Test: Elektron Syntakt, Synthesizer & Groovebox

Quadratisch, praktisch, genial

Überraschend hat Elektron den Syntakt angekündigt, eine Groovebox mit rein synthetischer Klangerzeugung im Gehäuseformat des Digitakt. Noch überraschender war die Tatsache, dass der Syntakt bereits lieferbar ist, und so steht ein Seriengerät vor mir auf dem Studiotisch, das laut Aufkleber in der KW14, also eine Woche vor Zustellung gefertigt wurde – Syntakt frisch auf den Tisch.

Äußerliches und harte Ware

Der Formfaktor und das Bedien-Layout entsprechen dem Digitakt aus gleichem Hause, auch die Anschlüsse sind identisch, ebenso die verbauten Taster und Potis. Der Syntakt ist ca. 100 g schwerer als der Digitakt, das dürfte den analogen Schaltungen geschuldet sein, die im Syntakt zusätzlich enthalten sind. Auch an der Auflösung des OLED-Displays hat sich nichts geändert. Dieses leuchtet nun grobpixelig in Weiß, im Digitakt und im Digitone war noch Gelb die Farbe der Wahl. Zugegeben, die zum Teil animierte Pixelgrafik ist wirklich liebevoll gemacht und Teil des Elektron–Stils, die Auflösung von 128×64 Pixel ist aber aus meiner Sicht einfach nicht zeitgemäß.

Synthesizer, Drumcomputer & Sequencer

Der Elektron Syntakt ist ein Synthesizer und Drumcomputer mit einem 12-spurigen Sequencer mit allen für Elektron typischen Möglichkeiten. Über diese 12 Spuren können die insgesamt 35 internen Soundgeneratoren analogen oder digitalen Ursprungs angesteuert werden, man kann aber auch extern über MIDI-Out und USB andere Klangerzeuger triggern. Die Verteilung intern/MIDI extern ist dabei frei, es ist auch möglich, den Syntakt als reinen MIDI-Sequencer zu betreiben. Die Zuweisung der Machines zu den 12 Spuren ist aber nicht völlig flexibel. Den Spuren 1 bis 8 können nur digitale Klangerzeuger zugewiesen werden, den Spuren 9 bis 12 nur analoge Klangerzeuger. Die digitalen Machines können pro Track mit digitalem Overdrive, Multimode- und Base-With Filter sowie 2 LFOs bearbeitet werden, die analogen Machines mit analogem Overdrive, Multimode-Filter und je 2 LFOs.

Als Send- Effekte stehen digitales Delay und Reverb zur Verfügung.

Der analoge Effekt-Block

Eine weitere Besonderheit des Syntakt im Vergleich zum Digitone ist der analoge FX-Block. Die Ausgangssignale der einzelnen Machines, der externen Eingänge und die Effekt-Returns können durch eine globale analoge Drive-, Filter- und Amp-Schaltung geroutet werden. Dieses Routing lässt sich getrennt für jeden der 12 Tacks einzeln aktivieren.

Auf dem internen Flash-Drive des Syntakt werden auf der obersten Hierarchieebene Projects und Sounds abgelegt. Insgesamt können 128 Projekte und 2048 Sounds abgelegt werden. Ein Projekt kann bis zu 128 Patterns beinhalten. Im Pattern werden jeweils die maximal 12 Sounds der Audio-Tracks sowie die Sequenzen samt Parameter-Locks, BPM, Track-Länge, Swing und Time-Signature mit abgespeichert. Der Sound-Pool eines Projektes besteht aus maximal 128 Sounds. Die Sounds dieses projektspezifischen Soundpools können pro Step des Patterns einer Audiospur über Sound-Lock zugewiesen und auch umgeschaltet werden. Ein in ein Pattern importierter Sound ist dann aus der obersten Ebene der 2048 Sounds herausgelöst und fixer Teil des Patterns. Wird er auf Pattern-Ebene abgeändert, bleibt der Ursprungssound unverändert.

Der Hardware-Sequencer des Elektron Syntakt

Der Sequencer der Elektron Geräte ist Legende und auch Bestandteil des Syntakt. Wer schon mit dem Digitakt gearbeitet hat, findet sich hier sofort zurecht. Für jedes Projekt können 8 Bänke zu 16 Patterns, also 128 Patterns abgelegt werden. In einem Pattern sind neben den reinen Notenwerten auch die Syntheseparameter des jeweils zugewiesenen Sounds, Delay- und Reverb Sends sowie die Mixer-Settings, die Parameter des FX-Tracks, Quantisierungseinstellungen, Lock-Trigs, Parameter- und Sound-Locks sowie die Track-Länge und Taktart abgelegt.

Das Songtempo kann manuell festgelegt oder per Metronomtaster eingegeben werden, selbstverständlich kann auch über MIDI synchonisiert werden, unter Overbridge läuft der Syntakt ohnedies automatisch synchron zur DAW.

Steps können mit den Tastern im Grid-Mode gesetzt, live eingespielt oder im Step-Recording-Mode eingegeben werden. Mittels Micro-Timing können Steps abseits des Rasters positioniert werden , mittels Retrigger-Funktion können allseits beliebte HiHat-Figuren oder Ratcheting-Sequenzen on the fly erzeugt werden. Mittels Quantize kann auch nachträglich quantisiert werden. Track-Längen und Taktart lassen sich pro Track getrennt einstellen, Polyrhytmisches und Frickelbeats sind also möglich.

Parameter-Locks ermöglichen es, pro Step-Parameter der internen Syntheseengines oder MIDI-Control-Parameter zu fixieren. Bis zu 72 (!) Parameter lassen sich über Parameter-Locks automatisieren.

Sound-Locks ermöglichen es, jedem Step einen der 128 Sounds des dem Projekt zugehörigen Soundpools zuzuweisen. Ein anderer Snare-Sound auf der Drei? Keine zusätzliche Spur notwendig! Es können allerdings pro Spur nur Sounds derselben Machine pro Step gesetzt werden, ein Synthese-Wechsel innerhalb einer Spur ist nicht möglich.

Trig-Conditions und Conditional-Locks ermöglichen es, Steps für die Fill-Funktion zu setzen, Triggerverhalten über über Steps von Nachbarspuren zu beeinflussen, Steps nur in jedem x-ten Durchlauf zu triggern, Wahrscheinlichkeiten zu setzen, Loop-Längen der Durchläufe zu variieren, gewöhnliches wie Copy, Paste, Clear sind natürlich auch an Bord.

Patterns können jederzeit in einen temporären Speicher zwischengespeichert werden, sodass man zumindest immer auf diesen Status zurückgreifen kann, wenn man etwas verschlimmbessert hat.

Der Syntakt verfügt wie seine Vorgänger leider über keinen Song-Mode. Immerhin lassen sich Patterns mit bis zu 64 Steps verketten, allerdings ist nur das Erstellen einer Chain möglich, die beim Wechsel zu einer neuen Bank oder einem neuen Pattern verloren geht.

Der Syntakt als MIDI-Sequencer

Statt der Audiotracks (also der internen Klangerzeugung) können auf jeder der 12 Spuren auch MIDI-Noten samt Informationen über Kanal, Programmnummer, Bender, Anschlagsdynamik und Aftertouch aufgezeichnet werden. Die 8 Drehregler neben dem Display können 8 Control-Change-Messages zugewiesen werden. Reglerbewegungen lassen sich aufzeichnen, auch Parameter-Locks sind programmierbar. Über die LFO-Page können die 8 zugewiesenen Control-Change-Parameter moduliert werden. Zur Einordnung – vor Jahren war das beim Jazzmutant Lemur revolutionär, hier ist das ein beiläufiges Feature.

Effekte Automatisieren mit dem FX-Track

Über den FX-Track werden die Parameter der analogen Effekteinheit sowie die digitalen Reverb- und Delay-Effekte gesteuert und automatisiert.

Audio-Tracks, interne Klangerzeugung, Machines

So umfangreich und frickelig der Sequencer des Syntakt für manche auch ist, so einfach ist der für Elektron typische Zugang der mit dem Sequencer verwobenen Synthese. Wie auch schon beim Digitone die FM-Synthese genial auf wenige Parameter heruntergebrochen wurde, so sind auch die Synthesemodelle des Syntakt – egal ob digitalen oder analogen Ursprunges – konsequent auf 8 Parameter begrenzt.

Auf der Syn-Page sind die Parameter des jeweiligen Synthesemodells mit aussagekräftigen und liebevoll gestalteten Icons dargestellt und den acht Drehreglern neben dem Display zugewiesen.

Gleiches gilt für die Filter-Page(s), über die die Filterhüllkurve, Cutoff, Resonance und der Filtertyp eingestellt werden. Die Filter der digitalen Synthesemodelle sind dabei immer digitaler Natur, die Filter der analogen Drum- und Synth-Module sind immer ebenfalls analog, eine Durchmischung ist (aktuell) nicht möglich.

Auf der Amp-Page werden die Lautstärkehüllkurve, Panorama, Level und der Send der digitalen globalen Effekte Delay und Reverb eingestellt.

Die Lautstärkehüllkurve kann dabei als AHD-Kurve arbeiten, wobei H (Hold) ein fixer Wert sein kann oder durch Note on/Note off definiert wird, sie kann aber auch klassisch als ADSR-Kurve eingestellt werden. Zusätzlich kann die Lautstärkehüllkurve mit jedem Trigger neu gestartet werden oder unabhängig von weiteren Notentriggern weiterlaufen.

Die LFO-Page ist dann das letzte der umfangreichen Klangbearbeitungsmenüs. LFOs bringen Bewegung und Rhythmus in den Klang und sind daher gerade bei Geräten wie dem Syntakt essentiell. Entsprechend hat Elektron hier sehr umfangreiche Möglichkeiten aufgefahren.

Es ist ein klarer Pluspunkt, dass zwei LFOs pro Synthesemodell zur Verfügung stehen, wobei LFO 2 den ersten sogar auch modulieren kann. Es stehen sieben Schwingungsformen von klassisch bis Sample & Hold parat, die freilaufend, getriggert, on hold, als ganzer und als halber Durchlauf schwingen können. Die Geschwindigkeit kann über die Kombination aus Multiplier- und Geschwindigkeitseinstellungen von einer 128-fachen ganzen Note bis zu einem 1024stel einer ganzen Note eingestellt werden.

Folgende Klangerzeuger bzw. Machines können den Spuren 1-12 zugewiesen werden:

Die digitalen Machines, Tracks 1 bis 8

BD Modern, SD Basic, SD Vintage, PC Carbon, CP Vintage, CY Alloy, SY Bits, SY Tone, SY Chord, und SY Toy

Die analogen Machines, Tracks 9 bis 11

BD Classic, BD FM, BD Plastic, BD Silky, BD Sharp, BD Hard, SD FM, SD Natural, SD Classic, SD Hard, RS Hard, RS Classic, UT Utility Noise Generator, UT Utility Impulse, SY Dual VCO

Die analoge Cymbal Machine, Track 12

CH Classic, OH Classic, CH Metallic, OH Metallic, HH Basic, CY Classic, CY Metallic, CY Ride, CB Classic, CB Metallic, UT Utility Noise Generator, UT Utility Impulse

Die Auswahl ist vom Umfang her beeindruckend, aber auch die Qualität passt. Masse und Klasse sozusagen. Man merkt die jahrelange Erfahrung von Elektron bei den digitalen Modellen wie auch in der analogen Abteilung. Die Beschränkung auf die wenigen, aber effektiven Parameter ist wie schon beim Digitone gelungen, außerdem – wie viele klangformende Parameter hat eine Roland 808 eigentlich?

Trig-Modifiers

Die Trig-Modifiers sind eine Feature, das es ermöglicht, den Sound und das laufende Pattern spontan manuell zu beeinflussen. Die Trig-Modifiers sind den Tasten 13-16 fix zugewiesen und verändern auf Knopfdruck das Retriggerverhalten, Velocity oder andere zugewiesene Modulationsparameter. Obwohl die Trig-Modifiers eigentlich für die Live-Performance gedacht sind, kann die Performance mit der Live-Recording-Funktion auch aufgezeichnet werden.

USB und Overbridge

Über USB kann der Syntakt entweder MIDI senden und empfangen, Audio und MIDI senden und empfangen und als class-compliant USB-Audiointerface betrieben werden oder mittels der Overbridge-Software als Audio- und MIDI-Plug-in direkt in den Signalfluss der DAW eingebunden werden.

Overbridge hat eine lange Entwicklungsgeschichte und für die Elektron User-Gemeinde war es auch eine lange Leidensgeschichte. Mittlerweile bei Version 2.1.1 angekommen, funktioniert das System aber tadellos. Ich habe es im Rahmen des Tests mit Cubase 12/Windows 10 in eine Produktion in 96 kHz eingebunden und es hat problemlos funktioniert. Overbridge bietet einige Vorteile wie Parameter-Editierung und Automation über ein VST-Plug-in in der DAW und direktes Audiostreaming aller 12 Spuren samt der Möglichkeit non-destruktiver Nachberbeitung mit Plug-ins in der DAW. Aber auch klassisches Aufnehmen von den (leider nur) 2 Audioausgängen des Syntakt macht Laune, weil der Sound der 48 kHz AD/DA-Wandler druckvolle Bässe und klare Höhen liefert und überzeugt.

DIN-Sync

Eine weitere Besonderheit sei hier noch erwähnt – der MIDI-Out-Port des Syntakt kann auch DIN-Sync-Signale senden, somit kann analoges Vintage-Equipment auf diese Weise zum Syntakt synchronisiert werden.

Zusammenfassung des Elektron Syntakt

Quadratisch, praktisch, genial

Die eng mit dem Elektron Sequencer verwobene Klangerzeugung liefert synthetische Drumsounds auf höchstem Niveau. Die Modelle und Parameter der Machines sind clever gewählt, durch die Reduktion kommt man schnell zum Ziel, ohne beim Schrauben zu stark eingeschränkt zu werden. Mit den analogen Effekten kann man dezent Wärme und Sättigung hinzufügen, aber auch brachial zerstören. Die Klangpalette ist ausgesprochen umfangreich und für so gut wie alle elektronischen Stile offen. Der Sequencer von Elektron ist ein sehr mächtiges Werkzeug, mit den Parameter- und Sound-Locks und den Trig-Modifiern lassen sich ungemein lebendige und moderne Tracks produzieren.

Zu bemängeln gibt es natürlich auch etwas

12 Drumspuren verlangen definitv nach mehr als einem Stereoausgang. So gut die Anbindung über Overbridge im Studio auch funktioniert, live ist das dann doch sehr mager, wenn man nicht einmal die Bassdrum gesondert rausschicken kann. Der fehlende Songmode ist auch ein Manko. Die eine Pattern-Chain ersetzt diesen nicht.

Durch die geringen Abmessungen wäre es auch ein sehr naheliegendes Szenario, den Syntakt mobil zu nutzen. Leider ist kein Batteriebetrieb vorgesehen. Die gute Nachricht, mit einer entsprechend potenten Powerbank ist das möglich.

