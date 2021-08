Vergleichsreportage: Tonstudio-Technik vs. HiFi-Technik

Let’s be friends!

Also dann: Augen zu und durch! Was für ein Thema! Studio vs. HiFi – ist das überhaupt ein Thema? Das eine sind Profis, die ihr Handwerk gelernt haben und auf der anderen Seite sind Hobbyisten, im schlimmsten Fall Spinner, die glauben, über Goldohren zu verfügen. Warum also dieser Bericht? Weil ich es beurteilen kann – so ganz selbstbewusst. Ich bin Musiker, Naturwissenschaftler und habe viele Jahre in der HiFi-Branche gearbeitet. Zudem besitze ich ein veritables Homestudio und eine ziemlich erwachsene HiFi-Anlage. Qualifiziert mich das? Das dürfen Sie entscheiden, verehrte Leser.

Meine Motivation? Warum begebe ich mich in dieses Piranha-Becken? Ich möchte um ein wenig Verständnis werben und zwar für beide Seiten. Am Ende werden wir sogar feststellen, dass sich beide Gruppen brauchen – und zwar existenziell. Glauben Sie nicht? Ich werde es ihnen beweisen.

Der Konflikt: Worum geht es denn eigentlich?

Wir haben zwei sehr gespaltene Lager. Einmal die professionellen Musiker, Tontechniker. Also alles, was über ein klassisches Hobby hinausgeht. Diese Menschen haben ihr Handwerk gelernt. Viele Jahre ihres Lebens der Musik gewidmet und zwar so, dass sie ihre Existenz sichern mussten. Und wer einmal davon abhängig war, vom „Erzeugen“ von Musik (im weitesten Sinne) zu leben, der weiß, wie schwer das ist. Und dies ist schon der erste Baustein in unserem Konflikt-Puzzle: Anders als beim Investment-Banker fliegt hier das Geld nicht durch die Haustür hinein – nein: Sie haben Nächte verbracht, immer wieder am Erzeugnis gefeilt, bis es endlich fertig (perfekt?) war – und sind dann vielleicht doch gescheitert.

Auf der anderen Seite stehen Menschen mit Geld. Sie kaufen Geräte und Musik, bringen das alles in einem Hobby zusammen. Sie erlesen sich ihr Wissen meist in Foren oder Zeitschriften und mischen oft Halbwissen mit Markentreue und -hass. Das wiederum bringt die Profis auf die Palme: Keine Ahnung, aber mitreden wollen – wo gibt es denn so was? OK, beim Fußballschauen, im Straßenverkehr oder in der Politik, aber das hier ist GANZ WAS ANDERES! Somit diffamiert der Hobbyist den Profi. Er behauptet Dinge, bei denen er sich eigentlich nicht auskennen DARF. Ich bin hier der Wissende, nicht dieser Schnösel mit Geld und Internet. Der musste schließlich nie für die Musik bluten. Aber hat der Hobbyist nicht auch schwer für sein Geld gearbeitet?

Sie sehen: Hier eine Brücke zwischen den Lagern zu finden, ist nicht leicht …

Die Fakten: Die technische Seite von Tonstudios oder HiFi-Technik

Beginnen wir bei der Lösung des Puzzles auf der technischen Seite. AMAZONA.de Leser kommen meist aus dem Studio-Lager, sind Musiker und kennen sich mit DAWs, Musikinstrumenten und Studioequiment aus. „Wir“ wissen, wie Musik produziert wird. Mikrofonpositionierung, Mischpulte, Audiointerfaces und Effekte sind für uns ein tägliches Doing. Unsere Studiomonitore (und manchmal auch Kopfhörer) sind Arbeitsmittel, Werkzeuge. Sie sind neutral, der Raum optimiert. Messkurven wurden erstellt, Nachhalldiagramme und Raumoptimierungen wurden durchgeführt zum Zweck – und das ist jetzt eine Schlüsselaussage – die Musik genau nach eigenen Vorstellungen (oder des Auftraggebers) zu produzieren. Sie erzeugen also das Referenzmaterial! Ob es nun das Gitarrenriff ist, die Synth-Line oder eine Multitrack-Komposition. Ob Sie mischen oder mastern, komprimieren oder musizieren. Hier wird ein Produkt erzeugt. Alle technischen Hilfsmittel dienen diesem Produkt. Wir können eine sehr emotionale Beziehung zu einer Gitarre oder einem Reverb-Effekt haben – am Ende zählt das Ergebnis.

Und wichtig ist zu verstehen, dass hier im Studio keine Goldkabel für 1.000 Euro pro Meter verwendet werden! Das Signal z. B. vom Tonabnehmer einer E-Gitarre oder eines Mikrofons hat einen langen, verlustreichen Weg hinter sich, bis es auf der DAW als digitales Material vorliegt. Und zwischen dem, was wir hören, wenn uns ein Sänger a-cappella etwas vorsingt und dem, was nachher als MP3 etc. vorliegt, ist ein himmelweiter Unterscheid. Der „Profi“ sorgt aber dafür, dass es ein möglichst gutes Ergebnis ist.

Und was macht der HiFi- oder sogar High-End-Liebhaber, der die maximal verfügbare Menge an Knete in seine Anlage gesteckt und ein teures Qobuz-Abo abgeschlossen hat? Er gibt sich der Illusion hin, das Ausgangsmaterial (!!!) so neutral wie möglich mit seiner Kette wiederzugeben. Also die Stimme des Sängers, der vor mir singt. Er glaubt, dass der Flügel wahrhaftig im Raum steht, obwohl er eigentlich die Mikrofoncharakteristik, die EQ-Einstellungen und die Kompression des Musiksignals hört. Hmm. Blöd, oder?

HiFi-Technik und insbesondere das, was man gemeinhin als High-End bezeichnet, ist völlig anders konstruiert. Ein guter Toningenieur weiß das, denn er produziert seine Musik so, dass sie bestmöglich auf einem Querschnitt aller aktuellen Tonquellen „funktioniert“. Was hilft der 16 Hz Synthie-Bass, der nur bei 0,1 % der Konsumenten hörbar (!) wiedergegeben werden kann?

Eine weitere Schlüsselaussage: Eine gute HiFi-Anlage sollte in erster Linie den Käufer glücklich machen! Auch der Konsument arbeitet in der Regel hart für sein Geld und er möchte seine rare Freizeit mit guter Musikqualität genießen. Und so wird bei manchen Geräten ein unfassbarer Aufwand getrieben. Dutzende Kilo schwere Verstärker, Lautsprecher, schöner und aufwendiger als jedes Möbelstück und ein Plattenspieler mit dem Drehmoment eines V8 Motors. Hier beispielhaft ein Video, wie eine Bowers & Wilkins 803 D3 gefertigt wird – das ist Wahnsinn!

Wenn ich mir so einen Lautsprecher leisten kann, dann darf ich doch ein bisschen Markenliebe haben. Ein wenig stolz sein. Das ist wie ein exotisches Auto, Fahrrad, Uhr etc. – ein faszinierendes Stück Hochtechnologie. Meist auch entwickelt nach komplexen physikalischen Vorgaben, immer dem Ruf der optimalen Neutralität folgend. In der Studiotechnik findet man so was nur bei wenigen Herstellern – hier sei der Hersteller Elysia als Beispiel genannt.

Meist formen bestimmte Schaltungslayouts oder der Einsatz bestimmter Bauteil den Klang nach den Vorgaben (oder der Historie) des Herstellers. Kurzum: Die Technik ist weitgehend unterschiedlich: Im Studio den individuellen Klangvorstellungen folgend und zuhause der (scheinbar) absoluten Neutralität folgend.

Ein Praxisbeispiel

Ich habe aktuell das große Glück, Lautsprecher eines Herstellers zu hören: einmal für das Studio konzipiert (KS Digital C88 Reference) und Backes & Müller BM Line 35 (nein, die gehören mir nicht!!!). Beide Speaker wurden von Johannes Siegler, dem Mastermind hinter Backes & Müller bzw. KS Digital entwickelt.

Wenn ich einen gut produzierten Song über die C88 höre, dann kann ich die Arbeit des Toningenieurs hören: Hat er in die Breite oder die Tiefe produziert? Hell und dynamisch oder ruhiger und transparenter? Hat er dem Sänger eine realistische „Größe“ gegeben oder die Stimme weit in den Vordergrund gerückt? Wie sitzt die Snare? Mehr Attack und Drive oder lieber eine lange ausklingende Bass-Drum? Die C88 ist ein Werkzeug. Neutral und chirurgisch unterstützt sie dabei, das Rohmaterial, bestehend aus musikalischen Einzelbausteinen, zu beurteilen und gegebenfalls zu korrigieren.

Und wieder ein Schlüsselsatz: Ein hochwertiger HiFi-Lautsprecher hat die Aufgabe, die Musik als Ganzes wiederzugeben. Also das, was ein guter Mastering-Kompressor im „Glue together“ macht. Wir hören primär nicht die einzelnen Komponenten, sondern das gesamte Bild. Und somit noch mehr: Wir hören das, was der Künstler (oder der Tontechniker) emotional transportieren wollte. Eine Backes & Müller BM Line 35 macht dies, wie kaum ein anderer Lautsprecher auf eine Art und Weise, die einen staunen lässt. Aber nicht, wie Sie jetzt denken. Der Bass haut einen nicht weg und die Höhen sind nicht glitzernd. Nein, die Lautsprecher verschwinden, trotz 1,80 m Höhe und 130 kg pro Stück. Sie sind weg. Schallwellen fliegen aus dem Nichts in den Gehörgang und machen Musik nicht nur hör- sondern auch spürbar. Wunderbar. Das Gehör sagt mir, wo das Instrument steht – aber es beurteilt nicht darüber, ob es so OK ist.

Das Hören an sich: Tonstudio vs. HiFi

Ein wesentlicher Unterschied ist das Hören an sich. Im Studio funktioniert das Hören grundsätzlich anders als im Privaten. Die Gehirnleistung ist eine völlig andere! Mit MIDI-Controller und Tastatur vor sich bedient man virtuelle oder manuelle Regler, erhöht oder reduziert Pegel, Intensitäten. Ich höre die Tonspur isoliert und dann wieder als Ganzes. Mal nur im Vergleich zu den Drums und dann wieder für sich allein. Nach ein paar Stunden ist man da erstmal platt. Die Konzentration ist dahin und man braucht eine Pause, Nahrung oder (bitte nicht!) eine Zigarette. Ruhe, eine Runde mit dem Hund, eine kreative Pause.

Das private Hören ist genau andersherum: Nach dem Lärm im Büro, in der Arbeit, der nervige Verkehr und den Kindern nutze ich Musik, um herunterzukommen. Mit einem Getränk, gedimmtem Licht und vollem Magen sitze ich und lasse den Tag von mit abfallen … schön.

Was für ein Unterschied, oder? Hier eine massive Anstrengung und da der Genuss mit einem guten Single Malt Whiskey. Und dann meint der Schnösel sogar noch, dass seine 1.000 Euro Kabel am guten Klang aktiv teilhaben. Da fällt es schwer zu gönnen …

Die lieben Vorurteile zum Tonstudio und HiFi

Kabel, teure Geräte-Beschwerer und sogar Klangschalen! Hochtöner, die bis über 40 kHz wiedergeben – und das bei einem Menschen, der im Alter bestenfalls noch 14 kHz hört. Nein, wir im Studio legen Wert auf solide Technik. Ein Kabel muss erstmal symmetrisch und dann noch gut geschirmt sein. Und so stabil, dass es im Studioalltag keine Probleme gibt.

Es gibt massenhaft dieser Themen. Wird im HiFi-Forum darüber diskutiert, dass das neue x-fach verdrehte Kabel viel transparenter klingt, so wird im Recording-Forum darüber gelacht und gelästert. MP3 vs. Hi-Res-Audio, aktiv vs. passiv – und ganz beliebt: Müssen echte Musikliebhaber nicht eigentlich mit Studiomonitoren hören?

Einen besonders heiligen Nimbus hat man nämlich in diesen Foren, wenn man Neumann Audio oder ME-Geithain als HiFi (!) Lautsprecher zuhause hat. Denn ich kann ja so den B&W Fans sagen, was an ihren Speakern alles falsch ist. Und ganz wichtig: Nichts ist wahr, wenn man es nicht ohne Doppelblindtest empirisch beweisen und reproduzieren kann.

Das Problem liegt schon im Wort: Vor-URTEIL. Es wird geurteilt. Können wir uns nicht an ein paar Netiquetten und Fakten halten und schon würde es viel leichter? Hier nur ein paar Beispiele, die auf Fakten basieren und dem einem oder anderen vielleicht ein wenig die Augen öffnen (könnten):

Hören ist individuell. Es gibt keinen Nachweis, dass das, was mein Gehirn mit einem Schallereignis macht, auch so in einem anderen Menschen wahrgenommen wird. Genaugenommen wissen wir also gar nicht, ob wir über dieselbe Sache reden.

Es GIBT Kabelklang. Die Frage ist nur, ob er sich klanglich auf das Gesamtergebnis auswirkt. Abhängig von Dämpfungsfaktor der Endstufe und dem inneren Widerstand verändern Kabel das Signal. Was in einer Kette einen hörbaren Unterschied macht, kann in einer anderen Anlage völlig unhörbar sein.

Da hören vorwiegend eine Gehirnleistung ist, ist der Effekt nachlassender Hörkraft (insbesondere bei den Höhen) bei zunehmendem Alter weniger ausschlaggebend, wie so oft von Kritikern kolportiert. Ob ich ein MP3 von einer unkomprimierten Datei unterscheiden kann, liegt meist an der Hörerfahrung und nicht an anatomischen Einschränkungen (bei grundsätzlich gesundem Hörvermögen). Interessant: Die meisten erfolgreichen Toningenieure sind deutlich über 40 Jahre alt!

Wenn Sie einen Unterschied zwischen unterschiedlichen Geräten, Musikfiles oder Zubehör hören, dann freuen Sie sich einfach darüber. Formulieren Sie das dann auch so: „Ich höre bei mir einen Unterschied.“ Es ist ihr Hobby, ihr Geld und ihre Ansicht. Aber bitte: Stellen sie sich nicht als Mensch mit absolutem Gehör dar. Sie kennen ihre Kette, ihren Wohnraum: Diese Aussage gilt nur für ihre Umgebung.

Doppelblindtest sind kein probates Mittel, um Unterschiede zwischen Geräten, Files etc. zu erhören. Und das Beste ist: Es ist auch völlig egal. Wenn ich der Meinung bin, dass ich Musik über Qobuz schöner/besser etc. finde als über Spotify, dann lassen Sie mich doch bitte! Ich mag das nicht beweisen. Es ist meine Anlage, mein Raum und mein Geld. Oder fahren Sie mit einem Rennrad, das 150 Gramm leichter ist als das alte, wirklich besser? Beweisen Sie mir das? Ist der 500 Euro Wein besser? Warum fühlt sich ein Reihensechszylinder im Auto „besser“ an als ein Vierzylinder?

Sie sehen, wohin das führt: Eine Freizeitbeschäftigung muss nicht gerechtfertigt werden, schon gar nicht vor Menschen, die ich gar nicht kenne. Weder das investierte Geld noch das individuelle Erleben kann von anderen nachvollzogen werden. Es darf also auch kein Urteil gefällt werden.

Nur – und hier ist wieder so ein Schlüsselsatz: Stellen Sie Ihr individuelles Erleben mit dem Hobby Musik nicht als Faktum oder besondere Leistung dar. Lassen Sie andere gerne daran teilhaben, aber postulieren Sie nicht. Es gibt keine vollständige und einfache Wahrheit.

Und was nun?

Studio-Menschen sind Fachleute und HiFi Menschen sind Genießer. Das löst doch den Konflikt nicht auf, oder?

Doch, denn die maßgebliche Erkenntnis aus dem bisher Geschriebenen lautet: Der eine kann (!) nicht, ohne den anderen. Wenn ich anderen Menschen nicht zugestehe, die Musik, die ich produziere zu genießen und wenn ich andererseits akzeptiere, dass mein Hobby auch eine Daseinsberechtigung hat, ohne eine dauernde Rechtfertigung, dann heben sich die Kräfte auf. Das Studio lebt von dem Genießer und ohne produzierte Musik kann der Hobbyist auch nichts hören. Ihr braucht euch – wir brauchen uns. Eine Arroganz ist weder im einen noch im anderen Lager angebracht. Es gibt genug Wertschätzung für beide Parteien: Ein wunderbar produzierter Song wächst doch erst, wenn man sich damit auseinandersetzt und ist es nicht auch eine Art Wertschätzung, diesen Song mit bestmöglichem Equipment und maximalem Genuss zu konsumieren?

Und so sind sich die beiden Lager am Ende viel näher als vermutet und so wiederhole ich gerne meine Aufforderung im Titel: Let’s be friends.

Anmerkung

Ich freue mich auf viele Kommentare, egal ob kritisch oder zustimmend. Bitte nur dies: Menschen neigen dazu selektiv wahrzunehmen. Man erhöht das Gelesene, das mit der eigenen Meinung übereinstimmt und überliest dann die weiteren Informationen. Nehmen Sie bitte nicht einen Satz heraus und verlieren Sie sich in Details. Darum geht es nicht. Und bitte bleiben Sie freundlich, ob Beruf oder Hobby und ob man will oder nicht: Die Musik vereint uns.

Und ach ja: Ich bekomme hier weder Geld noch andere Vergünstigungen, weil ich hier die Produkte von Backes & Müller bzw. KS Digital beschreibe. (Ein besonderer Dank geht an Andreas Kühn von Backes & Müller Service und Vertrieb.) Es ist nur ein gutes Beispiel, wie ein Hersteller sowohl die eine als auch die andere Gruppe bedient – und zwar auf sehr hohem Niveau. Ich – ganz persönlich – mag die Produkte von Johannes Siegler und kann sie guten Gewissens als AMAZONA.de Testautor empfehlen. Nicht mehr nicht weniger. Cheers.