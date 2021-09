Reportage: Der Gehörsinn und wie wir ihn einsetzen

Richtig hören – ein Workshop und mehr

Bei meinem Vergleich zwischen HiFi und Studiotechnik im August 2021 habe ich viele positive Kommentare bekommen (vielen DANK!!!!), aber es wurde in den Kommentaren auch kritisiert, warum ich das Thema „Doppelblindtest“ als ungeeignet bezeichnet und somit nicht berücksichtigt habe.

Beim Grübeln über dieses Thema ist mir dann der Gedanke zu einem neuen Artikel dieser Art gekommen – und dabei geht es um das Hören im Allgemeinen, wie wir als Menschen damit umgehen und wie man lernt, gerade im Studiobereich besser zu hören. Dabei werde ich auch den Punkt „Hörvergleich“ zur Sprache bringen und darstellen, warum insbesondere Doppelblindtests schlicht und ergreifen nicht geeignet ist, um Geräte nachhaltig und dauerhaft beurteilen zu können.

Der Hörsinn – was ist das eigentlich?

Fangen wir mit dem Hörsinn an. Das Ohr besteht im Wesentlichen aus der Ohrmuschel, dem Gehörgang, dem Trommelfell, den Gehörknöchelchen und der Schnecke mit den sogenannten Haarzellen, welche die Druckluftschwankungen („Schall“) auf die Nervenbahnen transduzieren.

Alles danach ist die Elektro- und Biochemie, die in den Nervenbahnen, der Wirbelsäule und im Gehirn stattfindet. Somit ist das Gehör zunächst mal ein Werkzeug, um Schallwellen in Nervenimpulse zu wandeln. Ähnlich, wie beim Auge und beim Tastsinn haben wir hier also von der Natur Werkzeuge bekommen, um mit unserer Umgebung in passiven oder aktiven Kontakt zu treten.

Wenn man älter wird, dann sterben Haarzellen ab oder verlieren ihre Beweglichkeit, was meist in einer Abnahme der Empfindlichkeit und Wahrnehmbarkeit bei hohen Frequenzen führt. Wir hören also schlechter…wirklich? Warum kann dann ein über 50-jähriger Tontechniker noch fantastische Produktionen abliefern. Das müsste doch eigentlich nur ein Kind können, oder?

Die Verwechslung: Gehör oder Gehirn?!?

Der Fehler, der hier gemacht wird – egal, ob beim Hören, Sehen, Riechen, Tasten – ist, dass unser Gehirn analog arbeitet und alle Reize interpretiert werden. Diese Interpretation ist zum einen natürlich vom Reiz an sich abhängig und dazu auch noch von der Lebenserfahrung des Menschen (Beispielhaft: „Das narrative Selbst“). So nehmen Menschen, die an einer kurvigen Straße wohnen, den Klang eines Motorrades als unangenehm wahr – der Biker liebt aber diesen Sound.

Der durch Kühe und deren Exkremente verursachte Geruch ist entweder Landluft oder einfach nur Gestank. Ein Foto einer vollen Fußgängerzone ist entweder Leben oder Stress. Sie merken es: Das Signal an sich ist völlig neutral: Schall, Photonen, olfaktorische Reize. Wir interpretieren im Gehirn aufgrund unserer Lebensweise und -erfahrung das Ereignis.

Und so verhält es sich mit Musik ebenfalls. Egal, wie gut die Aufnahme ist: Wer keine Opern liebt, der wird das als Gebrülle empfinden und wer keinen Metalcore hört, denkt er ist auf einer Baustelle. Aber: Wenn wir uns lange im Leben mit Musik – mit UNSERER Musik – beschäftigt haben, dann lernt das Gehirn diese Klänge. Eine Bassdrum, ein Becken, ein Triangel. Und aus diesem Grund kann der oben erwähnte Tontechniker auch das Becken und Hi-Hats gut abmischen.

Er weiß , wie diese Instrumente klingen. Die komplexen Oberwellen der Instrumente werden von seinem Gehirn entsprechend entschlüsselt, und er baut darauf ein komplexes, für nahezu alle Zuhörer gut nachvollziehbares Klangereignis: den Track, den Song, das Lied.

Somit habe ich hier einen ersten wichtigen Satz für das Hören: Grämen Sie sich nicht über Ihr Alter – Ihre Erfahrung ersetzt das fehlende Stück Signal in Ihrem Gehirn.

Es gibt ein ABER. Dieses Aber bezieht sich auf Signale, mit denen man keine Erfahrungen hat. So kann jeder Ü50er eine übersteuerte Musikkassette erkennen, aber das digitale Übersteuern oder die Artefakte einer MP3-Datei mit hoher Kompression? Das sind genauso wenig bekannte Schallereignisse, wie beispielsweise ein Sinussweep beim HNO-Arzt, der einen Frequenzschrieb Ihres Gehörs macht.

Deswegen sind hier zweierlei Dinge wichtig:

Das Lernen, wie sich solche Artefakte anhören Ein entsprechend sensibles und gut funktionierendes Gehör

Na toll. „Wie soll ich denn das machen?“, denkt sich da jeder Ü50er. Na gut, im Internet existieren diverse Differenzial-Files, die z.B. MP3-Artefakte hörbar machen. Aber wie komme ich an ein besseres Gehör? Na, gar nicht! Und genau hier kommen wir zu den immer wieder thematisierten Blindtests …

Doppelblindtests? Unnötig, ohne relevante Aussage!

Boah, wie freue ich mich auf die Kommentare unter dem Artikel. Wie kann er es wagen …? Lesen Sie doch erst mal weiter, OK? Und natürlich gehört auch ein wenig Weitsicht, geistige Beweglichkeit und Offenheit dazu, dieses hier auch annehmen zu können oder sich zumindest offen zu zeigen. Aber das ist ebenso individuell, wie das Thema an sich.

Also: Frage 1: Was wollen wir denn mit Blindtests beweisen? Na, dass es einen oder keinen wahrnehmbaren Unterschied zwischen zwei Geräten, Signalüberträgern, Datenformaten etc. gibt.

Frage 2: Warum wollen wir das Wissen? Und schon sind wir im Bereich der persönlichen Erfahrung. Will ich es WIRKLICH wissen oder nur den Goldohren „beweisen“, dass sie sich alles einbilden? Kann oder will ich mir beispielsweise die getesteten Geräte nicht leisten und möchte dies in meinen Kommentaren kompensieren? Will ich den „Nachweis“ zeigen, dass man im Alter gar keine hohen Frequenzen hören kann und somit das gesamte Musikhören in guter Qualität Humbug ist und wir nur eine Industrie nähren, die uns abzockt? Oder will ich einfach nur meine hohe finanzielle Ausgabe rechtfertigen bzw. den „Beweis“, dass mein jahrelanges Hobby/Beruf auch gerechtfertigt ist?

Boah! Soziale, persönliche, politische, philosophische und was weiß ich was für Komponenten, die alle in einem Doppelblindtest relevant sind. Dazu kommen die individuelle Lebenserfahrung und die Umstände meines Lebens.

Frage 3: Sind wir ein Messgerät? Nein: Wir sind keine Computer, kein neutraler Analysator! Wir machen keinen faktisch korrekten Vergleich zwischen A und B. Das kann der Mensch an sich nicht. Wir sind komplett analog (von Griechisch „ähnlich“). Der Doppelblindtest will aber genau das! Er will den Menschen als Messgerät sehen und vergleicht Komponenten mit Werkzeugen, die für diesen Zweck nicht geeignet sind: Unsere Gehirne. Und diese können nicht völlig isoliert ein Faktum bearbeiten, denn unser Gehirn wird immer aus der analogen Datenbank unserer Lebenserfahrung schöpfen. Und dann haben wir 10 „Testpersonen“ in einem Raum mit völlig unterschiedlichen Erfahrungen und sollen mit diesem „Werkzeug“ (also dem Gehirn) eine objektive (???) Aussage treffen.

Nein, das funktioniert nicht und wird auch nicht klappen. Das Ergebnis (z. B. 5 haben einen Unterschied gehört, und 3 nicht etc.) sind völlig belanglos, weil es sinnlos ist, aus diesen viel zu unterschiedlichen Individuen einen Mittelwert zu bilden.

OK, dann also nie wieder Klangvergleiche?

Die Frage muss ja dann kommen. Aber es gibt einen Ausweg, der im Einklang mit der Funktionsweise des Gehirns (noch mal: analog!) funktioniert. Die Lösung liegt darin, die Erfahrungen mit ins Boot zu holen. Wenn meine Freundin ihre Lieblingsmusik über einen 59 Euro Bluetooth-Lautsprecher hört und ich ihr dann anstelle ein paar guter kleiner Stereolautsprecher hinstelle, dann freut sie sich nicht nur – nein, sie wird auch merken, dass die Musik besser klingt. Ursprünglich meinte sie, dass ihr das nicht wichtig sei, aber mit der neuen Anlage ist sie viel glücklicher. Und dieser makroskopische Test funktioniert auch im Detail. Hören sie lange (über Tage oder sogar Wochen) eine Playlist mit 128 Kb/s und wechseln sie dann auf die gleiche Playlist im Lossless-Format. Zunächst scheinen Sie einen deutlichen Unterschied zu hören (Psychologie des Hörens: Das MUSS (!) ja besser klingen), aber geben Sie sich Zeit. Wieder tagelang dieses hochwertige Fileformat nutzen und sie werden über die Zeit die bessere Qualität zu schätzen wissen. Dann zurück zum 128KB/s MP3 und ihnen wird die Musik keine Freude mehr bereiten.

Diesen Effekt kann man unmöglich in einem Doppelblindtest verifizieren – trotzdem ist er da! Das Gehör ist kein Computer und kann sich aktuelle Schallereignisse nicht merken und vergleichen. Aber es kann die Musik als Ganzes – inklusive ihrer Lebensumgebung – wahrnehmen und so erkennen, was besser ist und was nicht.

Ein wichtiger Satz: Musik und alle Schallereignisse werden nicht isoliert gehört, sondern im Verbund mit Ihrer Lebenserfahrung wahrgenommen.

Weil diese Art von Artikeln gerne selektiv gelesen werden (übrigens analog zu Ihrer persönlichen Lebenserfahrung), hier noch mal ganz klar:

Doppelblindtests versuchen Unterschiede zwischen Schallereignissen mit einem Werkzeug zu verdeutlichen, das für diese Art von Analyse nicht geeignet ist. Die wahrgenommenen Unterschiede sind immer eine Summe des Gehörten und der individuellen Interpretation.

Für die letzten Zweifler noch ein weiteres Beispiel:

Es gibt die sogenannte „Auditive Merkfähigkeit“. Diese beschreibt die Fähigkeit, dass man beispielsweise die gehörten Worte „Ball – Haus – Auto“ in dieser Reihenfolge wiedergeben können. Dabei wird klar, dass hier nicht (!) die individuellen Frequenzbilder von Ball – Haus – Auto wiederholt werden, sondern das Gehörte unmittelbar im Kopf visualisiert werden und dann entsprechend in der korrekten Reihenfolge wiederholt werden können. Sie rufen also nicht Frequenz-Ereignisse ab, sondern Bilder in Ihrem Kopf.

Und das ist hören – bzw. wahrnehmen. Sie können nicht NUR hören. Alle Schallinformationen werden mit Hilfe von „analogen Eselsbrücken“ gespeichert und können so reproduziert werden. Somit ist es auch klar, dass ich unbekannte Schallereignisse (ich weiß ja vor dem Blindtest nicht, was anders ist) nicht isoliert und ohne weitere Erfahrung wahrnehmen und schon gar nicht vergleichen kann.

Besser hören lernen – geht das?

Klare Antwort: Ja, klar. Sie fangen gerade erst in Ihrem neuen Homestudio an oder wollen sich mehr für Musik begeistern? Vielleicht sind sie verunsichert, ob Sie es jemals mit den Goldohren oder „Super-Producern“ aufnehmen können? Kein Grund zur Verunsicherung. Der Weg zu einer guten, für Studiotechnik geeigneten Hörwahrnehmung ist nicht so schwer.

Dazu bedarf es ein paar einfacher Schritte:

Ordentliches Equipment

Danke Herr Autor. Was bitte ist denn „ordentlich“? Für mich ist das anerkannt gutes Equipment. Ein gutes Audiointerface, ein hochwertiges Mischpult und gute Monitorlautsprecher. Idealerweise alles von Mainstream-Herstellern. Dies ist wichtig, um Ihre Hörerfahrung möglichst neutral zu kalibrieren. Wenn sie mit Exoten oder Spezialisten, wie z.B. den Yamaha Monitoren der HS-Serie anfangen, dann werden Sie tendenziell bass-schwach, mittenbetont und zu hell hören und das Gegenteil davon abmischen. Ein Focusrite Audiointerface, Focal oder KRK Rokit Speaker und/oder einen Presonus Mixer und schon haben Sie eine gute Grundausstattung, die in der Lage ist, Musik neutral und in guter Qualität wiederzugeben. Tatsächlich würde ich dafür keine Kopfhörer empfehlen. Diese neigen dazu, Ihnen Details auf dem Präsentierteller zu präsentieren und dabei aber wenig Rauminformationen mitzugeben. Hier gilt (erstmal): Freifeld rules!

Das selektive Hören einzelner Schallereignisse

A) Einzelne Schallereignisse (Instrumente, Gesang)

Beginnen Sie mit Ihnen gut bekannter Musik. Lieder, die sie 1000x gehört haben. Achten Sie diesmal aber nicht auf das Gesamterlebnis, sondern folgen Sie einzelnen Instrumenten. Stellen Sie sich den Bassisten vor, den Schlagzeuger und den Sänger. Immer nur eines auf einmal. Analysieren Sie im Gehirn den Klang – nehmen sie ihn bewusst wahr. Ist der Bass weich oder trocken? Grummelig? Ein Synthiebass oder ein E-Bass? Die Stimme des/der Sänger oder Sängerin: Voluminös oder dünn, klar und hell oder nuschelig? Beginnen Sie, Worte für die Charakteristik der Stimme zu finden. Rau, klar, rauchig heiser, etc. Erkennen Sie, wann der Interpret laut oder leise singt und wie sich der Klang der Stimme verändert. Folgen Sie im Kopf nur der Stimme und beginnen Sie, das Gehörte zu visualisieren.

Mit dieser Übung lernen Sie, sich auf einzelne Schallerzeuger zu konzentrieren und diese zu bewerten. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Ihre Interpretation ist perfekt!

Wiederholen Sie das mit den weiteren Instrumenten des Stückes. Lassen Sie sich Zeit. Das darf auch Tage dauern. Ihr Gehirn wird dadurch geprägt und Ihre Erfahrung verlagert sich ins Langzeitgedächtnis – sozusagen als Blaupause.

Durch diesen Prozess werden Sie in der Lage sein, diese „emotionale Analyse“ auch bei anderen Stücken umzusetzen. Folgen Sie immer einzelnen Spuren. Und bitte: Fangen Sie mit einem ruhigen, simplen Song an. Bei einer 30-köpfigen Percussion-Combo werden Sie schnell Kopfschmerzen bekommen.

B) Rauminformation und Effekte

Bei einer guten Live-Aufnahme hat der Produzent oft eine schöne Bühnenabbildung auf den Tonträger gebannt. Schlagzeug hinten in der Mitte, Sänger vorne, Gitarre rechts, Bass links etc. Nehmen Sie diese Rauminformation bewusst wahr! Entfernungen, Abstände, räumliche Tiefe und der jeweilige Einfluss aufeinander bringen erst Leben in eine Live-Aufnahme. Wird Hall oder Echo verwendet? Ist die elektrische Gitarre verzerrt? Wie sehr?

Wissen macht Spaß

Informieren Sie sich doch vorher, welche Instrumente zum Einsatz kommen. So lernen Sie auch gleich die jeweilige Charakteristik eines Instrumentes kennen. Für Gitarristen ist es beispielsweise wichtig, den Unterschied zwischen einer Les Paul (Humbucker-) oder einer Stratocaster (Singlecoil-Pickup) zu hören. Je mehr Ihr Wissen bei diesen Details wächst, desto mehr lernen Sie gut zu hören. Das Erkennen eines Instrumentes gehört allerdings schon zu den schwierigeren Dingen. Jeder weiß, wie ein Klavier klingt. Aber ist es ein Flügel oder Piano, ein E-Piano oder mechanisch? So schulen Sie ihr Gehirn auf Details.

Die hohe Schule

Wenn Sie im Homestudio arbeiten, dann kommen häufig auch spezielle Effekte wie Equalizer oder insbesondere Kompressoren zum Einsatz. Es ist prinzipiell nicht einfach, einen Kompressoreffekt aus der Musik herauszuhören. Oft wird dabei auch das „Glue together“ beim Mastering eingesetzt-. Dabei wird mit einem Kompressor das Gesamtergebnis aus den einzelnen Spuren so komprimiert, dass das Endergebnis zu einem kompletten, fertigen, harmonischen Ganzen wird. Nutzen Sie für diese Effekte die (oft kostenlosen) Effekte Ihrer DAW-Software. Auch nutzen viele Tontechniker Effektgeräte mit spezieller Charakteristik, wie Kompressoren mit Optokoppler oder speziell färbende Equalizer. Für das Erkennen und gezielte Einsetzen dieser Geräte bedarf es Erfahrung und – ehrlich gesagt – auch eine Ausbildung. Entweder durch einen guten Bekannten oder einer Schule für Tontechniker, wie dem Hofa College etc.

Eine kurze Zusammenfassung

Ich weiß, das waren viele Informationen. Fassen wir die Dinge über das Hören doch noch mal kurz zusammen:

Wie jeder menschliche Sinn, ist das Hören kein isoliertes Werkzeug, sondern wird durch Lebenserfahrung und -umstände geprägt und beeinflusst.

Hören ist somit zunächst nur das Erfassen der Schallereignisse. Dies wird im Gehirn zu einer komplexen, analogen Wahrnehmung umgeformt.

Das Gehirn interpretiert und kompensiert – insbesondere bei altersbedingter Schwerhörigkeit.

Es ist eine Illusion, das menschliche Gehör als pseudo-neutrales Instrument einzusetzen zu wollen, um Schallereignisse zu vergleichen, denn man kann die begleiteten individuellen Faktoren nicht ausschließen. Dies führt Doppelblindtests beim Hörvergleich ad absurdum.

Ein Hörvergleich zwischen Komponenten oder Dateien kann allenfalls durch die Integration der analogen Gehirnfunktionsweise stattfinden. Und auch dann bleibt dieser Vergleich stets subjektiv.

Sie können lernen, besser zu hören, indem Sie für Ihr Gehirn eine Blaupause schaffen. Die Konzentration auf einzelne Instrumente oder den Gesang und die (subjektive) Analyse hilft und trainiert Ihre Wahrnehmung.

Eine Conclusio

Und nun? Es bleibt die Erkenntnis, dass das Hören zunächst eine mechanische Umsetzung von Schall in Nervenimpulse ist und der darauffolgende Prozess nur noch als „Wahrnehmung“ bezeichnet werden kann, der von nahezu unendlich vielen individuellen Faktoren beeinflusst ist. Ohne eine endgültige Entschlüsselung über die exakte Funktionsweise des Gehirns ist es unmöglich, weitere Schlüsse zu ziehen. Wir wissen schlicht und ergreifend nicht, welche Faktoren das Schallereignis zu einer Wahrnehmung macht. Gleichzeitig erlebe ich das als sehr versöhnlich. Es gibt uns nämlich die Freiheit das wahrzunehmen, was wir wollen und unser Handeln entsprechend auszurichten. Kaufe ich mir das teure Kabel oder nicht? Investiere ich in einen Lossless-Streaming-Dienst oder reicht mir einfaches MP3? Jede Entscheidung ist richtig!

Noch eine kurze Anmerkung

Ich wiederhole mich: Jede Entscheidung ist richtig! FALSCH ist es nur, andere Meinungen nicht stehen lassen zu wollen und den eigenen individuellen Filter zu einem Allgemeingültigen machen zu wollen. Niemand, der ein teures Kabel kauft oder einen Loss-Streaming-Dienst nutzt, schadet anderen Menschen oder der Umwelt (in relevantem Ausmaß). Es gibt weltumspannend kaum etwas Friedlicheres als die Musik. Somit bitte ich auch diesmal um einen angemessenen Ton in den Kommentaren. Denn auch Sie sind einfach nur … analog.

Zum Thema Doppelblindtest: Das hier Geschriebene bezieht sich einzig auf Tests zur Unterscheidung von Schallereignissen. Doppelblindtests haben durchaus eine wichtige Bedeutung in der Wissenschaft wie beispielsweise in der Medizin zur Erprobung der Wirksamkeit von neuen Medikamenten.

Eine sehr interessante (und für mich auch amüsante Anwendung) sind die sogenannten PSI-Tests der GWUP, um die Wirksamkeit von parawissenschaftlichen Phänomenen zu untersuchen und nachzuweisen.

