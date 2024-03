Test: Teenage Engineering EP-133 K.O. II, Sampler

Der Sampler für die Hosentasche?

Vor einigen Wochen veröffentlichte Teenage Engineering den Nachfolger des extrem erfolgreichen Pocket Operator Sampler, der auf den nicht so griffigen Name EP-133 K.O. II hört. Wie auch schon so oft davor, polarisieren die Schweden damit die Music-Tech-Community. Von deftiger Kritik bis zu gesungenen Lobeshymnen findet sich online alles. Im folgenden Artikel werfen wir einen neutralen Blick auf den oft als Fake-Taschenrechner bezeichneten Sampler Teenage Engineering EP-133 K.O. II.

Design, Verpackung & Zubehörwelt des Teenage Engineering EP-133 K.O. II

Wie von Teenage Engineering nicht anders zu erwarten war, ist auch der K.O. II ein Meisterwerk des Produktdesigns. Auf den ersten Blick wirkt das Gerät, als hätte man einen Taschenrechner der 70er-Jahre von Dieter Rams aus Lego-Bauteilen gebaut. Das Entwicklungsteam lehnt sich hierbei nicht zum ersten Mal an die Meisterwerke des deutschen Stardesigners an.

Das Gehäuse besteht aus sich wertig anfühlendem Kunststoff mit geringem Flex und vielen kleinen Details. Über dem Display verdecken zwei Deckel den integrierten Speaker und das Batteriefach.

Der EP-133 K.O. II kommt, wie von der Serie gewohnt, in einer minimalistisch und gleichzeitig durchdachten Verpackung daher. Der plastikfreie Karton ist aus recycelter Pappe gefertigt und kommt stylish im Format einer 10“ Vinyl. Das Design zieht den Betrachter in die Welt eines 80er-Jahre Boxkampfes mit Muhammad Ali – Knockout!

Wie bei vielen anderen Produkten des Herstellers bietet auch der K.O. II eine riesige Zubehörwelt. Zu teilweise sehr fragwürdigen Preisen gibt es neben Taschen und Schutzhüllen auch wieder ziemlich verrückte Goodies. So können passende Boxershorts, eine Rolle Klebeband oder ein Gehörschutz erworben werden. Im hauseigenen Onlineshop wurde hierfür eigens eine extra Kategorie eingerichtet.

Tasten, Mechanik & Display – Verarbeitung des EP-133 KO II

Wider dem Aufschrei im Internet, Teenage Engineering würde sich von der gewohnten Hardware-Qualität abwenden, ist dem Gerät eine für den Preis robuste Bauweise zu attestieren. Man darf dabei nicht vergessen, dass es sich hier um ein entry-level Produkt handelt, dass der Pocket Operator Serie und nicht den Field-Geräten zugeordnet wird. Teenage Engineering beweist, dass sie in beiden Extremen des Spektrums der Hardware-Qualität beeindruckende Produkte liefern können.

Das Display ist trotz dem geringen Bauteilaufwand groß und bietet farbige Icons. Hinter der Frontplatte befinden sich LEDs und ein dreistelliges 10-Segment-Display. Mittels einer farbigen Folie leuchten die preiswerten einfarbigen LEDs so in konsistenten und strahlenden Farben. So wird auf clevere Weise mit geringen Kosten ein tolles Display-Erlebnis erzeugt. Natürlich sind die Icons wunderschön gestaltet und bieten Pocket-Operator-typisch einige kleine Easter-Eggs.

Die Tasten fühlen sich durchaus hochwertig an, geben gutes Feedback und haben einen angenehmen Druckpunkt. Leider erzeugen bei unserem Testgerät nicht alle Tasten das gleiche Klicken. Das könnte zu den Kinderkrankheiten der ersten Charge des Gerätes zählen. Eventuell hat der Hersteller hier schon Anpassungen am Produktionsprozess vorgenommen. Das Gleiche zählt hoffentlich auch für #Fadergate – online berichteten viele Nutzer von nicht funktionierenden Fadern.

Das eigentliche technische Highlight sind die anschlag- und drucksensitiven Tasten im Cherry-Format. Dieses kennen die meisten von euch sicherlich noch von den früher sehr geläufigen mechanischen Computertastaturen. Mir ist kein anderes Gerät auf dem Markt bekannt, das diese Technologie unterstützt. Chapeau, Teenage Engineering!

Wandler und Audioqualität des Teenage Samplers

Mit zwölf verfügbaren Stimmen befindet sich der Teenage Engineering EP-133 K.O. II im Mittelfeld der Budget-Sampler. Im Test kam es insbesondere bei der Verwendung von Stereo-Samples schnell dazu, dass diese Grenze erreicht oder überschritten wurde.

Die interne Signalverarbeitung erfolgt in 32 Bit, während die Wandler an Ein- und Ausgang lediglich 24 Bit unterstützen. Mit 12 dB Verstärkung am Eingang und 89 dB SNR am Ausgang spielen die Wandler nicht in der Königsklasse. Das ist bei dem Preis mehr als verständlich und hat sich im Test nicht negativ bemerkbar gemacht.

Mit 64 MB wurde auch beim Speicher für Samples gespart. Das ist schade, da besonders das Phrase-Sampling in Stereo schnell größere Datenmengen erzeugt.

Punch-in 2.0 Effekte – Teenage Engineering EP-133 K.O. II

Die Effekte lassen sich mit dem Halten des FX-Buttons in Kombination mit dem Druck auf eine der Haupttasten einfach und intuitiv triggern. Mittels der Druckstärke kann die Intensität des Effektes kontrolliert werden, was erstaunlich gut funktioniert.

Zusätzlich zu den zwölf Ersetzungseffekten ist es möglich, einen von sechs Zumischeffekten zu wählen. Am Ende der Signalkette befindet sich ein Master-Kompressor.

Wie für die Serie bekannt, besitzen alle Effekte zwei Parameter, die mit den beiden Potis kontrolliert werden können.

Sequencer und Bedienbarkeit

Auf den ersten Blick erscheinen wenige Dinge im Bedienkonzept besonders logisch. Doch wie bei den kleinen Geschwistern des K.O., II ist die Lernkurve extrem steil und nach kurzer Zeit fällt die Bedienung sehr leicht. Einziges Manko ist die teilweise nicht triviale Bedeutung der Symbole im Display.

Der Sequencer unterstützt leider keine direkte Ansicht oder Bearbeitung des Patterns. So sind Nutzer auf Step-Recording oder das direkte Einspielen der Sequenzen angewiesen. Mit maximal 99 Bars können sehr lange Sequenzen erzeugt werden. Die Samples können auf vier identische Gruppen mit je zwölf Slots verteilt werden, die wiederum 99 Patterns speichern. Ein großer Nachteil ist, dass es leider keinen Songmode gibt. So ist der Nutzer darauf angewiesen, die Szenen manuell zu wechseln. Ebenfalls unpraktisch sind die maximal neun Projekte, die im Speicher Platz finden.

Der Fader kann manuell zu zwölf verschiedenen Parametern zugewiesen und die Bewegungen im Sequencer aufgezeichnet werden. Leider ist der Fader das einzige Bauteil, das diese Funktion unterstützt. Um die Limitation zu umgehen, muss man diesen immer dem entsprechenden Parameter zuweisen. Hoffentlich liefert Teenage Engineering die Möglichkeit nach, die Bewegungen der Potis aufzeichnen zu können.

Welche Anschlüsse bietet der Teenage Engineering EP-133 K.O. II?

Neben den klassischen MIDI-I/O im Mini-TRS-Format gibt es für die Synchronisation mit anderen Produkten ein Sync-I/O-Pärchen. Die Aus- und Eingänge für Audiodaten sind im Miniklinkenformat ausgeführt. Strom und Datenverbindung sind konform zum neuen EU-Recht über USB-C realisiert.

Mit einem angeschlossenen MIDI-Keyboard ist es möglich, die Samples auf dem Gerät polyphon, also in Akkorden zu spielen. Das erinnert an den kultigen Casio SK1 und ist für sich allein schon ein Kaufgrund.

Batterie und Lautsprecher

Für das maximale Maß an Mobilität verfügt das Gerät über ein Batteriefach und einen kleinen Lautsprecher. So steht dem Jam im Park nichts im Weg.

Wem das manuelle Sampling zu anstrengend ist, kann auf das EP-Sampling-Tool zurückgreifen und den Speicher über die praktische Webapp mit Daten füllen. Das Tool läuft via Web-MIDI in Chrome.

Vergleich zum PO-33 K.O!

Wie schlägt sich der Sampler gegen seinen Vorgänger (unseren Test findet ihr hier)?

Stimmen: Der PO-33 bot acht fixe Stimmen für melodische Samples (Mono) oder 4 Drum-Sounds in Stereo. Der große Bruder bietet mit zwölf Stimmen ein deutliches Upgrade.

Sampling: Der K.O. II bietet eine höhere Sample-Rate (46 kHz vs. 32 kHz) und mehr Speicher (64 MB vs. 40 Sekunden).

Sequencer: Der K.O. II verfügt über einen komplett überarbeiteten Sequencer. Dieser bietet unzählige neue Funktionen für komplexere Songstrukturen.

Effekte: Mit den neuen „Punch-in 2.0-Effekten“ für die Klangmanipulation in Echtzeit werden die kreativen Möglichkeiten des Vorgängers stark erweitert.

Hardware: Der gefühlt größte Unterschied ist das völlig neue Hardware-Design inklusive neuem Formfaktor, einem stabilen Gehäuse und der neuen Technologie für Displays und Tasten.

Der Teenage Engineering EP-133 K.O. II ist in fast jeder Hinsicht eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgänger. Er bietet mehr Funktionen, bessere Klangqualität, einen leistungsstärkeren Sequencer und zusätzliche kreative Werkzeuge. Für knapp den dreifachen Preis lässt sich der Hersteller das natürlich auch entsprechend entlohnen.

Klangbeispiele zum Teenage Engineering EP-133 K.O. II

