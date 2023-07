Das Klavier der Zukunft, Innovationen im Klavierbau (Piano Lounge 9)

Wie sieht das Klavier der Zukunft aus?

Das Klavier der Zukunft

Der Klavierbau gilt allgemein nicht als besonders innovativ. Klaviere und Flügel sehen seit über 150 Jahren defacto gleich aus, der prinzipielle Aufbau der Instrumente hat sich seither nur geringfügig geändert. „Innovationen“, wenn man sie denn überhaupt so nennen möchte, beziehen sich nur auf Details, die zwar auch klangrelevant sind, aber eher im subtilen Bereich. Man könnte es auch so formulieren: Die Entwicklung des Klaviers ist größtenteils abgeschlossen. Das ist zumindest die landläufige Meinung vieler Musiker.

ANZEIGE

Doch ist dies nur die halbe Wahrheit. Auch beim Klavierbau finden sich einige Neuentwicklungen, die teils nur Prototypen sind, aber deswegen nicht minder spannend. Und so dreht sich die heutige Ausgabe der Piano Lounge um Neuentwicklungen und Sondermodelle des Klavierbaus.

Pedal Harmonique (Feurich)

Fangen wir mit etwas Unscheinbarem an: das Pedal Harmonique, entwickelt von Denis de La Rochefordière und exklusiv in Feurich Flügeln aus chinesischer Produktion verbaut. Voll durchgedrückt fungiert dieses Pedal wie ein Haltepedal (Sustain), in dem es die Dämpfer aller Saiten anhebt. Der interessante Teil kommt aber davor: Bei leichtem Druck werden nämlich nur bei den ungespielten Saiten die Dämpfer angehoben. Die gespielten bleiben „trocken“, was auf den ersten Blick etwas seltsam wirkt. Der Clou ist aber, dass die freischwingenden Saiten durch die gespielten angeregt werden, sie fungieren somit als Resonanzsaiten, ähnlich wie auf einer Sitar. Eine Art natürlicher Hall. Dies klingt komplizierter als es ist. Das Pedal Harmonique fühlt sich sehr natürlich an, so dass man sich fragt, weshalb man nicht schon früher auf diese Idee gekommen ist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Gebogene Klaviaturen: Maene-Viñoly Concert Grand

Im Sommer 2022 stellte der belgische Klavierbauer Chris Maene einen neuen Flügel mit gebogener Klaviatur vor, die sich ergonomischer spielen lässt als die klassische, gerade Klaviatur. Erinnerungen an Jean-Michel Jarre werden wach, der sich einen halbrunden MIDI-Controller bauen ließ. Ganz so gebogen ist der Maene-Viñoly nicht, der aus einer Kooperation von Chris Maene mit dem Architekten Rafael Viñoly hervorgegangen ist. Der Flügel ist mit 329 einer der längsten überhaupt. Klaviatur und Mechanik stammen von Kluge respektive Renner und wurden nach Chris Maenes speziellen Vorgaben gebaut. Zu Preisangaben hält man sich bedeckt, es sollte aber jedem klar sein, dass ein solcher Flügel in einer anderen Liga spielt als ein Yamaha C3.

Future Piano (Vertical Grand)

Das Future Piano ist ein Projekt der britischen Pianistin Sarah Nicolls, die schon lange nach Wegen suchte, direkter und einfacher auf den Saiten der Klaviere und Flügel zu spielen. Dazu hat sie in der Vergangenheit auch schon ein Klavier zerlegt und in Zusammenarbeit mit einem Schiffsbauer neu zusammengesetzt.

Augenfällig sind die Saiten, die beim Future Piano parallel verlaufen und nicht etwa gekreuzt, wie dies heute bei Klavieren und Flügeln üblich ist. Gekreuzte Saiten ermöglichen in der Regel längere Saiten bei vergleichbaren Baugrößen, doch liegt der Vorteil der geradsaitigen Bauweise in einer gewissen klanglichen Reinheit. Außerdem ergibt sich dadurch ein klares, räumliches Klangerlebnis mit den Bässen links und dem Diskant rechts.

Eine weitere Besonderheit ist, dass die Saiten nicht bis zum Boden reichen, sondern erst auf der Höhe des Spieltisches beginnen. Somit liegen deren Schwingungsmittelpunkte mehr oder weniger auf Kopfhöhe der Spielerin, was ein direkteres Klangbild ergibt als bei einem Klavier.

Für einen besseren Zugang zu den Saiten entwickelte das Team um Sarah Nicolls eine Mechanik, die die Saiten von hinten anschlägt. Sarah meinte im Gespräch, dass es dazu einige historische Vorbilder gibt, von denen sie sich inspirieren ließ. Und obwohl es sich dabei um eine Klaviermechanik handelt, soll das Repetitionsverhalten merklich besser sein als auf herkömmlichen Klavieren. In den letzten Jahren gab es einige Entwicklungen für schnellere Klaviermechaniken, um die physikalisch bedingten Nachteile gegenüber Flügelmechaniken zu minimieren.

Der augenfälligste Unterschied zu klassischen Klavieren ist das Design des Future Pianos, das auf einer Kombination von neuen und alten Materialien basiert. Resonzboden, Stimmstock, Tasten und Mechanik sind aus Holz gefertigt, der Rahmen ist hingegen eine neu entwickelte Carbon-Konstruktion, die komplett ohne Mittelstreben auskommt, um den Zugang zu den Saiten nicht zu beeinträchtigen. Auch hierzu gibt es zwar ein historisches Vorbild („Broadwood Barless“), doch dies in Leichtbauweise zu bewerkstelligen, stellte das Team vor große Herausforderungen. Laut Sarah Nicolls war es sinnvoll, mit Ingenieuren aus verschiedenen Disziplinen – unter anderem auch aus der Luft- und Raumfahrt – zusammenzuarbeiten. Manchmal sei es auch ein Vorteil, wenn jemand nicht im Klavierbau geschult sei, da dies offenere Lösungen und neue Ansätze ermögliche. Mit David Klavins findet sich aber auch ein erfahrener Klavierbauer in Sarahs Entwicklungsteam.

Nebst des besonderen Designs und den offen liegenden Saiten unterscheidet sich das Future Piano in einem weiteren Punkt von anderen Klavieren: es ist mit 82 kg sensationell leicht, während Klaviere und Flügel mit ähnlich langen Saiten mindestens 250 kg auf die Waage bringen. Somit könnte das Future Piano das erste Klavier werden, das man als Musiker (zugegeben mit etwas Transportaufwand) zu Zweit auf die Bühne stellen kann. Laut Sarah steht das Future Piano kurz vor der Serienreife und soll 2023 oder 2024 einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Zu den Preise gibt es noch keine Angaben.

Was bei Gitarristen, Schlagzeugern und Geigern längst als normal gilt, hat sich bei Tasteninstrumenten noch kaum durchgesetzt: Die Rede ist von Instrumenten für Linkshänder. Zugegeben lässt sich dies bei einer Geige auch leichter bewerkstelligen (Saiten anders rum aufziehen), während ein Schlagzeuger das Set einfach spiegelverkehrt aufbauen kann.

Im Klavierbau ist es naturgegeben komplizierter, Instrumente für Linkshänder zu bauen, aber nicht unmöglich. In meiner Recherche bin ich auf verschiedene Hersteller gestoßen, die Flügel und Klaviere mit gespiegelter Klaviatur und Saitenbezug zumindest als Prototypen entwickelten. Der renommierte Klavierbauer Blüthner aus Leipzig bietet gegen Aufpreis linkshändische Digital-Pianos, Klaviere und Flügel an. Laut linkshändischen Pianisten spiele sich eine gespiegelte Tastatur leichter, nach entsprechender Umgewöhnungszeit versteht sich. Auf der anderen Seite scheint Linkshändigkeit kein wesentlicher Nachtteil für eine erfolgreiche Pianistenkarriere zu sein: Arthur Rubinstein, Glenn Gould, Vladimir Horowitz, Daniel Barenboim und Hélène Grimaud waren bzw. sind Linkshänder.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Carbon Resonanzboden

Das klangliche Herzstück eines Klaviers oder Flügels ist bekanntlich der Resonanzboden. Auch wenn dies von bloßem Auge kaum erkennbar ist, sind Resonzböden nicht flach, sondern leicht gebogen, wobei die Art der Wölbung (Kugel oder Tonnenform in unterschiedlichen Radien) je nach Hersteller variiert. Als Holz kommt langsam gewachsenes Nadelholz zum Einsatz: in Europa meistens aus den Alpen, während die japanischen Klavierbauer ihre Hölzer von der Nordinsel Japans beziehen. In chinesischen Klavieren und Flügeln kommen je nach Preisklasse Hölzer aus Kanada, Alaska, Europa oder bei ganz günstigen auch Pressspan zum Einsatz.

Vor diesem Hintergrund ist es auf den ersten Blick erstaunlich, dass einer der renommiertesten Klavierbauer (Steingräber und Söhne aus Bayreuth) Resonanzböden aus Carbon anbietet. Diese sind für wechselnde klimatische Bedingungen gedacht und für die Tropen besser geeignet. Die Resonzböden wurden in Kooperation mit einem Unternehmen aus der Formel 1 Branche entwickelt. Klanglich sollen sie sehr ausgewogen sein.

Una Corda Piano

Das Una Corda von David Klavins (in Zusammenarbeit mit Nils Frahm) ist ein besonderes Klavier, das im Gegensatz zu normalen Klavieren und Flügeln konsequent nur eine Saite pro Taste hat. Es klingt dadurch nicht nur leiser, sondern auch reiner, da die drei Saiten pro Taste eines normalen Klaviers oder Flügels auch frisch gestimmt leichte Schwebungen erzeugen. Ganz anders das Una Corda, dessen Sound präzise und analytisch ist und gleichzeitig zart und fein. Es wird in unterschiedlichen Größen angeboten und kann direkt bei David Klavins bestellt werden. Wer sich nur für den Klang interessiert, dem sei das entsprechende Plug-in von Native Instruments empfohlen.