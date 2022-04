Test: Relab Development LX480 Complete, Reverb-Plug-in

Relab LX480: Legendäre Klänge

Wir haben es schon gut. Vorbei die Zeiten, als man noch riesige Plate-Reverbs oder Federhallsysteme im Studio unterbringen musste. Ein paar Klicks in der DAW und schon klingen wunderbare Hallfahnen durch den Raum und simulieren erstaunlich echte räumliche Effekte. Einer der Pioniere für Studioequipment, die Firma Lexicon, hatte das Thema „Digital Reverb“ 1986 mit dem 480 revolutioniert. Nie zuvor klangen digitale Effekte so gut. Deswegen wurde das 480er auch zum Standard-Reverb der Pop- und Synthieproduktionen der späten 80er und frühen 90er. Doch auch heute findet der charakteristische 480er-Klang noch oft Einzug in moderne Produktionen.

Dem Besitz eines originalen Lexicon L480 stehen aktuell zwei Dinge im Weg:

Die Digitaleinheit nervt durch lautes und permanentes Lüfterrauschen, so dass man dieses Gerät immer in einem externen Raum unterbringen musste Die kleine Investition von etwa 5.000 – 6.000,- Euro, die man aktuell für ein gut funktionierendes 480L hinblättern muss

Die Software-Schmiede Relab Development hat sich diesem Thema angenommen und bietet seit geraumer Zeit ein Plug-in an, das dem Original sehr nahekommt. Wer sich für dieses Plug-in interessiert: Für 169,- Euro ist es aktuell zu erwerben, während der Relab Shop die Software für 349,- USD anbietet. Interessanterweise gibt es das ebenfalls hoch bewertete Lexicon 480L von Universal Audio für 174,- Euro (Listenpreis: 349,- Euro).

Ich denke, ein guter Moment, sich die aktuelle Version des Relab Development LX480 Complete Reverbs anzusehen und mit der UAD Variante zu vergleichen.

Original vs. Relab LX480 Plug-in vs. UA Lexicon 480L Plug-in

Neben dem eigentlichen Digital Reverb von Lexicon ist eigentlich die Fernbedienung, das sogenannte LARC, viel bekannter als die rauschende schwarze 19 Zoll Kiste. Im Original aus Kunststoff gefertigt mit einer LCD-Output-Anzeige und diversen, ebenfalls auf alter LCD-Technik basierenden Schriftzügen, die die Einstellungen anzeigen, ausgestattet. Hinzu gesellen sich diverse Schalter und sechs Fader, um spezielle Einstellungen vorzunehmen.

Universal Audio – wie eigentlich immer bei deren Plug-ins – hält sich hier sehr genau an die optische Vorgabe des Lexicon Reverbs, während Relab einen anderen Weg geht: Über den virtuellen Schaltern und Fadern befindet sich hier ein Display, das die getätigten Einstellungen grafisch darstellt und unterschiedliche Setups gut erkennbar abbildet. Übrigens kann man das Display bei Relab optisch anpassen: im klassischen LARC Style, Dirty (ein cooles Setting mit verkratztem Display und einigen Senfflecken), Dark und Custom mit der Möglichkeit, die Farbe anzupassen.

Die sechs Knöpfe unten am Plug-in ermöglichen ein Callback der zuletzt eingestellten Werte, während diese im UAD Plug-in die Bank, das Programm und die Seite („Page“) auswählbar machen. Anders als bei den meisten Plug-ins üblich, befinden sich die Presets des Relab LX480 nicht oben im Dropdown-Menü, sondern ganz unten. Dort kann man die Bereichsgruppen 480L, Chuck Zwicky, Essentials, PCM91, Shy, Signature Presets, Various und Default wählen. Dort gibt es dann jeweils weitere Untergruppen, so dass man die eine beträchtliche Auswahl an Presets zur Verfügung hat.

Manchmal – und ich bin sicher, das geht vielen von Ihnen auch so – habe ich nur durch die Bezeichnung der Presets keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Und wenn dann noch Namen von irgendwelchen Producern stehen … ehrlich: selbst wenn ich einige davon kenne: Wie diese „Legenden“ ihr 480er eingestellt haben, bringt mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht weiter. Und warum ich jetzt unbedingt das Preset einer Konzerthalle in Boston haben muss (Preset Various/Boston Hall A), weiß ich auch nicht. Aber vielleicht kenn ich mich zu wenig bei diesen weltberühmten Toningenieuren aus.

Ein Klick auf die Setup-Taste des Relab Plug-ins und schon wird deutlich, dass man hier wesentlich mehr Funktionen hineinprogrammiert hat, als im Original (oder bei UAD) vorhanden sind. Unterschiedliche Filterreihenfolgen, 18 Bit Emulation, ein I/O-Mode mit einstellbaren Inputs und Outputs, Setup-Optionen und die Möglichkeit, die Optik anzupassen, lassen viel Raum für individuelle Konfigurationen und viele selbsterstellte Presets.

Somit liegt das Relab LX480 in Sachen Ausstattung deutlich vor dem Pendant von UAD und bietet viel mehr Möglichkeiten als das Original aus den 1980ern.

Wie klingt das Relab Development LX480 Plug-in?

Ich durfte schon mehrmals einem originalen Lexicon 480L lauschen, aber wie auch schon in meinem Artikel über das Hören beschrieben, gibt es beim Menschen keine Speichermöglichkeit für Klänge. Man kann also nur bestenfalls ahnen, ob sich beim Hören ein vergleichbares Gefühl einstellt – was allerdings auch nicht sehr wissenschaftlich ist. Deswegen belasse ich es bei einem klassischen A/B-Vergleich, um relevante Unterschiede zwischen dem Relab Development und dem UA zu erkennen.

Beim Klangvergleich in diesem Test geht es also um Hallfahnen, die Veränderung des Attacks und des Release beim Einsatz des Plug-ins und ob die räumliche Ortung verwaschen wird oder ob die Algorithmen in der Lage sind, den Effekt in der Spur zu belassen und diese wiederum nicht zu verschmieren.

Gerade beim Einsatz von Reverb gibt es mehr Regeln als (offenbar) weltberühmte Toningenieure. So heißt es oft: Niemals den Reverb in den Insert nehmen. Oder: keinen Hall auf die Summe geben. Ich finde das Wort „niemals“ hat in einem kreativen Prozess nichts zu suchen. Letztlich bestimmen das Ergebnis und der persönliche Geschmack, ob der Einsatz sich gelohnt hat.

Also: Wir vergleichen das Relab LX480 mit dem Universal Audio Lexicon 480L in der DAW Apple Logic X an einem Mac mit M1 Prozessor und aktuellem Betriebssystem macOS 12.3.

Das Audiointerface ist das UA Apollo X6. Nun haben die Universal Audio Plug-ins den theoretischen Vorteil, dass sie üblicherweise über einen eigenen digitalen Signalprozessoren (DSP) und nicht die CPU des Computers berechnet werden, während das Relab Development ganz klassisch mit der M1 Max CPU meines Apple Mac Studio leben muss.

Die Klangbeispiele sind bewusst einfach gehalten, also nur ein einfacher Drumloop, eine akustische Gitarre und ein Loop einer Sängerin. Natürlich habe ich die Plug-ins bestmöglich identisch eingestellt (was manchmal in der zweiten Kommastelle nicht möglich war).

Nacheinander immer der pure Klang ohne Effekt (Raw), mit Relab und dann mit UAD.

Bewertung der Reverb-Klangbeispiele

Im ersten Beispiel mit den Drums wird schon klar, wie sehr ein extrem eingestellter Reverb den Klang verändert. Die Einstellung bei beiden Plug-ins ist „Medium Hall“ und ich habe zusätzlich die Parameter angeglichen.

Hier sind schon sehr deutliche Unterschiede wahrnehmbar: Das Relab Development Plug-in spielt sich regelrecht in den Vordergrund, während es gleichzeitig den Attack ziemlich verschluckt und dazu das Ausklingen der Bassdrum verschmiert. Das UA Plug-in klingt hier im direkten Vergleich viel natürlicher, im Attack scharf, aber sauber und der Hallraum wird sauber abgeschlossen. Vielleicht ein Verdienst der UAD-DSP-Anbindung? Das lässt sich leider nicht klären.

Bei der Gitarre habe ich die Charakteristik „Small Plate“ eingestellt. Und auch hier ein vergleichbares Bild: Das UAD-Plug-in klingt klarer, sauberer und natürlicher, während das Relab Plug-in immer wieder die Tendenz zum Schmieren zeigt. Die harten Anschläge der Gitarre zeigt das UAD deutlich besser, während hier das Relab dem Ausklang mehr Fokus gibt.

Bei der Stimme ein leicht verändertes Bild: Ich habe hier den „Small Room“ als Preset gewählt und die Parameter angeglichen. Bei vergleichbaren Einstellungen betont das Relab Plug-in den Pre-Delays deutlich mehr, während das UAD schneller einsteigt. Hier würde ich die klanglichen Unterscheide eher als Geschmacksache bezeichnen. Der eine mag mehr das etwas indifferente Herangehen von Relab Development, während Natürlichkeitsfanatiker klar zum UAD greifen müssen.

Relab LX480 Klang: Conclusio

Ich will nicht ausschließen, dass tief in den Einstellungen des Relab Development Plug-ins noch mehr drin gewesen wäre, aber ich habe mich sehr bemüht, die Plug-ins identisch zu parametrisieren. Und unter diesen Umständen würde ich der Universal Audio Lösung klar den Vortritt lassen. Das UAD Lexicon 480L Plug-in ist offensichtlich immer noch die Referenz, wenn es um das das Thema Original 480er-Klang geht.

Das Relab LX480 kontert mit besserer Ausstattung und viel mehr Presets von (mehr oder weniger) bekannten Toningenieuren. In Sachen Preis sind beide Kopf an Kopf – allerdings gibt es vom Relab Development Plug-in auch ein „Essentials“-Variante mit weniger Einstellungsmöglichkeiten, dafür aber schon für 29,- Euro. Wenn man aber nicht in die Universal Audio Welt einsteigen möchte (denn man benötigt hierfür entweder ein UA-Interface mit DSP oder das UAD Abonnement Spark), dann ist das Relab auch ohne direkten Vergleich ein sehr gutes Plug-in zu einem fairen Preis.