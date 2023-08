Vergleichstest: Behringer Edge vs. Moog DFAM, semi-modulare Percussion-Synthesizer

Also ehrlich, bei den Preisunterschied würde ich erstmal gar nicht vergleichen! Der Behringer ist ja keine digitale Simulation sondern in ihm schlummert echte analoge Technik. Die beiden müssen ja unterschiedlich klingen! Aber ich denke die 500 Euro könnte ich für was besseres verwenden und trotzdem meinem Hobby fröhnen!

Wer will mir denn schon vorschreiben was besser zu klingen hat? Das Preisschild klingt schon mal sehr gut und ich hab von Behringer einiges und bin sehr zufrieden. Wenn die Teile dünn oder schlecht klingen, dann sollte man zuerst mal vielleicht einen Kurs besuchen und dannach reden wir wieder. Denn Musik machen muss ja auch gelernt sein. Heutzutage wird viel zu viel vom Gerät verlangt, am besten es macht von alleine Musik. Aber so läuft das eben nicht. Gute Musik braucht auch gute Musiker die wissen was sie tun. Die holen auch aus der übelsten Tischhupe tolle Musik, ich meine nicht Klänge, sondern Musik. Und plötzlich klingt alles wunderbar. Musik ist Kunst und nicht die Technik entscheident sondern der Musiker macht die Musik. Natürlich, wer den Moog will, nichts dagegen, wenn er dich inspiriert. Aber deine Musik machst immer am Ende DU. Deshalb kann jeder selbst entscheiden auf was er sich freuen will.