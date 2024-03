Test: Taylor Guitars 114ce, Akustikgitarre mit Tonabnehmer

Die Beliebte für die Bühne und das Sofa

Ob im Proberaum, auf dem Sofa, abends gemütlich am Lagerfeuer oder auf der Bühne: Die Akustikgitarre ist wohl eines der weit verbreitesten Instrumente der Welt. Sie findet ihren Einsatz im professionellen, wie im Hobbybereich und in allen Altersklassen begleitet sie die Menschen seit Jahrzehnten, ja wenn nicht seit Jahrhunderten. Etliche Hersteller bauen in absurd vielen Preiskategorien Instrumente verschiedener Qualitätsstufen und für verschiedene Genres. Ob Flamenco, Perkussion – Akustikgitarre, Wandergitarre, ob mit oder ohne Cutaway, es gibt 7-Saiter-Akustikgitarren etc. Die Welt ist riesig und wächst immer weiter!

Heute stellen wir euch ein Modell aus dem Hause TAYLOR GUITARS vor. Die beliebte 100er-Serie hat ein neues Familienmitglied, das wir euch heute präsentieren dürfen: Hier ist sie, die Taylor 70th Anniversary 114ce Koa. Viel Spaß! Let’s unbox this instrument.

Schlägt man das Instrument weiter Richtung Hals an, werden die Höhen abgesenkt (klar) und das Instrument wird weicher. Auch mit Fingern mit wenig Fingernagel kommt dieser Effekt sehr schön auf dem Instrument. Auch hier wieder, die sehr klare Klangwiedergabe punktet v. a. in musikalischen Kontexten, in denen keine extremen Charakterinstrumente gefragt sind, sondern einfach die Klarheit einer Akustikgitarre als Farbe im Mix platziert werden soll.

Dem DI-Out muss man ggf. etwas mit einem externen EQ nachhelfen und ihn für die Verwendung in der Band anpassen. Der eingebaute EQ lässt sich gut einsetzen, um die grobe Soundrichtung zu beeinflussen (z. B. Höhen anheben, Bässe absenken für Strumming im Full-on-Pop-Bandkontext oder Höhen absenken, wenn es eher etwas dumpfer sein darf. Die Qualität ist absolut in Ordnung, aber nicht die Spitze des Marktes. Da geht noch was. Im Preis-Leistung-Verhältnis aber sehr gut.

Die hier verwendeten Klangbeispiele wurden in folgender Signalkette erzeugt:

Verwendetes Plektrum: Ibanez Kiko Loureiro Signature.

Mikrofon Signalkette: Taylor 70th Anniversary 114ce Koa -> AKG C414 XL Niere -> Universal Audio Apollo X Twin Audio Interface -> Neve 1073 Preamp Simulation -> MacBook Pro -> Steinberg Cubase 13 PRO -> FabFilter Pro Q 3

DI Signalkette: Taylor 70th Anniversary 114ce Koa -> Universal Audio Apollo X Twin Audio Interface -> Universal Audio Preamp -> MacBook Pro -> Steinberg Cubase 13 PRO

Es wurden keine weiteren Plug-ins oder Effekte verwendet.