Test: Erica Synths LXR Drum Module, Eurorack-Modul

LXR zum Strippenziehen

Mit dem Erica Synths LXR Drum Module bringt Erica Synths den LXR 02 ins Eurorack. Ziemlich genau vor einem Jahr stellte unser Autor S.Bernhardt die Drum-Maschine LXR 02, ein Joint-Venture von Erica Synths und Sonic Potions, vor.

Nun liegt mir also eine Eurorack-Version vor, die sich aufgrund des Eurorack-Ökosystems von der Pultversion unterscheidet. An der Synthese-Engine hat sich nichts geändert, aber nun gibt es die Möglichkeit, über CV-Eingänge die Drums-Sounds dynamisch zu verändern.

Wer also den LXR 02 Sounds erwartet, bekommt sie auch hier. Die Kompatibilität geht sogar soweit, dass ist von der LXR 02 in die Erica Synths LXR Drum Eurorack-Modul geladen werden können. Auch das wird über die SD-Karte bewerkstelligt, die sich hinten auf der Platine befindet. Über diese können dann auch Firmware-Updates vorgenommen werden.

Was bietet das Eurorack-Modul Erica Synths LXR?

Das Erica Synths LXR Drum Eurorack-Modul besticht durch gewohnt solide Erica Synths Qualität. Alle Knöpfe haben einen guten Druckpunkt, nichts wackelt und alles ist ordentlich verschraubt. Erica Synths hat sich entschieden, die Ein- und Ausgangsbuchsen oben zu platzieren. Das wird nicht jedem schmecken und leider gibt es keine Möglichkeit, das Display zu drehen, handelt es sich doch um ein 16×2 Charakter-LED-Display mit fester Schriftart. Ansonsten wäre eine Kopfüber-Bedienung gut möglich.

Einen Kritikpunkt von S. Bernhardt bezüglich der Hardware möchte ich aber aufgreifen. Die Encoder unterhalb des Displays sind ungerastert und reagieren sehr feinfühlig. Ewas zu feinfühlig auch für meinen Geschmack; Parameter verstellen sich schon nach weniger als einem halben Millimeter Regelweg. Und obwohl die Encoder ausreichenden Abstand voneinander haben, können versehentlich Parameter verstellt werden.

Alternativ kann der Data-Encoder, der ebenfalls über eine Klick-Funktion verfügt, eingesetzt werden.

Das Manual liegt in einer PDF-Version auf der Erica-Synth-Webseite vor und wurde speziell für das Erica Synths LXR Drum Eurorack-Modul angepasst.

Was hat Erica Synths beim LXR Drum Module eingespart?

Eins vorweg, das Erica Synths LXR Drum Eurorack-Modul ist keine 1-zu-1-Umsetzung der LXR-02. Es wurden Dinge hinzugefügt, aber auch einige weggelassen, um die Drum-Maschine für das Eurorack anzupassen. Zunächst einmal wurden die Bedienelemente reduziert und das hauptsächlich, da es keinen Sequencer mehr gibt.

Das könnte für einige schon ein No-go sein, ergibt aber im Eurorack-Kontext für mich durchaus Sinn. Denn wo sonst tummeln sich so viele Sequencer-Module (hier geht’s zu unserer großen Eurorack Sequencer Übersicht), die jede noch so kleine Nische abdecken? Das Erica Synths LXR Drum Eurorack-Modul kauft man also hauptsächlich wegen des Klangs.

Mit dem Sequencer ist auch die MIDI-Implementation komplett weggefallen, wie auch überhaupt jegliche MIDI-Konnektivität. Auch das ergibt Sinn, hätte aber vielleicht zur Fernprogrammierung noch nutzbar sein können.

Welche neuen Features bietet das LXR Drum Module?

Was dafür hinzugekommen ist, sind die erweiterten Steuerungsfunktionen über CV-Signale. Es gibt nun 6 ACC-Eingänge und 5 CV-Steuerungseingänge. Der Unterschied: Die ACC-Eingänge sind digital, im Sinne von, sie nehmen entweder 0 V oder 5 V entgegen. Die CV-Eingänge akzeptieren dagegen kontinuierliche Spannungen von -5 V bis +5 V. Die Zuweisung findet im gleichen Menü statt, das über MOD-Taster erreicht werden kann.

Externe Modulation mit dem Eurorack Modul

Für jedes der sieben Drum-Instrumente können drei Modulationszuweisungen vorgenommen werden. Dieses können dann mit einem Kit abgespeichert werden. Ein Option erlaubt es auch, die Zuweisungen global abspeichern zu können.

Neben den externen Eingängen, deren Auflösung mit ca. 300 Hz bis in den Audiobereich geht, können auch die 5 internen LFOs zugewiesen werden. Auch diese reichen bis in den tieferen Audiobereich. Außerdem können sie über die Retrigger-Einstellung auch als einfache Hüllkurven verwendet werden. Hier die verschiedenen LFO-Schwingungsformen

Sine (sin)

Triangle (tri)

Saw up (sup)

Saw down (sdn)

Square (sqr)

Random (rnd)

Exponential saw up (xup)

Exponential saw down (xdn)

Natürlich wurde an eine Steuerung in einer V/Okt-Charakteristik gedacht. Die Drum-Instrumente 1 bis 3 können so auch als Bass-Synths hergenommen werden.

Ich habe ein paar kleine Beispiele aufgenommen, um zu verdeutlichen, wie lebendig man einen Rhythmus gestalten kann, wenn man nur ein paar externe Modulationsquellen wie Hüllkurven oder LFOs einsetzt. Ich hatte auch einen Black Joystick2 von Erica Synths zur Verfügung, mit dem man sehr präzise zugewiesene Parameter verstellen kann. Das in Kombination mit einem BeatStep Pro alles auf kompakten Raum animiert schon sehr dazu, sich im Moment zu verlieren. Von daher würde ich sagen: Ziel erreicht in puncto Integration ins Eurorack-System.