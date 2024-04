Test: Arturia Astrolab, Keyboard-Controller & Plug-in

Vom anderen Stern - Arturia Astrolab

Das Arturia AstroLab ist die Hardware-Version des Arturia Analog Lab Pro. Ein Keyboard-Controller mit zusätzlichem Software-Paket: Das Bundle vereint bekannte Klänge des Herstellers aus mehr als 30 virtuellen Instrumenten der Arturia V Collection. Mit dabei sind sowohl analoge und digitale Synthesizer, Sampler, Orgeln als auch elektronische Pianos, womit Tracks abwechslungsreich ins Leben gerufen werden können.

Das Arturia AstroLab bietet neben 61 Tasten zum Einspielen von Sounds ein Metronom sowie Effekte zum lebendigen Gestalten von Tracks – darunter sind auch ein Delay und ein Reverb zu finden. Auf der Rückseite finden sich nicht nur flexible Ein- und Ausgänge für eine passende Integration in jedes Setup, sondern auch vier Anschlüsse für Pedale. Mit dieser Ausstattung eignet sich dieses Instrument hervorragend für jedes Studio und ermöglicht ein umfassendes Spielen der beliebten Klänge von Arturia bei Live-Performances auf einer Bühne.

Aus dieser kurzen Zusammenfassung können wir an dieser Stelle schon drei wesentliche Punkte mitnehmen Stand Alone Hardware und Software Integration von Analog Lab Pro. Fokussierung auf den Liveeinsatz.

Der Ansatz ist an sich nicht neu aber Arturia hat bei der Umsetzung nicht nur Mut zu Marktlücke und einem fließenden Übergang von Studio zur Bühne gedacht. Sondern das Konzept der Integration von Software und Hardware konzeptionell verbessert. Und für einige Alltagsaufgaben von Musikern und Keyboardspielern clevere Lösungen gefunden.

Generell werden wir in diesem Test die einzelnen AstroLab Instrumente nur grundlegend ansprechen, wir werden uns allerdings eingehend mit der Installation und Inbetriebnahme befassen.

Das knapp 10 Kilogramm AstroLab kommt mit 61 halb-gewichteten Tasten in Standardgröße daher. Die Silhouette und die Einfassung mit Holz ist optisch und auch designtechnisch gelungen. Highlight auf der Frontplatte sind neben den Reglern und Tastern, die Hintergrundbeleuchtungen für die Keyzonen(Layer) und der haptische Jog Wheel Controller mit Display. Die Autofahrer ab der oberen Mittelklasse kennen dieses von anderer Stelle. Und der Autor ist auch ein Freund davon. Die Anordnung der Bedienelemente ist mit dem freien Platz zwischen Mod-Wheel und Chord/Arp so großzügig das hier das iPad Air oder iPhone ihren Platz finden werden. Oder eben Android Geräte.

Das Spielgefühl der Klaviatur ist hervorragend, etwaiger Aftertouch lässt sich trotz notwendiger Gewichtskraft nach Einübung dosiert einsetzen. Sehr angenehm ist das schwarze und weiße Tasten etwas unterschiedliche Oberflächen haben. Weiß ist etwas glatter und schwarz fühlbar texturiert. Und hier schon mal ungläubiges betrachten des Preisschildes.

Optisch haben wir hier schon mal Pluspunkte gesammelt.

Installation des Analog Lab V Pro Plug-ins

Arturia war freundlicherweise so nett, uns ein Vorabgerät mit dem der letzten Firmware und der nötigen Software auszustatten. Bevor wir AstroLab einschalten, sollten wir erst nach der Karte mit dem Unlock Code schauen, prüfen ob ihr einen Arturia Account habt, die nötige Software „Analog Lab V Pro“ installieren und AstroLabConnect auf mobile Geräte installieren. Schließlich AstroLab Hardware einschalten WiFi pairen und loslegen.

Daraus ergibt sich für den Moment auch erstmal das wir zuvor ungeordnete Liste abarbeiten. Nachdem wir uns bei Arturia registriert und Analog Lab V Pro installiert haben, wählen wir nun aus dem Katalog aus, ob und welche Plugins und Sounds wir haben wollen. Wir fangen an bei ARP 2600 V und landen bei W wie Wurli V. Macht inklusive Pigments, 34 Instrumente in Summe. Das ist eine Ansage. Weiter gehts mit der Installation von AstrolabConnect auf dem mobilen Gerät eurer Wahl, es muss nicht iOS sein, Android wird auch unterstützt. Wir legen nun den Unlock Code bereit und starten, mit gedrückter Stoppuhr, das AstroLab. Der Startvorgang ist mit weniger als 2 Sekunden fix. Nun starten wir AstroLabConnect und steuern im Menü das Zahnrad an und pairen unter WiFi das mobile Gerät mit dem Astrolab. Anschließend solltet ihr die Daten des heimischen WLANs Parat halten und aus dem mobilen Gerät in AstroLabConnect eintragen. Dieses werden nun an AstroLab übertragen. Klappt das, sucht AstroLabConnect dann im heimischen W-Lan nach AstroLab und findet es.

Jetzt kommt der Unlock Code zum Einsatz, dieser wird nun in der App auf den mobilen Gerät eingegeben. Zuvor haben wir die Zugangs-Daten für Arturia in AstroLabConnect eingeben. Nun wird sich AstroLab gegen Arturia synchronisieren und auch dies wäre erledigt.

Und nach knapp 30 Minuten sind wir dann startbereit.

Zum Lieferumfang gehört neben dem verschraubbaren Netzteil, vorbildlich, auch ein USB Kabel, an dieser Stelle verbinden wir dieses mit dem Rechner. Egal ob Mac oder Windows ist keine weitere Treiberinstallation für MIDI nötig, unter AstroLab61 sollte in den MIDI Einstellungen AstroLab auftauchen.

So weit so gut zur Installation und Inbetriebnahme. Wichtig ist hier einigermaßen strukturiert zu beginnen. Arturia hat hier zum Beispiel für das WiFi Pairing(Koppelung) einen QR Code in das AstroLab integriert, so das auch nicht IT Experten diese Hürde mittels eines Smartphones/Pads nehmen können. Den Unlock Code sollten wir gut aufbewahren, falls das Pad oder ähnliches ausgetauscht werden muss.

Die Anschlüsse des KeyboardsAls weiterere Anschlussmöglichkeiten stellt Arturia auf der Rückseite DIN MIDI I/O, 2 x Audio, Audio In, Anschlüsse für Pedale und USB Massenspeicher bereit. Megapluspunkt, die verschraubte Stromversorgung.

AstroLabConnect – Auftreten weitergedacht

Welchen Sinn und Zweck hat nun AstroLabConnect. Innerhalb des Ökosystems, bestehend aus AstroLab, AnalogLab V Pro und AstroLabConnect übernimmt diese Software einen Weg zur Bereitstellung von Sounds und Playlisten(für Performances) über die Cloud. Der andere Weg führt über USB und AnalogLabV Pro (Connect to AstroLab).

In der Theorie und Praxis funktionierte das reibungslos, sowohl im heimischen WLAN, als auch über einen 5G/LTE Hotspot. Die Arbeit mit der App würde ich als vorbildlich gedacht und umgesetzt bezeichnen. Die wichtigsten Informationen habe ich schnell im Zugriff. Über Kategorien wie Bass, Lead, Pad komme ich schnell zu Sound die ich vermisse und habe so ich in der Desktopversion konsequent speichere, alle meine Sounds dabei.

Sounds lassen sich favorisieren und ich kann Playlists erstellen oder am Desktop erstellte verwalten. Diese Playlist haben den Zweck das sich der geneigte Musiker während seiner Performance auf das Wesentliche konzentrieren kann. Wenn sich nun spontan an der Reihenfolge der Sounds, der Perfomance ändert, kann ich vom Pad/Smartphone mit einem Fingertipp den Sound auf AstroLab beamen. Wir sind ja verkoppelt.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit weitere Sounds zu laden, will heißen auch eine Shop Funktion gehört zu AstroLabConnect.

Generell spielt Arturia hier einen großen Trumpf aus, nahtlose Integration. Hier denke ich jetzt nicht nur an den gestressten Top40 Band-Keyboarder, Coverband, sondern auch an den alleinspielenden EDM/IDM Act.

Damit wir später die Hardware besser und gut beurteilen können, wechseln wir nun an den Rechner.

Arturia Analog Lab V Pro

Ohne den „Experten Modus“ aufzurufen, stellt AstroLabConnect immer 4 Parameter, im Kontext können das Macros sein, also ein Regler steuert mehr als einen Parameter und 4 Regler für Effekte und Mastervolume.

Sollte uns das nicht reichen, rufen wir das Presets zur Editierung auf, hier der CS-80 V Reese Bass. Die Anordnung und Ergonomie wird innerhalb des Arturia Kosmos nicht neu erfunden. Was vorteilhaft ist. Da man sich so auf das Klangschrauben fokussieren kann.

Auf ähnliche Weise können wir auch verschiedene Plugins layern, zwei sind möglich. Oder eben die Plugins austauschen und Effektketten bearbeiten.

Man beachte die farbigen Streifen der Zonen. Diese finden wir später auch auf der Hardware wieder.

Screenshot Fairlight – man beachte die Tabs im HeaderGenerell und hier kann man sich die Fleißarbeit vorstellen, sind die Plugins komplett am Desktop editierbar. Wenn ich also die Page R vom Fairlight brauche oder den Sequenzer ARP 1601 aus dem ARP 2600 V, dann kann ich diese nutzen und meine Sounds als Sequenzer-Sound XY absichern und später dann auf AstroLab tranferieren und wiedergeben.

Vielleicht lege ich mir dann die wichtigsten Parameter, die soundbestimmend sind, als Macro auf die Regler oder Pedale und kann dann live oder im Studio abfeuern. Entweder getriggert über eine Note am AstroLab oder Play gedrückt.

Salz in der Suppe – Die Effekte

Pro Part A und B können je 4 FX in beliebiger Reihenfolge, die zuvor erstellten Sounds nachwürzen. Auch hier kann ich die FX entweder über die Libary auswählen und dann anordnen, in der Mastersektion finden wir einen 3 Band EQ und Volume Regler. Man muss natürlich aufpassen, einige Plugins wie Rhodes V, Wurli und Co. bringen natürlich schon FX-Ketten ihren Plugins mit. Aber das gibt dem Sound zusätzliche Flexibilität und Vibe. Ein cleanes Rhodes ohne Combo Vibe hat keine Aktion.

Die FX finde ich gelungen und runden das Signal ab, generell war hier bei der Demo Erstellung nur noch fallweises Abrunden für das Gesamtergebnis nötig. Über entsprechenden vier Regler und Part Tasten habe ich in der Live-Situation direkten Zugriff.

AstroLab – Die Controller-Hardware

Für sich genommen, bekommt die Hardware schon 5 Sterne. Viel an Wünschen bleibt nicht offen. Vielleicht mag der eine oder andere einen Stepsequenzer vermissen. Aber dann wurde der vorletzte Absatz nicht richtig verstanden oder übersprungen

Die Hardware ist gemessen an dem aufgerufenen Preis in der Zielregion angekommen. Für ein Bühneninstrument sollte die Verarbeitung auch hier sein. Extrapunkte gibt es für die Hintergrundbeleuchtung und das Jog Wheel. Selbst wenn ich das Pad oder Smartphone weglasse, kann ich auf dem Astrolab gespeicherte Sounds, Playlisten einfach und sicher bedienen. Hier merkt man wie sorgfältig das Konzept umgesetzt wurde. Im Studio macht sich die nahtlose Integration bemerkbar, plus der sparsame Gebrauch der Ressourcen, so man mehr als eine Instanz von AnalogLab V Pro startet. Selbst ein „betagter“ M1 – Mac Book Air, wird unter Logic mit weniger als ~30 Prozent Auslatung unter Logic X Pro belastet, egal ob im Akku oder am Netz. Für getestete 8 Instanzen ist das ordentlich.

Die Bedienelemente sind sehr fokussiert und logisch angeordnet. Dies ermöglicht eine entspannte Arbeitsweise. Sehr schön ist auch gelöst das ich nach Drücken der entsprechenden Taste ein aussagekräftiges visuelles Feedback über das Display erhalte. Somit ist zielgerechtes Arbeiten entspannt machbar.

Der Sound des AstroLab

Für die gesamte Bewertung müsste man jeden einzelnen Sound nehmen, ihn Solo und im Kontext hören. Das würde bei 34 Instrumenten etwas den Rahmen sprengen. Also muss ein anderer Ansatz her. Wir nehmen auf der einen Seite klassische Sound von denen wir wissen, wie sie im Kontext funktionieren und bauen darauf Tracks oder Einspieler.

So testet sich auch gleich die Split und Layer Funktion super. Tatsächlich macht das richtig Spaß und geht schnell von der Hand. Und so können wir im Nachgang links Arps und Bässe abfeuern und mit der rechten Hand die Melodie und Akkorde. Das Ergebnis am Line Out passt, sitzt im Mix. Oft reichte eine sparsame Effektuierung mit internen FX bis der Take im Kasten war.

AstroLab – Die Plattform

Jedes der Teile greift ineinander und verzahnt AstroLab und AnalogLab V Pro zu einer Einheit. Nun gab es schon mehrere Versuche solche Plattformen zu etablieren und entweder man war auf einen Synthesizer als Lastpferd angewiesen, oder das Konzept war an anderer Stelle problematisch. Dies hat Arturia als Erfahrungen mit in AstroLab einfließen lassen und hat hier sinnvolle und gute Antworten gefunden. Das Konzept ist ausgereift, das Konzept wurde konsequent umgesetzt. Man hat eine konkrete Zielgruppe im Auge und man hat an ein Ökosystem gedacht. Alle diese Punkt merkt man, wohlgemerkt, wir reden vom Golden Master Test. Fehler sind keine auffällig geworden.

AstroLab – Pro und Kontra, Fazit

Wer unbedingt die Originale Hardware aus 60 Jahren Musikgeschichte bespielen möchte, wird mit dem Arturia AstroLab und Analog Lab V Pro nicht glücklich. Wer allerdings kompromissbereit ist, bekommt hier einen Deal. Die 34 Plugins und deren einfache Steuerung, decken nahezu jeden Sound ab, der von 1970 – 2024 aus den Boxen tönte. Und für alles was ab 2024 kommt, ist Astrolab auch gewappnet. Unterm Strich mag hier die Liveperformance im Vordergrund stehen. Allerdings werden Studiokollegen, wie der Autor auch abgeholt.

Sei es nun durch den Sound oder die Bedienung und Integration in den Studioalltag. Zeit die aufwenden muss, ist ja nun auch eine Ressource. Und somit ist es Zeit für das erste Fazit.

Zusammenfassung

Tatsächlich zeigt Arturia, das Soft und Hardware eine perfekte Einheit ergeben können. Wenn man sich den Problemstellungen annimmt und Dinge zu konsequent Ende denkt. Sicher mittlerweile ist die ARM Plattform potent genug, um GB an Daten zu schaufeln und noch ein Display und Macros nebst FX zu steuern. Firmware und Betriebssystem hierzu gibt es, die Audio in Echtzeit können. Aber das ist nicht der Punkt. Es braucht ein Ökosystem, in dessen Kontext die Hardware eingebunden werden kann. Die Anforderungen sind, einfache Bedienung, einfache Integration, Musiker sind keine IT People. Nahtloses arbeiten und einfache Skalierbarkeit, bei Top-Sound.

Und hier hat Arturia mit AstroLab einen gewaltigen Sprung gemacht und die Messlatte für den Wettbewerb höher gelegt. Und man darf gespannt sein, was hier noch kommt.

Zu den Soundbeispielen, wenn man schon mal die Plugins aus Jahrzehnten der Musikgeschichte hat, kann man die auch wahlweise einsetzen. Und hier im Kontext. Prozessiert wurden das AstroLab jeweils über ein Tascam DM 4800 oder SSL Big Six, MOTU 2408, RME Digiface USB, dann Logic X Pro. Alle Sounds vom AstroLab. Weitgehend mit internen FX. Drums kommen hier von der Linn Drum, TR-6s, TR-8 und Nord Drum 3P. Wenn nötig wurde für das gesamte Ergebnis mit Lexicon PCM70/80, Roland SDE-330, Roland SBF-325 der Mix oder Instrumente verfeinert. Die Sequenzen, Arps, Loops, Moving Sounds wurden entweder direkt mit der Record Funktion des AstroLab aufgezeichnet oder wenn dies zu komplex erschient in den entsprechenden „Sequenzern“ der Plugins programmiert oder als Arps erstellt.