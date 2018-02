Test: Synthstrom Audible Deluge, Groovebox

Lange haben wir versucht, eine Synthstrom Audible Deluge für einen Test zu bekommen. Die Tatsache, dass der Hersteller in Neuseeland beheimatet ist und seine Groovebox per Direktvertrieb verkauft, hat es nicht einfach gemacht. Nach einigen Facebook- und Website-Aufrufen hat sich dann aber unser Leser „Kabelsalat“ bereit erklärt, uns seine Deluge für einen Test zur Verfügung zu stellen. An dieser Stelle vielen Dank an „Kabelsalat“. Jetzt aber ab zum Test. Viel Spaß wünscht die BEATS Redaktion.

„Synthstrom Audible Deluge“ – vor geraumer Zeit tauchten diese drei Wörter immer wieder in einschlägigen Foren auf und weckten meine Neugier. Was konnte sich hinter diesem hölzernen Namen verbergen? Dem Anschein nach so einiges, denn selbstbewusst klingt die wortwörtliche „Flut“ schon. Nach einiger Recherche folgten dann die ersten Hard-Facts. Die Newcomer von Synthstrom Audible kommen aus Wellington in Neuseeland und die Deluge ist ihre erste Kreation.

Das dynamische Duo, bestehend aus Rohan Hill und Ian Jorgensen, wagen sich mit ihrem ersten Produkt auch direkt in den großen Pool der Grooveboxen. Während die alten Hasen wie Korg oder Roland auf Produktreihen setzen, in denen sich einzelne Geräte mit übersichtlichem Funktionsumfang gegenseitig ergänzen, soll die Deluge nun wohl in die Vollen gehen. Hier trifft Synthese auf Sequencer auf Sampling auf Studio-Brain und versucht alle Bedürfnisse in einer Box zu befriedigen. Ein sehr ehrgeiziges Unterfangen, gerade für ein Gespann aus nur zwei Personen. Ob die Deluge wirklich das Schweizer Messer werden sollte, als das sie sich ausgibt?

Damals hatte ich da noch einige Zweifel und die YouTube-Videos konnten diese bisher nicht ganz ausräumen. Da aber nun ein überaus netter Leser seine Einheit zum Test zur Verfügung gestellt hat, können wir der Deluge auch ganz offiziell auf den Zahn fühlen. Doch jetzt will ich ganz von vorne beginnen und mich von außen nach innen vorarbeiten.

Das Auge spielt mit

Klein aber fein, so würde ich die Synthstrom Audible Deluge auf den ersten Blick beschreiben. Das schwarze Gehäuse mit hölzernen Seitenteilen macht einen stabilen Eindruck und kann sich wirklich sehen lassen. Die 6 verbauten Encoder schließen sich dem an und sitzen stabil – sie sind mit der Gehäuseoberseite verschraubt. Auch das Volume-Potentiometer ruht sicher verschraubt auf der Deluge und hat einen angenehmen Widerstand. Zwischen den Encodern sprießen gut zwei Dutzend Gummitaster aus dem Gehäuse und auch ein kleines 4-Segment Display findet hier Platz. Die Taster sprechen gut an und das Display ist sehr gut lesbar. Komplettiert wird die Oberseite der Deluge von sage und schreibe 128 RGB-Gummipads in 8 Reihen zu je 16 Pads plus 16 weitere rechts daneben. Anfühlen tun die sich ebenfalls gut. Alles in allem ein sehr gut verarbeitetes Gerät, auf dem für die kleinen Dimensionen doch erstaunlich viele Bedienelemente Platz finden.

Im Inneren der Synthstrom Audible Deluge befinden sich die Abteilungen Synthesizer, Sampler und Sequencer. Diese drei Oberbegriffe umschreiben grob die unterschiedlichen Funktionen, die im Deluge vereint werden. Unter den „Synthesizer“ fallen da nicht nur die Syntheseformen der subtraktiven und der FM-Synthese, sondern auch FX. Natürlich sind hier die Standards abgedeckt: Reverb, Chorus, Flanger, Phaser, Bitcrusher ein Delay- und ein Stutter-Effekt sowie ein Sidechain-Kompressor sind enthalten. Laut Hersteller sind durch Software-Updates noch weitere FX geplant.

Der Sequencer

Ohne den ist alles Mist: Der „Groove“ in Groovebox entsteht im Sequencer und kann über das Schicksal eines Geräts entscheiden. Genug Platz findet sich auf den 128 Pads ganz sicher auch, um komplexe Arrangements zu schmieden. Die Prozedur dürfte so ziemlich jedem bekannt sein, der jemals mit einer DAW gearbeitet hat. Nachdem die gewünschte Spur ausgewählt wurde, können im Piano-Roll die Notenwerte eingetragen werden. Die Grid-Auflösung ist standardmäßig auf 16tel Noten gestellt. Man kann natürlich auch weiter hineinzoomen, um 32- und 64tel Steps zu platzieren oder rauszoomen, um auch bei längeren Sequenzen den Überblick zu behalten.

Die Notenlängen werden auch farblich angezeigt, so dass in der jeweils höheren Gridansicht die „zu kurzen“ Notenlängen durch eine hellgraue Verfärbung angezeigt werden. Von dort aus können sie bei Bedarf wieder gelöscht werden. Automationen können ebenfalls leicht pro Step gespeichert werden, was durch Gedrückthalten eines Pads und behänden Griff zum gewünschten Encoder auch schnell erledigt ist. Wie lange eine Note gehalten werden soll, kann auch bestimmt werden und in ebenso spielerischer Einfachheit: Das vordere Pad runterdrücken und ein beliebig weit dahinterliegendes antippen. Wer gerne in Polyrhythmen oder Odd-Timings schwelgt, wird von der Deluge nicht hängengelassen – die Pattern-Länge gilt pro Voice individuell. Wo wir bei den Odd-Timings sind: Wer sagt denn, bei wie viel BPM Schluss sein soll? Bei Synthstrom wurde auch hier auf größtmögliche User-Freiheit gesetzt. Ein Beispiel gefällig? Die auf dem Bild angezeigte Zahl ist hier tatsächlich das Tempo …

Humor haben die beiden dann auch bewiesen, denn jenseits der 9.999 BPM gibt es nur noch einen Gang mehr: FAST.