Workshop: Tipps zur Soundprogrammierung Korg MS-20, Behringer K2

Programmiertipps zum Korg MS-20

Im folgenden Workshop widmen wir uns dem Korg MS-20 und seinen Derivaten. Wir zeigen auf, was sich alles mit der Patchbay auf der rechten Gehäuseoberfläche anstellen lässt. Einen umfangreichen Workshop mit Patches zum Korg MS-20 und Behringer K-2, findet ihr HIER.

Tipp 1: VCO Mixer Korg MS-20

Die Wirkung der zwei Volume-Regler für die Oszillatoren sollte man nicht unterschätzen. Die Poti-Einstellung 7 sollte man sich als eine magische Grenze merken: Bis 7 klingt es nett, nach 7 klingt es fett. Im Klartext heißt das: Bis 7 erhält man relativ saubere, klar definierte Sounds, über 7 werden die Filter zunehmend übersteuert, was zu dem typischen, „dreckigen“ und beliebten MS-Sound führt.

Der VCO MIXER hilft auch dann, wenn ein VCO allein zu dünn klingt und zwei VCOs schon zuviel Schwebungen produzieren. Dann regelt man VCO 2 soweit herunter, bis man den gewünschten Grad an Bewegung im Oszillatorsignal erreicht hat. In diesem Zusammenhang ist auch das „Fine detuning“ der zwei VCOs wichtig, um die Art der Schwebung (schnelles oder langsames Beating) einzustellen, was sich auch stark auf den Soundcharakter auswirkt.

Tipp 2: Filter Tracking Korg MS-20

Die Miniklinkenbuchsen des MS-20 mini eignen sich auch prima dazu, mit den verbreiteten Eurorack-Modulen gepatcht zu werden. Im Gegensatz zu einem Modulsystem hat der MS-20 dank der Vorverdrahtung bereits ohne ein einziges Kabel zu stecken die Möglichkeiten eines typischen Analogsynthies. So ist z. B. die Dreieck-Schwingungsform des LFOs intern mit den VCOs und den VCFs verbunden. Will man jedoch Rechteck, muss es gepatcht werden – die ursprüngliche Dreieckschwingung wird dann durch Rechteck überschrieben.

An einem Beispiel zeige ich euch, wie man etwas patcht, was bei anderen Synths meist schon vorhanden ist: das FILTER TRACKING. Das heißt, die Filterfrequenz folgt der Klaviatur. Je höher die Töne, um so offener das Filter. Für gute Soli ist dies sehr wichtig, damit das Solo bei hohen Noten nicht durch das Lowpass-Filter „absäuft“. Mit den Reglern MG/T.EXT lässt sich dieser Effekt getrennt für Highpass- und Lowpassfilter einstellen, um ein lebendiges Klangbild zu erreichen.

Tipp 3: External Signal Processor – (Pseudo) Sync

Nein, genauso wie das Original hat der neue MS-20 mini auch keine Oszillator-Synchronisation. Um diesen Effekt einigermaßen zu simulieren, missbrauchen wir mal den „External Signal Processor“ (ESP), der sich unter dem Patchpanel befindet. Er wird hier schlicht als eingebauter „Overdrive“ benutzt. Das Signal wird in diesem Fall deshalb an der OUT Buchse des ESP abgegriffen (im Bild das braune Kabel).

Sound Sync:

Überhaupt eignet sich der ESP für eine Vielzahl von Anwendungen, die sich in der Praxis bewährt haben – hier einige Beispiele:

1. aus einem Signal Trigger- und Steuerspannungen abzuleiten und damit Module zu steuern (ursprünglicher Zweck)

2. als Overdrive (oberes Klangbeispiel)

3. als Volume-Regler für Steuerspannungen oder Signale

4. als zusätzliches Filterpaar ohne Spannungssteuerung und ohne Resonanz (die Regler High Cut Freq und Low Cut Freq)

Tipp 4: Sample & Hold Korg MS-20

Der typische Sample&Hold-Effekt muss beim MS-20 gepatcht werden. Als Taktgeber nimmt man den Rechteck-Ausgang des LFOs, wobei der WAVE FORM Regler ganz nach rechts gedreht wird, um kurze Triggersignale zu erzeugen. Als Quelle nimmt man am besten WHITE NOISE, um nach oben und unten die höchsten Ausschläge zu erhalten. Die Intensität kann dann mit dem MG/T.EXT Reglern eingestellt bzw. begrenzt werden.

Als Taktgeber könnte man natürlich auch externe Signale heranziehen, z. B. Signale vom Drumcomputer, die man mit dem ESP in Triggerspannungen umgewandelt hat.

Sample & Hold Sync

Tipp 5: Bass Korg MS-2o

Der MS-20 besitzt zwei Hüllkurven, wobei nur die HADSR-Hüllkurve mit VCO, VCF und VCA intern verdrahtet ist. Für gute Bass-Sounds ist es vorteilhaft, beide Hüllkurven zu benutzen – die einfachere für den Lautstärkeverlauf (muss gepatcht werden), die HADSR für den Filterverlauf.