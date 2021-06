Marktübersicht Groovebox: Workshops und Testberichte

Grooveboxen für Einsteiger und Fortgeschrittene

In unserer Marktübersicht Groovebox haben wir für euch alle getesteten Produkte sowie die wichtigsten Punkte zusammengestellt, die ihr vor dem Kauf einer Groovebox bedenken solltet. Aber fangen wir ganz vorne an, um was geht’s hier überhaupt?

Im Gegensatz zu den reinen Drumcomputern, die wir in unserer Liste „Die besten Drumcomputer, Drummachines“ zusammengestellt haben, handelt es sich bei Grooveboxen oft um vollwertige Produktionszentralen. Roland etablierte das Genre der Groovebox mit der MC-303, diese erschien 1996 und wurde binnen kürzester Zeit zum Nonplusultra der Techno-Szene. Im Vordergrund stand die intuitive Bedienung und die Unabhängigkeit von anderen Hardware-Geräten, man konnte sowohl Drums als auch Melodien kreieren. Die Groovebox war geboren. Am Umfang der Kaufberatung Groovebox lässt sich schon erahnen, welche Bedeutung die Groovebox heute hat und wie sie nach und nach den klassischen Drumcomputer abgelöst hat.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Groovebox schnell weiter. Kurze Zeit nach der MC-303 erschien im Jahr 1998 die Roland MC-505 und binnen kürzester Zeit waren auch andere Hersteller auf den Groovebox-Zug mit aufgesprungen. Drumsounds und Melodien erstellen, Samplen und Sequenzen zusammenbauen, all das war mit den all-in-one Grooveboxen möglich. Anfang der 2000er kam das wohl bisher größte Groovebox-Flaggschiff auf den Markt, die Roland MC-909.

Nachdem der Erfolg der Grooveboxen mit Abflachen der Techno-Welle etwas abgenommen hatte, sind sie heute wieder deutlich gefragter. Aktuelle Produkte wie Novation Circuit Tracks oder Roland MV-1 Verselab erfreuen sich größter Beliebtheit.

Welche Funktionen bieten Grooveboxen?

Einer der wichtigsten Punkte der Groovebox ist natürlich die Klangerzeugung. Soll es unbedingt die analoge Schaltung wie bei den Korg Volcas sein oder lieber Analog-Modeling à la Novation Circuit? Ganz wichtig ist natürlich, dass die Sounds genug Punch haben, Kick und Snare müssen einfach knallen. Fortgeschrittene Grooveboxen erlauben es dazu auch, die integrierten Synthesizer-Sounds mit Filter und Effekten zu bearbeiten und somit Bass- oder Lead-Sounds zu erstellen.

Ein Sequencer gehört bei einer Groovebox natürlich ebenfalls dazu, hier gibt es bei den aktuellen Produkten teils sehr deutliche Unterschiede, vor allem auch bei der Bedienung. 16 Steps bieten alle aktuellen Grooveboxen, in der Regel sind es aber mehr, 32 oder gar 64 Steps, auch wenn es oft nur 16 LEDs für die Lauflichtprogrammierung gibt. Mit Hilfe eines Song-Modes lassen sich dann unterschiedliche Patterns zu einem Song zusammenstellen.

Weitere Aspekte, über die man beim Kauf eines Groovebox nachdenken sollte, ist das voraussichtliche Einsatzgebiet. Soll die Groovebox nicht nur standalone, sondern auch mit einer DAW betrieben werden, sollten USB- oder MIDI-Anschlüsse an Bord sein? Reicht ein Stereoausgang oder sollen die Instrumente über Einzelausgänge ausgeführt werden? Nach oben hin gibt es grundsätzlich keine Grenzen, wie man auch an der sehr weitreichend ausgestatteten Groovebox Synthstrom Deluge erkennen kann.

Als kurzes Fazit kann man sicherlich festhalten: Grooveboxen sind eine sehr gute Möglichkeit, in die Musikproduktion einzusteigen. Alles ist an Bord, was man für die ersten Schritte benötigt, die Preise sind – zumindest im Einsteigerbereich – moderat, nach oben gibt es wie so oft natürlich keine Grenzen. Aber auch Fortgeschrittene haben viel Spaß mit Grooveboxen, auch in größeren Setups sind sie durchaus sinnvoll.

Zur besseren Übersicht findet ihr alle unsere Artikel zum Thema Grooveboxen nachfolgend aufgelistet. Außen vor gelassen haben wir die MPC-Reihe von AKAI, ebenso wie Hybrid-Produkte à la Native Instruments Maschine.

Korg Gadget gehört, auch wenn es sich hierbei „nur“ um ein Software-Paket handelt, unserer Meinung mit in diese Liste. Auf dem Desktop hat sich dieses Konzept nur kaum durchgesetzt, vermutlich weil jede einigermaßen fitte DAW dies auf ihrer Art und Weise ermöglicht. Anders sieht es dagegen im iOS-Bereich aus, hierzu findet ihr über unsere passende Charts weitere Informationen und Tests.

Nicht nur für die Vintage-Liebhaber könnte auch unsere folgende Charts interessant sein:

Jetzt aber viel Spaß beim Stöbern und Lesen. Was sind eure Lieblinge, welche Tipps & Tricks habt ihr für Einsteiger und Fortgeschrittene? Wir freuen uns über eure Kommentare.

Elektron Analog Rytm Mk2

Elektron Digitakt

Elektron Digitone

Elektron Model:Cycles

Elektron Model:Samples

Gotharman Little deFormer

Gotharman Tiny LD

Gotharman SpazeDrum

Korg Electribe Sampler Red, Blue

Korg Gadget 2, Software Groovebox

Korg Volca

Von den mittlerweile 10 erhältlichen Volcas gehört natürlich nicht jede in die Kategorie Groovebox. Doch zumindest die ein oder andere kann durchaus im Sinne einer Groovebox genutzt werden, so dass wir sie der Vollständigkeit halber mit in diese Marktübersicht aufgenommen haben.

L.E.P. Leploop

Novation Circuit Rhythm

Für den Sommer 2021 hat Novation neben dem Circuit Tracks den Circuit Rhythm angekündigt. Welche Features die auf die Gebiete Sampling, Beatproduktion und Performance ausgerichtete Groovebox genau bieten wird, ist leider noch nicht bekannt. In unserer News gibt es aber zumindest die ersten Informationen.

Novation Circuit Tracks

Playtime Engineering Blipblox

Playtime Engineering Blipblox After Dark

Roland MC-101

Roland MC-707

Roland MV-1 Verselab

Synthstrom Deluge

Teenage Engineering OP-1

Teenage Engineering OP-Z