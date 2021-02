Test: Novation Circuit Tracks, Groovebox

Neuentwicklung oder Update?

Novation Circuit Tracks ist ein Nachfolger der schon etwas betagten Novation Circuit von 2015. Die nun doch etwas in die Jahre gekommene Groovebox erfährt mit der Novation Circuit Tracks eine Neuauflage und tritt nun an, die damaligen Mankos (Sound, kein übergeordneter Performance-Modus) auszumerzen.

Von Zweien, die auszogen die Nachfolge anzutreten

Aber warum eigentlich „ein“ Nachfolger? Nun, neben der Novation Circuit Tracks gibt es auch noch die Novation Circuit Rhythm, die sich ganz auf das Beat-Machen spezialisiert. Bei der Novation Circuit Tracks haben wir es aber mit dem eigentlichen Nachfolger zu tun, was die generelle Konzeption angeht. Mit an Bord sind wieder zwei polyphone Synth-Engines und vier Drum-Tracks.

Neu hinzugekommen sind jedoch zwei eigene MIDI-Spuren, deren Noten über MIDI nach außen wiedergegeben werden. Novation Circuit Tracks verfügt dabei nicht nur über USB-MIDI (in USB-C-Ausführung), sondern auch, bitte festhalten jetzt, über ein ausgewachsenes DIN-MIDI-Trio. Ja, richtig gehört, im Jahre 2021 gibt es wirklich einen Hersteller, der sich daran erinnert, dass es mal eine Zeit gab, in der eine Thru-Buchse zum Standard gehörte – Hut ab!

Die restlichen Anschlüsse sind schnell abgefrühstückt: zweimal Line-Out und Line-In im 6,3 mm Klinkenformat, ein Kopfhöreranschluss und ein Sync-Ausgang um z. B. Volcas analog zu synchronisieren. Dann gibt es noch den Micro-SD-Card-Slot und das Kensington-Lock (geht es euch eigentlich auch so, dass ihr seit den USB-C-Buchsen zwar das Kabel nicht mehr verkehrt herum stecken wollt, stattdessen aber ständig das Kensington-Lock erwischt?).

Anschlüsse

Moment: SD-Card-Slot und Line-In? Sollte das etwa heißen, man kann direkt von der SD-Karte Samples importieren und sogar direkt sampeln? Ich fürchte, die Antwort ist: jein. Die Line-Eingänge sind beide mono ausgelegt und man kann hier Audio durchschleifen und mit den internen Effekten der Novation Circuit Tracks bearbeiten. Die Line-Eingänge erscheinen dann auch im Mixer und können dort entsprechend manipuliert werden.

Über eine SD-Karte können sogenannte „Circuit Tracks Packs“ importiert werden. Diese Datei ist ein Paket, bestehend aus Samples, Synth-Einstellungen und allen anderen Daten wie Patterns und Scenes. WAV-Samples können allerdings nicht direkt importiert werden.

Nach wie vor kann man über Novation Components die Sample-Packs bestücken. Zum Zeitpunkt des Tests lag eine Betaversion vor, in der auch das komplett überarbeitete Interface zur Editierung der Synth-Sounds integriert ist.

Mit einer Export-Funktion können dann eigene Packs exportiert werden, die auf die SD-Karte gespeichert werden und von dort aus dann direkt in die Novation Circuit Tracks geladen werden können.

Hardware und Verarbeitung

Die Hardware der Novation Circuit Tracks hat eine beträchtliche Wandlung durchgemacht und versprüht jetzt den Charme eines stylischen Lifestyle-Produktes, positiv gemeint. War der Vorgänger noch in einem einfachen rechteckigen Gehäuse untergebracht, so haben wir es hier mit einem leicht geneigtem Pultgehäuse zu tun, das durch seine geschwungenen Rundungen zu gefallen weiß; die Neuauflage hat ein insgesamt gedeckteres Erscheinungsbild.

Anstatt die Farbe der RGB-LED deutlich um die Taster herum anzuzeigen, sind diese nun komplett schwarz und das Licht scheint nur durch die Schrift hindurch. Die Schrift ist auch feiner ausgefallen, so dass man auf jeden Fall eine gewisse Nähe zum Gerät benötigt, um alles gut lesen zu können. Zunächst dachte ich, die Helligkeit wäre gedimmt, jedoch stellte sich heraus, dass schon die maximale Helligkeit eingestellt war; es ging nur noch dunkler, nicht heller.

Die Anordnung der Potis, die ebenfalls wieder mit dem Gehäuse verschraubt sind, ist gleich geblieben, aber die Kappen haben sich geändert. Immer noch gummiert, sind sie nun deutlich schmaler ausgefallen, jedoch immer noch griffig und wertig. Sie wirken insgesamt nicht mehr so klobig – eben stylischer. Eine RGB-LED unterhalb der rasterlosen Encoder stellt immer noch den eingestellten Wert über die Helligkeit dar.

Das Batteriefach musste weichen, dafür hat die Novation Circuit Tracks nun einen eingebauten Akku mit einer Laufzeit von ca. 4 Stunden, nach Angaben des Herstellers. Einerseits gut, denn so muss man sich um weniger kümmern. Andererseits wird das natürlich zum Problem, wenn der Akku seine Lebenszeit überschritten hat – so einfach kommt man da bei dem kompakten Gehäuse nicht dran. Na ja, freuen wir uns auf künftige „complete disassembly“ Videos. (Habt ihr mal nur die beiden Worte bei YouTube gesucht und euch auch so gewundert wie ich?) Insgesamt fühlt sich die Hardware in sich stimmig und griffig an – ich würde sagen ein echtes Upgrade.

Technische Ausstattung

Die beiden neuen MIDI-Spuren der Novation Circuit Tracks habe ich ja bereits angesprochen. Es können nun pro Pack 128 Synth-Patches (bisher 64) und 64 Projects (bisher 32) geladen werden. Mit der Scenes-Funktion gibt es nun endlich so etwas wie einen Performance-Modus. Probability und Mutate schütteln bestehende Patterns durch, um so zu neuen Ergebnissen zu kommen. Sync-Rate und Play-Order können per Pattern eingestellt werden und erlauben so, zusammen mit der variablen Step-Länge, rhythmisches Neuland zu erkunden.

MIDI-CCs, die zur Animation eines Patterns genutzt werden (Stichwort: Parameter-Locks), werden auch über MIDI ausgegeben. Allerdings nur über die USB-Schnittstelle der Novation Circuit Tracks. Seltsam, da ansonsten die Daten mit denen des DIN-MIDI-Ausgangs immer identisch sind. Bewegt man einen der Encoder direkt, so liegt der MIDI-CC auch an beiden Ausgängen an.

Dazu muss man sagen, dass zum Testzeitpunkt die endgültige Firmware noch nicht vorlag. Allgemein kann man jedoch annehmen, dass man von Novation eine anständige Produktpflege erwarten kann, wie schon bei der ersten Circuit.

Die Synth-Engine

Hier gibt es nicht viel zu berichten. Obwohl sich der Editor in der Components-Software optisch dem aktuellen Zeitgeist angepasst hat, der wieder in Richtung fotorealistische Darstellung zu gehen scheint, sind alle Parameter gleich geblieben. Auch am Klang, soweit ich das beurteilen kann, hat sich nichts geändert – die Synth-Engine scheint sich also nicht verändert zu haben. Ebenso hat sich weder an den FX (16 Delays, 8 Reverbs) noch an den Filtern etwas geändert – kurzum die Novation Circuit Tracks klingt genauso wie ihr Vorgänger mit all ihren Vor- und Nachteilen. Allerdings wurde die Sidechain-Funktion erweitert, so dass jetzt einzelne Drum-Tracks zur Erzeugung der ewig pumpenden Flächen hergenommen werden können.

Wie aus den Forumsbeiträgen des letzten Tests zu entnehmen ist, scheiden sich hier die Geschmäcker. Die einen finden den Sound der Novation Circuit Tracks toll, die anderen nicht so. Persönlich haben mich die Synths jetzt nicht vom Hocker gehauen – gute Brot und Butter Sounds, solide, aber ohne Überraschungen. Auch die FX und Filter sind eher Durchschnittsware, mit den Reverbs auf der besseren Seite.

Micro-Steps von Tag 1 an

Micro-Steps sind nun nichts Neues, da sie ja bereits im Firmware-Update 1.8 der Circuit zu finden waren. Dass sie aber nun bei der Novation Circuit Tracks sofort am Start sind, sollte man ruhig erwähnen. Mit Micro-Steps kann man der seligen Statik der wohlquantisierten Drum-Beats oder Basslinien in die Parade fahren und für mehr Groove sorgen. Dilla-Beats here we come!

Um noch mehr Abwechslung in den schnöden Sequencer-Alltag zu bringen, gibt es jetzt endlich zumindest vier verschiedene Abspielmuster: Forwards, Reverse, Ping-Pong und Random.

Falls einem wirklich nichts einfällt, bringt einem die neue Mutate-Funktion auf Trab. Diese verschiebt vorhandene Steps einfach an andere Stellen im Pattern. Die Mutate-Funktion verändert dabei Micro-Steps, Gate-Werte, Sample-Flips und Automationsdaten. Gleich bleiben aber die eigentliche Tonhöhe bzw. das Drum-Sample und die Anzahl der Steps im Pattern.

Auch die die neue Funktion Probabilility wird mit mutiert. Diese sorgt für eine zufällige Variation der Patterns, indem man beliebig vielen Steps eine Abspielwahrscheinlichkeit von 12,5 % bis 100 % zuweist. Weit entfernt von den Möglichkeiten, z. B. einer Model:Samples, aber dennoch ein Anfang.

Nicht zu vergessen, innerhalb der Components-Software kann man nun auch die Encoder mit MIDI-CC belegen (und nur MIDI-CC) und acht Zusammenstellungen abspeichern – das ist richtig gut, um z. B. Soft-Synths zu steuern.

Die wirklich gute Neuigkeit: Scenes

Mit der Scenes-Funktionalität bekommt die Novation Circuit Tracks nun endlich auch einen echten Performance-Modus. Man wählt im Pattern-Modus alle Patterns aus, die zur Scene gehören sollen. Dabei dürfen auch Pattern-Chains genutzt werden. Hört man, was man mag, wechselt man zur Mixer-Ansicht, dort werden die Scenes in den unteren beiden Reihen gespeichert. Durch Halten der Shift-Taste und Drücken eines der Scenes-Taster wird nun die aktuelle Pattern-/Pattern-Chain-Kombination abgelegt. Wichtig zu wissen ist, dass bei Änderung eines Patterns dieses ebenfalls in allen abgelegten Scenes geändert wird. Super Funktion, mit der man endlich Songs und Abläufe strukturieren kann.

Was mir aber nun gar nicht zusagt und das hat sich seit der alten Version nicht geändert: Die Patterns selbst können immer noch nur maximal 32 Steps lang sein. Klar kann man sich behelfen, wenn man keine 16tel-Auflösung braucht und Akkorde einfach in 8teln darüberlegt und dann das Pattern halb so schnell ablaufen lässt. Aber bei meinen Explorationen brauche ich einfach mehr Zeit und Platz, um Akkorde und Basslinien oder Synth-Läufe auszuprobieren, damit bei mir wirklich Freude aufkommt. So wie es jetzt ist, würde ich persönlich die Novation Circuit Tracks nicht als ernstzunehmenden Sequencer betrachten. Der Beat Step Pro hat z. B. die doppelte Länge, damit komme ich schon viel besser zurecht. Am besten wären jedoch 128 Steps pro Pattern.

Das ist sehr schade, denn eigentlich macht mir die Arbeit mit der Novation Circuit Tracks doch Spaß; man kann schnell nette Beats zusammenzimmern und eine passende (kurze) Bassline dazu finden. Dann das Ganze noch mit den Parameter-Locks animieren und schon kommt was Passables dabei heraus.

Wenn es ein Upgrade geben würde, das ich neben einem Performance-Mode als Muss bezeichnet hätte, wären es eben die Länge einzelner Patterns gewesen. So hat Novation hier an der falschen Stelle gespart und ich hoffe inständig, dass da noch genug Speicher im Gerät ist, um das mit einem Upgrade nachzuholen.

Neu bei der Novation Circuit Tracks sind ja nun auch die doppelte Anzahl an speicherbaren Projekten; vorher 32, nun 64 Projekte. Ich denke, jeder wäre glücklicher mit „nur“ 32 Projekten, dafür aber der doppelten Step-Anzahl pro Pattern.

Ich weiß, dass man Pattern-Chains nutzen kann, um längere Sequenzen zu erstellen – aber darum geht es mit eben nicht. Die Kritik bezieht sich ausdrücklich auf die Länge eines einzelnen Patterns, denn das ist für mich die Ebene, auf der ich musikalische Ideen entwickle. Muss ich für eine einfache 4-Akkord-Sequenz (oder gar noch mehr Akkorde, Gott bewahre …) ständig zwischen Patterns springen, ist das für mich einfach nicht sinnvoll nutzbar. Andere mögen gut mit dem Limit zurechtkommen, aber der Minimalismus an dieser Stelle ist nicht meiner.