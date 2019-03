Test: Elektron Model:Samples V1.01, Sample Groovebox

Ein Model - und es sieht gut aus

Elektron Model:Samples – unter dieser prozedural anmutenden Abkürzung bringt der alte Schwede Elektron sein erstes Produkt unter der magischen 500,- Euro Grenze auf den Markt. Noch nicht mal 1 kg schwer ­ist das 27 x 18 x 4 cm große Kistchen und stellt wohl auch das erste Elektron Gerät in weiß dar. Ob es sich nur um einen Darsteller oder um einen echten Schauspieler handelt, werden wir sehen.

Das Design wurde bereits viel gescholten, mir gefällt es irgendwie. So hat man sich wohl in der Vergangenheit vorgestellt, wie die Zukunft aussieht – es hätte sehr gut in den Film „2001 – A Space Odyssey“ gepasst. Man stelle sich Bowman im Raumanzug vor, wie er den Elektron Model:Samples hält.

Nice Price für Elektron Model:Samples?

Ja – es ist Low-Price (jedenfalls bezogen auf Elektron); ja – es ist aus Kunststoff (und nicht aus Metall wie sonst bei Elektron) und ja – es ist weiß (unerhört von Elektron). Nachdem diese drei Fakten den Konsumenten schon genug verwirren sollten, kommen wir sofort zum Eingemachten. Das Elektron Model:Samples hat nur zwei Audioausgänge, deren Stereosignal auf den Kopfhörerausgang gedoppelt wird. Über Class-Compliant-USB (Audio/MIDI) gehen diese beiden Audiospuren auch direkt in die DAW, ohne dass die Wandler in Aktion treten. Alles unter der Prämisse, dass man einen Mac benutzt, denn ohne ASIO-Treiber bleibt Windows-Usern nur die MIDI-Funktionalität.

Der Strom kommt übrigens nicht über USB, sondern über das mitgelieferte Netzteil. MIDI gibt es über USB und DIN, ein MIDI-Trio fehlt aber, genau wie mehr als ein Klinke-auf-DIN-Adapter für die beiden MIDI-Miniklinkenbuchsen (IN und OUT/THRU). Dafür kann man aber im Config-Menü die Polarität des MIDI-Miniklinkenausgangs einstellen und so jeden Adapter nehmen, auch solche, die dem Korg Standard nicht entsprechen (namentlich Arturia). Und nein – es wird kein Overbridge für das Elektron Model:Samples geben.

Das war’s – mehr ist Hardware-technisch nicht vorgesehen, mal abgesehen von den Anschlüssen für den angekündigten Akku, die sich sozusagen an den Schläfen des Geräts befinden. Denn nein – der Elektron Model:Samples hat kein eingebautes Batteriefach, um ihn mobil oder mit Stromausfall-Backup zu betreiben.

Hardware des Elektron Model:Samples

Wie gesagt besteht das Gerät aus Kunststoff und wiegt nicht mal 1 kg, so dass es in der Hand tatsächlich mehr wie ein Spielzeug liegt als ein ernstzunehmendes Instrument. Dieser Eindruck verstärkt sich beim Bedienen der rot beleuchteten Gummi-Pads. Die Pads selber fühlen sich gar nicht schlecht an, jedoch wabbeln und wackeln sie in ihren Vertiefungen. Einzige Ausnahme sind die großen Track-Pads, auf denen auch anschlagsdynamisch gespielt werden kann. Für meinen Geschmack sind sie ein wenig zu stramm eingestellt, so dass ich schon richtig draufkloppen muss, um höhere Anschlagsstärken zu erreichen.

Sehr angenehm und fast schon als Handschmeichler zu bezeichnen sind die Gummikappen der Encoder. Sie sind zwar klein, haben aber einen festen Grip. Allerdings werden sie etwas rutschig, wenn man sehr feuchte Pfoten bekommt. Volume und Level/Data-Encoder sind gerastert und mit Schaltfunktion, alle anderen sind nicht gerastert.

Auf den ersten Blick fällt einem auf, dass die Bedienoberfläche sehr aufgeräumt wirkt und viel Raum für das Platzieren der Hände bietet. Das Gerät ist bewusst „einfach“ konzipiert worden und ein Menütauchen oder Verrenkungen der Affengriff-Art bleiben beim Elektron Model:Samples (beinahe) aus.

Elektron Model:Samples – Back to Basics

Elektron Model:Samples ist also kein Sampler, sondern ein Sample-Player oder auch eine Sample-basierte Groove-Box. Im internen SD-Speicher (der +Drive genannt wird) finden 1 GB Samples (inklusive Betriebssystem) Platz – aktiv im Sample-Speicher kann man 64 MB unterbringen. Das war im Emu Sampler 1996 mal richtig viel, aber ganz ehrlich, empfinde ich das heutzutage als zu wenig. Nicht weil es nicht ausreichen würde, allein deswegen, weil die Preise für SRAM so niedrig sind. Aber vielleicht kann die MCU auch nicht mehr als 64 MB adressieren – wir werden sehen.

Die Grafik zeigt die Struktur eines Projektes, es können insgesamt 96 Projekte erstellt werden. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die 1 GB SD-Speicher nicht überschritten werden. Wird es Upgrade-Möglichkeiten geben? Linsen wir doch mal unter die Haube…

Das Gerät lässt sich leicht öffnen und man sieht, dass hier an Schrauben nicht gespart wurde, ganze 31 Schrauben halten das Main-Board an der Oberseite fest. Betrieben wird das Gerät von einem Coldfire V4 MCF5441x 32-Bit Microcontroller mit einer Taktung von 250 MHz. Dann sehen wir noch den SD-RAM- und den RAM-Chip. Aus-die-Maus, alles andere ist nur Peripherie. Also nein – ein RAM-Upgrade wird es für den Elektron Model:Samples wohl nicht geben. Aus dem Reference-Manual geht hervor, dass die MCU RAM-Größen bis 256 MB verwalten kann. Es ist der MCU sogar möglich, diese 256 MB in je 8 Bänken zu verwalten, so dass man satte 2 GB SRAM zur Verfügung hätte. Daraus kann jeder machen, was er möchte.

Handling des Elektron Model:Samples

Aber nun endlich zur Bedienung, bleiben wir gleich mal beim Projekt. Die Projekte sind eingeteilt in 96 Patterns (16 Patterns x 6 Bänke), von denen immer nur eines aktiv sein kann. Jedes Pattern kann aber über eine Fill-Funktion mit Variationen versehen werden. Das Pattern kann bis zu 64 Steps lang sein. Dabei können die sechs einzelnen Tracks jeweils eigene Pattern-Längen haben, womit sich die Welt der Polyrhythmen öffnet. Die Pattern-Längen werden über das Scale-Menü eingestellt. In diesem Scale-Setup kann man aber nicht nur die Länge per Encoder eingeben, es ist auch möglich, über den Page-Taster und die sechzehn Trigger-Taster on-the-fly zu ändern, was für den Live-Einsatz Sinn ergibt.

Das LC-Display ist mit seinen winzigen 128 x 64 Pixeln auf 3,3 x 1,8 cm schon arg klein und nicht so kontrastreich wie die zurzeit viel verwendetem OLED-Displays. Trotzdem muss ich gestehen, dass mir das bei der Bedienung gar nicht sauer aufgestoßen ist. Manchmal ist halt weniger Display = mehr Workflow.

Alle Noten-Daten der sechs Tracks können als MIDI ausgegeben werden. Das beinhaltet Note-On/Off und die Note-Velocity. Im Setup-Menü findet man die MIDI-Filter, hier kann man bestimmen, ob auch die Encoder-Bewegungen als MIDI gesendet werden. Auf der Eingangsseite ist es per einfachem MIDI-CC-Befehl möglich, jeden Parameter des Tracks zu steuern.

Aus der Abbildung werden auch die einzelnen Parameter ersichtlich, mit denen ein Track und damit das auf ihm liegende Sample manipuliert werden kann. Denn ja – es gibt nur ein Sample pro Track, das im Sample-Menü ausgewählt werden kann. Bedenken sollte man allerdings, dass jedes Pattern eines Projektes eine eigene Sample-Zusammenstellung besitzen kann. Trotzdem finden einige, dass sechs Spuren zu wenig sind, wenn man keine Möglichkeit hat, verschiedene Samples im selben Track zu nutzen. Da darf ich dezent dazwischen grätschen und behaupte, man kann mit nur einem Track einen ganzen Beat aus Einzel-Samples bauen (also keinen Drum-Loop). Dazu aber später.

FUNC-Key, FUNC-Key

Überhaupt kommt man um die ständige Benutzung des FUNC-Keys, der einer Shift-Taste entspricht, nicht herum. Und dabei findet man sich auch mal in der Position, einen Affengriff machen zu müssen, z. B. wenn ich eine Trig-Condition einstellen möchte. Dann sind nämlich schon drei Finger von der Partie. Manchmal schnappt eine Kombination auch ein, z. B. FUNC+PAGE bringt einen ins SCALE-SETUP, indem die Trig-Keys z. B. eine andere Funktion haben. Dort kommt man erst raus, wenn man noch mal FUNC+PAGE drückt.