Test: Elektron Digitakt V1.50, Drumcomputer und Sampler

Im Rausch der Loops und Vintagesounds

Mit der Firmware in der Version 1.50 hat Elektron dem Digitakt „Drum Machine and Sampler“ ein von vielen Usern völlig unverhofftes Update spendert. Es ist schon erstaunlich, mit welchem Erfindungsreichtum Elektron aus “jahrealten” Geräten völlig neue Funktion entwickelt, wie etwa der Song Mode im letzten Update für alle Boxen im Digi-Format.

Die neuen Funktionen helfen vor allem dem Umgang mit Loops auf ganz neue Sprünge. Ob Loops von Breakbeats, Bässen oder Melodien – oder auch Sequenzen, die mit dem Digitakt von anderen Synths abgesampelt wurden.

Den Test zum Digitakt in der ursprünglichen Firmware Version findet ihr hier.

Digitakt 1.5: Sampling und Resampling im Handumdrehen

Auch das Sampling und Resampling geht nun endlich effizient von der Hand durch die Möglichkeit, dass die Aufnahme nach einer bestimmten Länge gestoppt wird. Zur Auswahl für die Länge stehen 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 und 128 Sechzehntel im aktuell eingestellten Tempo. Das bedeutet, man kann mal eben den Audioausgang eines Synthesizers mit dem Digitakt verbinden, das gewünschte Tempo einstellen, die Aufnahme am Digitakt scharfstellen und dann am Synthesizer Play drücken: Wie von Geisterhand ist der Loop in der richtigen Länge fertig.

Elektron Digitakt – die Machines

Mit der Firmware-Version 1.50 wird das Konzept der “Machines” nun auch zum Digitakt gebracht. Insgesamt gibt es nun vier “Machines”, wobei die “Oneshot”-Maschine dem bisherigen Normalmodus des Digitakts entspricht: Samples werden für jeden Trigger einmal oder in Schleife in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung abgespielt. Die anderen drei Machines zielen auf einen jeweils anderen Stil der Sample-Wiedergabe ab. Mit den Machines kommen auch neue LFO-Ziele, die sich in der Auswahl-Liste zeigen, je nachdem, welche Machine ausgewählt ist.

Allen neuen Machines ist gemeinsam, das sie nur mit Samples funktionieren, deren Länge ein Vielfaches von 16 Sechzehnteln = 4/4 = 1 Takt aufweisen. Das heißt aber nicht, dass krumme Taktarten nicht möglich wären, denn die Länge der Patterns, auf denen sich die Samples tummeln, ist nach wie vor frei wählbar. Das bedeutet, für 14 Sechzehntel Länge nimmt man einen 16 Sechzehntel langen Loop, die übrigen 2 Sechzehntel werden dann nicht abgespielt.

Werp – Vintage Timestretching im Elektron Drumcomputer

Der erste neue Modus bzw. die erste neue Machine heißt “Werp” in Anlehnung an „Time Warping“. Diese streckt (stretcht) das Sample (im Idealfall einen Loop) automatisch auf das Tempo und die Länge eines Patterns. Entscheidend ist, dass eine Änderung der Tonhöhe hier nicht mehr das Timing des Samples beeinflusst.

Der Digitakt erreicht dies durch das Zerschneiden des Samples in feine Segmente, die nacheinander abgespielt werden, in Anlehnung an die Verfahren von Vintage-Samplern (zum Beispiel Akai S-Serie). Die Anzahl der erstellten Segmente und die Gesamtlänge der Schleife können dabei eingestellt werden. Die Segmente selbst können vorwärts, rückwärts oder in sich geloopt sein.

Im Klangbeispiel habe ich einen Breakbeat-Loop in Werp geworfen und mit dem Tune-Regler gespielt. Besonders bei einem sehr hohen Tuning kommen die typisch oldschooligen, resonatorartigen Artefakte zum Vorschein. Die Kick liegt auf einem anderen Track und dient in den Beispielen als Orientierung.

Die Samples müssen jedoch schon korrekt geloopt sein, denn im “Werp”-Modus lassen sich weder Start- noch Endpunkt einstellen. Wer wirklich gerade so eine nicht richtig geloopte Aufnahme im Digitakt herumfliegen hat und sofort benutzen möchte, ohne Umweg über den Rechner, kann man die Aufnahme immerhin im Digitakt resampeln und dann vor dem Speichern beschneiden.

Repitch

Die zweite neue Machine nennt sich “Repitch”. Hier ist ebenfalls das Ziel, ein Sample an die Länge eines Patterns anzupassen, dies wird jedoch klassisch durch simple Änderung der Abspielgeschwindigkeit erreicht. Das bedeutet, die Tonhöhe wird vom Digitakt automatisch so berechnet, dass der Loop genau passt und ist dann fixiert. So ist es ein Kinderspiel, einfach mal ein paar Loops in ein Arrangement zu werfen sowie verschiedene Loops “on the fly” im musikalischen Kontext durchzuhören. Ein Feature, das richtig Spaß macht.

Im Gegensatz zu “Werp” stehen hier auch wieder die Einstellungen für Startpunkt und Länge des Samples zur Verfügung. Es wäre allerdings wünschenswert gewesen, die vom Digitakt errechnete „Tune“-Werte des Repitchings angezeigt würde, denn dieser Wert wäre sehr praktisch für die im folgenden behandelte „Slice“-Machine.

Elektron Digitakt Firmware 1.5: Slice

Die letzte und in ihrem Nutzwert und ihrer Auswirkung auf kreatives Soundbasteln bedeutendste neue Machine ist “Slice”: Die Idee dahinter ist es, Loops in sogenannte “Slices” – Audiofragmente in der Länge konkreter rhythmischer Werte – zu zerteilen und wieder zusammenzusetzen.

Dabei kann ein Loop in bis zu 64 Slices unterteilt werden, die dann in Reihenfolge zufällig oder manuell sequenziert werden können. Dies ermöglicht es, nicht nur Tonhöhe und Geschwindigkeit voneinander getrennt zu verändern, sondern auch völlig neue Loops zu generieren. So kann aus langweiligen Loops etwas Aufregendes werden, aber auch den eigenen Ideen auf die Sprünge geholfen werden.

Wenn die Slices manuell sequenziert werden, ist der “Slice”-Parameter für die Wahl des Slices (bzw. des Ausschnitts im Loop) zuständig. Zusammen mit den anderen für Elektron üblichen Parameter-Locks ist hier sehr viel möglich, bis hin zu generativer Musik.

Bei ”Slice” wie auch “Werp” müssen Startpunkt und Länge des Samples korrekt sein für einen Loop und können nicht innerhalb der Machine verändert werden. Wie unter „Repitch“ angedeutet, muss man bei „Slice“ den Wert für „Tune“ selber herausfinden, um das Sample an die Geschwindigkeit anzupassen.

Doch das ist noch nicht alles: Der in Version 1.40 hinzugekommenen Keyboard-Modus wird mit der „Slice“-Machine zum Fingerdrumming-Modus. So lassen sich live Variationen von Hand spielen, auch während der Track spielt.

Im Klangbeispiel habe ich ein kleines Synthriff in das Digitakt gesampelt und dann in “Slice” geworfen. Zuerst erhöhe ich das Tempo, was keine Auswirkung auf die Tonhöhen hat. Dann lasse ich das Digitakt mehrfach würfeln und es kommen immer neue Riffs dabei heraus. Am Schluss erhöhe ich leicht die Tonhöhe, ohne dass sich Tempo ändern würde. Im darauffolgenden Beispiel habe ich das Riff in kleinere Slices zerteilen lassen, um so auf jedem rhythmischen Wert eine Filterhüllkurve haben zu können.

Findige Elektron Nutzer haben schon früh entdeckt, dass die „Slice“-Machine nicht nur mit Loops arbeitet, sondern auch mit Ketten („Chains“) aus Einzelsampels. Dafür gibt es inzwischen auch das „Digichain“-Webtool, Entwickelt von Elektron Nutzer brian3kb. Dieses findet sich hier, die dazugehörige Github-Seite hier.

Da im Gegensatz zu „Repitch“ die Tonhöhen frei wählbar bleiben, sind hier der Phantasie kaum Grenzen gesetzt, ob nun ganze Kits aus Drumsamples, Multisamples einzelner Percussion-Instrumente oder Synthesizersounds mit unterschiedlichen Filtereinstellungen oder Wavetable-Positionen.

Im Klangbeispiel hört ihr zuerst 8 Noten mit verschiedenen Wavetable-Positionen, die ich so direkt ins Digitakt gesampelt habe. Das habe ich dann in die Slice-Machine gepackt und eine kleine Melodie damit sequenziert. Mit einem der LFOs werden die Slices durchfahren. Ab der Hälfte benutze ich auch das Filter.

Loopcloud App Integration, Elk-Herd Status

Mit der neuen Firmware gibt Elektron auch die Zusammenarbeit mit Loopcloud bekannt. Loopcloud ist eine Online-Bibliothek lizenzfreier Samples, die von sich behauptet, die größte der Welt zu sein. Der günstigste Loopcloud Account beläuft sich auf 6,99 Euro pro Monat und das Erwerben von Samples funktioniert über ein Punkte-System. So erworbene und mit der App bearbeitete Samples können heruntergeladen werden, um nicht auf die Loopcloud Cloud angewiesen zu sein.

Die Loopcloud-App verspricht eine nahtlose Integration mit dem Digitakt: Sobald das Gerät mit der Loopcloud-App verbunden ist, hat man direkten Zugriff auf +Drive, RAM und die Samples der jeweiligen Tracks im aktuellen Pattern des Digitakt.

Diese Verwaltungsfunktionen stehen allerdings auch über die reguläre kostenlose Elektron Transfer-Software zur Verfügung, d. h. Loopcloud ist glücklicherweise nichts zwingendes und wir dürfen weiter offline mit dem Digitakt musizieren.

Leider funktioniert die von einem anderen findigen Elektron Nutzer mit den Namen mzero – zu finden hier – erstellte Software Elk-Herd bisher nicht mit der Firmware 1.50 zusammen. Diese Web-App mit dem kuscheligen Namen ermöglichte über Elektron Transfer hinausgehende Funktionen. Es wurden inzwischen sogar 124 Unterschriften mit einer Online-Petition gesammelt, um Elektron zu einer Zusammenarbeit mit mzero zu bewegen.

HiFi bis LoFi in allen Variationen: Digitakt 1.5

Auch eine neue klangformende Funktion gibt es, nämlich neben der bisher verfügbaren Bitratenreduktion nun auch die Samplerate-Reduktion. Diese kann vor oder hinter den beiden Filtern ihr Unwesen treiben. Zusammen mit Werp können hier sämtliche Vintage-Sampler Klangfarben mit dem Digitakt eingfangen werden.

Im Beispiel habe ich ein ohnehin schon LoFi klingendes Sample mit Werp gestretcht und dann Samplerate-Reduction aufgedreht, wodurch sich der Sound komplett verändert.

Was glaubt ihr, wird Elektron möglicherweise in naher Zukunft das „Machines“-Konzept auch bei ihrer FM Groovebox Digitone einführen?

Das Digitakt on Youtube

Tutorial für fortwährende („generative“) Slice-Variationen auf dem Digitakt, nicht nur für Breakbeats geeignet:

