Tönen besteht. Pickings, Arpeggios, lang gezogene Solo-Passagen, all das macht herrlich Spaß. Für knackige Funk-Licks oder schnelle Soli ist es aber wohl eher nichts.

Zu guter Letzt bin ich noch etwas kreativ geworden. Beim nächsten Beispiel hört man zunächst einen Drum-Loop, der nach und nach via Send-Regler am Mischpult immer mehr Hall bekommt. Dieser Hall, der natürlich aus dem DSR-3 stammt, wird mittels eines Delays etwas verzögert und dann durch ein Noise-Gate rhythmisch zerhackt, das wiederum via Sidechain vom ursprünglichen Loop getriggert wird. Klingt kompliziert? Hört es euch einfach an.