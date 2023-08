Echo Fix Spring Reverb – Federhall fürs Pedalboard

Nicht nur für Gitarristen: Das Echo Fix Spring Reverb

Wer möchte nicht mal ins Innere eines Federhalls schauen und ergründen, warum die alten Amps immer so geil scheppern, wenn der Drummer endlich mit dem Bier zurück auf die Bühne kommt? Echo Fix macht’s jetzt möglich. Das Echo Fix EF-P2 Spring Reverb Pedal ist ein echter Federhall fürs Pedalboard. Mit Sichtfenster! Und wer jetzt Angst hat, dass das Scheppern zum Problem werden könnte: Keine Angst, das Ding ist sicherer als ein Treteimer!

Echo Fix Spring Reverb fürs Effektboard

Einen vollständig analogen Signalweg verspricht der Hersteller. Das klingt nach einem klassischen, warmen Halleffekt. Das mit dem Sichtfenster ist übrigens kein Gag, sondern neben dem stylischen VU-Meter auf der Oberseite des Pedals befindet sich ein kleines Fensterchen mit Blick auf die beleuchteten Hallfedern. Allein deshalb steigt der Must-Have-Faktor gerade auf Eleven!

An Regelmöglichkeiten bietet das Echo Fix EF-P2 Hallpedal Spring Drive, Bass, Treble und Reverb Level, per Fuß schaltbar sind Bypass und Direct Mute. Drei Hallfedern, die in einer stilechten Pfanne aufgehängt wurden, sorgen für den Effekt.

Nicht nur für Gitarristen – Das Echo Fix Spring Reverb

Da das Gerät Line Level verträgt und dank des Direct Mute-Schalters das Originalsignal komplett ausschalten kann, ist es auch als Reverb Generator fürs Studio prädestiniert. Aber auch Keyboarder dürften an dem Echo Fix Spring Reverb gefallen finden, eine Schweineorgel aus japanischen Gefilden dürfte mit dem australischen Hallpedal deutlich an analoger Räumlichkeit gewinnen.

379 € soll das Echo Fix EF-P2 kosten. Das ist keine Kleinigkeit, aber angesichts der Features und der wirklich gediegenen Optik werden sich ein paar Liebhaber finden. 160 x 130 x 60 mm dürften niemanden vor echte Platzprobleme stellen. Ein knappes Kilo wiegt der Blechkamerad aber dann doch. Ein externes Netzteil muss auch noch mit einberechnet werden, denn Batteriebetrieb ist nicht möglich. 9V/200 mA am klassischen Hohlstecker mit Minuspol innen sollte man vorhalten, sonst hallt das nicht!

Ein paar wirklich beeindruckende Sounds hält das folgende Video parat. Und wie oben schon gesagt: keine Angst vor Fußtritten, die Federn können das ab und das klassische „schprrrräääng“ der schlabbernden Federn im Gehäuse des knapp 40 kg schweren Röhrenboliden gehört endgültig der Vergangenheit an. Check it out! I will!