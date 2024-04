Test: Elektron Digitakt II, Groovebox, Sampler, Synthesizer

Ein Neuanfang für Elektrons Digitakt

Der originale Elektron Digitakt wurde 2017 veröffentlicht und gilt als eines der beliebtesten Geräte der stetig wachsenden Elektron-Produktfamilie. Nun erschien soeben der Nachfolger, Elektron Digitakt II mit vielen neuen Features – und entsprechend groß sind unsere Erwartungen an die sampelnde Groovebox, deren Synthese-Möglicheit im Digitakt II nochmals deutlich zugelegt hat.

Während der letzten sieben Jahre hat Elektron eine vorbildliche Produktpflege betrieben, der Digitakt erhielt kontinuierlich neue Funktionen, wie zum Beispiel einen zweiten LFO, einen Kompressor, mehr Filtertypen, ein zweites Filter (Base-Width Filter) und erst letztes Jahr – unter anderem – Slicing, Samplerate-Reduction und old school Time-Stretching. Den Testbericht dazu findet ihr hier. Wenden wir uns nun dem Neuling Digitakt II zu.

Spekulationen rund um Elektron

Seit sich der Digitakt bei Thomann plötzlich nicht mehr bestellen ließ, gab es endlose Spekulationen im Netz, doch nun gibt es Gewissheit: Kein Digitone MK2, kein Octatrack MK3: Das neue Gerät ist der Elektron Digitakt II!

Die Benennung als “II” ergibt sich daraus, dass üblicherweise Elektron MKII Versionen im Funktionsumfang kompatibel bleiben und sonst nur Optik, Bedienelemente und Bildschirm ein Update erfahren, sodass auch Benutzer der MKI Versionen in den Genuss brandneuer Firmware-Features kommen, so zuletzt gesehen beim Update für den Analog Rytm, der fast 10 Jahre alter Hardware unverhofft neue Sounds entlockte.

Elektron Digitakt I im Vergleich zu Digitakt II

Kurioserweise sehen Digitakt und Digitakt II fast gleich aus: Es gibt drei neue Knöpfe, doppelt so viele kleine LEDs, der Bildschirm hat nun weiße statt gelbe Pixel und das Orange des FUNC-Buttons und der Beschriftung ist ein leicht anderer Orangeton. Doch “unter der Haube” gibt es neue, viel leistungsfähigere Komponenten und auch eine Gewichtszunahme um ca. 40 g.

Die LEDs für die Sequencer-Seiten sind denn auch, was als erstes ins Auge fällt und ein lang ersehntes Feature von AMAZONA.de Lesern verraten: Der Sequencer kann jetzt bis zu 128 Schritte haben.

Der Elektron Digitakt II ist außerdem vollständig in Stereo ausgeführt, nicht nur können Stereo-Samples geladen werden, sondern auch Sampling und Resampling erfolgt in Stereo.

So ist es etwa möglich, andere Synthesizer komplett mit Stereo-Effekten zu sampeln oder das eigene Ausgangssignal des Digitakt mit Stereo-Effekten und Panning-Informationen zu resamplen, um so eine Kopie zu erhalten, die dann auf einem einzelnen Track manipuliert und zerhackt werden kann – oder mit noch mal 15 Stereo-Tracks oben drauf zugeballert.

Nebst glorreichem Stereoklang ist ein für die Autorin am meisten willkommenes neue Feature der Master-Overdrive, womit Samples und Sampling endlich auch richtig Spaß macht, wie sonst nur auf dem Analog Rytm und Klänge sich leicht oder stark gegeneinander bewegen und arbeiten können, statt seelenlos vor sich hin zu tuckern.

Im folgenden Beispiel könnt ihr einen Dark Techno Off-Beat-Track hören, bei dem ich Master-Overdrive auf 114 gesetzt habe. In der zweiten Hälfte (wenn das Pad verlischt) setze ich Master-Overdrive auf 0 und kompensiere manuell die Lautstärke mit dem Volume-Parameter. Kurz nachdem das Pad wieder aufleuchtet, setze ich mit FUNC + NO die Settings wieder zurück auf den usprünglichen Zustand mit Overdrive. Der Kompressor kommt nicht zum Einsatz. Viele der verwendeten Samples sind Stereo, Effekte kommen daher kaum zum Einsatz.

Jeder dieser 16 Tracks kann entweder Stereo-Samples oder externe, MIDI-fähige Geräte sequenzieren. Dies entspricht dem System des Elektron Syntakt, bei dem ebenfalls jeder der 12 Tracks ein MIDI-Sequencer sein kann. So lassen sich also 16 Synthesizer steuern oder 15 Synthesizer und ein Stereo-Sample-Track nutzen oder die vollen 16 Stereo-Sample-Tracks verwenden. Die Autorin schafft es hierbei tatsächlich gerne, alle 16 Tracks freudvoll mit Klängen zu füllen.

20 GB für Stereo-Samples im Digitakt II

Dafür stehen nun sage und schreibe 20 GB RAM zur Verfügung und jedes Projekt kann bis zu 400 MB an Samples laden, dies entspricht 72 Minuten Mono- oder 36 Minuten Stereo-Audio. Dies ist ein häufiger Kritikpunkt am originalen Digitakt, bei dem ein Projekt lediglich 64 MB Mono-Samples enthalten kann (bei einem Gesamtspeicher von 1 GB RAM).

Um sich in der Masse geladener Samples nicht zu verirren, sind diese in 8 Bänke à 127 Samples organisiert, was übrigens einer möglichen Gesamtmasse von 1016 (nicht 1024, da die erste Position immer “OFF” entspricht) Samples entspricht.

Die Effekte haben einen dedizierten Knopf mit der Aufschrift “FX” bekommen, was viel dazu beiträgt, das mit vielen nicht ursprünglich vorgesehenen Features aufgefüllte Interface zu entwirren. Unter den Effekten hält ein Chorus-Effekt Einzug, bei dem es sich um denselben wie vom Elektron Digitone handelt. Dieser steht auch für den externen Eingang zur Verfügung.

Groovebox? Sampler? Synthesizer?

Eine Anwendungsgebiete suggerierende Aufschrift wie beim Digital I fehlt auf der Gehäusefläche des Elektron Digitakt II gänzlich: “8 Voice Digital Drum Computer & Sampler”. Der Elektron Digitakt II ist nämlich deutlich mehr als das: Er ist ein “richtiger”, Sample-basierter Synthesizer und nicht “nur” eine Drum-Machine:

Es gibt Legato und Glide, Envelope- und Amp-Reset können auf Sequencer-Schrittbasis aktiviert und deaktiviert werden und dem Amp-Envelope wurde neben dem bisherigen AHD-Modus ein ADSR-Modus hinzugefügt. Filter-Keytracking hält Einzug und es gibt auch neue Filtermodi, nun genannt “Filter Machines”. Diese sind:

ein neuer Multi-Modus, der es ermöglicht, von einem Tiefpassfilter zu einem Bandpassfilter zu einem Hochpassfilter zu überblenden

Ein 4-Pol-Tiefpassfilter mit einer Steilheit von 24 dB

EQ, den man als Peak- oder Notch-Filter verwenden kann. Diese Funktionalität war im originalen Filter enthalten, ist jetzt aber eleganter und ermöglicht eine größere Kontrolle und Feinabstimmung.

Comb-Filter

und schließlich „Legacy“, das von dem Tiefpass- und Hochpassfilter des ersten Digitakt inspiriert ist

Elektron Digitakt II, das neue Multimode-Filter

Im Klangbeispiel habe ich ein Stereo-Sample (absichtlich etwas dünner Klang) für die Bassline genommen und dann zuerst mit dem neuen Multi-Mode-Filter gespielt, dann mit Lowpass 4, sodann mit Equalizer (zunächst als Peak, dann als Notch) und zuguter Letzt mit dem Comb-Filter. Der Ausklang vermag eine kleine Idee davon geben, welche Art von Unheil sich damit anrichten lässt.

Ein weiteres Comb-Filter Beispiel, einmal „manuelles Obertonsingen“ und eine Art von Kick, beides über einer Sägezahn Single-Cycle Schwingungsform.

Und nochmal das Multi-Mode-.Filter mit einem fetteren Sample (vom ASM Hydrasynth), diesmal im Legato-Mode mit Portamento. Es ist dabei witzig zu sehen, wie das Sample durchfahren wird, während die Melodie spielt …

Passend dazu ist ein weiterer, neuer Knopf vorhanden und ist mit “KB Setup” beschriftet. Darunter befinden sich die schon von “Digitakt I” Firmware 1.40 bekannten Einstellungen für Keyboard-Fold, verwendete Skala (von Kirchentonarten bis zu – natürlich leider nicht mikrotonal korrektem – Pelog) und Grundton.

Jetzt mit 20 GB Speicher: Der Elektron Digitakt II, wie auch der Analog Heat +FX, bieten einen dritten LFO und eröffnet somit noch mehr Möglichkeiten für Sounddesign und das Einbringen von Lebendigkeit in Samples. Alle drei LFOs verfügen über LFO-Slew, wie es der Analog Rytm kürzlich erhalten hatte. LFO-Slew glättet die abrupten Schritte des Random-LFOs in einstellbarem Maße und mindestens schon mal dann gut, wenn man das immer gleiche auf- und ab der Sinus- und Dreiecks-LFOs satt hat.

Kits und neue Features der Sequencer-Tracks

Ein immer wieder stark herbei gewünschtes Feature sind Kits und nun sind sie da. Das Tolle dabei ist, dass es wesentlich komfortabler ist als auf den anderen Elektrons, bei denen ständig manuell gespeichert werden muss. Tatsächlich kann man Kits komplett ignorieren und so arbeiten, wie man vom “Digitakt I”, Syntakt und Digitone gewohnt ist. Hier ist zu wünschen, dass diese Verfahrensweise auch zu Analog Rytm, Analog Four und Octatrack kommt, sodass das Arbeiten auf diesen ein ganzes Stück angenehmer wird.

Mit Kits kommt der so genannte Performance-Kit-Modus. In diesem Modus wird ein Kit über alle Patterns hinweg beibehalten und kann dann mutwillig komplett zerstört werden und wenn der Modus ausgeschaltet wird, kehrt alles wieder in den ursprünglichen Zustand zurück.

Zu den “Sample Machines” gesellt sich “Stretch”, das eine saubere, weniger altmodische Version von „Werp“ ist.

Re-Trigs (“Ratchets”) haben ihre eigene Seite bekommen, was mit sich bringt, dass Re-Trigs auf alle Schritte gleichzeitig angewendet werden können. Das wirkt auf den ersten Blick gar nicht so sehr nützlich, aber es ist zu vermuten, dass hier weitere Features Einzug halten werden. Hier wäre es wünschenswert, wenn auch Microtiming eine eigene Seite bekäme, um einen gleichbleibenden Rhythmusversatz mit nur wenigen Knopfdrücken zu programmieren.

Auch vom Rytm kommt der Euklidische Sequencer-Modus. Die Funktionalität ist identisch, mehr darüber könnt ihr hier lesen: Euklidischer Sequencer auf dem Analog Rytm

Aber es gibt neue Sequencer-Neuerungen, die exklusiv dem Digitakt II vorbehalten sind, so ist es jetzt möglich, Fill, Condition und Probability-Locks zu kombinieren, was weitere Ebenen kreativer Anwendungen ermöglicht.

Ganz neue Conditions sind “Not A:B”, sowie “LST” und “Not LST”, ersteres beispielsweise, dass ein Trig immer spielt, außer beim dritten Mal. “LST” steht für Last und gesellt sich zu “1ST”, bezieht also auf das “letzte Mal”, bevor ein Pattern gewechselt wird.

Elektron Digitakt II, der MIDI-Bereich

Im Bereich der MIDI-Funktionalität gibt es nun eine MIDI-Lernfunktion, CCs können Namen gegeben und mit MIDI-Konfigurationen als Presets gespeichert werden. Statt 8 können jetzt 16 CCs gesteuert werden. Allerdings lassen sich nach wie vor keine Retrigs (“Ratchets”) auf einem MIDI-Track programmieren.

Weitere interessante Features sind etwa, dass das Stummschalten nun vorbereitet, statt sofort ausgeführt werden kann, Tracks können von CTRL+ALL ausgeschlossen werden (so lapidar aufgezählt wird die Tragweite vieler Features gar nicht bewusst!) und es ist möglich, Tracks vom Kompressor auszuschließen. Dazu gibt es erweiterte Metronom-Optionen.

Schließlich gibt es neue Trig-Modi. Der Zungenbrecher “Track” “Trig Mode” entspricht dem gewohnten Modus, in dem der Sound eines Tracks abgespielt wird, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird. “Velocity Mode” ermöglicht es, einen Sound mit verschiedenen Anschlagstärken zu spielen, wobei sich bei den Sounds mit Velocity wie gehabt bis zu vier Sound-Parameter steuern lassen – also auch hier wieder enorm viele Implikationen. “Retrigs Mode” dasselbe für Retrigs und schlussendlich “Preset Pool”, mit dem man den Soundpool statt der Track-Sounds fingerdrummen kann, all das auch, während ein Pattern oder Song spielt. Und alles, was mit diesen Modi gespielt wird, kann auch mit dem Sequencer aufgezeichnet werden.

Was findet ihr? Ist das neue Digitakt II für euch der “Octatrack-Killer”, bleibt ihr lieber beim ersten Digitakt – oder reißt ihr das neue Teil demnächst dem Händler aus den Händen?

Das Elektron Digitakt II on Youtube

Video Review von der Autorin mit anderen Klangbeispielen

Offizielle Vorstellung von Elektron (ebenfalls mit der Autorin)