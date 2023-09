Workshop: Ableton Push 3 Standalone

Schneller Einstieg in die Push 3 Standalone

Nachdem wir die Ableton Push 3 ausgiebig in einem ersten Test begutachtet haben, soll es in diesem Workshop vor allem um einen schnellen Einstieg in die Standalone-Version der Ableton Push 3 gehen. Während Umsteiger von einer Push 2 zur Push 3 keine großen Probleme erwarten sollten, ist durch die Integration von Ableton Live in die Push 3 Standalone doch einiges anders. Hier erfährst du alles, was du für den ersten Kontakt mit der Ableton Push 3 Standalone wissen musst.

ANZEIGE

Ableton Push 3 Standalone

Die Ableton Push 3 bietet gegenüber der Push 2 eine wesentliche Neuerung: Auf Wunsch ist sie mit einer integrierten CPU samt spezieller Linux-Anpassung und Ableton Live 11 erhältlich, was ihren Einsatz ohne Computer mit Ableton Live 11 ermöglicht. Natürlich lässt sich auch eine Ableton Push 3 Standalone auf Wunsch wie ein Push Controller verwenden, doch der eigentliche Reiz liegt darin, komplett auf einen Computer zu verzichten. Bis Ende 2023 ist auch ein Nachrüst-Kit für jeden Push 3 Controller erhältlich, um diese nachträglich mit der CPU zu einer Ableton Push 3 Standalone aufzurüsten.

Frisch aus dem Karton

Nach dem Auspacken und ersten Einschalten der Ableton Push 3 Standalone muss diese zuerst einmal eingerichtet werden. Sie startet im Standalone-Modus und es führt ein kurzes Tutorial durch die neuen Funktionen. Das ist sehr praktisch und erleichtert die Erstkonfiguration. Dazu gehört auch die Verbindung mit dem WLAN. Um dieses einzurichten, rufst du das Setup-Menü auf. Wähle dort über die Buttons unterhalb des Displays den Reiter Wi-Fi aus.

WLAN auf Ableton Push 3 einrichten

Die WLAN-Verbindung ist wichtig, um Software-Updates zu installieren, Dateien auf die Push 3 zu übertragen, für Ableton Link und mehr. Auch das Autorisieren der Push 3 erfolgt über WLAN. Schalte also Wi-Fi mit dem linken Button oberhalb des Displays ein. Die Push 3 zeigt daraufhin alle in der Nähe verfügbaren WLAN-Netzwerke. Wähle das Netzwerk aus, in dem sich auch dein Computer befindet und bestätige mit „Connect“. Jetzt muss noch das WLAN-Passwort eingegeben werden. Dies machst du mit dem Jogwheel oder dem Steuerkreuz. Das Steuerkreuz besitzt in der Mitte einen Button, den du zur Bestätigung der Auswahl eines Zeichens drücken musst.

Eine erfolgreiche Verbindung mit dem gewünschten WLAN-Netzwerk wird dir signalisiert, indem dessen Name grün angezeigt wird. Die Push 3 verbindet sich in Zukunft automatisch mit diesem Netzwerk, wenn es verfügbar ist.

Software autorisieren

Frisch aus dem Karton ist die Push 3 mit Ableton Live Intro ausgestattet. Das reicht für die ersten Experimente, aber so richtig Spaß macht die Push 3 erst mit Ableton Live Standard oder Ableton Live Suite. Viele Nutzer einer Push 2 werden bereits eine Lizenz besitzen und diese lässt sich natürlich auf die Push 3 übertragen.

Hast du den Software-Tab ausgewählt, erscheint oben im Display „Authorize“ und eventuell auch „Update“. Mit Update bleibt die Push 3 hinsichtlich der Software inklusive Firmware stets auf dem neuesten Stand. Du solltest hier regelmäßig vorbeischauen, um die Push 3 gegebenenfalls zu aktualisieren, um Bug Fixes oder neue Funktionen zu erhalten. Ist ein Update erhältlich, seht im Display eine Meldung wie „An update to Push x.x is available“.

Per „Authorize“ autorisierst du die Push 3 für deine Ableton Live Version und die damit zusammenhängenden Erweiterungs-Packs. Auf der Push 3 drückst du den Button für Authorize und auf dem Computer rufst du die URL http://push.local/authorize auf. Alternativ kannst du auch ein Mobilgerät wie ein Smartphone oder Tablet dafür verwenden.

ANZEIGE

Auf dem Bildschirm des Computers erscheint nun eine Aufforderung, einen sechsstelligen Code einzugeben. Dieser wird dir auf dem Display der Push 3 angezeigt. Gib den Code am Computer ein und drücke dort auf den Button „Authorize“. Es erscheint ein weiterer Bildschirm mit einem Drop Down-Menü, aus dem du die Ableton Live 11 Lizenz auswählen kannst, für die du die Push 3 autorisieren möchtest. Wähle sie aus und drücke erneut auf den blauen „Authorize“-Button. Nun erfolgt noch ein Neustart der Push 3 und deine Ableton 11 Version steht zur Verfügung.

Packs installieren

Du kannst außerdem nun alle Packs, die zu deiner Ableton Live 11 Version gehören, installieren.

Drücke dazu den Add-Button („+“) und wähle mit dem Button oberhalb des Display-Eintrags „Packs“ das Menü für die Pack-Installation aus. Es werden dir nun einerseits alle Packs angezeigt, die bereits installiert sind, außerdem unter „Available Packs“ alle, die du noch installieren kannst. Wähle das gewünschte Pack über das Jogwheel oder Steuerkreuz und bestätige deine Auswahl. Es wird nun heruntergeladen. Vergiss nicht, es auch zu installieren, indem du nach dem Herunterladen erneut das Jogwheel oder die Mitte des Steuerkreuzes drückst. Natürlich kannst du heruntergeladene und installierte Packs auch wieder entfernen, um zum Beispiel Speicherplatz auf der integrierten SSD freizumachen.

Ableton Push 3: MIDI und CV/Gate einrichten

Wer nicht exklusiv mit der Push 3 produzieren möchte, schaut noch einmal beim MIDI-Tab vorbei, denn hier lassen sich Instrumente, die mit dem USB A-Anschluss oder den MIDI-Buchsen der Push 3 verbunden sind, einrichten. Instrumente am USB-Port werden sogar mit Klarnamen angezeigt.

Der Tab Pedals & CV erlaubt die Konfiguration der Push 3 Pedal 1 und 2 Buchsen. Diese können nämlich auch CV, Gate, Trigger und Clock Signale senden. Beide Buchsen sind als TRS-Klinkenbuchse ausgeführt. Mittels Y-Adapter erhalten wir somit bis zu vier CV-Ausgänge.

Audiointerface der Ableton Push 3

Das Audiointerface der Push 3 arbeitet mit 44,1 bis 96 kHz und Puffergrößen von 128 bis 2.048 Samples. Voreingestellt sind 128 Samples. Der Gain-Bereich der beiden Eingänge lässt sich von Line (Vorverstärkung 0 dB) auf Instrument (+6 dB) und High (+26 dB) umschalten. Auch das Routing der Ausgänge lässt sich unter dem Audio Tab vornehmen. Für den ersten Kontakt mit der Push 3 kannst du diesen Menüpunkt erst einmal links liegen lassen.

Um Dateien zwischen Ableton Push 3 und Ableton Live auszutauschen, wird die Push 3 im Ableton Live Browser unter Places angezeigt. Wählt man sie hier an und klickt auf Connect, wird erneut zunächst ein sechsstelliger Code gefordert, der auf dem Display der Push 3 angezeigt wird und in Live eingegeben werden muss. Gib diesen am Computer ein und klicke auf Connect, um Push 3 und Live zu verbinden. Nun erscheinen der Projects-Ordner mit allen Live-Sets und der User Library-Ordner im Live Browser und die Dateien können am Computer geöffnet und bearbeitet oder umgekehrt Dateien zur Push transferiert werden. Dies alles geschieht wie von Live gewohnt per Drag & Drop im Browser. Da Plugins (AU/VST) nicht auf der Push genutzt werden können, erscheint noch ein Hinweis, dass Spuren mit solchen Plugins zuvor per Freeze-Funktion gerendert werden sollten. Außerdem sollten die Songs per „Alles sammeln und sichern“ gespeichert worden sein, damit auch wirklich alle Samples mit dabei sind.

Wichtiger Hinweis: Änderungen, die du in Ableton Live an Push 3 Live-Sets vornimmst, werden nicht automatisch auf die Push 3 übernommen, da alle in Live geöffneten Push 3 Live-Sets Kopien sind. Möchte man die Änderungen im Anschluss auf die Push 3 übernehmen, muss das veränderte Live-Set manuell übertragen werden.

USB-Verbindung

Obwohl die Push 3 Standalone ohne Computer auskommt, kann es dennoch im Studio sinnvoll sein, sie mit Ableton Live 11 auf einem Computer zu verwenden. So lässt sich Ableton Live 11 nicht nur mit den Push 3 Controller-Funktionen steuern, sondern kann auch das integrierte Audiointerface mit seinen bis zu 16 Ein- und Ausgängen nutzen. Wähle es dazu einfach in Ableton 11 als Audiointerface aus. Angezeigt wird es dort als „Ableton Push 3 Audio (16 In, 16 Out)“ in den beiden Drop Down-Menüs für Audio Input Device und Audio Output Device.

Auch die weiteren Schnittstellen der Ableton Push 3 wie zum Beispiel die MIDI-Schnittstellen stehen dir am Computer nun zur Verfügung.

Ableton Link

Ableton Link ist eine praktische Sache, wenn mehrere Geräte im Netzwerk miteinander im Gleichtakt laufen sollen. Natürlich lässt sich auch Ableton Push 3 in ein solches Link-Netzwerk einbinden. Dazu ist lediglich eine WLAN-Verbindung notwendig. Schaltet man bei allen Geräten im Netzwerk nun die Ableton Link-Funktion ein, laufen sie im Gleichtakt und starten sowie stoppen gemeinsam. Beachte, dass stets das erste Gerät oder die erste App, die dem Netzwerk beitritt als Master das Tempo bestimmt. Dennoch lässt sich das Tempo von allen weiteren Instanzen im Betrieb ändern und alle anderen folgen entsprechend.

Was ist ein Live-Set?

Um Push 3 zu verstehen, muss man sich etwas mit der Ableton Live Terminologie vertraut machen, die natürlich auch für Live auf der Push 3 gilt.

Die oberste Ebene in Ableton Live ist das Live-Set. Ein Live-Set enthält alle Einstellungen deines Projekts: Audio- und MIDI-Spuren, Instrumente, Effekte, genutzte Samples, das Tempo und die genutzte Taktart. Auch die Warp-Einstellungen für Audio-Spuren sind hier gespeichert und mehr. Ein Live-Set ist also vergleichbar mit einer Projektdatei jeder anderen DAW.

Nach dem Einschalten der Push 3 ist bereits ein leeres Live-Set geladen. Du kannst aber jederzeit ein neues leeres Live-Set erstellen (Funktion „+ New Set“). Um schnell ein neues Live-Set zu erstellen, halte den Session-Button gedrückt (rechts der Pads mit vier vertikale Linien) und drücke den New-Button, den du auf der linken Seite findest.

Zum Speichern eines Sets drückst du den Save Button.

Kein „Alles sammeln und sichern“

Es gibt eine wichtige Funktion von Ableton Live 11 nicht, und zwar handelt es sich um „Alles sammeln und sichern“ aus dem Datei-Menü von Ableton Live. Diese Funktion sichert ein Live-Set mit all seinen Samples, Dateien aus der User Library und den Dateien aus der Factory Library. Push 3 speichert zwar die referenzierten Samples im Projekt-Ordner, aber nicht die Samples aus Ableton Packs oder der Core Library. Öffnest du also ein solches Live-Set auf einem Computer, der die entsprechenden Packs nicht installiert hat, werden die Samples als fehlend angezeigt.

Session-Modus – Ableton Push 3

Während Ableton Live noch zwischen zwei verschiedenen Modi unterscheidet, dem Session-Modus und dem Arrangement-Modus, arbeitet die Ableton Push 3 stets im Session-Modus. Natürlich lassen sich im Arrangement-Modus am Computer erstellte Songs trotzdem abspielen.

Im Session-Modus entspricht jede Reihe der Pad-Matrix einer Scene und jede Spalte enthält die Clips. Das Besondere an Ableton Live und damit an der Push 3 ist, dass im Prinzip jeder Clip mit jedem anderen Clip synchronisiert werden kann. Clips innerhalb einer Reihe lassen sich aber durch den Aufruf einer Scene miteinander synchronisiert starten.

Doch was genau bedeutet das?

Eine Scene kann man sich im Prinzip vorstellen wie einen Song. Jeder Clip innerhalb einer Scene, also innerhalb der gleichen Reihe ist wie eine Spur eines Arrangements. Starte ich eine Scene, werden die Clips gemeinsam eingestartet und synchron zueinander abgespielt. Jede Scene besitzt ein eigenes Tempo und eine eigene Taktart.

In Ableton Live und an der Push 3 ist es aber auch möglich, Clips losgelöst von einer Scene zu betrachten und einzeln oder in einer beliebigen Kombination miteinander abzuspielen. Es können nicht mehrere Scenes gleichzeitig spielen, aber beliebige Clips.

Einrichten des Live-Sets

Zu Beginn ist das Live-Set bis auf zwei Audio-Spuren, zwei MIDI-Spuren und zwei Return-Spuren, die mit einem Reverb und einem Delay belegt sind, leer. Es müssen zunächst gegebenenfalls Spuren erstellt und Devices geladen werden. Das machst du über den Browser. Rufe diesen über den Add Button auf. Auf dem Add Button ist ein „+“ zu sehen. Das Display wechselt in den Browse-Modus.

Spuren erstellen

Es stehen drei Spur-Typen zur Auswahl: MIDI Track, Audio Track und Return Track. Wähle den gewünschten Track-Typ aus, um diesen zu erzeugen.

Devices

Unter Devices versteht Ableton Sounds, Drums, Instruments und Audio Effects. Außerdem gehören die Collections zu den Devices, das sind MIDI Effects, Max For Live, Samples, Packs und die User Library. Alle Devices zu erklären, würde an dieser Stelle zu weit führen. Es gibt dazu tolle Videos auf der Ableton Push 3 Produktseite.

Wähle mit dem Jogwheel oder dem Steuerkreuz aus, welches Device du erzeugen willst.

Instrument und Drum Racks

Eine Besonderheit von Ableton Live sind die Instrument Racks, die gleich mehrere Instrumente für Split und Layer Sounds enthalten können, sowie die Drum Racks, in denen du mehrere Samples zu einem Drum Instrument zusammenstellen kannst, das sich dann zum Beispiel über die Pads der Ableton Push 3 spielen kannst.

Einsetzen eines Devices

Um beispielsweise in einem Projekt mit mehreren MIDI-Spuren und virtuellen Klangerzeugern zu arbeiten, erzeuge die gewünschte Anzahl an Spuren (das geht auch nacheinander). Wähle nun zunächst die Spur aus, die du bearbeiten möchtest und füge dann die Devices für die betreffende Spur hinzu. Das kann im Fall einer MIDI-Spur zum Beispiel ein Klangerzeuger sein, ein Drum Rack, ein Instrument Rack oder auch MIDI-Effekte und Audio-Effekte. MIDI-Effekte stehen stets zu Beginn der Kette, Audio-Effekte am Ende. Hast du eine Audiospur erzeugt, stehen dir hier selbstverständlich nur die Audio-Effekte zur Verfügung. Alle gesetzten Devices werden dir am unteren Rand des Displays angezeigt. Du kannst die Reihenfolge von Effekten (MIDI wie Audio) auch verändern, indem du den zugehörigen Button unterhalb des Devices gedrückt hältst und des dann mit einem beliebigen Drehregler an die gewünschte Position verschiebst.

Möchtest du ein Device austauschen, gelingt das über den Hot-Swap-Button, der durch zwei kreisförmig angeordnete Pfeile gekennzeichnet ist. Du kannst das neue Device auswählen, über die Pads oder eine angeschlossene MIDI-Tastatur oder Preview ausprobieren, und dann setzen.

Parameter von Devices

Wählt man ein Device an, werden alle seine Parameter übersichtlich im Display dargestellt. Drücke dazu zunächst den Device-Button (unten „geöffneter“ Kreis). Es öffnet sich der Device-Modus. Nun können sie über die entsprechenden Buttons ober- und unterhalb des Displays und die Regler editiert werden. Die eigenen Einstellungen lassen sich als Preset sichern und später in einem anderen Projekt wieder aufrufen. Dazu muss man ein Preset in der User Library ablegen, die von allen Projekten aus zugänglich ist. Halte dazu den Save-Button gedrückt und drücke anschließend den Button oberhalb des gewünschten Device.

Tempo, Swing, Metronom und Taktart

Für das Einstellen des Tempos und des Swing-Faktors gibt es einen eigenen Drehregler. Durch das Drücken des Reglers schaltest du zwischen beiden Funktionen um. Stelle das Tempo in BPM beziehungsweise den Swing-Anteil in Prozent über den Drehregler ein. Alternativ kannst du das Tempo auch über die Tap Tempo-Taste eingeben. Mit dem Metronom-Button, der durch einen nicht ausgefüllten und einen ausgefüllten Kreis gekennzeichnet ist, schaltest du das Metronom ein. Halte den Button gedrückt, um die Metronom-Einstellungen oder die Taktart zu ändern. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an.

Ableton Push 3: Achtung, Aufnahme!

Die Push 3 bietet verschiedene Möglichkeiten, die Pads für die Aufnahme zu nutzen. Offensichtlich ist natürlich der Drum Pad-Modus, bei dem sich die Drums Samples über die anschlagdynamischen Pads spielen lassen. Hier reicht es, die Aufnahme zu starten und einfach munter drauf los zu hämmern. Dazu gibt es neben dem 8 x 8 großen Drum Rack-Modus sogar einen 64-Pad-Modus für besonders große Drum-Kits. In der Core Library gibt es darüber hinaus verschiedene MPE Drum Kits, die sich sehr ausdrucksstark über die MPE-fähigen Pads spielen lassen.

Step Sequencer

Etwas mehr Kontrolle bietet der Step Sequencer. Für das Einspielen von Drums wird der Pad-Bereich unterteilt. Zunächst einmal gibt es eine obere und eine untere Hälfte. Die obere Hälfte ist dem Step Sequencer vorbehalten. Die untere Hälfte ist noch einmal in zwei Bereiche unterteilt, wobei die linke Seite die Drum Rack Pads widerspiegelt und die rechte Seite Zugriff auf die Länge des Loops gewährt. Die Farben der Pads zeigen an, ob ein Step gesetzt ist, ein Pad mit einem Sound belegt, ein Pad selektiert ist, gerade erklingt und mehr. Bei größeren Drum Racks mit mehr als 16 belegten Pads werden diese über die Octave Up- und Octave Down-Schalter gewechselt. Für ausdrucksstarke Aufnahmen lässt sich die untere rechte Hälfte der Pad-Matrix auf 16 Velocities umschalten. Diese können entweder in Echtzeit gespielt oder nach und nach im Step Sequencer gesetzt werden.

Über die Scenes-Buttons neben den Pads lässt sich die Quantisierung des Step Sequencers von seiner Grundeinstellung (1/16) auf andere Auflösungen umschalten.

Scales-Modus

Ist statt einer Spur mit einem Drum Rack eine Spur mit Instrument oder Instrument Rack selektiert, lassen sich auf den Pads Melodien und Akkorde einspielen. Die Grundeinstellung entspricht einer C-Dur Tonleiter. Die grünen Pads signalisieren den Grundton, also den Ton C. Jede Reihe nach oben entspricht immer dem Sprung einer Quarte. Über dem Pad mit dem Ton C liegt also ein F, über dem mit dem Ton D ein G und so weiter. Bequemer geht das Einspielen von Melodien natürlich über eine angeschlossene MIDI-Tastatur.

Über den Scale-Button lässt sich jedoch nicht nur die Tonart ändern, sondern auch die Skala. Es stehen Dur, die drei Moll-Skalen und viele verschiedene modale und exotische Skalen zur Auswahl. Auch das Grid-Layout der Pads lässt sich von den angesprochenen Quarten auf Terzen oder aufeinanderfolgende Skalentönen umschalten. Und auch Melodien und Akkorde lassen sich selbstverständlich sehr dynamisch spielen, ist ein MPE-fähiges Instrument ausgewählt. Ein eigener Step Sequencer für Melodien (Melodic Sequencer) erlaubt das Schritt-für-Schritt Eingeben von Tönen.

Live-Recording

Sollen Instrumente live eingespielt werden, empfiehlt es sich, zunächst in den Metronom-Einstellungen den Vorzähler zu aktivieren. Drücke dann auf Aufnahme, warte den Vorzähler ab (der Record Button blinkt währenddessen) und schon wird im Anschluss das Spiel aufgezeichnet. Beendet wird die Aufnahme durch das erneute Drücken von Record. Im Overdub-Modus spielst du weitere Noten zur bereits aufgezeichneten Aufnahme hinzu. Mit der Fixed Length-Funktion gibst du beliebigen Clips eine feste Länge, zum Beispiel von 2 oder 4 Takten.

Mit dem Quantize Button rufst du nach der Aufnahme die Quantisierungsfunktion auf. Du kannst aber auch MIDI-Noten schon während der Aufnahme quantisieren lassen, indem du hier die Option „Rec. Quantize“ einschaltest.

Audio Aufnahmen sind selbstverständlich nur auf Audiospuren möglich. Vor der Aufnahme muss der Spur ein Eingangskanal zugewiesen werden. Anschließend kannst du sie scharf schalten und darauf aufnehmen.

Editing

Nach der Aufnahme kannst du die Clips editieren, indem du in die Clip-Ansicht wechselst (Clip-Button drücken). Es können sowohl Audio- als auch MIDI-Clips bearbeitet werden. Bei Audio-Clips zeigt das Display eine Wellenform, bei MIDI-Clips eine Art Piano-Rolle. Mit dem Jogwheel und dem Steuerkreuz kannst du innerhalb der entsprechenden Darstellung navigieren und editieren. Für Audio-Clips steht hier beispielsweise die Warp-Funktion bereit, die von Ableton Live bekannt ist. Im Slicing-Modus sind die Slices eines Samples auf die Pads verteilt und lassen sich darüber spielen und vieles mehr.

Spitze des Eisbergs

Push 3 ist zu komplex, um den kompletten Funktionsumfang in einem Workshop abzubilden. Der Workshop gibt gerade einmal einen Bruchteil wieder und ich empfehle das Studium der Bedienungsanleitung sowie das Anschauen der vielen Videos auf der Produktseite. Im Prinzip enthält Ableton Push 3 Standalone alle Funktionen der jeweils darauf autorisierten Ableton Live Version. Auch wenn Ableton Live selbst im Vergleich zu anderen DAWs auf den ersten Blick sehr eingeschränkt erscheint, ist der Funktionsumfang sehr groß und erschließt sich nicht immer sofort. Funktionen wie die Audio-to-MIDI-Konvertierung, Slicing, Warping, Automatisierung, das Mischpult und vieles mehr stehen auf der Push 3 zur Verfügung. Die Push 3 Standalone enthält also eine vollwertige Live DAW-Umgebung. Hat man sich an die Bedienung einmal gewöhnt, lässt sich fast alles, was am Computer in Live geht, auch mit der Push 3 umsetzen. Die Lernkurve ist dementsprechend steil, wenn man noch nie mit Ableton Live zu tun hatte. Kennt man Ableton Live hingegen, erklären sich viele Funktionen von selbst.