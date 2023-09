Test: Roland FP-E50, Digitalpiano mit Entertainer-Funktion

Kombination aus Piano und Entertainer-Keyboard

Schaut man sich den Produktnamen unseres heutigen Testgerätes genauer an, so erkennt man darin grundsätzlich zwei Produktgruppen des japanischen Hersteller. Zum einen sind da die Stagepianos wie das FP-60X mit dem Kürzel FP vertreten wie auch die früheren Entertainer-Keyboards von Roland mit diversen E-Nummern. Um eine Kombination aus beiden Welten, d. h. Stage- bzw. Digitalpiano und Entertainer-Keyboard handelt es sich entsprechend beim FP-E50. Im folgenden Testbericht verraten wir euch, was das Roland FP-E50 zu bieten hat, wie es klingt und für wen es geeignet ist.

ANZEIGE

Überblick zum Roland FP-E50

Der erste Eindruck vom Roland FP-E50 überzeugt! Mit den Maßen 1300 x 322 x 174 mm und einem Gewicht von 17,1 kg gehört es zwar definitiv nicht zu den kompaktesten und leichtesten Pianos/Keyboards dieser Welt, aber wie eingangs bereits erwähnt, bietet das FP-E50 eine Kombination aus Piano und Entertainer-Keyboard, so dass die Länge von 130 cm alleine auf die 88-Tasten-Klaviatur zurückzuführen ist. Wer den vollen Tastaturumfang sein Eigen nennen möchte, kommt darum nicht herum. Hinsichtlich der Optik präsentiert es sich als modernes Piano mit einem vergleichsweise großen Display – blickt man auf die gängigen Digital- und Stagepianos sind schmale und kleine Displays doch eher die Regel, da ist das LC-Display des FP-E50 mit einer Größe von 7,0 x 7,0 cm deutlich luxuriöser.

Die Bedienoberfläche macht einen aufgeräumten Eindruck. Design-technisch orientiert sich Roland hierbei an den Bedienelementen der FP-Stagepianos mit runden, hintergrundbeleuchteten Buttons sowie Schiebereglern für die Lautstärkeeinstellungen des Pianos. Die Bedienung ist intuitiv gehalten, so dass man die gängigsten Einstellungen und Funktionen ohne Handbuch aufrufen kann. Für weitergehende Funktionen reicht ein Blick ins gut geschriebene Handbuch, das dem Piano ebenso beiliegt wie das zum Betrieb notwendige externe Netzteil, ein Notenständer sowie ein Fußtaster (Roland DP-2).

Ganz links auf der Bedienoberfläche des FP-E50 angefangen, bietet die Piano-Keyboard-Kombination jeweils ein Pitchbend- und ein Modulationsrad sowie einem mit „Wheel Mode“ bezeichneten Button. Hierüber lässt sich die Funktion beider Drehräder einstellen, denn diese dienen nicht nur für die gängigen Pitchbend-/Modulationsaufgaben, sondern können auch im Rahmen der Arranger-Funktionen zum Einsatz kommen. Es folgen fünf Lautstärke-Fader, wobei einer für die Gesamtlautstärke des Pianos zuständig ist, die anderen für diverse Untergruppen, d. h. Keyboard-Sound, Begleitautomatik, Songs/Player und Mikrofonsignal.

Die Sounds des FP-E50 hat Roland in die fünf Kategorien Piano, E-Piano, Strings, Organ/Pad und Other einsortiert. Über die jeweiligen Kategorietasten gelangt man zu den gewünschten Soundgruppen, danach lassen sich diese einzeln per Cursor durchschalten. Oberhalb dieser Buttons befinden sich die Bedienelemente für den Ambience-Effekt (Reverb), One Touch Piano (per Knopfdruck zurück zum Piano-Hauptsound), Split- und Dual-Funktion sowie zur Transposition. Im nächsten Block der Bedienelemente befinden sich die Buttons für die Begleitautomatik inklusive Chord Sequencer.

Die Hauptansicht des Displays ist zweigeteilt aufgebaut. Im oberen Bereich wird der aktuell gewählte Sound angezeigt, im unteren der aktive Style der Begleitautomatik. Optisch getrennt werden die beiden Bereiche von einer schmalen Leiste, in deren Rahmen der gespielte Akkord angezeigt wird. Weitere Informationen wie Scene, Transposition, Tempo und Details zum Player runden das Ganze ab. Durch einen Druck auf den Menü-Button gelangt man dann zu den weitergehenden Einstellungen.

ANZEIGE

Wandert man auf der Bedienoberfläche weiter nach rechts, so folgen die Elemente für Metronom, Tempo, Player und die Effekte für den Mikrofoneingang.

Über welche Anschlüsse verfügt das Roland FP-E50?

Ausgangsseitig verfügt das FP-E50 über ein Stereopärchen Klinkenbuchsen (6,3 mm) sowie einen Stereoeingang in Form einer 3,5 mm Klinkenbuchse. Ein Mikrofoneingang (Klinke) samt Gain-Regler ist ebenfalls vorhanden. Wie erwähnt, stehen hierfür eigene Effekte bereit. Wahlweise lässt sich am Roland Piano ein einzelnes Sustain-Pedal (Klinkebuchse) oder eine 3-fach-Pedaleinheit (Multipin-Buchse) betreiben.

Zwei USB-Buchsen ermöglichen die Verbindung zu Speichermedien und Computern, dazu befindet sich rückseitig noch die Buchse für das externe Netzteil. Zu guter Letzt verfügt das Roland FP-E50 auf der Vorderseite noch über zwei Kopfhörerbuchsen, eine in 6,3 mm, die zweite in 3,5 mm Ausführung. Zum absoluten Glück fehlen letztlich nur ein paar MIDI-Buchsen. In Anbetracht des Interessentenkreises sind die allerdings zu verschmerzen, denn erstens lassen sich MIDI-Daten auch über den USB-Port des Pianos übertragen und zweitens werden die meisten das FP-E50 eher weniger in einem größeren MIDI-Setup einsetzen.

Wie lässt sich das Roland FP-E50 spielen?

Wie eingangs bereits erwähnt, bietet das Piano eine 88-Tasten-Klaviatur. Roland setzt hier wie gewohnt auf eine Eigenentwicklung, so dass die bewährte PHA-4 Standard-Tastatur zum Einsatz kommt. Diese verbaut Roland schon länger und findet sich u. a. im FP-10 oder im RD-88 wieder. Die Tastatur ist nicht zu leichtgewichtig und entsprechend erfordert sie mehr Kraftaufwand als bei einem klassischen Entertainer-Keyboard. Insgesamt ist das Spielverhalten der aus Kunststoff gefertigten Tasten sehr gut, schön sind auch die angerauten Oberflächen der Tasten, so dass man einen guten Grip beim Spielen hat. Insgesamt also eine gute Kombination aus ordentlich gewichteten Tasten und geringem Gewicht.

Welche Sounds bietet das FP-E50 Stagepiano?

Neben der altbewährten SuperNatural-Klangerzeugung hat Roland dem FP-E50 auch die Zen Core Engine spendiert. Diese kommt u. a. in den Jupiter- und Fantom-Keyboards zum Einsatz und bietet die Möglichkeit der klanglichen Nachrüstung. Über die Roland Cloud lassen sich kostenpflichtige Sound- und Style-Expansion erwerben und diese in das FP-E50 laden. Werksseitig wird das Piano allerdings bereits mit über 1.000 Sounds (inkl. Drumkits) ausgeliefert, so dass grundsätzlich ausreichend Klangmaterial vorhanden ist.

Mit 27 akustischen Pianos zeigt Roland, wo der Fokus des Pianos liegt. Sehr abwechslungsreich und vielfältig präsentieren sich diese Pianos. Der Hauptsound „Concert Piano“ klingt sehr kraftvoll und wird vom internen Lautsprechersystem des FP-E50 mit einem schönen Bassfundament wiedergegeben, dass man so nicht bei jedem Piano/Keyboard dieser Preisklasse geboten bekommt. Hier zahlt sich vermutlich das etwas größer dimensionierte Gehäuse aus, super. Dazu lässt sich der Concert Piano Sound sehr dynamisch spielen. Ausreichend Alternativen zu diesem eher klassischen Piano-Sound bietet das Roland FP-E50 auch. Neben deutlich obertonreicheren Klang-Presets und betont dunkler, gehaltenen Sounds bietet das Piano auch einige Layer-Sounds. Sollte man im reichhaltigen Fundus des Pianos nicht den Lieblingsklang finden, lässt sich mit Hilfe des Piano Designers an den Sounds schrauben und u. a. charakteristische Geräusche Hammer- und Saitenresonanz, virtuelle Stellung des Flügeldeckels oder Key-off-Samples dem Klang hinzufügen.

Der positive Eindruck setzt sich bei denen sogar in zwei Untergruppierungen (E-Piano 1 und E-Piano 2) aufgeteilten 35 E-Pianos fort. Auch hier bekommt man viele abwechslungsreiche Sounds geboten, die sich von klassischen Rhodes über Wurlitzer-Sounds bis hin u FM-Pianos erstrecken. Viele der Klang-Presets sind bereits mit passenden Effekten versehen, so dass sich diese ohne weitere Anpassungen einsetzen lassen.

Auch die auf der Zen Core Sound Engine beruhenden Orgel- und Streicher-Sounds klingen durch die Bank weg sehr gut. Auch hier gibt es wieder viel Abwechslung. Besonders hervorheben möchte ich die zahlreichen Synthesizer-Sounds, diese hätte ich – zumindest hinsichtlich ihrer hohen Anzahl – so nicht im FP-E50 erwartet. Egal ob man auf der Suche nach Lead-Sounds, Bass-Synthesizern oder sphärischen Pads ist, das Roland Piano kann in diesen Bereichen wirklich glänzen und bietet in diesem Bereich richtig gute Preset-Klänge.

Die Styles des Pianos

Um sich beim Spielen der vielfältigen Sounds des FP-E50 passend begleiten zu lassen, ist das Piano mit über 100 Styles ausgestattet. Jeder Style umfasst jeweils zwei unterschiedlich dicht arrangierte Variationen sowie jeweils ein Intro/Ending. Ganz so umfangreich, wie es die Mittelklasse-Keyboards der Entertainer-Sparte können, ist das also nicht, aber die Begleitautomatik funktioniert in der Praxis sehr gut und für den heimischen Einsatz, zum Üben zu Hause oder kleinere Auftritte ist das vollkommen ausreichend. Mit dem Interactive Modus bietet das Roland FP-E50 im Style-Bereich eine interessante Extra-Funktion. Je nach Lage und Intensität des Gespielten passt sich die Begleitautomatik an und baut sich nach und nach zum vollen Pattern mit allen Instrumenten auf. Hier einige Beispiele dazu:

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von SoundCloud zu laden. Inhalt laden

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von SoundCloud zu laden. Inhalt laden

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von SoundCloud zu laden. Inhalt laden

Einsatz des Roland FP-E50 mit einem Mikrofon und dem Chord-Sequencer

Auch in den Bereich eines Entertainer-Bereichs hinein, gehen der Mikrofonanschluss sowie die zugehörigen Effekte des Roland FP-E50. Neben der Möglichkeit, einen Vocal-Harmonizer damit zu beauftragen, Zweit- oder Drittstimmen zur eigenen Gesang hinzuzufügen, bietet das FP-E50 die Möglichkeit, wahlweise einen Vocoder oder einen Voice-Transformator in den Signalweg einzuschleifen. Der Vocoder klingt super und auch mit dem Voice Transformator lassen sich allerhand tolle Effekt-Sounds mit der eigenen Stimme erstellen. Im folgenden Video (ab 6:10) seht ihr was das Piano in diesem Bereich zu bieten hat:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie der Name bereits vermuten lässt, lassen sich mit Hilfe des Chord-Sequencers vorab festgelegte Akkordprogressionen aufzeichnen und auf Knopfdruck aufrufen. Neben eigenen Sequenzen bietet das Piano ab Werk auch fertige Patterns, die mit der internen Begleitautomatik abgespielt werden.

Bluetooth und Apps

Dank der integrierten Bluetooth-Schnittstelle lassen sich MIDI- und Audiodaten auch drahtlos an Computer, Tablet und Smartphone übertragen. Entweder kann das FP-E50 somit als (drahtloses) Einspielkeyboard mit einer DAW zum Einsatz kommen oder man nutzt ein Tablet/Smartphone sowie diverse Apps. Roland bietet hierfür mit Zenbeats und Zentracker gleich zwei kostenlose Apps an, mit denen zum einen Beats mit Drumsounds und Synthesizer erstellt werden können bzw. man das mobile Endgerät als Mehrspur-Aufnahmegerät nutzen kann.